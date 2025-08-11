Новини
Тайван планира да закупи 28 допълнителни системи HIMARS от САЩ

11 Август, 2025 10:27 345 2

Те могат да бъдат оборудвани или с блок от шест 227-милиметрови ракети, или с една тактическа ракетна система, обхващаща до 300 км

Тайван планира да закупи 28 допълнителни системи HIMARS от САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Тайван планира да закупи 28 комплекта американски реактивни системи за залпов огън (РСЗО) HIMARS от САЩ в допълнение към 29-те закупени по-рано, съобщава вестник Taipei Times, позовавайки се на свои източници.

По този начин, след като всички покупки бъдат завършени и доставени от САЩ, Тайван ще разполага с 57 комплекта HIMARS. Такива РСЗО могат да бъдат оборудвани или с блок от шест 227-милиметрови ракети, или с една тактическа ракетна система, която има обхват до 300 км. Преди това Тайван закупи 29 пускови установки HIMARS от САЩ и получи първите 11 през 2024 г. През май тази година 58-мо артилерийско командване на острова проведе първите бойни стрелби с помощта на HIMARS.

Също така Министерството на отбраната на острова обмисля и възможността за закупуване на 9 допълнителни усъвършенствани зенитно-ракетни системи (ЗРК) NASAMS от САЩ. Тази мобилна ЗРК за сили за противовъздушна отбрана е разработена от норвежката компания Kongsberg Defence & Aerospace съвместно с американската Raytheon. Тайван и САЩ преди това подписаха договор с Тайпе за закупуване на три комплекта NASAMS.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от силите на Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), избягаха там след загубата на гражданската война с Китай. Според официалната позиция на Пекин, подкрепена от повечето страни, включително Русия, той е един от регионите на КНР. Вашингтон прекъсна дипломатическите отношения с Тайпе през 1979 г. и ги установи с КНР. Признавайки политиката на „един Китай“, САЩ продължават да поддържат контакти с администрацията на Тайпе и да доставят на острова оръжия, чийто обем, според китайската страна, е надхвърлил 70 млрд. USD през последните няколко години.


Тайван
  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Обсег на Хаймарс 90 км.Тайванския проток е 180 км.

    Коментиран от #2

    10:31 11.08.2025

  • 2 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ATACMS хвърля до 300км, ама да им се чуди човек китайското крайбрежие ли ще целят.
    Просто и там някой демократичен лидер след мъдри съвети то САЩ е взел решение да набълбука страната с безполезно оръжие като такса спокойствие.

    10:40 11.08.2025