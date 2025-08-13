Новини
Как богатите създават генетична супер каста в САЩ

Как богатите създават генетична супер каста в САЩ

13 Август, 2025

ИТ лидери плащат до 50 000 USD за генетичен подбор на „умни“ деца

Как богатите създават генетична супер каста в САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

ИТ лидери от Силициевата долина плащат до 50 000 USD за генетичен подбор на „умни“ деца. Стартъпи предлагат тестове за IQ на ембриони, а родителите-инженери създават системи за оценяване, за да изберат „оптимално“ потомство.

Технологичните лидери от Силициевата долина активно инвестират в създаването на „по-умно“ поколение, използвайки усъвършенствани методи за генетично тестване и селекция на ембриони, съобщава The Wall Street Journal.

Стартъпите Nucleus Genomics и Herasight предлагат генетично тестване на ембриони за 6000 до 50 000 USD, като прогнозират не само рисковете от заболявания, но и потенциалното ниво на интелигентност. Търсенето на такива услуги нараства бързо. „Силициевата долина обича IQ“, казва основателят на Nucleus Genomics Киан Садеги.

Двама инженери от Сан Франциско създадоха сложна система за оценяване, за да изберат „оптималния“ ембрион въз основа на риска от заболяване и прогнозирания коефициент на интелигентност. Дъщеря им е зачената от ембриона с третия най-висок прогнозиран интелект, но с най-висок общ резултат.

„Това е страхотна научнофантастична история: богатите създават генетична суперкаста, която завзема властта“, казва Ханк Грийли, директор на Центъра за право и науки за живота в Станфордския университет.

Но в среда, където предучилищните училища изискват тестове за интелигентност, а отвореността към новите технологии е изключително висока, подобни морални дилеми често се игнорират, отбелязва WSJ.

Най-радикалната мотивация се демонстрира от т.нар. рационалисти - група учени от Бъркли, които виждат генетичното подобрение като защита срещу заплахата от изкуствения интелект.

Според Бенсън-Тилсен, съосновател на проекта за геномика в Бъркли, хората с по-напреднал интелект ще могат да разберат как да направят изкуствения интелект да отговаря на човешките ценности или да убедят другите изобщо да не го създават.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    От умни родители излизат тъпи деца.

    Коментиран от #8, #11

    11:24 13.08.2025

  • 2 Тъй де

    8 2 Отговор
    Ааа няма нужда, те евреите ще ви дадат генетичен материял. Няма файда да харчите пари на вятъра.

    11:25 13.08.2025

  • 3 Врял и Кипял

    11 1 Отговор
    На десет умни трябва един прос да им дава акъл. Толкова по въпроса.

    11:26 13.08.2025

  • 4 Гост

    5 5 Отговор
    Севернокорейците дават генетичен матрял на Русия.

    11:27 13.08.2025

  • 5 Коджа Асен

    8 0 Отговор
    Да не забравяме все пак че в покера, често револвер "Смит Уесън" бие Кен-флош рояла.

    11:27 13.08.2025

  • 6 Хмм

    8 2 Отговор
    в хитлеристка Германия така избирали красиви млади хора - високи, руси и синеоки, за да създадат семейства и да раждат поне 5 деца, даваха интервюта с такива, всички бяха много горди, че били избрани

    11:29 13.08.2025

  • 7 Трол

    3 2 Отговор
    Това са фалшиви конспиративни теории и фейк новини.

    11:31 13.08.2025

  • 8 Бен Гън

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Незнам за умние но е добре поне единият да е от село. За да е устойчиво растението, културните сортове се ашладисват най добре с дивачка.

    11:32 13.08.2025

  • 9 ТИЯ ЩО СЕ ПЪНАТ

    11 1 Отговор
    Да дойдат в България. Тука най-простите живеят най-добре.

    Коментиран от #12

    11:35 13.08.2025

  • 10 тиквените чекмеджари

    7 0 Отговор
    създават генетична наивна каста стадо, която служи на властта
    като я стрижат редовно и ги преизбират редовно

    11:37 13.08.2025

  • 12 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "ТИЯ ЩО СЕ ПЪНАТ":

    И най покорните ....резултат на 500 годишна ориенталска селекция !!! Не случайно Васил Левски и много други борци за свобода нямат потомци !!! А на Мазната и тем подобни родата се множи и крепне през годините ....

    11:49 13.08.2025

  • 13 Факт

    0 0 Отговор
    А как ще предотвратят да се смесват с хора, произлезли след милион години развитие!

    12:10 13.08.2025