Как богатите създават генетична супер каста в САЩ

ИТ лидери от Силициевата долина плащат до 50 000 USD за генетичен подбор на „умни“ деца. Стартъпи предлагат тестове за IQ на ембриони, а родителите-инженери създават системи за оценяване, за да изберат „оптимално“ потомство.

Технологичните лидери от Силициевата долина активно инвестират в създаването на „по-умно“ поколение, използвайки усъвършенствани методи за генетично тестване и селекция на ембриони, съобщава The Wall Street Journal.

Стартъпите Nucleus Genomics и Herasight предлагат генетично тестване на ембриони за 6000 до 50 000 USD, като прогнозират не само рисковете от заболявания, но и потенциалното ниво на интелигентност. Търсенето на такива услуги нараства бързо. „Силициевата долина обича IQ“, казва основателят на Nucleus Genomics Киан Садеги.

Двама инженери от Сан Франциско създадоха сложна система за оценяване, за да изберат „оптималния“ ембрион въз основа на риска от заболяване и прогнозирания коефициент на интелигентност. Дъщеря им е зачената от ембриона с третия най-висок прогнозиран интелект, но с най-висок общ резултат.

„Това е страхотна научнофантастична история: богатите създават генетична суперкаста, която завзема властта“, казва Ханк Грийли, директор на Центъра за право и науки за живота в Станфордския университет.

Но в среда, където предучилищните училища изискват тестове за интелигентност, а отвореността към новите технологии е изключително висока, подобни морални дилеми често се игнорират, отбелязва WSJ.

Най-радикалната мотивация се демонстрира от т.нар. рационалисти - група учени от Бъркли, които виждат генетичното подобрение като защита срещу заплахата от изкуствения интелект.

Според Бенсън-Тилсен, съосновател на проекта за геномика в Бъркли, хората с по-напреднал интелект ще могат да разберат как да направят изкуствения интелект да отговаря на човешките ценности или да убедят другите изобщо да не го създават.