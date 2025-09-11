Милиони чаши от детските градини у нас замърсяват околната среда

В една трета от държавните детски градини в България децата на възраст между 3 и 7 години ежедневно изхвърлят еднократни пластмасови чаши. Данните идват от анонимно проучване с анкетна карта, проведено през юни тази година по академичен проект на Магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“ към Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В него са участвали директори, учители и родители от общо 141 детски заведения.

Основните причини за продължаващата употреба на еднократни чаши са липсата на подходящи заместители при игра навън (67%), препоръки от Регионалните здравни инспекции (46%) и настоявания на родители (33%).

Вредата зад секунди употреба

Изследването разглежда както изцяло пластмасови, така и т.нар. „картонени“ чаши с пластмасово покритие. Времето за тяхната употреба е шокиращо кратко – в рамките на едва няколко секунди, което ги превръща в символ на крайна консуматорска практика.

Организаторите на проучването, подкрепени от академичната общност, екологични организации и активни граждани, призовават институциите и родителите да предприемат спешни мерки за замяна на пластмасовите съдове с многократни. Те подчертават, че усилията не изискват толкова финансов ресурс, колкото институционална подкрепа – най-вече от Министерството на здравеопазването.

„Реката“ от 80 милиона чаши

От 2017 г. до днес децата в държавните градини са изхвърлили близо 1,4 милиарда пластмасови чаши – следа, която „би описала повече от три пъти окръжността на Планетата“, показва проучването. Само към юни 2025 г. над 550 държавни детски градини продължават редовно да използват пластмасови чаши. Годишният отпадък от 80 милиона такива съдове формира „река“ с дължина 8 000 км – по-дълга от Нил.

Пластмасата – тихият враг

Над 7000 от повече от 13 000 химични вещества, свързани с пластмасите, са класифицирани като опасни за хората и екосистемите. Пластмасовите отпадъци мигрират чрез водата и въздуха, натрупват се в реките и океаните и се разпадат до микропластмаси. Европа е сериозен замърсител – 32 милиона тона пластмасов отпадък годишно, като на глава от населението се падат по 150 кг, два пъти повече от световната средна стойност. В България пък човек средно генерира 78,8 кг опаковъчни отпадъци, една четвърт от които са пластмаса.

Отворено писмо и граждански натиск

Като следваща стъпка екологичната общност подготвя отворено писмо до Министерството на здравеопазването с настояване да бъдат ревизирани препоръките на регионалните инспекции за употреба на еднократни чаши. Организациите ще настояват и за списък с устойчиви заместители, информационна кампания за вредите от пластмасата и незабавно въвеждане на депозитна система.

Гласът на гражданите

Актрисата Илияна Лазарова, дългогодишен поддръжник на каузи срещу пластмасовото замърсяване, също застана зад кампанията. „Като майка съм свидетел на прекомерната употреба на пластмаса в градините и училищата. Проблемът назряваше и много отдавна трябваше да му се обърне внимание. Неведнъж съм сигнализирала отговорните лица в учебните заведения и мерки не бяха взети. За да избегна този проблем, да предпазя децата си от вредната пластмаса и да не допринасяме и ние към глобалното замърсяване, изпращам децата си на училище с шишета и кутии за храна от материали за многократна употреба като метал и стъкло“, заяви Лазарова.

Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“

Проучването е част от Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ към Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие (ОЦОСУР) – движение, което вече десет години работи за преодоляване на зависимостта от еднократните чаши в детските градини.

Еднократната пластмасова чаша се превърна в емблема на консуматорското общество. Днес, в навечерието на новата учебна година, гражданските организации и академичната общност напомнят: навиците се изграждат в детството – а изборът на многократна чаша е първата крачка към по-чиста планета.