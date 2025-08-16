Новини
Имоти »
Двустаен стилно обзаведен апартамент на престижна софийска локация (ВИДЕО)

Двустаен стилно обзаведен апартамент на престижна софийска локация (ВИДЕО)

16 Август, 2025 08:05 1 092 6

  • imot.bg-
  • жилище-
  • видео-
  • софия-
  • предлагане

Цената му е близо 250 000 EUR

Двустаен стилно обзаведен апартамент на престижна софийска локация (ВИДЕО) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От всички имоти, публикувани с видео клип в imot.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и в Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт No 1 за имоти.

Днес Ви представяме, специално подбран за Вас клип, публикуван през изтеклата седмица - ново жилище в квартал Симеоново. Напълно обзаведения апартамент се намира в близост до Симеоновско шосе.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    5 1 Отговор
    праситу защити електората си като обви в собствената си лои мангаула дето брутално уби 7 българи в центъра на българската столицата

    08:08 16.08.2025

  • 2 Сталин

    15 0 Отговор
    В България не съществува такова нещо като престижна локация ,всичко е кочина ,навсякъде мръсотия,няма трева ,няма дървета ,няма тротоар,няма въздух,също в България няма такова нещо като жилище,това са бетонни коптори в които няма условия за нормален живот ,жилища има в Европа където около сградите има трева ,дървета ,тротоари и въздух,а за тези пари в Европа може да се купи жилище където може да се живее нормално

    08:27 16.08.2025

  • 3 зрител

    8 0 Отговор
    луксозна теснотия за студент или пенсионер....или метреса и на цената за успял бизнесмен . безперспективно жилище !

    08:42 16.08.2025

  • 4 шаа

    3 0 Отговор
    половин милион лева за хотелска стая?!? не че ги имам толкова пари, и 1/10 от тях нямам, ама и да имах, нямаше да ги пилея за този стилно обзаведен апартамент на тази престибна локация. но хора всякакви, може и да има такива, на които да им харесва това.

    08:50 16.08.2025

  • 5 456

    3 0 Отговор
    250К € за 2 стайно жилище?!! В това няма абсолютно никакъв смисъл. Дори и като инвестиция не си заслужава.

    08:53 16.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.