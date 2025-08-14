Новини
Повече инвестиции между България и Азербайджан

14 Август, 2025

Документ ще създаде необходимата договорно-правна база за развитие на инвестиционното сътрудничество между страните ни

Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Правителството прие Решение за одобряване на проект на Споразумение между България и Азербайджан за насърчаване и взаимна защита на инвестициите като основа за водене на преговори.

Подписването на споразумението е необходима предпоставка за засилване на инвестиционната активност на азербайджанските компании в България. Документът ще създаде необходимата договорно-правна база за развитие на инвестиционното сътрудничество между страните ни. Също така с прилагането на инвестиционното споразумение ще се защитават, както българските инвеститори, така и инвестициите в Азербайджан въз основа на модерни европейски стандарти и механизъм за уреждане на спорове.

България оценява Азербайджан като важен икономически партньор и има интерес да развива всички аспекти на традиционно добрите връзки между двете страни. Двустранните отношения се отличават със стратегически характер, подписани са две Декларации за стратегическо партньорство, проведени са две сесии и предстои третата в края на 2025 г.


България
  • 1 Азербайджан в момента

    8 1 Отговор
    Е една от най корумпираните държави в света

    Коментиран от #11

    13:31 14.08.2025

  • 2 По време на предаване по

    1 1 Отговор
    радио France Inter, френският президент Еманюел Макрон изрази подкрепата си за спиране на доставките на оръжие за Израел. Той заяви, че е от съществено значение да се даде приоритет на политическото разрешаване на конфликта в Близкия изток. Според него политиката на израелския премиер Бенямин Нетаняху е погрешна и може да застраши сигурността на страната.От гледна точка на Азербайджан, призивът на Макрон изглежда особено лицемерен, особено след като Франция активно въоръжава Армения. Това включва нападателни оръжия като самоходната гаубица „Цезар“ и бронираните машини „Бастион“. Има планове за разширяване на военното сътрудничество между двете страни в близко бъдеще.
    Повечето от оръжията се доставят на Армения или безплатно, или чрез кредити, отпуснати от Европа, което показва, че целта не е търговска, а по-скоро въоръжаване на Армения срещу Азербайджан. Това представлява заплаха за мира и стабилността в Южен Кавказ. Президентът Илхам Алиев отбеляза, че външните сили трябва „да оставят Южен Кавказ на мира, да управляват собствените си дела и да погребат кървавото си минало“.

    13:33 14.08.2025

  • 3 Илхам Алиев:

    1 2 Отговор
    Макрон е странен „гълъб на мира“: той иска конфликтът в Близкия изток да се успокои, но не и в Южен Кавказ. Причината е проста: това, което интересува Франция в тези региони, не е съдбата и благополучието на населението, а гаранцията за собствените ѝ интереси и възможността да се намеси в процесите. 

    13:36 14.08.2025

  • 4 Писеруши

    4 0 Отговор
    Изкупете им доматите на безценица, България остана без домати.

    13:36 14.08.2025

  • 5 Азерите са турци, бе

    9 1 Отговор
    С тези договори пак ще слугуваме на Турция.

    13:38 14.08.2025

  • 6 Ей бълхарино

    3 1 Отговор
    Разбра ли бе дебилино. Това са ти новите господари.

    13:50 14.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Една

    5 0 Отговор
    Държава в която властват престъпни групировки закриляни от главния кръстник , страхотна корупция и отровни домати и краставици .

    13:57 14.08.2025

  • 9 Азербайджански военнослужещи

    0 0 Отговор
    участваха в парада за Деня на независимостта на Пакистан което направи Индийците диви и щастливи

    14:27 14.08.2025

  • 10 Демилитаризация на 200

    0 0 Отговор
    Азербайджан награди с военен медал началника на армията на Пакистан
    Генерал Асим Мунир е удостоен с медал „Отечествена война“ за „изключителна“ роля в развитието на азербайджано-пакистанското сътрудничество в областта на отбраната.Мунир благодари на Азербайджан за това, че „е бил редом с народа на Пакистан“ по време на миналите напрежения с Индия. Валиев похвали „професионализма и успеха“ на пакистанските въоръжени сили в неотдавнашните военни действия с Индия.
    И двамата военни лидери потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно развитие на сътрудничеството в областта на отбраната между двете страни....

    14:32 14.08.2025

  • 11 КзББ и ДП

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Азербайджан в момента":

    Е е,нали ще вземат Нефтохима

    14:34 14.08.2025