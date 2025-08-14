Повече инвестиции между България и Азербайджан

Правителството прие Решение за одобряване на проект на Споразумение между България и Азербайджан за насърчаване и взаимна защита на инвестициите като основа за водене на преговори.
Подписването на споразумението е необходима предпоставка за засилване на инвестиционната активност на азербайджанските компании в България. Документът ще създаде необходимата договорно-правна база за развитие на инвестиционното сътрудничество между страните ни. Също така с прилагането на инвестиционното споразумение ще се защитават, както българските инвеститори, така и инвестициите в Азербайджан въз основа на модерни европейски стандарти и механизъм за уреждане на спорове.
България оценява Азербайджан като важен икономически партньор и има интерес да развива всички аспекти на традиционно добрите връзки между двете страни. Двустранните отношения се отличават със стратегически характер, подписани са две Декларации за стратегическо партньорство, проведени са две сесии и предстои третата в края на 2025 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Азербайджан в момента
Коментиран от #11
13:31 14.08.2025
2 По време на предаване по
Повечето от оръжията се доставят на Армения или безплатно, или чрез кредити, отпуснати от Европа, което показва, че целта не е търговска, а по-скоро въоръжаване на Армения срещу Азербайджан. Това представлява заплаха за мира и стабилността в Южен Кавказ. Президентът Илхам Алиев отбеляза, че външните сили трябва „да оставят Южен Кавказ на мира, да управляват собствените си дела и да погребат кървавото си минало“.
13:33 14.08.2025
3 Илхам Алиев:
13:36 14.08.2025
4 Писеруши
13:36 14.08.2025
5 Азерите са турци, бе
13:38 14.08.2025
6 Ей бълхарино
13:50 14.08.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Една
13:57 14.08.2025
9 Азербайджански военнослужещи
14:27 14.08.2025
10 Демилитаризация на 200
Генерал Асим Мунир е удостоен с медал „Отечествена война“ за „изключителна“ роля в развитието на азербайджано-пакистанското сътрудничество в областта на отбраната.Мунир благодари на Азербайджан за това, че „е бил редом с народа на Пакистан“ по време на миналите напрежения с Индия. Валиев похвали „професионализма и успеха“ на пакистанските въоръжени сили в неотдавнашните военни действия с Индия.
И двамата военни лидери потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно развитие на сътрудничеството в областта на отбраната между двете страни....
14:32 14.08.2025
11 КзББ и ДП
До коментар #1 от "Азербайджан в момента":Е е,нали ще вземат Нефтохима
14:34 14.08.2025