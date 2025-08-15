Новини
Близо 700 милиона души използват ChatGPT всяка седмица

15 Август, 2025 20:37 511 8

Това е 10% от населението на планетата

Близо 700 милиона души използват ChatGPT всяка седмица - 1
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

"Около 10% от населението на света, или около 700 милиона души, използват невронната мрежа ChatGPT, разработена от американската компания OpenAI, всяка седмица", заяви водещият разработчик на чатбота Ник Търли.

„В момента имаме 700 милиона потребители, поради което сме изправени пред различни изненади, които са просто неизбежни, когато говорим за такъв огромен брой потребители, всеки от които е различен от всички останали“, каза той в интервю за The Verge.

Търли добави, че целта на компанията е да достигне 1 милиард седмични потребители по целия свят. Той също така нарече ChatGPT „глобален феномен“ и подчерта, че анализаторите на компанията наблюдават „здравословен растеж“ в използването на невронната мрежа в повечето страни по света. Индия има особен потенциал за разпространение и използване на ChatGPT, отбеляза разработчикът.

На 7 август новият модел на изкуствен интелект GPT-5 за чатбота ChatGPT от американската компания OpenAI стана достъпен за всички потребители. Той може да помогне за провеждане на изследвания, анализ на данни, програмиране и решаване на проблеми.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    3 0 Отговор
    Преброяване на дебилите...10% е много добър резултат.Дано се запази,но надали.

    20:43 15.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кукер клошар

    3 1 Отговор
    Гaден либерастки чaтбот. Напишете нeщо за чuфyти, за Хитлepяху, ЛГБТ, за Зелeния клoyн, за Урcyла фон дер Лайен или Кpистин Pетард, за да видите какво ще получите отсреща като отговори.

    Коментиран от #6

    20:46 15.08.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    АЗ СЪМ НАЙ МНОГО БЛАГОДАРЕН НА МОИТЕ УЧИТЕЛИ
    ПО МАТЕМАТИКА
    ЧЕ НИ КАРАХА ДА РЕШАВАМЕ 1 ЗАДАЧА ПО 5 РАЗЛИЧНИ НАЧИНА
    ........
    ТВА ИИ НЕ МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ :)
    ....
    И ДРУГОТО - ИИ НЕ МОЖЕ ДА ОБЯСНИ КАК МИРИШЕ ЧАЯ ОТ БЪЛГАРСКИ БИЛКИ
    ....

    20:51 15.08.2025

  • 5 т434б

    0 0 Отговор
    да махнат задължителната регистрация итогава може да им го ползвам

    21:10 15.08.2025

  • 6 Мда

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кукер клошар":

    ...ще получиш, каквото подобава на малоумна кирлива ушанка!!!

    Коментиран от #7

    21:33 15.08.2025

  • 7 Лопата Орешник

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мда":

    Ти си турчин,нали? Още не можеш да простиш на ушанките,че днес тук говорим български! Трай да не ти сменяме името, клепар!

    21:49 15.08.2025

  • 8 дарк фючър

    0 0 Отговор
    Ужас!

    21:53 15.08.2025