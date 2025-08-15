Близо 700 милиона души използват ChatGPT всяка седмица

"Около 10% от населението на света, или около 700 милиона души, използват невронната мрежа ChatGPT, разработена от американската компания OpenAI, всяка седмица", заяви водещият разработчик на чатбота Ник Търли.
„В момента имаме 700 милиона потребители, поради което сме изправени пред различни изненади, които са просто неизбежни, когато говорим за такъв огромен брой потребители, всеки от които е различен от всички останали“, каза той в интервю за The Verge.
Търли добави, че целта на компанията е да достигне 1 милиард седмични потребители по целия свят. Той също така нарече ChatGPT „глобален феномен“ и подчерта, че анализаторите на компанията наблюдават „здравословен растеж“ в използването на невронната мрежа в повечето страни по света. Индия има особен потенциал за разпространение и използване на ChatGPT, отбеляза разработчикът.
На 7 август новият модел на изкуствен интелект GPT-5 за чатбота ChatGPT от американската компания OpenAI стана достъпен за всички потребители. Той може да помогне за провеждане на изследвания, анализ на данни, програмиране и решаване на проблеми.
1 Да,бе
20:43 15.08.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кукер клошар
Коментиран от #6
20:46 15.08.2025
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПО МАТЕМАТИКА
ЧЕ НИ КАРАХА ДА РЕШАВАМЕ 1 ЗАДАЧА ПО 5 РАЗЛИЧНИ НАЧИНА
........
ТВА ИИ НЕ МОЖЕ ДА ГО НАПРАВИ :)
....
И ДРУГОТО - ИИ НЕ МОЖЕ ДА ОБЯСНИ КАК МИРИШЕ ЧАЯ ОТ БЪЛГАРСКИ БИЛКИ
....
20:51 15.08.2025
5 т434б
21:10 15.08.2025
6 Мда
До коментар #3 от "Кукер клошар":...ще получиш, каквото подобава на малоумна кирлива ушанка!!!
Коментиран от #7
21:33 15.08.2025
7 Лопата Орешник
До коментар #6 от "Мда":Ти си турчин,нали? Още не можеш да простиш на ушанките,че днес тук говорим български! Трай да не ти сменяме името, клепар!
21:49 15.08.2025
8 дарк фючър
21:53 15.08.2025