Променят закона за защита на потребителите

Променят закона за защита на потребителите

14 Август, 2025

Повишават нивото им на защита

Променят закона за защита на потребителите - 1
Снимка: БГНЕС
Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Законопроектът въвежда в националното законодателство изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите и създава специална уредба относно представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите.

С промените ще се акцентира на въпроси свързани с производства по национални и трансгранични представителни искове за преустановяване или забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите. Също така въпроси свързани с производства по национални и трансгранични представителни искове за средства за правна защита, като обезщетение, поправка, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена. В колективните интереси на потребителите ще се акцентира и на въпроси свързани с признаване на квалифицираните организации, които имат право да предявяват представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите.

Законопроектът съдържа критерии за признаване на квалифицираните организации от министъра на икономиката и индустрията. Комисията за защита на потребителите ще има право да предявява искове за преустановяване или забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, и на искове за средства за правна защита, като обезщетение, поправка, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена.

Законопроектът създава и условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/988 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май относно общата безопасност на продуктите, като постига съответствие с новите европейски изисквания за обща безопасност на продуктите. Определят се задълженията на икономическите оператори по отношение безопасността на продуктите, които пускат или предлагат на пазара, както и изземването на опасни продукти от потребителите. Определят се специфични изисквания към доставчиците на онлайн местата за търговия за безопасност на продуктите. Законопроектът определя Комисията за защита на потребителите като единно национално звено за контакт на Република България в системата за бързо предупреждение за обмен на информация за коригиращите мерки за опасни продукти „Safety Gate", съгласно Регламент (ЕС) 2023/988.

Предложените промени в Закона целят повишаване нивото на защита на потребителите, подобряване прилагането на законодателството и пълното му съответствие с правото на Европейския съюз.


