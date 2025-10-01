Масовото внедряване на ChatGPT все още не е повлияло на заетостта

Масовото внедряване на невронната мрежа ChatGPT в САЩ все още не е оказало значително влияние върху заетостта в страната, сочи проучване, проведено от Бюджетната лаборатория на Йейлския университет и Института Брукингс, на фона на широко разпространените опасения, че генеративният ИИ ще доведе до загуба на работни места и дори до изчезване на определени професии.

От пускането на чатбота през ноември 2022 г., генеративният ИИ не е оказал по-значително влияние върху заетостта, отколкото предишните технологични постижения, включително появата на компютрите и интернет. „Въпреки бързия напредък в технологиите за ИИ, пазарът на труда през последните 3 години е история на приемственост, а не на промяна“, цитира Financial Times (FT) съавторката на изследването Моли Киндер, старши сътрудник в Института Брукингс. „В момента не преживяваме апокалипсис на заетостта в цялата икономика; ситуацията като цяло е стабилна. Това би трябвало да вдъхне оптимизъм на притеснената общественост“, смята тя.

Според Марта Гимбел, съавтор на доклада и директор на Yale Budget Lab, „пазарът на труда не се справя добре, така че твърдението, че ИИ отнема работни места, може да изглежда вярно.“ „Но ние разгледахме въпроса от различни ъгли и не открихме доказателства, че това действително се случва“, каза тя.

Изследователите също така не откриха убедителни доказателства, че завършилите колеж в най-голямата икономика в света срещат трудности при намирането на работа поради развитието на генеративния ИИ. Нивото на безработица сред притежателите на бакалавърска степен на възраст 20-24 години се е повишило до 9,3% през август, повече от два пъти спрямо 4,4%, регистрирани през април. Въпреки това, на практика нямаше разлика между предлаганите работни места на завършилите на възраст 20-24 години и тези, предлагани на завършилите на възраст 25-29 години.

Липсата на промяна в професионалните модели предполага, че трудностите при намирането на работа за завършилите колежи нямат много общо с технологичните промени, се казва в доклада. Тези резултати противоречат на твърденията на технологични ръководители, че „генеративният изкуствен интелект бързо променя пазара на труда“, се казва в публикацията.

Според Нобеловия лауреат по икономика Дарон Аджемоглу „мениджърите са под огромен натиск да направят нещо с ИИ, а шумът около него допринася за това“. „Но засега малко хора създават нещо наистина креативно с него“, добави той.