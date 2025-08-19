Новини
Apple разширява производството на новия iPhone в Индия
  Тема: Войната на митата

Apple разширява производството на новия iPhone в Индия

19 Август, 2025 14:11 461 0

Ще доставя апаратите в САЩ

Apple разширява производството на новия iPhone в Индия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Apple разшири производството на четири нови модела iPhone 17 в 5 фабрики в Индия за доставки от САЩ, уж за да намали зависимостта от производствените линии в Китай, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източници.

Това е първият път, когато цялата линия нови смартфони, включително Pro моделите, се произвежда в Индия за американския пазар. Отбелязва се, че компанията е разширила броя на местните фабрики, произвеждащи iPhone, и е преместила по-голямата част от производството си за американския пазар от Китай в Индия, за да намали въздействието на икономическите мита.

Разширяването е засегнало завода на Tata Group в Хосур (Тамил Наду) и производствения център на Foxconn Technology Group в Бангалор (административния център на Карнатака).

През пролетта Apple започна да прехвърля част от производствения си капацитет от Китай в други страни поради заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи високи вносни мита върху продукти от Китай. След това компанията увеличи производството на устройства във фабрики в Индия и редица страни от Югоизточна Азия. Както Business Standard съобщи по-рано, позовавайки се на данни на индийското правителство, от април до юни износът на iPhone от Индия е нараснал с 82% в сравнение със същия период на миналата година. Според Индийската асоциация за клетъчна и електроника, продуктите на Apple са представлявали 70% от всички смартфони, изпратени в чужбина от страната.

На 6 август САЩ наложиха допълнителни мита от 25% на Индия във връзка с покупката на руски петрол и петролни продукти. Според указа на Тръмп, Вашингтон може да предприеме подобни мерки срещу други страни. Така митата върху вноса на индийски стоки в Съединените щати са увеличени до 50%. Индийското външно министерство нарече тези действия несправедливи, необосновани и неразумни, уверявайки, че ще предприеме всички необходими мерки за защита на интересите си.


Индия
