Унгария ще получи 2 милиарда кубически метра LNG от САЩ

16 Декември, 2025 21:11 484 7

Това е първият път, когато американският втечнен природен газ става част от енергийните доставки на Унгария

Унгария ще получи 2 милиарда кубически метра LNG от САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Унгарската енергийна компания MVM подписа споразумение с американската корпорация Chevron за доставка на 2 милиарда кубически метра втечнен природен газ (LNG). Това обяви унгарският министър на външните работи и икономическите отношения Петер Сийярто на пресконференция след среща в Будапеща със заместник-министъра на енергетиката на САЩ Джеймс Данли.

Министърът на външните работи отбеляза, че MVM и Chevron са подписали договор, съгласно който американската компания ще доставя на Унгария 400 милиона кубически метра втечнен природен газ годишно в продължение на 5 години. „Това означава, че през следващите 5 години общо 2 милиарда кубически метра втечнен природен газ с американски произход ще бъдат добавени към енергийните доставки на Унгария, нещо невиждано досега. Това е първият път, когато американският втечнен природен газ (LNG) става част от енергийните доставки на Унгария“, каза Сийярто.

Той подчерта, че Унгария е „заинтересована да придобива енергия от възможно най-много източници, по възможно най-много маршрути и на възможно най-добрата цена“. Министърът смята, че това е единственият начин да се поддържат ниски цени на горивата и суровините за промишлеността и да се овладеят тарифите за комунални услуги за населението на страната.

В същото време Сийярто отбеляза, че ръководството на ЕС се опитва да лиши Унгария от определени енергийни източници и същевременно „подкрепя онези, които атакуват енерготранспортни маршрути, които са от решаващо значение за нейните енергийни доставки“. Министърът на външните работи имаше предвид доставките на петрол и газ от Русия по тръбопроводи, които са под атака на украинските въоръжени сили.

Докато Вашингтон насърчава енергийната сигурност на Унгария, ние трябва постоянно да се борим с Брюксел, за да му попречим да създаде несигурност в енергийните ни доставки и да причини рязко покачване на цените“, обясни министърът.

Унгария се стреми да диверсифицира източниците и маршрутите си за енергийни доставки, но все още получава по-голямата част от газа си от Русия чрез тръбопровода „Турски поток“, а петрола си – чрез южния клон на тръбопровода „Дружба“. През 2024 г. Русия достави рекордните 8,6 милиарда кубически метра газ на Унгария, докато доставките на петрол достигнаха 4,78 милиона тона. Както отбеляза Сиярто, „приблизително същият обем на доставките се очаква тази година".


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Мечтата на САЩ - да тури на всички повече кубици!!! Много пъти да им ги тури !!!

    21:13 16.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Цената на "отстъпките", които САЩ направиха за Унгария... или е по-право да кажем размера на рекета, който трябва да се плати...

    Коментиран от #7

    21:14 16.12.2025

  • 3 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Краварите са забравили да споменат,че газът ще дойде по море.

    21:16 16.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шантава работа

    2 0 Отговор
    Вместо да си получават газа направо по тръбата от Русия...ще им го доставят чрез Океана.с кораби...терминали за товарене и за разтоварване и последващо транспортиране пак по тръби от още 2000 км от някое западно-европейско пристанище...Егати !Тоя газ ще е по-скъп и от ,,райският" бе.
    А казваха,че капитализЪма е по-успешен и конкурентно-способен строй.

    21:28 16.12.2025

  • 7 Руски колхозник

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Беше ясна,че ще има някакво условие(принуда)

    21:49 16.12.2025