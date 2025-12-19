Новини
Казахстан с огромен икономически растеж през 2025 година
  Тема: Казахстан

19 Декември, 2025 22:19 301 2

  • казахстан-
  • икономически растеж-
  • производство

Той е 6.4%. Страната залага на транспорта, строителството и минното дело

Казахстан с огромен икономически растеж през 2025 година - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Икономическият растеж на Казахстан е 6,4% от януари до ноември 2025 г., според вицепремиера и министър на националната икономика Серик Жумангарин, според кореспондент на Kazinform.

Растежът в реалния сектор е достигнал 8,3%, изпреварвайки сектора на услугите, който е нараснал с 5,3%.

Както отбеляза Серик Жумангарин на заседание на правителството, транспортът, строителството и минното дело остават основните двигатели на икономическия растеж.

Обемите на търговията са се увеличили с 8,8%, селското стопанство с 6,1%, а производството с 5,9%.

Инвестициите остават ключов двигател на икономическия растеж. Инвестициите в икономиката на Казахстан са достигнали 18,5 трилиона тенге.

Казахстан е изнесъл стоки на стойност 64,6 млрд. USD, от които 23,3 млрд. USD са преработени стоки. Вносът е възлязъл на 51,7 млрд. USD. Излишъкът във външната търговия се запазва, надхвърляйки 12,9 млрд. USD.

От януари до октомври тази година външнотърговският оборот на Казахстан е възлизал на 116,3 млрд. USD.

Производството на промишленост се е увеличило с 5,9%. Цифрите са се увеличили в 17 региона на страната. Най-голямо увеличение е наблюдавано в Северноказахстанската, Западноказахстанската и Туркестанската области, както и в Алмати и Шимкент.

Спад в производството е наблюдаван в Източноказахстанската, Акмолинската и Мангистауската области.

Растежът в преработващата промишленост е обусловен от 11,6% увеличение в машиностроенето, включително 15,2% увеличение в производството на автомобили, и 16,7% увеличение в производството на електрическо оборудване.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ококор

    2 0 Отговор
    aмa нe ca кaтo нac в клyбa нa poгaтитe

    22:22 19.12.2025

  • 2 Вужъст

    0 0 Отговор
    Добре, а България в лицето на пропаднало правителство гласува даването на невъзвращаем рекет на нацистката украинска хунта под формата на няколко милиарда!

    22:23 19.12.2025