Казахстан с огромен икономически растеж през 2025 година

Икономическият растеж на Казахстан е 6,4% от януари до ноември 2025 г., според вицепремиера и министър на националната икономика Серик Жумангарин, според кореспондент на Kazinform.

Растежът в реалния сектор е достигнал 8,3%, изпреварвайки сектора на услугите, който е нараснал с 5,3%.

Както отбеляза Серик Жумангарин на заседание на правителството, транспортът, строителството и минното дело остават основните двигатели на икономическия растеж.

Обемите на търговията са се увеличили с 8,8%, селското стопанство с 6,1%, а производството с 5,9%.

Инвестициите остават ключов двигател на икономическия растеж. Инвестициите в икономиката на Казахстан са достигнали 18,5 трилиона тенге.

Казахстан е изнесъл стоки на стойност 64,6 млрд. USD, от които 23,3 млрд. USD са преработени стоки. Вносът е възлязъл на 51,7 млрд. USD. Излишъкът във външната търговия се запазва, надхвърляйки 12,9 млрд. USD.

От януари до октомври тази година външнотърговският оборот на Казахстан е възлизал на 116,3 млрд. USD.

Производството на промишленост се е увеличило с 5,9%. Цифрите са се увеличили в 17 региона на страната. Най-голямо увеличение е наблюдавано в Северноказахстанската, Западноказахстанската и Туркестанската области, както и в Алмати и Шимкент.

Спад в производството е наблюдаван в Източноказахстанската, Акмолинската и Мангистауската области.

Растежът в преработващата промишленост е обусловен от 11,6% увеличение в машиностроенето, включително 15,2% увеличение в производството на автомобили, и 16,7% увеличение в производството на електрическо оборудване.