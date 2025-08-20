Новини
Microsoft ограничи достъпа на Китай до известия за уязвимости

20 Август, 2025 21:17 431 0

Между 5-10 американски федерални агенции са пострадали от атаките

Microsoft ограничи достъпа на Китай до известия за уязвимости - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Американският технологичен гигант Microsoft ограничи китайските компании да изпращат ранни известия за кибер уязвимости в продуктите на компанията, съобщи аг. Bloomberg.

Компанията е предприела тази стъпка през юли след хакерска атака срещу платформата за управление на документи Microsoft SharePoint. Компанията твърди, че групите Linen Typhoon и Violet Typhoon, които американските власти свързват с Китай, може да са замесени в атаките.

Във връзка с атаките Microsoft реши да ограничи достъпа до Програмата за активна защита на Microsoft (MAPP) в страни, където „компаниите са длъжни да докладват за уязвимости на своите правителства“.

През юли американският портал Defense One, позовавайки се на източници, съобщи,че Министерството на сигурността на САЩ е пострадало от хакерски атаки срещу платформата Microsoft SharePoint, в резултат на които са открити признаци за изтичане на вътрешни данни на ведомството. В допълнение към самото министерство, атаката засегна и неговите агенции-членки, включително Агенцията за киберсигурност и защита на инфраструктурата, Администрацията за сигурност на транспорта и Службата за митническа и гранична защита на САЩ. Общо, както сочат източници, около 5-10 американски федерални агенции са пострадали от атаките.


САЩ
