ЕС остава най-големият купувач на китайски редкоземни елементи

Износът на Китай на редкоземни елементи достигна шестмесечен връх през юли, отбелязвайки втория месец на растеж, след като китайското правителство обеща да ускори процеса на издаване на разрешителни за износ на редкоземни метали. Според South China Morning Postнай-големият купувач е Европейският съюз.

Китай е изнесъл 5577 тона магнити от редкоземни елементи през юли, което е със 75% повече спрямо юни. ЕС остава най-големият купувач с 2140 тона (38% от общия износ), което е с 57% повече от предходния месец. През юли Германия стана най-големият вносител на китайски редкоземни магнити в света, закупувайки 1116 тона, което е с 46% повече от юни.

САЩ се наредиха на второ място с 619 тона, закупени миналия месец (11% от общия износ), което е със 76% повече от юни.

Китай, със значителните си запаси от редкоземни елементи и капацитет за преработка, е най-големият производител и износител на постоянни редкоземни магнити в света. Според доклад, публикуван в началото на миналия месец от базираната в Ню Йорк изследователска фирма Strategy Risks, Китай произвежда около 70% от световните запаси от редкоземни елементи и разполага с над 90% от световния капацитет за отделяне и преработка на най-ценните тежки редкоземни елементи.

През април китайското правителство, на фона на ескалиращи търговски спорове със САЩ, добави няколко редкоземни елемента към списъка със стоки, подлежащи на контрол върху износа. След това доставките на редкоземни магнити до чужди страни рязко спаднаха през април и май. След консултации между търговските делегации на двете страни, доставките на тези продукти до американски компании бяха възобновени.