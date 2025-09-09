Новини
Бизнес »
Китай въвежда изкуствен интелект в енергийния сектор

9 Септември, 2025 18:15 365 1

  • китай-
  • ии-
  • енергетика-
  • въвеждане

Иновативна система за въвеждане на ИИ в сектора трябва да бъде създадена до 2027 година

Китай въвежда изкуствен интелект в енергийния сектор - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китай представи план за ускоряване на внедряването на технологии за изкуствен интелект (ИИ) в енергийния сектор, съобщава Xinhua.

Според официалния документ, до 2027 г. страната трябва да създаде иновативна система за интегриране на ИИ в енергийния сектор и да постигне първите значителни технологични пробиви.

До 2030 г. Пекин възнамерява да изведе индустрията на глобално ниво и да установи ефективна координация между изчислителната мощност и енергоснабдяването. Планирано е технологиите с ИИ да се използват в управлението на енергийните мрежи, развитието на възобновяеми енергийни източници и ядрената енергетика.

Планът предвижда мерки за оптимизиране на обмена на данни, свързване на изчислителните ресурси с енергийната мрежа и разширяване на използването на ИИ в софтуерни решения за индустрията.

За да постигнат тези цели, властите възнамеряват да увеличат финансовата подкрепа и да засилят обучението на интердисциплинарни специалисти, съчетаващи знания в областта на енергетиката и изкуствения интелект.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Госあ

    1 0 Отговор
    Това означава и фундаментален тест на системата за планова икономика. Едно е ИИ да управлява фирма, друго е, да регулира потоците на производство и разпределение в глобален мащаб ! Чака ни светло бъдеще - в буквален и преносен смисъл, другари ! 😁

    18:20 09.09.2025