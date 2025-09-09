Китай въвежда изкуствен интелект в енергийния сектор

Китай представи план за ускоряване на внедряването на технологии за изкуствен интелект (ИИ) в енергийния сектор, съобщава Xinhua.

Според официалния документ, до 2027 г. страната трябва да създаде иновативна система за интегриране на ИИ в енергийния сектор и да постигне първите значителни технологични пробиви.

До 2030 г. Пекин възнамерява да изведе индустрията на глобално ниво и да установи ефективна координация между изчислителната мощност и енергоснабдяването. Планирано е технологиите с ИИ да се използват в управлението на енергийните мрежи, развитието на възобновяеми енергийни източници и ядрената енергетика.

Планът предвижда мерки за оптимизиране на обмена на данни, свързване на изчислителните ресурси с енергийната мрежа и разширяване на използването на ИИ в софтуерни решения за индустрията.

За да постигнат тези цели, властите възнамеряват да увеличат финансовата подкрепа и да засилят обучението на интердисциплинарни специалисти, съчетаващи знания в областта на енергетиката и изкуствения интелект.