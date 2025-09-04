Рекордна глоба за Google и Shein

Френският регулатор за защита на данните в сряда глоби Google и Shein за неспазване на закона за бисквитките, съобщава France24.

Двете компании, които имат десетки милиони потребители във Франция, получиха две от най-големите глоби, налагани някога от Националната комисия по информатика и свободи (CNIL): 150 млн. EUR за Shein и 325 млн. EUR за Google.

CNIL постанови, че Google и Shein не са предоставили на потребителите свободно и информирано съгласие, преди да инсталират рекламни бисквитки в техните браузъри. Компаниите все още могат да обжалват решението.

Бисквитките са малки файлове, които могат да събират данни за онлайн активността на потребителите. Те са ключов елемент от онлайн рекламата и бизнес моделите на много големи платформи.

Според CNIL платформата Shein е събрала „огромни“ количества данни от бисквитки. Компанията не е получила съгласие или не е предоставила на потребителите достатъчно информация и е предложила неадекватни опции за оттегляне на съгласието.

След разследването Shein актуализира системите си, за да отговаря на изискванията на CNIL съгласно френското и европейското законодателство. Компанията заяви пред AFP, че ще обжалва глобата, която смята за „напълно несъразмерна на естеството на предполагаемите нарушения“ и „предвид настоящото спазване на закона“.

Google заяви, че ще преразгледа решението и вече е спазила предишните изисквания на CNIL.

Google преди това беше глобена с 30 млн. EUR за нарушаване на австралийските антитръстови закони.