Рекордна глоба за Google и Shein

Френският регулатор за защита на данните в сряда глоби Google и Shein за неспазване на закона за бисквитките, съобщава France24.
Двете компании, които имат десетки милиони потребители във Франция, получиха две от най-големите глоби, налагани някога от Националната комисия по информатика и свободи (CNIL): 150 млн. EUR за Shein и 325 млн. EUR за Google.
CNIL постанови, че Google и Shein не са предоставили на потребителите свободно и информирано съгласие, преди да инсталират рекламни бисквитки в техните браузъри. Компаниите все още могат да обжалват решението.
Бисквитките са малки файлове, които могат да събират данни за онлайн активността на потребителите. Те са ключов елемент от онлайн рекламата и бизнес моделите на много големи платформи.
Според CNIL платформата Shein е събрала „огромни“ количества данни от бисквитки. Компанията не е получила съгласие или не е предоставила на потребителите достатъчно информация и е предложила неадекватни опции за оттегляне на съгласието.
След разследването Shein актуализира системите си, за да отговаря на изискванията на CNIL съгласно френското и европейското законодателство. Компанията заяви пред AFP, че ще обжалва глобата, която смята за „напълно несъразмерна на естеството на предполагаемите нарушения“ и „предвид настоящото спазване на закона“.
Google заяви, че ще преразгледа решението и вече е спазила предишните изисквания на CNIL.
Google преди това беше глобена с 30 млн. EUR за нарушаване на австралийските антитръстови закони.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 То хубаво, ама
Аз знам, няма да е от техния.
Едни пари отиват при други пари, а за потребителските, гореща супа, да тренира охлаждане.
13:44 04.09.2025