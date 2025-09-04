Новини
Бизнес »
Рекордна глоба за Google и Shein

Рекордна глоба за Google и Shein

4 Септември, 2025 13:37 775 1

  • google-
  • shein-
  • франция-
  • глоба

Франция глоби със 150 милиона евро Shein и 325 милиона евро Google.

Рекордна глоба за Google и Shein - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Френският регулатор за защита на данните в сряда глоби Google и Shein за неспазване на закона за бисквитките, съобщава France24.

Двете компании, които имат десетки милиони потребители във Франция, получиха две от най-големите глоби, налагани някога от Националната комисия по информатика и свободи (CNIL): 150 млн. EUR за Shein и 325 млн. EUR за Google.

CNIL постанови, че Google и Shein не са предоставили на потребителите свободно и информирано съгласие, преди да инсталират рекламни бисквитки в техните браузъри. Компаниите все още могат да обжалват решението.

Бисквитките са малки файлове, които могат да събират данни за онлайн активността на потребителите. Те са ключов елемент от онлайн рекламата и бизнес моделите на много големи платформи.

Според CNIL платформата Shein е събрала „огромни“ количества данни от бисквитки. Компанията не е получила съгласие или не е предоставила на потребителите достатъчно информация и е предложила неадекватни опции за оттегляне на съгласието.

След разследването Shein актуализира системите си, за да отговаря на изискванията на CNIL съгласно френското и европейското законодателство. Компанията заяви пред AFP, че ще обжалва глобата, която смята за „напълно несъразмерна на естеството на предполагаемите нарушения“ и „предвид настоящото спазване на закона“.

Google заяви, че ще преразгледа решението и вече е спазила предишните изисквания на CNIL.

Google преди това беше глобена с 30 млн. EUR за нарушаване на австралийските антитръстови закони.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То хубаво, ама

    1 1 Отговор
    познайте в чий джоб ще бръкнат да платят тази глоба.
    Аз знам, няма да е от техния.
    Едни пари отиват при други пари, а за потребителските, гореща супа, да тренира охлаждане.

    13:44 04.09.2025