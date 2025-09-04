Дидие Дешан: Капитанската лента не тежи на Мбапе, той има всичко необходимо, за да я носи

Селекционерът на Франция Дидие Дешан даде пресконференция преди първия мач на тима от квалификациите за Мондиал 2026. На нея той даде мнението си както за някои от своите играчи, така и за състава на утрешния си съперник Украйна.

„Дезире Дуе притежава не само качества, но и характер, така че е готов да играе на най-високо ниво. Всичко при него се разви доста бързо. Братята Тюрам? Щом са тук, те имат своите роли в състава. Дали вече мисля за Ювентус – Интер? Следващият мач е утре с Украйна, след което играем и във вторник. Капитанската лента не тежи на Килиан Мбапе, той има всичко необходимо, за да я носи. Наистина имаше период, в който не беше толкова добър заради различни причини. Откакто стана капитан обаче, неговата дума обединява колектива и той го знае. Справя се доста добре със сегашната ситуация. Той е капитанът и е един от лидерите на този състав.

Ибрахима Конате не е във върхова форма, но е способен на много повече. Нещата вървят добре за него в Ливърпул, като е при нас от известно време. Също така има конкуренция в състава ни, като той го знае и си говоря с него. Той обаче е свикнал да играе на най-високо ниво от доста години. Не всички играчи са в оптимална кондиция, но това е нормално за този етап от сезона. Също така съперниците ни имат качества и са свикнали да играят мач след мач. На колективно и креативно ниво този състав на Украйна е много интересен и опасен, така че трябва да внимаваме. Иля Забарний направи доста добър сезон с Борнемут и е играч, който придава голямо спокойствие. Комфортно му е в новата обстановка, а това е важно в клуб като Пари Сен Жермен. Той има страхотен потенциал“, коментира Дешан.