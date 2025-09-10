Атаките на властите в Киев срещу нефтопровода „Дружба“ вредят на Унгария и Словакия, а не на Русия, и подобни атаки са неприемливи.

„Ние сме без излаз на море, което означава, че пътищата ни за доставки на петрол и газ са ограничени. Зависими сме от вноса. Всеки, който атакува тръбопровода, атакува нашата сигурност, нашия суверенитет. Няколко пъти сме молили Украйна да не прави това. Атаката срещу „Дружба“ „вреди не на Русия, а на Унгария и Словакия“, каза унгарският външен министър Петер Сиярто в интервю за беларуския телевизионен канал „Първи информационен канал“.

Още новини от Украйна

Според него действията на властите в Киев показват колко несправедливо е поведението им.

„Ние им даваме 40% от електроенергията им, а те ни отговарят „в знак на благодарност“, като ударят нефтопровода. Това не е правилно“, каза Сиярто.

Той каза също, че Унгария е експулсирала командира на операторите на дронове, които са контролирали атаката срещу нефтопровода.

„Може да създадем големи проблеми на Украйна. Но те знаят, че няма да изключим превключвателя. Защото не искаме невинни семейства да страдат. Тези хора не са отговорни за грубите действия на своя президент или армия. Горкият народ на Украйна е страдал достатъчно. Не искаме да влошаваме положението“, обясни министърът.