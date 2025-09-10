Новини
Бизнес »
Сиярто: Може да създадем големи проблеми на Украйна
  Тема: Украйна

Сиярто: Може да създадем големи проблеми на Украйна

10 Септември, 2025 21:25 1 224 9

  • петер сиярто-
  • украйна-
  • русия-
  • унгария-
  • словакия-
  • дружба-
  • нефтопровод

Атаките на Украйна срещу нефтопровода „Дружба“ вредят на Унгария, а не на Русия

Сиярто: Може да създадем големи проблеми на Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Атаките на властите в Киев срещу нефтопровода „Дружба“ вредят на Унгария и Словакия, а не на Русия, и подобни атаки са неприемливи.

„Ние сме без излаз на море, което означава, че пътищата ни за доставки на петрол и газ са ограничени. Зависими сме от вноса. Всеки, който атакува тръбопровода, атакува нашата сигурност, нашия суверенитет. Няколко пъти сме молили Украйна да не прави това. Атаката срещу „Дружба“ „вреди не на Русия, а на Унгария и Словакия“, каза унгарският външен министър Петер Сиярто в интервю за беларуския телевизионен канал „Първи информационен канал“.

Още новини от Украйна

Според него действията на властите в Киев показват колко несправедливо е поведението им.

Ние им даваме 40% от електроенергията им, а те ни отговарят „в знак на благодарност“, като ударят нефтопровода. Това не е правилно“, каза Сиярто.

Той каза също, че Унгария е експулсирала командира на операторите на дронове, които са контролирали атаката срещу нефтопровода.

Може да създадем големи проблеми на Украйна. Но те знаят, че няма да изключим превключвателя. Защото не искаме невинни семейства да страдат. Тези хора не са отговорни за грубите действия на своя президент или армия. Горкият народ на Украйна е страдал достатъчно. Не искаме да влошаваме положението“, обясни министърът.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    3 млн жертви и 20 млн в чужбина .Какво повече?

    21:26 10.09.2025

  • 2 Благодарен х0х0ляк НЯМА

    8 0 Отговор
    Ото фон Бисмарк ги е описал много добре.

    21:27 10.09.2025

  • 3 Росен Желязков

    10 1 Отговор
    40 процента ток за Украйна от Унгария и 60 процента от АЕЦ Козлодуй.

    21:27 10.09.2025

  • 4 Евромин ΔиΛите – неолиδεραζΤ4εΤα

    7 0 Отговор
    Неща да кажете ?

    Коментиран от #6

    21:29 10.09.2025

  • 5 ...

    7 1 Отговор
    Какво чакате дърпай шалтера

    21:33 10.09.2025

  • 6 Дам

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Евромин ΔиΛите – неолиδεραζΤ4εΤα":

    За някой хора
    Парите са по важни от човешкия живот

    Коментиран от #8

    21:33 10.09.2025

  • 7 Смешник

    6 0 Отговор
    А ми хайде какво чакате спрете тока на тия терористи Иначе няма да мирясат

    21:36 10.09.2025

  • 8 ЕС-то визираш

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дам":

    Нали ?

    21:53 10.09.2025

  • 9 ти да видиш

    2 0 Отговор
    Дърпайте шалтера на зеленияпор!

    22:00 10.09.2025