Атанас Атанасов: Благомир Коцев е политически затворник

Делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев е политическо. Има толкова много факти и обстоятелства, които сочат, че става въпрос за един „политически затворник”. Няма никакви доказателства срещу този човек.
Това заяви пред NOVA председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов.
Според него става въпрос за политически процес от страна на управляващите с цел да се нанесе вреда на опозицията.
„Държат го, защото смятат по този начин, че трупат негатив върху нашата политическа сила. Защото дълго време се употребява едно словосъчетание - Благомир Коцев-ПП-ДБ-корупция. Няма нито едно знаково дело срещу човек от управляващите или свързан с управляващата коалиция. А на всички е известно, че, по принцип, корупцията е там, къде се раздават парите от управляващите”, допълни Атанасов.
„За периода след промените в България след Великото народно събрание, у нас са проведени 44 вота на недоверие срещу различните правителства. Този ще е 45-я. От всички, само един е успешен. Когато беше свален кабинетът на Кирил Петков след извъртането на "Има такъв народ". И понеже говорим за узурпиране на репресивна власт, имаме повече от две години изпълняваш функциите главен прокурор. В закона пише, че това не може да се случва повече от 6 месеца. Същото е и при ДАНС. Тези институции, свързани помежду си, в крайна сметка, провеждат наказателни операции срещу опозицията и срещу неудобните на властта. И това е много сериозен, силен аргумент за това да се иска оставка на това правителство”, каза още Атанасов.
Относно нападението над полицейски началник в Русе, Атанасов коментира дали е възможно ГЕРБ да поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов.
„При Борисов няма сантимент. Ако трябва по цели съобразност да се смени вътрешния министър, ще го сменят. И то няма да се случи заради този казус в Рус. Това са някакви техни вътрешни неща, които си подреждат. Аз не случайно казах преди време, че главата на Даниел Митов е на дръвника. Виждам, че министърът е тежко изнервен”, поясни Атанасов.
1 Дупничанин
Коментиран от #5
19:00 14.09.2025
2 Тома
19:01 14.09.2025
3 ФЕЙК
19:01 14.09.2025
4 женерал ГHOM
19:01 14.09.2025
5 Атанасов скимти
До коментар #1 от "Дупничанин":А как се молеше на простата и крадлива герберска Тиква Борисов да продължат сглобката. Сега реве срещу тези с които се беше сглобил. Лицемерие!
19:02 14.09.2025
6 иван костов
19:03 14.09.2025
7 Дожд на Венеция
Коментиран от #11, #18
19:04 14.09.2025
8 Да!
19:04 14.09.2025
9 Не е вярно !
19:04 14.09.2025
10 Помак
19:04 14.09.2025
11 Изчезвай!
До коментар #7 от "Дожд на Венеция":Венеция не е в България, освен това скоро ще потъне!
19:05 14.09.2025
12 Хипотетично
19:06 14.09.2025
13 Коцев
19:06 14.09.2025
14 Прав е смърфа
19:06 14.09.2025
15 Джейхан
Коментиран от #24
19:07 14.09.2025
16 Трябваше да действате по-бързо
И трябваше да послушате американското посолство да действате бързо бързо а вие само се ошумолясвахте. Некадърници
19:08 14.09.2025
17 Няма невинен
Всички да един са бойклуци!
19:08 14.09.2025
18 Освен това
До коментар #7 от "Дожд на Венеция":Пише се Дож, а не Дожд!
Дождь е на руски и означава дъжд!
Коментиран от #20, #23
19:08 14.09.2025
19 И защо пък
19:09 14.09.2025
20 дъжд
До коментар #18 от "Освен това":Дожд си вали понекога и у село, но у Венеция е некако по представително, когато вали.
Коментиран от #25
19:12 14.09.2025
21 Гост
19:12 14.09.2025
22 И какво ще прави
19:12 14.09.2025
23 Ленин - Путин
До коментар #18 от "Освен това":Ние отдавна сме в Русия, много преди октомврийската от 1917. Уже стали Дожды
19:13 14.09.2025
24 Ти шегуваш ли се?
До коментар #15 от "Джейхан":Никой не трябва да има имунитет с изкл. на : президента и министър - председателя!
Всички други- равни пред закона! Няма депутат, прокурор, съдия и др. парцуци!
Никаква държавна охрана! Който иска да не му цъфнат задната роза- да си плаща!
Слизане от колите! Командировки с влака, рейса, самолета!
Коментиран от #36
19:14 14.09.2025
25 Йотова
До коментар #20 от "дъжд":И у Венеция и у селото ми все Дожд ме бръска
19:14 14.09.2025
26 Варненец
19:14 14.09.2025
27 КЪДЕ СИ БЕ
19:16 14.09.2025
28 Неведоми пътища
19:16 14.09.2025
29 Костадин
19:17 14.09.2025
30 Доло мазните лапи
19:17 14.09.2025
31 В Русия
19:18 14.09.2025
32 на дръвника, на дръвника....
19:18 14.09.2025
33 Яж банани!
19:19 14.09.2025
34 МитОФ още ли е женен за шпионката
19:22 14.09.2025
35 После пък кратуната
19:24 14.09.2025
36 Неее
До коментар #24 от "Ти шегуваш ли се?":Ти се шегуваш!
19:35 14.09.2025
37 Станчо
19:42 14.09.2025
38 Гост
20:09 14.09.2025
39 Некой
20:13 14.09.2025
40 Стара чанта
20:16 14.09.2025