Атанас Атанасов: Благомир Коцев е политически затворник

14 Септември, 2025 19:54

Целта е да се навреди на опозицията, заяви председателят на ДСБ

Атанас Атанасов: Благомир Коцев е политически затворник - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев е политическо. Има толкова много факти и обстоятелства, които сочат, че става въпрос за един „политически затворник”. Няма никакви доказателства срещу този човек.

Това заяви пред NOVA председателят на ДСБ ген. Атанас Атанасов.

Според него става въпрос за политически процес от страна на управляващите с цел да се нанесе вреда на опозицията.

„Държат го, защото смятат по този начин, че трупат негатив върху нашата политическа сила. Защото дълго време се употребява едно словосъчетание - Благомир Коцев-ПП-ДБ-корупция. Няма нито едно знаково дело срещу човек от управляващите или свързан с управляващата коалиция. А на всички е известно, че, по принцип, корупцията е там, къде се раздават парите от управляващите”, допълни Атанасов.

„За периода след промените в България след Великото народно събрание, у нас са проведени 44 вота на недоверие срещу различните правителства. Този ще е 45-я. От всички, само един е успешен. Когато беше свален кабинетът на Кирил Петков след извъртането на "Има такъв народ". И понеже говорим за узурпиране на репресивна власт, имаме повече от две години изпълняваш функциите главен прокурор. В закона пише, че това не може да се случва повече от 6 месеца. Същото е и при ДАНС. Тези институции, свързани помежду си, в крайна сметка, провеждат наказателни операции срещу опозицията и срещу неудобните на властта. И това е много сериозен, силен аргумент за това да се иска оставка на това правителство”, каза още Атанасов.

Относно нападението над полицейски началник в Русе, Атанасов коментира дали е възможно ГЕРБ да поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов.

„При Борисов няма сантимент. Ако трябва по цели съобразност да се смени вътрешния министър, ще го сменят. И то няма да се случи заради този казус в Рус. Това са някакви техни вътрешни неща, които си подреждат. Аз не случайно казах преди време, че главата на Даниел Митов е на дръвника. Виждам, че министърът е тежко изнервен”, поясни Атанасов.


Оценка 2.7 от 9 гласа.
Оценка 2.7 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дупничанин

    22 0 Отговор
    Мноо ясно. Ма па ти требва да си ФАКТИЧЕСКИ затворник. Гном проклет!

    Коментиран от #5

    19:00 14.09.2025

  • 2 Тома

    20 0 Отговор
    Благо за Варна е едно корумпе за който има много поздрави от ди- джей Бобо за 300 000 лв.

    19:01 14.09.2025

  • 3 ФЕЙК

    18 0 Отговор
    Този "големичкия" що му не сложим една перка и го изпратим като дрон в Украйна, стига е ръсил делиормански мъдростии!

    19:01 14.09.2025

  • 4 женерал ГHOM

    17 0 Отговор
    Никъв алкохол не близвам, торбичките под очите са от отравяне с новичок!

    19:01 14.09.2025

  • 5 Атанасов скимти

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дупничанин":

    А как се молеше на простата и крадлива герберска Тиква Борисов да продължат сглобката. Сега реве срещу тези с които се беше сглобил. Лицемерие!

    19:02 14.09.2025

  • 6 иван костов

    11 1 Отговор
    Всички ппдб/ЛГБТ са крадливи и корумпирани соросоиди, като господарите им от брюхел!

    19:03 14.09.2025

  • 7 Дожд на Венеция

    12 1 Отговор
    Коцев е съплеменник на ген Атанасов (който също е за затвора)

    Коментиран от #11, #18

    19:04 14.09.2025

  • 8 Да!

    8 0 Отговор
    А вие, с вашите предварително заявени намерения да си правите "пас" до септември, му удължавате престоя вътре.

    19:04 14.09.2025

  • 9 Не е вярно !

    9 0 Отговор
    Благомир Коцев е просто добре охраняван от "руските дронове". Танас отново не е прав

    19:04 14.09.2025

  • 10 Помак

    2 12 Отговор
    Така е , Благо Коцев е политически затворник ! Вида му говори ,че нито ще се скрие нито ще клекне на мафията !... Не мога да повярвам ,че това се случва в България която е членка на ЕС ...ЕС обаче е забил глава в пясъка като една птица ... Аз вярвам ,че народа скоро ште се усети и ще изгоним мафията

    19:04 14.09.2025

  • 11 Изчезвай!

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дожд на Венеция":

    Венеция не е в България, освен това скоро ще потъне!

    19:05 14.09.2025

  • 12 Хипотетично

    3 1 Отговор
    Вот на недоверие срещу завладяна държава от управляващите и правителството (но управлението на всака държава упражнава държавна власт, т.е. завладява съответната държава). Корнела имаше друга формулировка - паралелната държава за дъвка и може би още си я дъвче. А това че единствения успешен вот на недоверие от 44 опита е срещу правителството на ПП/ДБ и коалиция , си е повод за гордост.

    19:06 14.09.2025

  • 13 Коцев

    7 1 Отговор
    в Белене ли е ?

    19:06 14.09.2025

  • 14 Прав е смърфа

    4 5 Отговор
    главата на Даниел Митов е на дръвника и ще бъде посечена

    19:06 14.09.2025

  • 15 Джейхан

    1 3 Отговор
    Кметовете ,защо нямат имунитет,като депутатите ?

    Коментиран от #24

    19:07 14.09.2025

  • 16 Трябваше да действате по-бързо

    5 2 Отговор
    и да подчините прокуратура полиция съд и всичко останало както така си шушнете на първото ваше заседание от което излезе запис.
    И трябваше да послушате американското посолство да действате бързо бързо а вие само се ошумолясвахте. Некадърници

    19:08 14.09.2025

  • 17 Няма невинен

    10 0 Отговор
    Кмет!
    Всички да един са бойклуци!

    19:08 14.09.2025

  • 18 Освен това

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дожд на Венеция":

    Пише се Дож, а не Дожд!
    Дождь е на руски и означава дъжд!

    Коментиран от #20, #23

    19:08 14.09.2025

  • 19 И защо пък

    6 1 Отговор
    Тоя Митов е така "тежко изнервен” ? Защо така брани полицейската престъпност? Нещо гнило има в Русе

    19:09 14.09.2025

  • 20 дъжд

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Освен това":

    Дожд си вали понекога и у село, но у Венеция е некако по представително, когато вали.

    Коментиран от #25

    19:12 14.09.2025

  • 21 Гост

    3 1 Отговор
    Сем. Пеефски не го пускат

    19:12 14.09.2025

  • 22 И какво ще прави

    5 1 Отговор
    Даниелчо Митов след като му вземат кратуната? Конника без глава ли ще го играе?

    19:12 14.09.2025

  • 23 Ленин - Путин

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Освен това":

    Ние отдавна сме в Русия, много преди октомврийската от 1917. Уже стали Дожды

    19:13 14.09.2025

  • 24 Ти шегуваш ли се?

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Джейхан":

    Никой не трябва да има имунитет с изкл. на : президента и министър - председателя!
    Всички други- равни пред закона! Няма депутат, прокурор, съдия и др. парцуци!
    Никаква държавна охрана! Който иска да не му цъфнат задната роза- да си плаща!
    Слизане от колите! Командировки с влака, рейса, самолета!

    Коментиран от #36

    19:14 14.09.2025

  • 25 Йотова

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "дъжд":

    И у Венеция и у селото ми все Дожд ме бръска

    19:14 14.09.2025

  • 26 Варненец

    5 2 Отговор
    генералатанасов говори глупости. Въпросът не е ,,Защо Коцев лежи", а ,,Защо само Коцев лежи?

    19:14 14.09.2025

  • 27 КЪДЕ СИ БЕ

    2 0 Отговор
    Гигант.

    19:16 14.09.2025

  • 28 Неведоми пътища

    0 4 Отговор
    Нашата родина е парадоксална , тук приоритетно се наказват хора от властта , защото са възразили на Борисов напр. Иванчева и Коцев, докато в други държави наказват само опозицията , визирам Алексей Навални в Русия.Може би това произтича от факта ,че на практика у нас няма истинса опозиция, всички са близки до Бойко по някакаъв начин.

    19:16 14.09.2025

  • 29 Костадин

    1 0 Отговор
    Всички сте за Белене !

    19:17 14.09.2025

  • 30 Доло мазните лапи

    1 0 Отговор
    От МитОФ и ГЕЙргиев. Цялата гей общност ги обичаме

    19:17 14.09.2025

  • 31 В Русия

    2 0 Отговор
    пък скачат от 6 етаж...

    19:18 14.09.2025

  • 32 на дръвника, на дръвника....

    3 3 Отговор
    Всички атлантенца на дръвника...

    19:18 14.09.2025

  • 33 Яж банани!

    2 2 Отговор
    След руснаците, генНаско се страхува най много от мишки!😂😂😂

    19:19 14.09.2025

  • 34 МитОФ още ли е женен за шпионката

    3 0 Отговор
    Или му би шута да питам?

    19:22 14.09.2025

  • 35 После пък кратуната

    2 0 Отговор
    Щели на чаша да му я правят. Ама не знам на кой ще я подаряват?

    19:24 14.09.2025

  • 36 Неее

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ти шегуваш ли се?":

    Ти се шегуваш!

    19:35 14.09.2025

  • 37 Станчо

    1 0 Отговор
    Това е истината, с този разграден двор и институции, все по често ще наблюдаваме наредено правоприлагане. Няма държава, държавността абдикира.

    19:42 14.09.2025

  • 38 Гост

    0 0 Отговор
    Господинът официално и публично признава , че в България вече има .политически затворници., каквито например има в Беларус. Е, тогава какво е разликата сравнено със страна от ЕС .

    20:09 14.09.2025

  • 39 Некой

    1 0 Отговор
    Хайде стига глупости, има го на запис, а и сам си призна, че е обяснявал къде да плати подкупа!

    20:13 14.09.2025

  • 40 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Жабокряк, време е да вдигнете масите - за освобождението му. Кики Тъ пот о да осигури оръжието и ... - на БОЙ ! А след него - ЗАПОЙ !

    20:16 14.09.2025

