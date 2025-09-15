800 к.с. е автомобилът, разполовен при катастрофата в София

Новини
15 Септември, 2025 17:09 2 418 52

Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики написа във Facebook, че шофьорът се е движил със скорост от 218 км/ч, а колата е била със спортни гуми с гладка повърхност

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тунингован Forb Mustang Shelby с 800 к.с. е автомобилът, който бе разполовен днес при тежката катастрофа на бул. "Ботевградско шосе" в София. Данни за колата разкрива YouTube каналът Kespanok, чийто собственик е направил ревю на превозното средство, съобщава dariknews.bg.

"Не знам дали в България има по-силен от този автомобил или от това поколение (...) Тази кола е около 800 коня, може и повече да е", смята автоекспертът, автор на видеото.

Няколко часа след катастрофата, при която шофьорът загина, ревюто на мощното превозно средство беше свалено от социалните мрежи.

Припомняме, че инцидентът стана в 09:30 ч., като по първоначални данни водачът е самокатастрофирал и се е ударил в дърво.

Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики написа във Facebook, че шофьорът се е движил със скорост от 218 км/ч, а колата е била със спортни гуми с гладка повърхност, лишена от всякакви шарки, канали или нарези.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 емо

    47 1 Отговор
    да е жив и здрав шофьора. Жалко за колата.

    Коментиран от #12, #16, #39

    17:12 15.09.2025

  • 2 Хахахаха

    31 9 Отговор
    Много се радвам и за колата и за човека!😂😂😂
    Съгласен съм със соросоидката от гейцентъра.

    17:13 15.09.2025

  • 3 Директора👨‍✈️

    61 0 Отговор
    Добре, че поне не е убил и други хора!
    Естествен подбор

    17:13 15.09.2025

  • 4 Тъп Глупънсбъркър

    22 7 Отговор
    И как ги събраха толкоз коне в тази купчина ламарина?

    17:13 15.09.2025

  • 5 Зевс

    60 2 Отговор
    Аз на снимката виждам износени стандартни гуми, не сликове, ама щом казвате.

    Коментиран от #31, #35

    17:13 15.09.2025

  • 6 Последния Софиянец

    28 1 Отговор
    Шофьорът го събираха на части.

    Коментиран от #30, #38, #43

    17:14 15.09.2025

  • 7 ООрана държава

    35 0 Отговор
    То на моторетковци и комплексари дърветата им пречат. Няма масто за пистови превозни средства по улиците

    17:14 15.09.2025

  • 8 Лена

    30 1 Отговор
    И с 800 коня, дори и с 1000 дървото няма да бъде извадено в едно с корените!
    До следващият опит за снимка на стълба!

    17:14 15.09.2025

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    30 0 Отговор
    Колко красиво се е оформило мястото на дървото в купчината ламарина.
    Добре че не е загинал някой нормален...

    17:14 15.09.2025

  • 10 предложение

    17 4 Отговор
    Административните глоби да се индексират, не само с процент превишена скорост , но и с процент мощност на автомобила за да се сепнат имащите средства дали ехидно да пренебрегват правилата.

    17:15 15.09.2025

  • 11 прокопи

    32 0 Отговор
    Много глетави са това американските коли - едно дърво не може да счупи с двеста километра в час ...

    17:17 15.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ИВАН

    17 0 Отговор
    Жалко за дървото, а и за колата.

    17:17 15.09.2025

  • 14 Един

    22 1 Отговор
    И поглеждаш снимката и виждаш, че колата не е със сликове (спортни гумиа ала бала), което е показателно че мъжката кака пак ръси глупости на кило!

    Да, за такава катастрофа трябва да е карал с много превишена скорост, което си е идиотщина, ама кво пък - нали КАТ ви гепи по 100 кинта да ви пази! Гледам успешно ви пазят!

    И мъжката кака дето е на всяко гърне, както и ония Владислав непомня кой си - адвокатчето и КАТ - всички тия ЗАХЛЕБВАТ ОТ КРЪВТА ПО ПЪТЯ! За тях е важно да има смърт, за да има приходи в джобчето!

    17:18 15.09.2025

  • 15 цонко

    17 0 Отговор
    на снимката на гумите има грайфер , и ето тук достоверността на написаното почва да куца

    Коментиран от #23

    17:19 15.09.2025

  • 16 Определено

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "емо":

    Някои не разбират сарказма.

    Коментиран от #20

    17:19 15.09.2025

  • 17 Ти верно

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "само да кажа":

    Ли си толкова про3т?

    17:22 15.09.2025

  • 18 Гост

    7 7 Отговор
    Колата е по-мощна от руските МиГ-29.

    17:23 15.09.2025

  • 19 минувач

    17 0 Отговор
    Дъ съ чудишш ка това дръвце успе да запре тоа звер и да оцелее???Тея гуми от фотото не са никви слиПове.А са гуми галоши.Купил си дарако па немал пара за търкалета и те го.Цел живот умрел.

    17:23 15.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 тенекеджия

    15 0 Отговор
    като я пипна тук и там , тая фордка ше стане като нова по горублянските стандарти

    17:23 15.09.2025

  • 22 Тони

    19 0 Отговор
    "а колата е била със спортни гуми с гладка повърхност, лишена от всякакви шарки, канали или нарези"
    - На снимката се вижда точно обратното на казаното?!

    17:24 15.09.2025

  • 23 показателно

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "цонко":

    Е, тоя случай го съобщаваха някъде и за Цариградско шосе, пък за гумите се захващаме. Разбра се по снимките, че е на Ботевградско шосе. Така и за гумите, а може би и за не единственото дърво при инцидента?

    17:24 15.09.2025

  • 24 Асен

    8 0 Отговор
    Това е парад на лудите гледаме го всеки ден!

    17:24 15.09.2025

  • 25 Фончо

    14 0 Отговор
    Гладка е повърхноста на мозака на господина Диана

    17:24 15.09.2025

  • 26 Весел Патиланец

    8 0 Отговор
    Е, щом г-жа Диана (Русинова) МехмедАли казва - ще вЕрвате!!!
    Нищо, че на снимката от сервиза и от катастрофата колата е със стндартни, летни гуми, СЪС грайфер!!!
    Гадно същество, което се прави на контрольор!
    Дали ще направят експертиза на пътя за сцепление, дали ще измерят неравности/дупките, дали ще видят на камера, кой го е засякъл? - скоростта е отделно - не може да караш над ограничението в града, категорично!!!
    Не разбирам какъв е проблема да си караш мощен автомобил щом искаш и е разрешен да се използва на пътя?

    Коментиран от #34

    17:25 15.09.2025

  • 27 Уфффф....

    2 12 Отговор
    Аман от коментари на завистливите грапляци които раздават наказания посмъртно! Затова всички мразят бедняците!

    Коментиран от #33

    17:26 15.09.2025

  • 28 Тунингован Forb Mustang

    11 0 Отговор
    този форб на писачката или форд тунингован
    ще да е бая хора разбуждал по нощите
    че заптиета никога не са го засекли да бръмчи и глобят за шумово замърсяване

    17:27 15.09.2025

  • 29 4444

    13 0 Отговор
    Добре че тъпата картуна не е убила още някой.

    17:28 15.09.2025

  • 30 Мда-даааааа

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    И той се е тунинговал като за последно

    17:29 15.09.2025

  • 31 Порно

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зевс":

    Това за измислените сликове не е единствената глупост, която са написали. А иначе добре, че не е прелетял в насрещното,че щеше да стане мазало, жертвите можеха да са двуцифрено число. Спомням си, преди години, един друг каубой, се беше утрепал с тунингован мустанг пак на Ботевградско, но още в началото, при жилищната част.

    17:30 15.09.2025

  • 32 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 0 Отговор
    Гладък е бил мозъка на идиoтa, дето се е утрепал! Един Виктор Илиев по-малко.

    17:33 15.09.2025

  • 33 Подкрепям !

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "Уфффф....":

    И никой от тия няма пари за сликове но всички разбират от сликове. И всички бедняци винаги много разбират от скъпи коли.

    17:33 15.09.2025

  • 34 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "Весел Патиланец":

    Колега, при условие, че ограниченията са безумни и че реалността е съвсем друга - може да караш с превишена скорост в града! На 2-3 ленти с 50 е ясно, че никой няма да спазва!

    60 е нормална градска скорост за повечето улици - 70-80 е нормална скорост за многолентовите! Цариградско и околовръсното спокойно може и до 100. Над тези скорости вече е идиотщина, а и те зависят от условията - време, трафик и т.н.!

    НО!!! както знаем цялата работа на КАТ е да те накара да нарушиш, за да ти гепи едни кинти!

    17:38 15.09.2025

  • 35 като не разбираш

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Зевс":

    виждаш каквото си искаш съвсем нормално е за хора които нямат мозък но се опитват да покажат че имат…

    17:38 15.09.2025

  • 36 Извънземен олигобанан

    1 0 Отговор
    Има, не е едно магаре Марко.

    17:38 15.09.2025

  • 37 Калоян

    1 0 Отговор
    Диана Русинова от Европейския център по транспортни политики написа във Facebook, че шофьорът се е движил със скорост от 218 км/ч, а колата е била със спортни гуми с гладка повърхност, лишена от всякакви шарки, канали или нарези. - на снимките се виждат нормални летни гуми, бати експерта.

    17:38 15.09.2025

  • 38 ???

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Явно ти си събирал - според занаята си кафявото...

    17:39 15.09.2025

  • 39 Немо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "емо":

    Жалко за дървото...

    17:40 15.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Лумпен

    1 4 Отговор
    Бог да го прости човека!
    Поне е умрял с кеф !
    Не с памперс и катетър!

    17:43 15.09.2025

  • 43 Вероятно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Ти и там си бил и си го събирал с черпака в тавите от кухнята де ги миеш в ....,,ресторанта си"...ТРОЛей неуморен...

    17:44 15.09.2025

  • 44 Тиква

    2 0 Отговор
    Красива снимка,със спортни гуми.

    17:45 15.09.2025

  • 45 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    2 0 Отговор
    НА БЪЛГАРИНА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДАВАТ ПО МОЩНИ АВТОМОБИЛИ ОТ ТРАБАНТ,ЗАПОРОЖЕЦ И ВАРТБУРГ,А МОТОРИ ОТ БАЛКАНЧЕ И СИМСОН ПО МОЩНИ ДА СЕ ЗАБРАНЯТ А ТЕЗИ ТРОТИНЕТКИ И ПРОЧИЕ ДА ГИ ЗАБРАНЯТ НАПЪЛНО.

    17:47 15.09.2025

  • 46 Жалко за човека

    2 1 Отговор
    Ама си го е търсил,а относно експертката със сливовите гуми без шарка и канали да си купи очила и малко да се пообразова,че е смешна

    17:47 15.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Торето

    3 0 Отговор
    Диана Русинова - КОЛАТА Е БИЛА С ГУМИ БЕЗ ГРАФЕР.... Снимката показва - има грайфер. КОЙ ще й вземе думата на тая уфтсЪ некадърна?

    17:48 15.09.2025

  • 49 Любител пилот.

    1 0 Отговор
    Жалко за колата и дървото.
    А тия коли не прощават.Имам опит с Понтиак транс ам и с Мустанг но не тунинговани като този от катастрофата, и пак са опасни.Не помня да съм превишавал скорост с тях освен 1 път в Италия и то за кратко за проба(150 км.ч.).Ганьо е Велик...газ...газ...

    17:49 15.09.2025

  • 50 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Такива ултраджигити като се тепат направо трябва да го пишем национален празник

    17:51 15.09.2025

  • 51 Исторически парк

    0 0 Отговор
    Това е най-хубавата новина за месеца 🥰 дано още такива гъзари да се убият скоро!

    17:52 15.09.2025

  • 52 Баш Балък

    0 0 Отговор
    Ами такива автомобили не са за "шофьори", и мощността не се изпитва в града.

    17:53 15.09.2025

