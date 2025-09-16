"Заседава временната комисия за проблемите с райския газ и наркотиците в парламента"

Заседание на временната комисия за проблемите с райския газ и наркотиците ще се проведе днес в парламента. На него ще бъде приет доклад с конкретни мерки към органите на законодателната, изпълнителната и местната власт.
Временната комисия беше създадена в края на февруари по предложение на депутатите от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, "БСП - Обединена левица", ИТН и МЕЧ.
А сред мотивите да има такава комисия е статистиката, която сочи, че за последните три години употребата на наркотици у нас е скочила с 30%. В продължание на 6 месеца комисията проведе ислушвания на институции и експерти, с цел превенция срещу разпространението на наркотиците у нас.
