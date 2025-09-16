Новини
България »
Заседава временната комисия за проблемите с райския газ и наркотиците в парламента

Заседава временната комисия за проблемите с райския газ и наркотиците в парламента

16 Септември, 2025 07:08 446 12

  • комисия-
  • парламент-
  • райски газ-
  • наркотици

В продължание на 6 месеца комисията проведе ислушвания на институции и експерти, с цел превенция срещу разпространението на наркотиците у нас

Заседава временната комисия за проблемите с райския газ и наркотиците в парламента - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заседание на временната комисия за проблемите с райския газ и наркотиците ще се проведе днес в парламента. На него ще бъде приет доклад с конкретни мерки към органите на законодателната, изпълнителната и местната власт.

Временната комисия беше създадена в края на февруари по предложение на депутатите от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, "БСП - Обединена левица", ИТН и МЕЧ.

А сред мотивите да има такава комисия е статистиката, която сочи, че за последните три години употребата на наркотици у нас е скочила с 30%. В продължание на 6 месеца комисията проведе ислушвания на институции и експерти, с цел превенция срещу разпространението на наркотиците у нас.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 На прокурорката сина

    6 0 Отговор
    мама ше ме пусне

    07:22 16.09.2025

  • 3 Вместо в парламента

    5 0 Отговор
    Тази комисия да посети заведенията в Студентски град след 23:00 ч . Най-добре някъде към един след полунощ и тогава ще разбере истината.
    Много е лесно в парламентарната столова да водиш дебат и да хапваш за 50 стотинки кебапче и кюфте.

    07:23 16.09.2025

  • 4 хаберих

    1 0 Отговор
    – Пешо, защо си сложил виното в аптечката?
    – Щото е за вътрешна употреба!

    07:24 16.09.2025

  • 5 МИСЛЯ

    8 0 Отговор
    ЧЕ НАРКОТИЦИТЕ И РАИСКИЯТ ГАЗ НЯМАТ МЯСТО В ПАРЛАМЕНТА-И КОМИСИИТЕ КЪМ НЕГО

    07:26 16.09.2025

  • 6 Коконов

    5 0 Отговор
    Според заглавието излиза, че в Парламента има проблеми с наркотиците и райския газ. Затова комисията заседава.

    07:30 16.09.2025

  • 7 Каунь

    4 0 Отговор
    Така написано заглавието, излича че парламента има проблем с райския газ и наркотиците.......

    07:33 16.09.2025

  • 8 Коня Солтуклиева

    2 0 Отговор
    Тия, същите, дето отказаха тест за наркотици и алкохол на депутатите?!

    07:39 16.09.2025

  • 9 А ИСТИНАНА Е

    1 0 Отговор
    Че това е предпочитания бизнес на децата на политици, прокурори и полицаи.

    Коментиран от #10, #11

    07:39 16.09.2025

  • 10 Еможе

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "А ИСТИНАНА Е":

    ли иначе, лешперите с какво друго да се занимават. Хай-лайфа да си бърка по дупките е мУдерно.

    07:43 16.09.2025

  • 11 Именно

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "А ИСТИНАНА Е":

    Децата на наследствени шумкари, ятаци, комунисти.

    07:53 16.09.2025

  • 12 Механик

    0 0 Отговор
    "Заседава временната комисия за проблемите с райския газ и наркотиците в парламента"
    Айдааа... и у парламента ли вече продават наркотици и райски газ???
    п.п.
    Съвет: Научето го тоя български бе!!! Не е труден!

    07:53 16.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове