Манолова: Парламентът да покаже, че времето му не е било изцяло загубено

9 Януари, 2026 08:25 689 8

Този ценови терор, който се вихри вече цяла година, можеше да бъде предотвратен, каза бившият омбудсман

Снимка: БГНЕС
Депутатите незабавно да разгледат и приемат Закона за пределните надценки на основни хранителни продукти и Закона “Антиспекула” за контрол на цените на храни, стоки от първа необходимост, лекарства, банкови такси и мобилни оператори, които Изправи се.БГ написа и внесе. За това призова председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова в писмо до парламентарните групи в 51-ото Народно събрание, изпратено тази сутрин.

“Броени часове след влизането на България в еврозоната настана това, от което всички се опасявахме – цените продължиха да летят нагоре, закръглянето на цените на стоки и услуги се извърши в ущърб на потребителите, поскъпването при храните и стоките от първа необходимост се развихри и в други сектори – на лекарствата и услугите, а банките, в нарушение на закона, си позволиха да събират такси и комисиони при обмяна на левове в евро.” - коментира Манолова.

Според бившия омбудсман това се е случило въпреки “заклинанията на институции и пиар акциите на контролни органи”, които твърдят, че поскъпване няма и дори че се наблюдава спад в цените на много продукти.

“Този ценови терор, който се вихри вече цяла година, можеше да бъде предотвратен, ако управляващите партии бяха последвали примера на редица европейски правителства и парламенти, като въведат законодателни мерки за контрол на цените”, категорична беше Манолова. Припомняме, че Хърватия - последната държава преди България, присъединила се към еврозоната, прие пакет от мерки за защита на потребителите и контрол на цените, благодарение на което инфлацията там беше овладяна: максимални цени, пределни надценки, регулиране цените на горивата и лекарствата, компенсации за енергия за домакинствата.

От пресцентъра на гражданската платформа посочват, че именно най-вече са следвали примера на Хърватия при изготвянето на Закона относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги “Антиспекула”, който беше написан от Изправи се.БГ и внесен от три парламентарни групи през м. юли миналата година в Народното събрание.

В писмото си Манолова определи анонсираните през последните дни законодателни намерения за таван на надценките като недостатъчни и закъснели и припомни, че Изправи се.БГ изготви самостоятелно и внесе в парламента законопроект за пределните надценки още през февруари 2025 г.

“Затова от гражданската платформа „Изправи се.БГ“ настояваме в оставащите седмици от живота на 51-ото Народно събрание в спешен порядък да бъдат поставени за разглеждане и приети Законопроектът за пределни надценки на основни хранителни продукти и Законопроектът относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги.” - апелира председателят на Изправи се.БГ. и добави, че с приемането им народното представителство “ще има възможност да покаже, че времето на 51-ия парламент не е било изцяло загубено, като поне защити гражданите от инфлацията на алчността.“


  • 1 муцунка

    0 1 Отговор
    Искат да направят Мая президентка на България.

    08:40 09.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Павел Пенев

    4 3 Отговор
    Правилно е това което предлага Майя Манолова, но идиотите в НС няма да го приемат.

    08:59 09.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Манолова

    3 2 Отговор
    какъв ценови контрол. Преди десет или петнадесет години сиренето, което купувам , качествено струваше за 1 кг- 13, 78 лева. От дълго време с промоциите е 11,99 или 12, 89. Просто хората, които пазаруват следят цените и си избират. А най- скъпо е в малките магазинчета. Просто там не влиза никой и те фалират. Пазарът регулира цените, не правителството.

    Коментиран от #7

    09:19 09.01.2026

  • 7 А какво

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Манолова":

    ...ще кажеш, веригата го взима сиренето от производителя на 10-12лв и го продава на 28-30лв, колко % е това....над 150%. Такъв закон е задължителен, търговеца да няма право да продава с надценка на 70%. Как производителя ще е нещо 10.лв, а в магазина 25лв....веригата си наредила 10 точки надценки и това оправдание било ок

    Коментиран от #8

    09:37 09.01.2026

  • 8 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "А какво":

    ОТКЪДЕ ЗНАЕШ за колко купува Веригата от Производителя ,след като това е Търговска тайна?А че имало някъде Сирене с цена 28-30лв както твърдиш- не е Луд който яде Зелника,а който му го дава!При Близкия ми Супер Цената на Сиренето е между 11,2ЛВ и 16,50лв- пиша ти го в левове за да ме разбереш от първия път,като допълвам че във въпросния Супер цените са доста по-високи от тия във Веригите,но е в Абс. Център и ми е на 2 крачки от дома.Така и намя да престанете да оплаквате Производителите чиито Стока се изкупува на "Безценица" - ами да си отворят Собствен магазин и да продават "на Далавера"!...Ама има Наем,Ток,вода Заплати на работници,...А Защо не си изнасят Стоката в Чужбина - търгуваме безмитно с целия ЕС + Турция и Украйна?

    10:03 09.01.2026

