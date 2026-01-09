Манолова: Парламентът да покаже, че времето му не е било изцяло загубено

Депутатите незабавно да разгледат и приемат Закона за пределните надценки на основни хранителни продукти и Закона “Антиспекула” за контрол на цените на храни, стоки от първа необходимост, лекарства, банкови такси и мобилни оператори, които Изправи се.БГ написа и внесе. За това призова председателят на гражданската платформа Изправи се.БГ Мая Манолова в писмо до парламентарните групи в 51-ото Народно събрание, изпратено тази сутрин.

“Броени часове след влизането на България в еврозоната настана това, от което всички се опасявахме – цените продължиха да летят нагоре, закръглянето на цените на стоки и услуги се извърши в ущърб на потребителите, поскъпването при храните и стоките от първа необходимост се развихри и в други сектори – на лекарствата и услугите, а банките, в нарушение на закона, си позволиха да събират такси и комисиони при обмяна на левове в евро.” - коментира Манолова.

Според бившия омбудсман това се е случило въпреки “заклинанията на институции и пиар акциите на контролни органи”, които твърдят, че поскъпване няма и дори че се наблюдава спад в цените на много продукти.

“Този ценови терор, който се вихри вече цяла година, можеше да бъде предотвратен, ако управляващите партии бяха последвали примера на редица европейски правителства и парламенти, като въведат законодателни мерки за контрол на цените”, категорична беше Манолова. Припомняме, че Хърватия - последната държава преди България, присъединила се към еврозоната, прие пакет от мерки за защита на потребителите и контрол на цените, благодарение на което инфлацията там беше овладяна: максимални цени, пределни надценки, регулиране цените на горивата и лекарствата, компенсации за енергия за домакинствата.

От пресцентъра на гражданската платформа посочват, че именно най-вече са следвали примера на Хърватия при изготвянето на Закона относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги “Антиспекула”, който беше написан от Изправи се.БГ и внесен от три парламентарни групи през м. юли миналата година в Народното събрание.

В писмото си Манолова определи анонсираните през последните дни законодателни намерения за таван на надценките като недостатъчни и закъснели и припомни, че Изправи се.БГ изготви самостоятелно и внесе в парламента законопроект за пределните надценки още през февруари 2025 г.

“Затова от гражданската платформа „Изправи се.БГ“ настояваме в оставащите седмици от живота на 51-ото Народно събрание в спешен порядък да бъдат поставени за разглеждане и приети Законопроектът за пределни надценки на основни хранителни продукти и Законопроектът относно мерките за контрол на цените на основни стоки и услуги.” - апелира председателят на Изправи се.БГ. и добави, че с приемането им народното представителство “ще има възможност да покаже, че времето на 51-ия парламент не е било изцяло загубено, като поне защити гражданите от инфлацията на алчността.“