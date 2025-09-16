Новини
Иван Хиновски предупреди за хаос със сметките за парно през следващия отоплителен сезон

16 Септември, 2025 17:51 538 4

  • иван хиновски-
  • хаос-
  • сметки за парно-
  • следващ сезон

Причината е окончателното спиране от съда на Методиката за определяне на процента сградна инсталация, в случаите, когато етажната собственост не е решила как да бъде определяна тя

Иван Хиновски предупреди за хаос със сметките за парно през следващия отоплителен сезон - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За хаос със сметките за парно през следващия отоплителен сезон предупреждават от Българския енергиен и минен форум. Причината е окончателното спиране от съда на Методиката за определяне на процента сградна инсталация, в случаите, когато етажната собственост не е решила как да бъде определяна тя.

„Отмяната на един нормативен документ, без да се каже с какъв документ ще бъде заместен, води до хаос. Фирмите за дялово разпределение се чудят в момента старата методика ли ще използват през преходния период? Една такава методика се разработва, обсъжда, утвърждава в рамките на 2-3 месеца. А ние в началото на отоплителния сезон нямаме методика”, обясни в ефира на Нова телевизия Иван Хиновски, председател на Българския енергиен и минен форум. Той подчерта, че проблемът е само за сградите, в които имат топлинни разпределители. В модерните кооперации има индивидуални топломери.

„Сградите, които имат топлинни разпределители, измерват някаква част – един дял например съответства на 1 киловат. Те трябва по тези неинженерни относителни показания да изготвят разпределението на топлината енергия в ползващи, неползващи и отказали се напълно. Най-потърпевши ще са онези, които си плащат”, каза Хиновски.

Той обясни, че Министерството на енергетиката трябва да предложи методиката, да я обсъди с фирмите за дялово разпределение, след това да влезе за окончателно решение в Министерството на енергетиката. След което регулаторният документ да бъде даден на фирмите за дялово разпределение.

„Тази неопределеност крие опасност какво ще се случи с нашите сметки. Фирмите за дялово разпределение смятат да ползват досегашната методика до нейната отмяна, след което да преизчисляват. Защото ще са нужни преизчисления. Но кой ще плащат тези разходи? Кой ще плаща нов софтуер на тези фирми за дялово разпределение, ако трябва да променят софтуер?”, попита Хиновски.

„Топлофикация-София” е неефективно икономически и технологично дружество. Такива дружества са абсурди в съвременната икономика. Не е възможно да не се полагат никакви усилия за модернизация. От Българския енергиен и минен форум от 10 години предлагаме драстична схема за преструктуриране на дружеството, за да се знае къде отиват големите парични потоци”, коментира още експертът.

Ако държавата си поиска дълга, това значи, че „Топлофикация София” трябва да обяви фалит и да спре веднага. Това обаче не може да се случи. Ако фалира това дружество, всички потребители ще преминат на електрическо отопление. Ще се пуснат печки, климатици и потреблението ще се увеличи недопустимо, над това, което инсталацията може да издържи. Това значи апокалипсис за София. Не трябва да се допуска това”, каза Хиновски.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 редник

    4 0 Отговор
    / Той подчерта, че проблемът е само за сградите, в които имат топлинни разпределители. В модерните кооперации има индивидуални топломери./

    Вместо недомислено похарчените пари за нещо като саниране, трябваше с част от тези пари да се преправят инсталациите от вертикални на хоризонтални!

    18:03 16.09.2025

  • 2 Цвете

    3 0 Отговор
    Г- Н ХИНОВСКИ, ЗАЩО ПРЕМЪЛЧАВАТЕ, ЧЕ ПАРИТЕ НА " ТОПЛОФИКАЦИЯ " СА БЛИЗО ЕДИН МИЛИАРД И ПОЛОВИНА ( 1,5000000000) ОТКРАДНАТИ ОТ КОЙ???? КТБ, ПРОСЛОВУТАТА БАНКА, НА КОЯТО СЕ " ИЗПАРИХА " ПАРИТЕ. КЪДЕ СА???? В НЯКОЙ, КОЙТО СИ ТРАЕ, АМА МАЙ УПРАВЛЯВА В МОМЕНТА ДЪРЖАВАТА НИ????! ТОВА Е БИЧА НА СОФИЯ. ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСЯТ ОТГОВОРИ, КЪДЕ СА НИ ПАРИТЕ?????

    18:06 16.09.2025

  • 3 Цвете

    3 0 Отговор
    Г- Н ХИНОВСКИ, ЗАЩО ПРЕМЪЛЧАВАТЕ, ЧЕ ПАРИТЕ НА " ТОПЛОФИКАЦИЯ " СА БЛИЗО ЕДИН МИЛИАРД И ПОЛОВИНА ( 1,5000000000) ОТКРАДНАТИ ОТ КОЙ???? КТБ, ПРОСЛОВУТАТА БАНКА, НА КОЯТО СЕ " ИЗПАРИХА " ПАРИТЕ. КЪДЕ СА???? В НЯКОЙ, КОЙТО СИ ТРАЕ, АМА МАЙ УПРАВЛЯВА В МОМЕНТА ДЪРЖАВАТА НИ????! ТОВА Е БИЧА НА СОФИЯ. ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСЯТ ОТГОВОРИ, КЪДЕ СА НИ ПАРИТЕ?????

    18:07 16.09.2025

  • 4 Цвете

    1 0 Отговор
    Г- Н ХИНОВСКИ, ЗАЩО ПРЕМЪЛЧАВАТЕ, ЧЕ ПАРИТЕ НА " ТОПЛОФИКАЦИЯ " СА БЛИЗО ЕДИН МИЛИАРД И ПОЛОВИНА ( 1,5000000000) ОТКРАДНАТИ ОТ КОЙ???? КТБ, ПРОСЛОВУТАТА БАНКА, НА КОЯТО СЕ " ИЗПАРИХА " ПАРИТЕ. КЪДЕ СА???? В НЯКОЙ, КОЙТО СИ ТРАЕ, АМА МАЙ УПРАВЛЯВА В МОМЕНТА ДЪРЖАВАТА НИ????! ТОВА Е БИЧА НА СОФИЯ. ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСЯТ ОТГОВОРИ, КЪДЕ СА НИ ПАРИТЕ?????

    18:08 16.09.2025

Новини по градове:
