Антон Хекимян: Терзиев беше човекът, който подготви, режисира и инсценира кризата с боклука, за да създаде хаос

Терзиев клекна на тези, които наричаше "мафия“. Той беше човекът, който подготви, режисира и инсценира кризата с боклука, за да създаде хаос и форсмажорна ситуация, в която да се случат две неща – да се изхарчат много пари и хората накрая да бъдат объркани. Това каза председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет Антон Хекимян в предаването "Метроном“ на Радио ФОКУС.
Той припомни, че първоначално Столична община дава прогнозна цена за договорите за сметосъбиране 166 лева. Кметът Терзиев обаче подписва с две от сметосъбиращите фирми договори за цена два пъти по-висока от прогнозната – 350 лева. "Тук няма обяснение защо. Обяснението е "Правим го, за да не затъне София в боклук“. Затова казвам, че всичко беше много добре режисирано и инсценирано, за да може кметът да се превърне в герой и за да може тихомълком да се раздадат едни стотици милиони. Но смятам, че този план за героизиране на Терзиев не сработи, защото съм сигурен, че дори да не искат да си признаят, и най-верните му фенове са наясно какво направи“, заяви Хекимян.
Столична община по думите му е театрална сцена, над която е пусната плътна тъмна завеса. "Никой не знае какво се случва на сцената на задкулисието зад Терзиев. Той все повече прилича на кукла на конци, дърпана в една или друга посока. Няма кой да даде информация дали са водени преговори, какви са те, дали не може да се поканят и общински съветници и този процес наистина да излезе на светло“, коментира председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет.
Според него за разрешаването на кризата с боклука всички групи в Столичния общински съвет са загърбили различията си. "Нашата обща цел беше да се обединим и независимо кой е режисирал тази криза, да помогнем тя да бъде решена. Тук нямаше втори план по никакъв начин, всички искахме да помогнем, обединихме се, дори опонентите в този съвет. Гласувахме 9 милиона за общинското предприятие "Софекострой“, за да може то да има сметосъбираща, сметоизвозваща и снегопочистваща техника. Дадохме милиони на столичното предприятие за преработка на отпадъци, което е пословично със своите нарушения. С парите на софиянци запълвахме дупки и запушвахме пробойни, без да е ясно какво е в главата на кмета и го разбрахме едва сега, на последната сесия преди празниците, че той ще сключва някакви договори с някакви фирми, които всъщност са добре познатите фирми, които той наричаше "мафия“, заяви Антон Хекимян.
Кризите в отделните столични райони се решават на парче, което значително оскъпява разрешаването им. "Всеки се спасява поединично. В "Подуяне“ гласуваме техника, с която да си купят камиони. На последната сесия кметът на "Надежда“ също внесе такъв доклад, за да не изпадне в кризисна ситуация. "Спаси София“ набутаха кмета на Връбница“, за да може и той да си купи техника. Това са милиони. И няма лошо, нека те да си имат, все някога ще бъдат в полза. Подкрепихме тази идея, но това не трябва да е моделът на управление на града. Едно е да правиш обществена поръчка на парче, друго е на 24 района. А моделът на управление от Васил Терзиев е "Спасявайте се поединично, кой както може“, обясни Хекимян.
