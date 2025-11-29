Новини
Александър Томов: Падането сега на кабинета ще означава хаос

Александър Томов: Падането сега на кабинета ще означава хаос

29 Ноември, 2025 21:06

"БСП–Обединена левица" няма да приеме орязване на социалните мерки в бюджета за 2026 година

Александър Томов: Падането сега на кабинета ще означава хаос - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова

Пълното „обтягане“ на бюджета за 2026 г. може да замрази увеличението на заплати, майчинство и пенсии. Това предупреди вицепремиерът и лидер на "БСП–Обединена левица" Атанас Зафиров. Думите му предизвикаха въпроси дали в управляващата коалиция расте напрежение и дали социалистите са готови да напуснат правителството. Темата коментира представителят на коалицията "БСП-Обединена левица" проф. Александър Томов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”.

Проф. Томов потвърди, че позицията на Зафиров е приета на самия коалиционен съвет. По думите му обаче днес по-важни са две неща:

Правителството трябва да остане стабилно, защото страната се намира в ключов етап – подготовката за въвеждане на еврото;

Социалните политики, заложени в бюджета, не могат да бъдат жертвани.

„Падането на кабинета сега ще означава хаос, не заради еврото, а заради паниката на пазара. Няма по-опасно време да разбутваме властта”, подчерта Томов.

Според Томов социалните мерки в проекта за бюджета са минимални, но жизненоважни:

  • увеличение за пенсионерите;
  • подобрения в помощите за майчинство;
  • коледни надбавки, които според него не бива да бъдат поставяни под въпрос.

Въпросът за двойното увеличение на данък дивидент, предложено първоначално от управляващите, според Томов е „деликатен”. Ако социалните партньори – работодатели и синдикати, виждат в този данък риск за стабилността, БСП би могла да отстъпи. „Разликата е 250–300 милиона лева. Аз знам как да вкараме милиарди в бюджета”, заяви Томов и допълни, че ключът е в по-добра събираемост, справедливо облагане и структурни реформи.

Проф. Томов остро разкритикува лидера на ГЕРБ, който настоя за замразяване на бюджетната процедура. „Недопустимо е Борисов да казва „Ще дойдат тук коалиционните партньори и ще ви кажат какво съм решил”. Не може да се изземва ролята на премиера. Как ще го уважават този премиер в чужбина, ако у дома го обезсилват?”, попита той.

Според него премиерът трябва да има пълната политическа подкрепа, защото нестабилността в момента би била катастрофална.

Проф. Томов коментира и протестите пред парламента. „Това не беше протест срещу бюджета. Това беше протест срещу корупцията, срещу неработещата съдебна система, срещу партиите, които не изпълниха обещанията си”, заяви той.

Той допълни, че протестиращите са отправили масови политически и морални искания, а не конкретни бюджетни претенции.

В студиото беше припомнено, че името на вицепрезидента Илияна Йотова вече се споменава като възможен кандидат, подкрепен от БСП. „Тя е вицепрезидент от 9 години. Но президентът Радев трябва да носи отговорност за състоянието на държавата. Думите „правителство Магнитски” са непочтени – и към нас, и към партньорите”, коментира Томов.

Той не изключи възможността левицата да организира праймариз за определяне на президентски кандидат.


България
  • 1 Красимир Петров

    24 1 Отговор
    Ето,че и този крупен крадец защитава Пеевски и Борисов

    21:09 29.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    2 16 Отговор
    Да ви зарадвам! На заседание на ЦОБ(Централно оперативно бюро) на ДПС на 29 ноември 14 часа се взе решение за организиране на масови общонародни протести за защита на парламентарната демокрация и срещу терора на улицата. Информирани са председателя на ПП.ГЕРБ Бойко Борисов, председателя на ИТН Станислав Трифонов и съпредседателите на БСП Атанас Зафиров и Борислав Гуцанов. Лидерите на партията в коалицията поеха ангажимент да организират структурите си. Кметовете на Бургас Димитър Николов и Стара Загора Живко Тодоров от ГЕРБ ,областните кметове на ДПС ще координират структурите.. Станислав Тодоров Трифонов се завръща временно като водещ на шоуто си в своята телевизия 7/8 и ще призове всички симпатизанти на ИТН да се включат на контрапротести срещу уличните метежи за сваляне на законното правителство а също съпредседателите на БСП ще призоват всички свои членове и симпатизанти по партийната си телевизия БСТ ( Българска свободна телевизия) да се включат. Всички от коалицията ГЕРБ-ИТН-БСП-ДПС ще докажат че България е правова държава и улични метежи нямат място в нея.

    Коментиран от #6, #7, #9, #14

    21:12 29.11.2025

  • 3 Означава че си измамник

    9 1 Отговор
    Друго не означава. Ако Герб тръгне да саботира и да прави мизерии ще създава хаос колкото може.

    21:13 29.11.2025

  • 4 гасссс

    9 1 Отговор
    Лупооо още ли не ти е спрял тока?Знаем те че нищо не става от теб,даже и кожата ти и за тупан не става.

    21:14 29.11.2025

  • 5 Тоз

    11 1 Отговор
    и той с номерата си !

    21:14 29.11.2025

  • 6 Хаха

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Колко процента сте? Ще напълните ли Белене?

    21:15 29.11.2025

  • 7 Гробарско...дорожная служба

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Дух@й го.

    21:15 29.11.2025

  • 8 Марис

    6 0 Отговор
    Политиката в България е хаос, а политиците са хора с лични интереси!! Този така наречен политически "елит" едва ли знае, че ние хората съществуваме!!

    21:16 29.11.2025

  • 9 Ето го хаоса.

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Платени протестъри и провокатори натоварени в автобусите и в София за по 300лв на ден. Като предишният протест на Шопара.

    21:16 29.11.2025

  • 10 Бсп терористична организация

    5 1 Отговор
    Углавните престъпници гуцанов, лупи и добрев във властта.

    21:17 29.11.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    1 7 Отговор
    Излизат силните структури на партия ГЕРБ. Излизат мощните и многобройни симпатизанти на ДПС на г-н Пеевски благодетел на народа лично застъпил се за увеличение на полицейските заплати ,за магазини за хората ,да не се вдигне водата, излизат хилядите симпатизанти на Станислав Трифонов израснали с неговото шоу и песни ,излизат и членовете на социалната партия БСП. Ще докажем че коалицията ГЕРБ -ДПС -ИТН-БСП е сила и мощ. Че сме по силни от пепейци ,дебейци ,възрожденци,мечове и подобни. Под вещата десница на държавника от световна величина Бойко Борисов. Зад нас е България!

    Коментиран от #15, #19, #22

    21:17 29.11.2025

  • 12 По голям хаос

    4 1 Отговор
    От сега едва ли . Хаоса е и хубав ще се отървем от вас бсп и итн .

    21:18 29.11.2025

  • 13 Ироничен

    1 1 Отговор
    Моята, като на политиците, е лесна, даже повече. Не очаквам да стана милионер, имам жилища и спестявания да изкарам 3 години, без да работя. Седя си, чета кой с какво ме плаши и гледам иронично тези, дето пишат със страст.

    21:18 29.11.2025

  • 14 Мдаа

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Мечти, мечти, блажени са вярващите. Никой няма да излезе да протестира заедно с ДПС, дори и сглобката.

    Коментиран от #20

    21:19 29.11.2025

  • 15 Хаха

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Свърши се. Ще връщате пари и имоти. Ще лежите доживот. Вие и дечицата и внученцата ви. До девето коляно.

    21:19 29.11.2025

  • 16 Нагъл далавераджия

    5 0 Отговор
    Лупи и тебе те помним! Къде и е партийния билет? И ти ли не помниш? Ама ние помним - скрий се и не се показвй повече!

    21:20 29.11.2025

  • 17 Горски

    6 0 Отговор
    Не падне и тия не са по затворите.спукана ни е работата. В бюджета на Бойко е заложена 100 процента инфлация.Факт! На тиквата не му останало нищо друго освен да плаши хората, че ако не е той ще стане още по-зле. Хаосът го създаде правителството с тъпия си бюджет,с който противопостави различните групи на обществото и с нежеланието за реформи в държавната администрация, в съдебната и правоохранителната система. Хаос и страх цари в главата на Бойко и сателитите му Зафиров и Славчето .Само Шиши е спокоен има си бизнеси ,мохамедани за опорка плюс милиарди от Булгартабак и КТБ и може да купи всеки когато си поиска стига да е събрал компромати.Страх го е само от мафията в бившите републики на СССР и за това не пътува в чужбина и е охраняван 24 часа на денонощие с нашите пари от НСО. Управлява като турски вилает от един еничар и неговия джамбазин Боко.

    21:21 29.11.2025

  • 18 И тоз е сгънал яка пачка

    4 0 Отговор
    от Шишко.

    21:21 29.11.2025

  • 19 Важното е

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    контраступа да върви!

    Коментиран от #25

    21:22 29.11.2025

  • 20 То няма кой

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мдаа":

    Нито БСП могат да изкарат хора , нито ИТН могат. И от двете партии са избягали по 90% избиратели. Заради предателство.

    Коментиран от #21

    21:24 29.11.2025

  • 21 Мдаа

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "То няма кой":

    Те затова и не искат избори. Единствено с измами могат да са пак в парламента.

    21:27 29.11.2025

  • 22 Бедната ти е фантазията

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Какво ще излезе от другата страна. Ще бягате като мишки от пробита гемия.

    21:28 29.11.2025

  • 23 Гнуз

    3 0 Отговор
    Да ве, знаем ги тия. То и преди да дойдат пpacетата, марионетките им повтаряха по студиата, че е жизненоважно да се прави правителство, щото държавата фалира. И ето, дойдоха пpacетата, теглиха десетки милярди дълг и вече не фалираме! Сега просто им трябва спокойствие, за да теглят още десетина-двадесет милярда и окончателно да стабилизират нещата!

    21:29 29.11.2025

  • 24 Цървул

    4 0 Отговор
    Ако се съберат сто хиляди на протест , ще стане интересно . И хаос - няма да има . Няма да е полезен за никого .

    21:29 29.11.2025

  • 25 А пък

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Важното е":

    рускитеСвине си мрат.

    21:32 29.11.2025

Новини по градове:
