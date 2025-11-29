Александър Томов: Падането сега на кабинета ще означава хаос

Пълното „обтягане“ на бюджета за 2026 г. може да замрази увеличението на заплати, майчинство и пенсии. Това предупреди вицепремиерът и лидер на "БСП–Обединена левица" Атанас Зафиров. Думите му предизвикаха въпроси дали в управляващата коалиция расте напрежение и дали социалистите са готови да напуснат правителството. Темата коментира представителят на коалицията "БСП-Обединена левица" проф. Александър Томов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”.
Проф. Томов потвърди, че позицията на Зафиров е приета на самия коалиционен съвет. По думите му обаче днес по-важни са две неща:
Правителството трябва да остане стабилно, защото страната се намира в ключов етап – подготовката за въвеждане на еврото;
Социалните политики, заложени в бюджета, не могат да бъдат жертвани.
„Падането на кабинета сега ще означава хаос, не заради еврото, а заради паниката на пазара. Няма по-опасно време да разбутваме властта”, подчерта Томов.
Според Томов социалните мерки в проекта за бюджета са минимални, но жизненоважни:
- увеличение за пенсионерите;
- подобрения в помощите за майчинство;
- коледни надбавки, които според него не бива да бъдат поставяни под въпрос.
Въпросът за двойното увеличение на данък дивидент, предложено първоначално от управляващите, според Томов е „деликатен”. Ако социалните партньори – работодатели и синдикати, виждат в този данък риск за стабилността, БСП би могла да отстъпи. „Разликата е 250–300 милиона лева. Аз знам как да вкараме милиарди в бюджета”, заяви Томов и допълни, че ключът е в по-добра събираемост, справедливо облагане и структурни реформи.
Проф. Томов остро разкритикува лидера на ГЕРБ, който настоя за замразяване на бюджетната процедура. „Недопустимо е Борисов да казва „Ще дойдат тук коалиционните партньори и ще ви кажат какво съм решил”. Не може да се изземва ролята на премиера. Как ще го уважават този премиер в чужбина, ако у дома го обезсилват?”, попита той.
Според него премиерът трябва да има пълната политическа подкрепа, защото нестабилността в момента би била катастрофална.
Проф. Томов коментира и протестите пред парламента. „Това не беше протест срещу бюджета. Това беше протест срещу корупцията, срещу неработещата съдебна система, срещу партиите, които не изпълниха обещанията си”, заяви той.
Той допълни, че протестиращите са отправили масови политически и морални искания, а не конкретни бюджетни претенции.
В студиото беше припомнено, че името на вицепрезидента Илияна Йотова вече се споменава като възможен кандидат, подкрепен от БСП. „Тя е вицепрезидент от 9 години. Но президентът Радев трябва да носи отговорност за състоянието на държавата. Думите „правителство Магнитски” са непочтени – и към нас, и към партньорите”, коментира Томов.
Той не изключи възможността левицата да организира праймариз за определяне на президентски кандидат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
21:09 29.11.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #6, #7, #9, #14
21:12 29.11.2025
3 Означава че си измамник
21:13 29.11.2025
4 гасссс
21:14 29.11.2025
5 Тоз
21:14 29.11.2025
6 Хаха
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Колко процента сте? Ще напълните ли Белене?
21:15 29.11.2025
7 Гробарско...дорожная служба
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Дух@й го.
21:15 29.11.2025
8 Марис
21:16 29.11.2025
9 Ето го хаоса.
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Платени протестъри и провокатори натоварени в автобусите и в София за по 300лв на ден. Като предишният протест на Шопара.
21:16 29.11.2025
10 Бсп терористична организация
21:17 29.11.2025
11 Данко Харсъзина
Коментиран от #15, #19, #22
21:17 29.11.2025
12 По голям хаос
21:18 29.11.2025
13 Ироничен
21:18 29.11.2025
14 Мдаа
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Мечти, мечти, блажени са вярващите. Никой няма да излезе да протестира заедно с ДПС, дори и сглобката.
Коментиран от #20
21:19 29.11.2025
15 Хаха
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Свърши се. Ще връщате пари и имоти. Ще лежите доживот. Вие и дечицата и внученцата ви. До девето коляно.
21:19 29.11.2025
16 Нагъл далавераджия
21:20 29.11.2025
17 Горски
21:21 29.11.2025
18 И тоз е сгънал яка пачка
21:21 29.11.2025
19 Важното е
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":контраступа да върви!
Коментиран от #25
21:22 29.11.2025
20 То няма кой
До коментар #14 от "Мдаа":Нито БСП могат да изкарат хора , нито ИТН могат. И от двете партии са избягали по 90% избиратели. Заради предателство.
Коментиран от #21
21:24 29.11.2025
21 Мдаа
До коментар #20 от "То няма кой":Те затова и не искат избори. Единствено с измами могат да са пак в парламента.
21:27 29.11.2025
22 Бедната ти е фантазията
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Какво ще излезе от другата страна. Ще бягате като мишки от пробита гемия.
21:28 29.11.2025
23 Гнуз
21:29 29.11.2025
24 Цървул
21:29 29.11.2025
25 А пък
До коментар #19 от "Важното е":рускитеСвине си мрат.
21:32 29.11.2025