Мигащата зелена светлина на светофарите се завръща

Мигащата зелена светлина на светофарите се завръща

18 Септември, 2025 12:51

Тя е в сила от 14 май 2025 година

Мария Атанасова

Мигащата зелена светлина на светофарите се завръща. Това става възможно след промяна в наредбата за организиране на движението по пътищата с пътни светофари.

Тя е в сила от 14 май 2025 година.

Мигащата зелена светлина беше въведена в София през 2016 година. След това бързо беше имплементирано и в други големи градове. През 2021 година Столична община реши да премахне мигащите зелени светлини.

С новата наредба мигащата светлина се завръща в столица.

„Мигаща светлина със зелен цвят - предупреждава за наближаване края на разрешителния сигнал“, пише в наредбата.


  • 1 ...

    49 1 Отговор
    А защо не таймери които да показват оставащото време

    12:55 18.09.2025

  • 2 Да питаш кой глупак го отмени

    37 5 Отговор
    Правят се ненужни разходи, заради някой глупак.

    12:55 18.09.2025

  • 3 голям смях

    33 1 Отговор
    идиси-доде си

    после пак да я отмените, няма да седите без работа я

    всеки път ще въвеждаме и ще я махаме, на работа да се намираме

    12:57 18.09.2025

  • 4 голям кеф

    34 2 Отговор
    важното е че сега някой ще вземе едни пари за рационализация

    12:58 18.09.2025

  • 5 оха кеш пара, да има за изборите

    27 2 Отговор
    сега някоя наша фирма пак ще вземе едни пари за да монтира мигалките

    12:59 18.09.2025

  • 6 Дано

    25 1 Отговор
    Дочакаме и края на свързаните с бутилките капачки! На животни ни обърнаха в последните години!

    Коментиран от #17

    12:59 18.09.2025

  • 7 ООрана държава

    28 0 Отговор
    Едно време имаше таимери, бяха удобни, имаше и едни светещи табла между светофарите да ти показват с колко да караш че да хванеш зеленото на следващия светофар ама това води до по малко изгорено гориво и по малко зареждане на бензиностанциите и по малко пари от акцизче

    13:02 18.09.2025

  • 8 1111

    6 11 Отговор
    Много полезна беше, но реално се създаде проблем - когато някой видеше, че остават 5 секунди до края и дава яко газ, за да хване зеленото. Реално се ускоряваше много над 50 в доста случаи. Мигаща светлина май е по-добре от брояч. Дано скоро да го вкарат пак.

    13:04 18.09.2025

  • 9 Имаше едни чудесни броячи

    21 0 Отговор
    Показват на шофьорите колко секунди им остават, те къде изчезнаха?

    13:05 18.09.2025

  • 10 Ха ха ха

    20 0 Отговор
    Идиоти. Пълни идиоти. Ореваха орталъка за да я махнат, защото така трябвало да е в Европа, а сега я връщат. Разбира се че мигащата зелена светлина, още повече ако е с брояч, е много по-удобно за шофьорите.

    13:14 18.09.2025

  • 11 Хаха

    7 0 Отговор
    Мигащата зелена светлина на светофарите се завръща

    Това беше сигурно до преди 30 години когато бях малък, смях

    13:16 18.09.2025

  • 12 Беден

    5 0 Отговор
    Минаването на светофара е Руска рулетка! Винаги някои ще мине на червено защото няма как да спреш ако си с 40 на няколко метра преди светофара ти смени от зелено на жълто и изведнъж, червено!

    13:16 18.09.2025

  • 13 Ония с форда

    5 0 Отговор
    През 1991 година за пръв път видях такива светофари в Австрия ( мига четири пъти зелено и след това светяа жълто ) това много ме впечатли как хората там са решили проблема за да не се случва така че на 3 метра от светофара да ти угасне зеленото и да не се чудиш фаз ли да даваш или да скочи на спирачките (което и в двата случая е рисково и опасно)

    13:17 18.09.2025

  • 14 Искаме си

    3 0 Отговор
    Таймерите

    13:31 18.09.2025

  • 15 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Таймерите бяха наистина добро решение - защо ги махнаха така и не разбрах

    13:33 18.09.2025

  • 16 Еврика

    2 0 Отговор
    Мигащата зелена светлина била имплементирана през 2016-та година, а топлата вода е открита от Топлофикация София с въвеждането на сградната инсталация и топлинното счетоводство.

    13:40 18.09.2025

  • 17 Аз на пук

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дано":

    Още като взема бутилката и й късам капачката
    евросъюзът дразни точно с налагането на някви такива смахнати правила Тъпаци ,Абе нека да си бъде съюз за някаква икономическа взаимопомощ и търговия между държавите,ама оставете всяка страна да си определя сама начина на живот...Значи това ,ако стане нищо против евросъюза нямам ,обаче няма да стане....

    13:40 18.09.2025

  • 18 Аллллееееее

    0 0 Отговор
    Да ви го напера в кривата дзурла

    13:48 18.09.2025

  • 19 Все едно и също

    0 0 Отговор
    Крачка напред две назад. Защо я забраниха и защо ще я връщат? Защо няма таймери на светофарите понеже някои чакат да стане тъмнозелено а други рисуват дъга удължавайки жълтото?

    14:16 18.09.2025

