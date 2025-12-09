Кола се заби в светофар в столицата

Автомобил е катастрофирал челно в светофарен стълб в столицата, предаде dariknews.bg.
За инцидента става ясно от публикация във Facebook групата "Катастрофи в София".
Катастрофата е станала на кръстовището между булевардите "България" и „Петко Ю. Тодоров".
Според очевидци Mercedes Benz CLS с бургаска регистрация е тръгнал на червено от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ посока бул. „Петко Ю. Тодоров" от средна лента, бъркайки зеления сигнал за десен завой в посока бул. „България“.
През последното денонощие в София са регистрирани две тежки и 18 леки пътнотранспортни произшествия, при които има двама пострадали.
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
03:22 09.12.2025
2 Този е за награда
03:33 09.12.2025