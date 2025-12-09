Новини
България »
София »
Кола се заби в светофар в столицата
  Тема: Войната на пътя

Кола се заби в светофар в столицата

9 Декември, 2025 04:17, обновена 9 Декември, 2025 03:19 594 2

  • катастрофа-
  • светофар-
  • софия

Катастрофата е станала на кръстовището между булевардите "България" и „Петко Ю. Тодоров". 

Кола се заби в светофар в столицата - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Автомобил е катастрофирал челно в светофарен стълб в столицата, предаде dariknews.bg.

За инцидента става ясно от публикация във Facebook групата "Катастрофи в София".

Катастрофата е станала на кръстовището между булевардите "България" и „Петко Ю. Тодоров".

Според очевидци Mercedes Benz CLS с бургаска регистрация е тръгнал на червено от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ посока бул. „Петко Ю. Тодоров" от средна лента, бъркайки зеления сигнал за десен завой в посока бул. „България“.

През последното денонощие в София са регистрирани две тежки и 18 леки пътнотранспортни произшествия, при които има двама пострадали.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор
    Мерцедесът сам ли е тръгнал🤔 на автопилот🚗

    03:22 09.12.2025

  • 2 Този е за награда

    1 0 Отговор
    Как е успял от първия път да забие колата точно по средата в стълба🤣🤣🤣🤣🤣каскадьорите тренират десетки пъти преди да го направят това😅😅😅😅😅

    03:33 09.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове