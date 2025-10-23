Новини
България
Жители на София сигнализират за опасно кръстовище без светофари за пешеходци
  Тема: Войната на пътя

Жители на София сигнализират за опасно кръстовище без светофари за пешеходци

23 Октомври, 2025 08:21

  • софия-
  • опасно кръстовище-
  • светофар-
  • блъснат пешеходец

Преди няколко дни пешеходец загина, блъснат от автомобил

Жители на София сигнализират за опасно кръстовище без светофари за пешеходци - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жители на София сигнализират за опасно кръстовище в столицата. Преди няколко дни пешеходец загина, блъснат от автомобил, докато е преминавал на червен светофар на кръстовище на бул. „Тодор Каблешков”. Според местните мястото редовно се превръща в скоростна отсечка.

Това разкри "Нова телевизия".

„Имаме нужда от обезопасяване на района. Трябва да бъдат поставени светофари, островите между отсечките също са опасни. Ако имаше изкуствени неравности, вероятно нямаше да се стигне до поредната катастрофа с жертва преди дни”, обясни в ефира на „Здравей, България” г-жа Георгиева.

От Столичната община заявиха за NOVA, че е въпрос на дни светофарите да бъдат пуснати.


България


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    4 1 Отговор
    островите между отсечките също са опасни. ТАМ ИМА ПИРАТИ!

    08:27 23.10.2025

  • 2 лют пипер

    0 0 Отговор
    опасно кръстовище без светлинни фарове за пешо ходци

    08:32 23.10.2025

  • 3 опасно???

    5 0 Отговор
    ама вие закони не четете ли ? нали казаха че пешвходеца няма предимство така че няма нищо опасно пешеходеца трябва да е сигурен че може да премине и тогава да прибяга! който не спазва закона колите му разказват играта ! така е с “умните” ни управници свиквайте вие си ги избирате когато не ходите на избори!!!

    08:33 23.10.2025

  • 4 войната по пътищата е на тодор каблешков

    0 0 Отговор
    преди дни един е загинал а друг е ранен . дебненето продължава . няколко дни ще променят нещата . светофарните уредби и звуковите сигнали са много сигурен начин за пешеходците . а може тунел . пешеходен . като на летището . така се изолират бясно препускащите коли от хората . то някои си пресичат 20 минути . това 4-5 км в час дето го пише за скоростта на пешеходеца и 50 км в час за рейса, колата или тира не е така .

    09:01 23.10.2025

  • 5 пенчо

    0 0 Отговор
    Най сигурният начин да се спре с това са : подлез или пешеходна естакада. И двете не са евтини но вършат работа

    09:05 23.10.2025

  • 6 БРАВО

    0 0 Отговор
    Всяко кръстовище на територията, наречена България, трябва да бъде със светофар, легнали полицаи, турбинно движение и червена вълна до следващия светофар. А най-добре е на всеки 50м да има кръстовища и светофари.

    09:18 23.10.2025

  • 7 Когато си шматка

    1 0 Отговор
    Чакай светофарът да те спаси.

    09:20 23.10.2025

Новини по градове:
