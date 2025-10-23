Жители на София сигнализират за опасно кръстовище без светофари за пешеходци

Жители на София сигнализират за опасно кръстовище в столицата. Преди няколко дни пешеходец загина, блъснат от автомобил, докато е преминавал на червен светофар на кръстовище на бул. „Тодор Каблешков”. Според местните мястото редовно се превръща в скоростна отсечка.

Това разкри "Нова телевизия".

„Имаме нужда от обезопасяване на района. Трябва да бъдат поставени светофари, островите между отсечките също са опасни. Ако имаше изкуствени неравности, вероятно нямаше да се стигне до поредната катастрофа с жертва преди дни”, обясни в ефира на „Здравей, България” г-жа Георгиева.

От Столичната община заявиха за NOVA, че е въпрос на дни светофарите да бъдат пуснати.