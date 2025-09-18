Росен Желязков към опозицията: Политиката е постигане на доверие, а не сеене на омраза

Очаквано и петият на недоверие не беше успешен. Той беше внесен от "Продължаваме промяната - Демократична България", подкрепен от подписите на АПС и МЕЧ. Вотът беше по темата "Вътрешна сигурност и обществен ред". В пленарна зала гласуваха 234 народни представители. "За" бяха 101 депутати от ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, МЕЧ и "Величие". "Против" бяха 113 народни представители от ГЕРБ-СДС, БСП, "Има такъв народ" и ДПС-Ново начало. "Въздържал се" не гласува никой.
"Днешният вот на недоверие показа, че страната има трима премиери. Единият е формален, другият дори го няма в зала, за да подкрепи собственото си правителство и третият е главният премиер - главното Д. Бойко Борисов днес пак избяга. Когато стане напечено, той винаги изчезва. Колеги от ГЕРБ, не се ли усещате, че главното Д превзема вашата партия и вие се превръщате в пионки. Днес отново ще има протест и всички достойни българи ще дадат отпор на главното Д", заяви от трибуната Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, цитиран от novini.bg.
"Министерски съвет чу доводите на този вот и смятам, че ви отговорихме аргументирано", заяви от своя страна премиерът Росен Желязков. "Това е нормалният политически живот в една парламентарна демокрация. Този вот не беше осъществен и правителството продължава своята работа. През последните дни забелязахме повишаване на общественото напрежение. Кулминацията беше днес и беше грозна, недопустима и несериозна за гражданите. Днес се разби разбирането какво е политиката. Политиката е постигане на доверие, а не сеене на омраза. Мястото на дебата е в пленарна зала, както мястото на правосъдието е в съдебната зала и мястото на протеста е на улицата, а не в тази зала. Моят апел е да пазим малко по-мъдро българската демокрация, защото тя е крехка и ѝ предстоят още много изпитания. Благодаря на всички, които подкрепиха правителството. С нашата работа явно трябва да очакваме и шести вот", завърши министър-председателят.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питам:
Коментиран от #11
17:32 18.09.2025
2 Седящия бик
17:33 18.09.2025
3 БОКО ВЕЛИКИИ
17:34 18.09.2025
4 А за
17:37 18.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост
Коментиран от #12
17:40 18.09.2025
7 Правителството ще падне!
17:43 18.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Промяна
17:45 18.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 1111
До коментар #1 от "Питам:":Това е тема ТАБУ! Започнаха с 20% одобрение, а сега сигурно са 2%🤭
17:45 18.09.2025
12 Промяна
До коментар #6 от "Гост":Я по спокойно и не обиждай мин председател на България Шарлатаните ли защитаваш или Костадиновите кого или онзи измамник дължащ на2 милиона данъци или Божковите гелове ТЕЗИ ли а забравиш Мирчевите дерибеи теса доживот там милиардери са
17:48 18.09.2025
13 Тома
17:51 18.09.2025