Росен Желязков към опозицията: Политиката е постигане на доверие, а не сеене на омраза

Очаквано и петият на недоверие не беше успешен. Той беше внесен от "Продължаваме промяната - Демократична България", подкрепен от подписите на АПС и МЕЧ. Вотът беше по темата "Вътрешна сигурност и обществен ред". В пленарна зала гласуваха 234 народни представители. "За" бяха 101 депутати от ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, МЕЧ и "Величие". "Против" бяха 113 народни представители от ГЕРБ-СДС, БСП, "Има такъв народ" и ДПС-Ново начало. "Въздържал се" не гласува никой.

"Днешният вот на недоверие показа, че страната има трима премиери. Единият е формален, другият дори го няма в зала, за да подкрепи собственото си правителство и третият е главният премиер - главното Д. Бойко Борисов днес пак избяга. Когато стане напечено, той винаги изчезва. Колеги от ГЕРБ, не се ли усещате, че главното Д превзема вашата партия и вие се превръщате в пионки. Днес отново ще има протест и всички достойни българи ще дадат отпор на главното Д", заяви от трибуната Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, цитиран от novini.bg.

"Министерски съвет чу доводите на този вот и смятам, че ви отговорихме аргументирано", заяви от своя страна премиерът Росен Желязков. "Това е нормалният политически живот в една парламентарна демокрация. Този вот не беше осъществен и правителството продължава своята работа. През последните дни забелязахме повишаване на общественото напрежение. Кулминацията беше днес и беше грозна, недопустима и несериозна за гражданите. Днес се разби разбирането какво е политиката. Политиката е постигане на доверие, а не сеене на омраза. Мястото на дебата е в пленарна зала, както мястото на правосъдието е в съдебната зала и мястото на протеста е на улицата, а не в тази зала. Моят апел е да пазим малко по-мъдро българската демокрация, защото тя е крехка и ѝ предстоят още много изпитания. Благодаря на всички, които подкрепиха правителството. С нашата работа явно трябва да очакваме и шести вот", завърши министър-председателят.