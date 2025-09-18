Новини
Росен Желязков към опозицията: Политиката е постигане на доверие, а не сеене на омраза

18 Септември, 2025 17:30 429 13

"Днешният вот на недоверие показа, че страната има трима премиери. Единият е формален, другият дори го няма в зала, за да подкрепи собственото си правителство и третият е главният премиер - главното Д. Бойко Борисов днес пак избяга", коментира Ивайло Мирчев от ПП-ДБ

Очаквано и петият на недоверие не беше успешен. Той беше внесен от "Продължаваме промяната - Демократична България", подкрепен от подписите на АПС и МЕЧ. Вотът беше по темата "Вътрешна сигурност и обществен ред". В пленарна зала гласуваха 234 народни представители. "За" бяха 101 депутати от ПП-ДБ, "Възраждане", АПС, МЕЧ и "Величие". "Против" бяха 113 народни представители от ГЕРБ-СДС, БСП, "Има такъв народ" и ДПС-Ново начало. "Въздържал се" не гласува никой.

"Днешният вот на недоверие показа, че страната има трима премиери. Единият е формален, другият дори го няма в зала, за да подкрепи собственото си правителство и третият е главният премиер - главното Д. Бойко Борисов днес пак избяга. Когато стане напечено, той винаги изчезва. Колеги от ГЕРБ, не се ли усещате, че главното Д превзема вашата партия и вие се превръщате в пионки. Днес отново ще има протест и всички достойни българи ще дадат отпор на главното Д", заяви от трибуната Ивайло Мирчев от ПП-ДБ, цитиран от novini.bg.

"Министерски съвет чу доводите на този вот и смятам, че ви отговорихме аргументирано", заяви от своя страна премиерът Росен Желязков. "Това е нормалният политически живот в една парламентарна демокрация. Този вот не беше осъществен и правителството продължава своята работа. През последните дни забелязахме повишаване на общественото напрежение. Кулминацията беше днес и беше грозна, недопустима и несериозна за гражданите. Днес се разби разбирането какво е политиката. Политиката е постигане на доверие, а не сеене на омраза. Мястото на дебата е в пленарна зала, както мястото на правосъдието е в съдебната зала и мястото на протеста е на улицата, а не в тази зала. Моят апел е да пазим малко по-мъдро българската демокрация, защото тя е крехка и ѝ предстоят още много изпитания. Благодаря на всички, които подкрепиха правителството. С нашата работа явно трябва да очакваме и шести вот", завърши министър-председателят.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Питам:

    13 2 Отговор
    Джелязков, що не кажеш какво е доверието към парламента и към правителството дори според купените социологически агенции?

    Коментиран от #11

    17:32 18.09.2025

  • 2 Седящия бик

    11 2 Отговор
    Стига говори глупости. Добре че е вождът на червените племена, Великия вожд Дебелия Шопар, без него отдавна да си си отишъл в историята.

    17:33 18.09.2025

  • 3 БОКО ВЕЛИКИИ

    8 1 Отговор
    Браво моето момче , знаеш какво да говориш

    17:34 18.09.2025

  • 4 А за

    10 2 Отговор
    Хотела защо не каза нещо бе фалшификатор на бюлетини

    17:37 18.09.2025

  • 6 Гост

    3 1 Отговор
    Какво доверие бе, ахмак???? Ти строиш за стотици милиони, а опозицията не строи нищо. Какво доверие търсиш, тъпанар

    Коментиран от #12

    17:40 18.09.2025

  • 7 Правителството ще падне!

    2 1 Отговор
    "Гунди в последните секунди" сее омразата, а който сее - жъне!

    17:43 18.09.2025

  • 9 Промяна

    2 4 Отговор
    МИРЧЕВ ЕЛФА ОТ Украйна саботират държавата ни и са безнаказани ЕЙ това е да си шарлатанин Прибираш 20 к саботираш парламент търкаляш се с няколко клошара платени пред парламента заплашваш съд даже един полицай загуби животът си тероризираш цялата държава и никакви закони не те ловят ТОВА Е ДА СИ ШАРЛАТАНИН ОТ ДРУЖИНКАТА И РЕВЕШ С ПЪЛНО ГЪРЛО ПЕЕВСКИИИИИИИ

    17:45 18.09.2025

  • 11 1111

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Питам:":

    Това е тема ТАБУ! Започнаха с 20% одобрение, а сега сигурно са 2%🤭

    17:45 18.09.2025

  • 12 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Я по спокойно и не обиждай мин председател на България Шарлатаните ли защитаваш или Костадиновите кого или онзи измамник дължащ на2 милиона данъци или Божковите гелове ТЕЗИ ли а забравиш Мирчевите дерибеи теса доживот там милиардери са

    17:48 18.09.2025

  • 13 Тома

    0 0 Отговор
    Този го виждам в затвора защото има много да говори след смъртта на тиквата

    17:51 18.09.2025

