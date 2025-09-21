Новини
България »
Премиерът Росен Желязков проговори пред БНТ за хотела с водопадите

Премиерът Росен Желязков проговори пред БНТ за хотела с водопадите

21 Септември, 2025 21:49, обновена 21 Септември, 2025 20:55 1 613 44

  • бнт-
  • иво никодимов-
  • премиер-
  • росен желязков

Вижте интервюто на Иво Никодимов с министър-председателя

Премиерът Росен Желязков проговори пред БНТ за хотела с водопадите - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Правителството оцеля след петия вот на недоверие за 8 месеца и 5 дни, откакто пое управлението на страната. Този вот обаче предизвика нов сблъсък в политическия дебат - лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов влезе в задочен спор с лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски дали е възможно да има само един гарант за стабилността на кабинета.

Опозицията пък се възползва, за да твърди, че съществува неформален властови център, който е извън изпълнителната власт. По тези теми БНТ разговаря с премиера Росен Желязков.

Междувременно "Възраждане" предложиха създаване на временна комисия за т.нар. хотел с водопада, свързван със съпругата на Росен Желязков. Пред Иво Никодимов премиерът заяви, че строежът се финансира с кредити, всички средства са декларирани публично, а фирмата, в която съпругата му е съдружник, има миноритарно участие в проекта.

Прочетете цялото интервю тук:

Иво Никодимов: Вотът не мина, както сам отбелязахте вчера, около 20 гласа на народни представители не достигнаха. Породи се обаче афтършок в политическите реакции дали правителството зависи само от един човек, както казва г-н Пеевски или от всички в управленската формула, както казва г-н Борисов. Коя, според Вас, е вярната теза?

Росен Желязков, министър-председател: Вярната теза е, че правителството е сложна коалиция между ГЕРБ, БСП и ИТН. Първоначално имахме подкрепата на АПС, след това получихме подкрепата на "ДПС - Ново начало". С лидера на БСП сме в кабинета, работим много добре, но партиите основно са лидерски, затова и ако може да се говори за сблъсъци, те са на ниво лидери. Аз не бих ги нарекъл сблъсъци, а дебати, дискусии и някои виждания, чиято устойчивост се проверява с гласуването и подкрепата на кабинета. Всички, които подкрепят кабинета, зависят един от друг, и зависят за това да има правителство. А правителството е гаранция за това, че има парламент. Парламентът е мястото, където в парламентарната демокрация се решават важните въпроси. Има ли център на властта - центърът на властта е взаимодействието между правителството и мнозинството и няма нищо по-различно, независимо от това, че се внасят такива твърдения за формален, неформален министър-председател.

Тезата на опозицията е, че вие сте формалният министър-председател, а реалните са на първо място г-н Пеевски, а на второ - г-н Борисов и центърът на властта е извън изпълнителната.

В парламента е центърът на взимане на решения, там се приемат закони и затова казах, че когато има лидерски партии и лидерите са в парламента, тогава се създава оптически виждането, че центърът на властта е в парламента. Но така беше и по времето на сглобката. Когато лидерът на една партия не е министър-председател, съвсем естествена е тази позиция и колкото и да се опитват някои политически играчи да вбиват клин между мен и лидера на ГЕРБ, това е абсолютно напразно и обречено на неуспех. Нека говорят каквото искат - аз съм диалогичен човек, търся консенсуса. Както каза г-н Борисов, моят ангажимент е да намирам разбиране в мнозинството в парламента по важните решения и аз мисля, че го постигам. Ролята на лидерите е да правят основните политически послания, но и да гарантират стабилността на правителството. Когато тази стабилност на съществува, следват съвсем естествени политически процеси, само че, за зложелателите има една тъжна новина - има стабилно мнозинство и то гарантира немалко управление.

Като премиер комуникирате ли с всички представители на отделните партии в парламента?

Абсолютно с всички.

Не избирате: "с този да говоря", "с онзи да говоря"?

Не. Аз мисля, че и като председател на Народното събрание създадох достатъчно добра комуникация с лидерите на партиите, независимо от това дали подкрепят една или друга политическа линия и това е част от моето разбиране за търсене на консенсус при решенията и на бонтона в политическия наратив.

Извън политическия дебат обаче - проблемите на хората са на първо място. Най-актуалният е водната криза - този проблем засяга стотици хиляди. Какви са спешните действия, които предприемате за разрешаването му?

Водната криза е проблем от много години, той се задълбочава с влошаването на климатичната обстановка в страната. Виждате от колко време не е имало валежи. Ние очакваме с нетърпение тази манна небесна, защото без валежи в страна като България, която е бедна на повърхностни води, е много трудно да осигурим необходимите водни количества. Проблемите са свързани и с лошо планиране, лошо управление на водите, с недобра координация по отношение на тяхното ползване, разпръсната между различни министерства. Най-големият проблем, който трябва да решим и зависи от управлението, е водната инфраструктура. Довеждащите водопроводи и инфраструктурата в градовете. Конкретно за Плевен - сравнете го с Русе - Русе преди години оправи своя воден цикъл и с два пъти по-малко количество вода при същото население, няма режим. Плевен, с два пъти и половина повече вода на входа, има проблем, защото на места като кв. "Дружба" загубите стигат до 80%. Затова и усилията са насочени към тези ремонтни работи и когато казах, че ще сменя областния управител, не беше, за да се търси "парата в свирката", а за да се създаде по-добра координация. Аз нямам нищо против бившия областен управител, но липсваше тази координация. Мисля, че сега се постига много по-ефективен работен режим и гаранцията е догодина в Плевен да няма режим на водата. Всички в кризисния щаб, а и от борда на водите ще работят за решаването на проблема, който зависи от ВиК, от кметовете на общини и не само в Плевен.

Тази седмица МВФ препоръча да се замразят заплатите в бюджетната сфера и заедно с това да се вдигнат данъци и осигуровки. Необходимо ли е това, за да се овладее дефицитът в бюджета, или икономиката има и други варианти за растеж и решаване на проблемите?

Това е периодичен преглед на Фонда и препоръките са препоръки. Добре осъзнаваме, че консолидацията на бюджета е задача пред това и всяко следващо правителство. Ние трябва да харчим толкова, колкото изкарва икономиката. Когато БВП нараства, тази година с много добри темпове - 3%, ние трябва да се вместим в рамките на растежа на икономиката. От друга страна сме наясно, че повишаването на покупателната способност е свързано и с повишаването на доходите, така че нашият ангажимент е да намерим балансирани решения, без увеличаване на данъчната и осигурителната тежест, с мерки, които да стимулират работата на икономиката и затова за нас въвеждането на еврото от 1 януари е една от тези стъпки.

Като казвате еврото обаче, каква е оценката Ви за мерките срещу необоснования ръст на цените - сработиха ли?

Аз мисля, че сработиха. Не само мерките от административен характер, а и тези за изсветляването на икономиката и данъчните приходи. Ръстът на тяхното събиране, и нетният им размер показват точно това. Икономиката, където се наблюдава най-големият ръст на цените, е част от този полусив сектор, най-вече в сферата на услугите и там са насочени основните ни усилия. Но в партньорство с търговците на дребно и много важно - със синдикатите - успяваме към момента да неутрализираме този, бих го нарекъл спекулативен ефект. Още повече, че в голяма част от търговията на дребно анализът на КЗП показва, че няма данни за картелиране, от друга страна се осъществява необходимият антимонополен контрол.

"Възраждане" предлагат временна комисия за т.нар. хотел с водопада. Има ли такъв хотел, Ваш ли е или на член на Вашето семейство, каква е тази история?

Много е важно когато се поднасят верни факти, те да не се интерпретират манипулативно. Фактите са следните - 2016-2017 г. дружеството, собственост на моята съпруга, закупува 30% от капитала на дружество, което има недвижим имот от 3400 кв. м. През следващите 5 години се прави градоустройствената процедура и 2022 г. е получено разрешение за строеж на така наречения апарт хотел със застроена площ 600 кв. м, на пет етажа. Това е под 3000 кв. м надземно и около 1000 кв. м подземно - сутерен с гаражи. Т.е. някъде около 4000 кв. м. застроена площ.

Строителството се осъществява с два кредита - единият е за около 3 милиона, другият за около 8 милиона. Това са данните, които съм получил за всички твърдения, защото нямам нито наблюдения, нито участие. Дружеството на съпругата ми, в което тя е съдружник, има миноритарно участие. 30%, дори не е контролен пакет от акции - той е над 33,3% или над една трета. Твърдения, че съпругата ми, която е бивша актриса се използват с един малко обиден наратив и то - към актьорското съсловие... Всички вложени средства от 2017 до 2023 г. са лични спестявания, фирмени средства, средства на семейството. Тези пари са с платени данъци, с много ясен произход. Още нещо е важно. Всички данни са в публични регистри.

Тоест Вие сте ги декларирал във Вашата декларация?

И в Имотния регистър, и в Търговския регистър, и в регистъра на Комисията за противодействие на корупцията. Това са пари с платени данъци, средства, вложени честно и почтено с име. Тук няма нито прикрити, нито сламени хора, нито подставени лица. Това е било моето разбиране винаги - член от моето семейство да не участва в държавни и обществени поръчки, да не участва в придобиване на държавно, общинско или обществено имущество и да не се възползва от влияние, което има.

Да уточним нещо - съдружникът на Вашата съпруга и тя, в този период, в който имат бизнес, участвали ли са в обществени поръчки?

Никога. Казах Ви, това е една частна инициатива, която е започнала края на 2016 г. Това са близо 9 години назад, нали не предполагате, че преди 9 години съм смятал, че това някога ще е тема и аз ще съм министър-председател? Когато се говори за този тип взаимоотношения, важно е хората да декларират, да действат по правилата, да са прозрачни и най-вече да не прикриват такива действия. Защото ако трябва да се правят анкетни комисии, те трябва да се направят за всеки един народен представител, който има роднини по права, съребрена линия, по сватовство и има бизнес. Нали разбирате, че тогава ще се обезсмислят всички публични регистри в страната?

Утре е 22 септември - какво от действията и решителността на политическите поколения от Съединението и Независимостта е необходимо на днешните политици и държавници?

Прави ми впечатление, и то от много години насам, че когато има повод, който трябва да ни обединява, общо взето се говори с много патос, а усещането е не толкова тържествено. България от Освобождението насам винаги е имала поводи да бъде разединена - и непосредствено след Освобождението, и по времето на Стамболов, и след войните, и 1923 година, и 1934-а, и 1944-а, и 1989-а, и 1997-а и т.н. Трябва старанието, злободневието, което ни заобикаля, да бъде преодолявано с усърдие. Да бъдем малко по-добри хора. Това става с малко старание, когато се движим по пътя, когато протестираме. Това става с малко мисъл, че проблемите на съдебната система и съдебните актове не могат да бъдат решени на улицата и трябва да има малко мъдрост. Парламентарният дебат е в залата, а не по булевардите. Трябва ни малко повече мъдрост, далновидност и добрина и то - не само на празниците.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Видьо Видев

    23 1 Отговор
    Делян е Дирник с главно Д в Парламента! Поздравете го ! Телефонът на ДПС-НН е 02/939 39

    20:57 21.09.2025

  • 2 Десислава Димитрова

    36 2 Отговор
    Кажете честно ,само на мен ли "премиера" Желязков ми прилича на мъжка надуваема кукла , двойно предназначение ?

    20:57 21.09.2025

  • 3 1488

    36 1 Отговор
    той най беден като шефа си от банкя
    жив да го ожалиш

    20:57 21.09.2025

  • 4 ДВА ПРЪСТА ЧЕЛО

    31 1 Отговор
    ГОВОРЕЩИЯ ОГРОМНИ НЕИСТИНИ....ОСТАВКА

    20:58 21.09.2025

  • 5 Майна

    29 1 Отговор
    Леле, леле..
    Неговото семейство и той толкова държавно родолюбиви, че винаги участвали в държавни поръчки..
    Този за шарани ни има..
    Сега ще фалшифицират ДЪРЖАВНО..
    Това е за Страсбург!

    Коментиран от #8

    20:58 21.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пич

    24 0 Отговор
    Роско :
    - Единственото като проблем е , че водопада ми пълни с вода носа , а тя изтича през ушите !!! Що така...???!!!

    20:59 21.09.2025

  • 8 Майна

    21 0 Отговор

    До коментар #5 от "Майна":

    Аха, грешката е моя..
    Той не участвал в държавни поръчки, а в частни..

    21:00 21.09.2025

  • 9 Костинбродски

    25 0 Отговор
    съвсем се гъбарка с гражданите без окото му да мигне !

    21:00 21.09.2025

  • 10 провинциалист

    19 0 Отговор
    А пред съда кога ще проговори?!?

    21:00 21.09.2025

  • 11 Помак

    25 0 Отговор
    Желязков, ти лъжеш и усещането е такова и излъчването ти ...лъжеш за всичко ...говорим за имот на стойност между 20-40 000 000 ..добре е да се изтеглиш от менистер ..заштото си в корупция !

    21:01 21.09.2025

  • 12 Мдаа!🤔

    21 0 Отговор
    Крадец и негодяй! Разбира се и много лъже!

    21:02 21.09.2025

  • 13 Възраждане

    21 0 Отговор
    И кой би имал сметка да купува миноритарен дял? И кому би била нужна такава продажба?

    21:02 21.09.2025

  • 14 Честито Ви Герпаджии

    22 0 Отговор
    Още гласувайте за тез Продажници, крадци и ....... Жлна ни майка на всички нас Българи. Да Ви е честит.

    21:02 21.09.2025

  • 15 Водоподаване

    10 1 Отговор
    Питайте Нено Димов още го съдят за Перник. Трябва бушон и сега.

    21:03 21.09.2025

  • 16 Гост

    18 0 Отговор
    А делян- Свинята, кога ще дава интервю...?!🤣

    21:03 21.09.2025

  • 17 665

    14 2 Отговор
    Тук само върла диктатура има шанс да оправи нещата. Не сме за демокрация , видя се многократно.

    21:03 21.09.2025

  • 18 Директор на Водопад

    11 0 Отговор
    Ще има вода за и.бриците на БоБо и Славейко. Гарантирано от Жичко.

    21:04 21.09.2025

  • 19 Възмутен

    22 0 Отговор
    Хората нямат ВОДА, той ще ми строи хотел с ВОДОПАД!!
    ТОва е ГАВРА С НАРОДА!

    Коментиран от #29

    21:04 21.09.2025

  • 20 Докато

    19 1 Отговор
    Премиерите си премиерстват , дали някой набива на актрисата под водопада ?!

    21:04 21.09.2025

  • 21 Майна

    15 0 Отговор
    Това не е никакво обяснение..
    Това е директна заповед да не се гласува внесеното от Възраждане предложение!!!
    Айде да видим към коя инстанция , международна да се отнесем!!!
    Мафия,!

    21:07 21.09.2025

  • 22 Лост

    10 0 Отговор
    Ами хайде тогава да направи една луксозна детска градина с всичките екстри за 9 милиона и тогава да ми прказва.

    21:08 21.09.2025

  • 23 факт

    12 0 Отговор
    Тоози е най- големият мизерник като министър председател в територията окупирана от мафията !!!

    21:08 21.09.2025

  • 24 Формална прозрачност ≠ Етична отчетност

    9 0 Отговор
    Г-н Желязков не отрича участиието на съпругата си в бизнес с апарт-хотел, но настоява, че щом това е декларирано в регистрите – всичко е наред. Това е юридически коректно, но етично съмнително.
    Прозрачността не е просто въпрос на регистрация, а на публична отговорност и политическа чувствителност. Когато си премиер или заемащ висш държавен пост, стандартът не е „какво е позволено по закон“, а „кое създава конфликт на интереси или дори съмнение за такъв“.

    21:09 21.09.2025

  • 25 Подценяване на обществения интерес

    13 0 Отговор
    Росен Желязков се опитва да омаловажи темата, като подчертава, че това е „частна инициатива от 2016 г.“ и че нямал как да знае, че ще стане премиер.
    Именно защото не знаеш каква публична позиция ще заемеш, е редно да внимаваш с рискови бизнеси и инвестиции, особено когато са в сектори, които биха могли да се окажат в сивата зона на влияние, привилегии или местен политически комфорт.

    Коментиран от #31

    21:10 21.09.2025

  • 26 мнение

    6 1 Отговор
    Оставете го, не го питайте нищо. Нима мислите, че преди да направи каквото и да е Желязков не си е опекъл работата и не е готов на всякакви въпроси. Просто си губите времето. Институции и закон трябват, за да разследват и да се произнесат обективно. Само че и откъм институции работата е опечена. Дето се казва бития си е бит и е.......... си е е.......н.

    21:11 21.09.2025

  • 27 Удобно дистанциране от семейството си!

    10 0 Отговор
    Фрази като „нямам наблюдение“, „нямам участие“, се използват многократно, за да се внуши дистанция. Но в случая става дума за:
    съпруга (най-близък родственик),
    миноритарен дял в строителен бизнес с кредити за над 10 милиона лева,
    имот в топ курорт с „водопад“, за който очевидно има повишен медиен и обществен интерес.
    Твърдението, че нямаш нищо общо с инвестиция от над 10 милиона, в която участва твоята съпруга, звучи неубедително. Дори и юридически да си чист, политическата отговорност не може да бъде прехвърлена с фрази като „не участвам лично“.

    21:11 21.09.2025

  • 28 Майна

    8 0 Отговор
    Давайте!
    Призовавам всички честни,правни експерти да се заемат със СЛУЧАЯ!!!
    ДАВАЙТЕ!

    21:12 21.09.2025

  • 29 665

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Възмутен":

    Водата е най малкият проблем , тя почти сигурно е на кръговрат. Но виж ,обяснението на премиера с миноритарни дялове си е чиста ГАВРА.

    Коментиран от #35, #42

    21:13 21.09.2025

  • 30 Нападка срещу комисии и медийно внимание

    7 0 Отговор
    Росен Желязков казва, че ако трябва да се правят анкетни комисии за такива случаи, трябва да се правят за всички депутати с роднини в бизнеса.
    Това е класическа риторика тип „всички са маскари“, която подкопава самата идея за отчетност. Ако всеки случай трябва да се игнорира, защото има други подобни – никой няма да носи отговорност никога. Комисиите са инструмент за прозрачност, не за саморазправа.

    21:13 21.09.2025

  • 31 Лост

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Подценяване на обществения интерес":

    То , защото тогава сигурно не е бил в правителството на Борисов.Или даже не го познава.

    21:14 21.09.2025

  • 32 бивша актриса участва с 10 000 000 ...

    6 0 Отговор
    Жалби за "обиден наратив към актьорското съсловие" – отклоняване на вниманието!
    Росен Желязков се възмущава, че съпругата му е наречена "бивша актриса" с обиден подтекст. Това е емоционална димка, която цели да отклони вниманието от същността на въпроса.
    Тук никой не критикува професията на съпругата Ви. Общественото питане е как така бивша актриса участва в инвестиция от 10+ милиона в апарт-хотел и какъв е произходът на тези средства. Да пренасочиш разговора към „обидата към актьорите“ е популистка защита.

    21:15 21.09.2025

  • 33 Дедо

    5 0 Отговор
    Брей тази актриса никой не я чувал , пък тя от заплати станала милионерка. Повече актьорите , да не са поискали увеличение на заплатите ,защото явно са милионери .

    21:15 21.09.2025

  • 34 Бай Ставри

    3 0 Отговор
    Видов ден идва.....
    Всичко ще си кажете.

    21:15 21.09.2025

  • 35 Истината!!!

    4 0 Отговор

    До коментар #29 от "665":

    Росен Желязков използва юридически коректна, но политически куха защита – с декларации, регистрации и формални дистанции. Той не признава реалния обществен проблем: когато си на върха на властта, дори и най-легалните инвестиции на близки роднини трябва да бъдат разглеждани под лупа.
    Отказът да поеме политическа отговорност, заменен с отбранителен тон и нападка срещу комисии и медии, подкопава доверието в институциите.

    21:16 21.09.2025

  • 36 Тервел

    2 0 Отговор
    Боже не мога да спра да се смея . Обясненията на този за хотела с водопада и съпругата му са по нелепи и от тези на Цветан Цветанов с тъщата му и Влади Горанов с това че живее и плаща наем на майка си

    21:17 21.09.2025

  • 37 Роско

    3 0 Отговор
    Най-големото ми притеснение е да не спрат водата и у Софеа.

    21:18 21.09.2025

  • 38 Майна

    4 0 Отговор
    Това е за международна инстанция
    Това е конфликт на интереси.
    Народът срещу премиер.
    Мисля, че трябва да се започне подписка
    Българския народ срещу корумпирано правителство.
    Става ли?

    21:19 21.09.2025

  • 39 Гедер

    4 0 Отговор
    Всички герберски крадци по един и същи начин се оплитат в обяснения ,за имотите си които са придобили през крадене. И Цветанов и Горанов и този Желязков.... Едно и също едно и също едно и също вече толкова години ......тъжно е

    Коментиран от #43

    21:19 21.09.2025

  • 40 Червената шапчица

    4 0 Отговор
    „Всеки слух става истина в мига, когато бъде официално опроверган“ - (Муцинка Фешънлиева)

    21:21 21.09.2025

  • 41 12340

    0 0 Отговор
    Въобще не лъже!? Личи си...

    21:21 21.09.2025

  • 42 Лично мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "665":

    Премиерът Росен Желязков използва „миноритарни дялове“ като параван, за да избяга от отговорност!!
    Моето мнение:
    Когато става въпрос за висши политици като Росен Желязков, оправданието „миноритарен дял“ често се възприема като опит за минимизиране на собствената или на семейството роля в спорен бизнес.
    Но политическата и обществена отговорност е много по-широка – и дори миноритарното участие на близки роднини може да поражда въпроси за ВЛИЯНИЕ и КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ!!!!!
    Затова е нормално хората да възприемат такова обяснение като „гавра“, ако не е придружено с истинска прозрачност и ангажимент.

    21:21 21.09.2025

  • 43 Така е! Прав си!

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Гедер":

    От години наблюдаваме една и съща практика сред представителите на ГЕРБ — непрекъснати обяснения и оправдания за имотите и бизнеса им, които често изглеждат непрозрачни и подозрителни. Цветанов, Горанов, Желязков и други повтарят едни и същи клиширани отговори, които не успяват да убедят обществото в честността им. Това поражда сериозно недоверие и съмнения за корупция, които не могат да бъдат игнорирани. Време е институциите да действат ефективно и да разследват тези случаи до край, а не да оставят въпросите висящи. Само така можем да възстановим доверието в политическата система и да прекратим тази порочна практика.

    21:24 21.09.2025

  • 44 РОСЕН РУМЯНОВ КОСТИНБРОДСКИ

    1 0 Отговор
    ЕЙ КОГО ЗАЛЪГВАШ ЗАХРАНКА ЗА ГЕРБАДЖИШКИ ШАРАНИ СЪБИТАЙ СИ ТОРБИЧКАТА ДА В БУРГАСКИЯ ЗАТВОР БЕЗ ДА ДРАЙФАШ.

    21:25 21.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове