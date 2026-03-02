Новини
Ударите на САЩ и Израел срещу Иран вдигат с поне 10% цената на дизела и бензина у нас

2 Март, 2026 21:47 756 13

В сектора спекулации с цените не може да има

Ударите на САЩ и Израел срещу Иран вдигат с поне 10% цената на дизела и бензина у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръст от 10 евроцента в цената на горивата в следващите седмици предвиждат хора от бранша заради военните действия в Близкия изток. От Българската петролна и газова асоциация посочват, че цената на горивата зависи и от множество други фактори и засега притеснение няма.

"Нормално е да съм притеснен – имам деца, имам внуци. Лошото е, че нищо не зависи от нас. От дребния човек какво зависи“, коментира Драгомир Митов, цитиран от news.bg.

От Българската петролна и газова асоциация уверяват, че за момента няма място за притеснение и запаси от гориво има. Допълниха, че в сектора спекулации с цените не може да има.

„За да има едно отражение на цената на горивата в страната, то суровият петрол трябва да остане в по-високи или по-ниски нива стабилно в рамките на поне 10-14 дни. Поне за момента няма абсолютно никакви проблеми с доставките на горива. Нека да няма паника... Всичко наистина е под контрол“, посочва Светослав Бенчев, председател на УС на Българската петролна и газова асоциация.

За ръст в цените на горивата обаче подсказва опашката от 40-50 цистерни на входа към базата за горива в Илиянци. Изчакването днес е с часове.

„Изключително рядко се случва, когато обикновено се вдига цената на горивото. Тогава е опашка. Иначе обикновено са 4-5 камиона“, коментира Георги Панайотов, шофьор на цистерна.

„Наистина хората са притеснени – питат на бензиностанцията ще има ли гориво, каква ще е цената… Но потреблението не се е увеличило“, посочва Юлиян Вълчев, управител на бензиностанция.

От бранша увериха, че недостиг на горива няма. А според икономисти при поскъпване на бензина и дизела с 10 процента, ръстът на цените на останалите стоки и услуги ще е с около процент.

„Една такава промяна очевидно няма да има някакъв много драматичен ефект върху домакинските бюджети, но въпреки това инфлацията е винаги кумулативна“, казва Адриан Николов, старши икономист в Институт за пазарна икономика.

Стоките и услугите биха поскъпнали 2-3 седмици след ръст в цената на горивата. Това ще е най-видимо за продуктите с по-големи транспортни разходи. Най-засегнати ще са хората в по-малките и по-отдалечени населени места.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яшар

    7 3 Отговор
    Ако Лукойл си управляваше рафинерията намале да има проблем ...сега цгнина спецове краде ..копанара

    21:49 02.03.2026

  • 2 Юуп

    4 2 Отговор
    Ся не продават ли от нефта на по ниска цена дето са го купували? Или туй само като падат цените?

    21:51 02.03.2026

  • 3 ПРОГРЕСИВЕН КЛОШAP,

    1 2 Отговор
    МИ ИМА ТРАМВАЙ И ТРОЛЕЙ
    И ЕЛ.КОЛИЧКИ И ЕЛ.🚲И ТРОТИ НЕТКИ ВЕ..

    21:52 02.03.2026

  • 4 Лилава Жена

    2 2 Отговор
    Тръмп Шашавия Шотландски Боклук започна тази война с Иран защото го е яд на Британия и Гърция че показват среден пръст на републиканците и затова че изгуби Гренландия ,но САЩ скоро ще ядат дедовия на демократите отново след него идва Байдън 2

    21:53 02.03.2026

  • 5 Олее

    2 0 Отговор
    Сега ще се вземат едни дебели пачки, за който дава бензин и нафта!

    21:53 02.03.2026

  • 6 Ще има и още

    5 1 Отговор
    Ако ще се разминем само с толкоз - берекет версим......ама надали.....

    21:53 02.03.2026

  • 7 мичке драго къв ти е та се чуди

    1 0 Отговор
    От дребния човек какво зависи“, коментира Драгомир Митов

    21:54 02.03.2026

  • 8 Русия попиля НАТО

    1 2 Отговор
    Познайте от кой (путин) отново искат петрол )))

    21:55 02.03.2026

  • 9 Сатана Z

    1 2 Отговор
    За Великден едно печено агне ще се разменя з туба бензин.

    21:56 02.03.2026

  • 10 Шопо

    4 0 Отговор
    Няма проблем ние сме в клуба на богатите.

    22:01 02.03.2026

  • 11 очевидец

    1 0 Отговор
    Това, че Пеевски увеличава без обяснение ДВОЙНО сметките за ток на българите показва, че Пеевски може леко да е закъсал с парите... Говори се, че на неговата хранилка има десетки и стотици прокурори, магистрати, депутати, полицейски шефове и т.н.

    22:03 02.03.2026

  • 12 Баба Яга

    0 1 Отговор
    Радвайте се демократи, радвайте се на братските прегръдки с глобалните приятели на бедния българин?! Паплач продажна, на ви радост. И това е малко, 20 % ще стане. На вас нали в плащат хонорари за предателство, какво ви е грижа??!

    22:04 02.03.2026

  • 13 Весел потребител

    1 0 Отговор
    Е и ??? Кво да прайми ??? Да слагаме чалмите
    ли ??? Долу всички чалми бурки бидета и всякакви мюсли атрибути ако ще и с 1000/ да се дигне петрола.

    22:11 02.03.2026

