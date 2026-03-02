Ударите на САЩ и Израел срещу Иран вдигат с поне 10% цената на дизела и бензина у нас

Ръст от 10 евроцента в цената на горивата в следващите седмици предвиждат хора от бранша заради военните действия в Близкия изток. От Българската петролна и газова асоциация посочват, че цената на горивата зависи и от множество други фактори и засега притеснение няма.

"Нормално е да съм притеснен – имам деца, имам внуци. Лошото е, че нищо не зависи от нас. От дребния човек какво зависи“, коментира Драгомир Митов, цитиран от news.bg.

От Българската петролна и газова асоциация уверяват, че за момента няма място за притеснение и запаси от гориво има. Допълниха, че в сектора спекулации с цените не може да има.

„За да има едно отражение на цената на горивата в страната, то суровият петрол трябва да остане в по-високи или по-ниски нива стабилно в рамките на поне 10-14 дни. Поне за момента няма абсолютно никакви проблеми с доставките на горива. Нека да няма паника... Всичко наистина е под контрол“, посочва Светослав Бенчев, председател на УС на Българската петролна и газова асоциация.

За ръст в цените на горивата обаче подсказва опашката от 40-50 цистерни на входа към базата за горива в Илиянци. Изчакването днес е с часове.

„Изключително рядко се случва, когато обикновено се вдига цената на горивото. Тогава е опашка. Иначе обикновено са 4-5 камиона“, коментира Георги Панайотов, шофьор на цистерна.

„Наистина хората са притеснени – питат на бензиностанцията ще има ли гориво, каква ще е цената… Но потреблението не се е увеличило“, посочва Юлиян Вълчев, управител на бензиностанция.



От бранша увериха, че недостиг на горива няма. А според икономисти при поскъпване на бензина и дизела с 10 процента, ръстът на цените на останалите стоки и услуги ще е с около процент.

„Една такава промяна очевидно няма да има някакъв много драматичен ефект върху домакинските бюджети, но въпреки това инфлацията е винаги кумулативна“, казва Адриан Николов, старши икономист в Институт за пазарна икономика.

Стоките и услугите биха поскъпнали 2-3 седмици след ръст в цената на горивата. Това ще е най-видимо за продуктите с по-големи транспортни разходи. Най-засегнати ще са хората в по-малките и по-отдалечени населени места.