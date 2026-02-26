Новини
Премиерът Гюров се среща с новите областни управители

26 Февруари, 2026 07:51

Причината е подготовката на предсрочните парламентарни избори

Очаква се днес премиерът Андрей Гюров да проведе среща с новите областни управители, предаде NOVA.

В началото на седмицата от служебния кабинет бяха сменени всички областни управители и бяха назначени 28 нови лица. Според премиера Гюров промените са ключови за гарантиране на честността на вота.

Масовата смяна бе последвана от остри политически реакции в парламента. Част от формациите заподозряха кадрово влияние на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, докато оттам категорично отрекоха да са посочвали свои кадри.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Данко Харсъзина

    18 4 Отговор
    Гюро излезе нефелен.

    07:03 26.02.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    19 5 Отговор
    И Йотова излезе много нефелна.

    07:04 26.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    17 4 Отговор
    За два месеца няма дори да им запомни имената на областните.

    Коментиран от #11

    07:06 26.02.2026

  • 5 оня с питон.я

    17 2 Отговор
    Инструктаж за алабала с нашто мевере. Нито глас за продажните фашаги и техния ментор Плешо.

    07:06 26.02.2026

  • 6 зачуден

    15 4 Отговор
    "Юнак" Гюро /този - без главата от приказката/ - мачле ли ще ритка с областните амеби или ги е поканил на оргийка с дечица ?

    Коментиран от #9, #14

    07:15 26.02.2026

  • 7 бушприт

    4 4 Отговор
    Премиерът Гюров ще се срещне с новите областни управители.

    07:17 26.02.2026

  • 8 Анелия Андреева

    0 7 Отговор
    Кая Калас е родена на една дата с бившия ни президент Румен Радев-на 18-ти юни.Но е по-малка от него с 14 години.

    07:20 26.02.2026

  • 9 Имаше ли юнак Гюро глава ?

    13 3 Отговор

    До коментар #6 от "зачуден":

    Вярно бе, хубава приказка е приказката за тримата глупаци и е много актуална днес. Благодаря, че ни я припомни.

    07:21 26.02.2026

  • 10 Фен

    11 3 Отговор
    Партийно събрание, един вид...

    07:33 26.02.2026

  • 11 Нито глас за украинците от ППДБ!

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Не се кахъри, тия укрофашаги ни ги монтират за поне 4 години, та ще ги запомниш, щом те влече.

    Коментиран от #13

    07:52 26.02.2026

  • 12 Браво, Гюров!

    3 10 Отговор
    Най-после изметоха Пеевските мажоретки!

    07:52 26.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Финдо

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "зачуден":

    Защо си губиш времето с простотии? Това ли рацотиш?

    07:54 26.02.2026

  • 15 ПП-ДБ посочват гнилото ДПС НН

    3 10 Отговор
    В момент на политическо напрежение и съмнения около честността на изборния процес, действията на премиера Андрей Гюров демонстрират решителност и ясно поета отговорност. Срещата с новите областни управители не е просто формален акт, а знак, че подготовката на предсрочните парламентарни избори ще бъде поставена под строг институционален контрол.

    07:56 26.02.2026

  • 16 ПП-ДБ са единствената алтернатива!

    3 9 Отговор
    Смяната на областните управители неизбежно предизвика политически реакции, но в период, когато доверието в изборния процес е чувствителна тема, активните управленски решения са по-скоро проява на ангажираност, отколкото на колебание. Координацията между централната и местната власт е ключова, а навременната организация може да бъде решаваща за спокойното протичане на вота.

    07:57 26.02.2026

  • 17 ПП са надеждата за по-добра България!

    3 8 Отговор
    В крайна сметка обществото очаква стабилност, прозрачност и ред. А именно тези принципи стоят в основата на заявените действия – подготовка без компромиси и институционална дисциплина в името на честни избори.

    07:58 26.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гюров е класи над всички неуки от ДПС НН

    3 9 Отговор
    Решенията за кадрови промени може да пораждат политически спорове, но те показват готовност за поемане на отговорност. В моменти, когато доверието в институциите е крехко, активното управление е далеч по-ценно от пасивното изчакване. А когато става дума за избори, всяка стъпка към по-голяма прозрачност и координация е стъпка към по-стабилна демокрация.

    07:59 26.02.2026

  • 20 Браво, Гюров!

    3 7 Отговор
    В крайна сметка обществото ще съди не по шумните реакции, а по резултата – дали вотът ще бъде организиран спокойно, прозрачно и без съмнения. А направените стъпки показват амбиция именно за това.

    08:00 26.02.2026

  • 21 Гюров е ГЕРОЙ!

    3 7 Отговор
    Времето преди избори винаги е тест за държавността. Именно в такива моменти проличава кой е готов да поеме отговорност и да действа решително. Днешната среща на премиера Андрей Гюров с новите областни управители показва ясна управленска линия – подготовката на вота да бъде организирана стегнато, координирано и без компромиси.

    08:00 26.02.2026

  • 22 Пълна чистка на КОРУМПИРАНИТЕ ПЕЕВСКИ

    3 7 Отговор
    Масовата смяна на областните управители предизвика очаквани политически реакции, но подобни решения често са част от необходимата административна мобилизация. Когато целта е гарантиране на честен изборен процес, всяка стъпка към по-голям контрол и отчетност е инвестиция в стабилността на институциите.

    Коментиран от #26

    08:01 26.02.2026

  • 23 Перо

    8 4 Отговор
    Всички наши управители, на инструктаж! Сега ще последва инструктаж и на сменените началници на областни дирекции на МВР и “нашите” кметове! Така до РИК и РИК! С корпоративния вот никога не могат да се оправят, защото при фирмаджиите няма “наши” хора!, също и при босовете на гетата!

    08:01 26.02.2026

  • 24 Давай, Гюров, изрини ко чи.на.та на Шиши

    3 8 Отговор
    В ситуация, в която общественото доверие трябва да бъде защитено, активното лидерство има значение. Не с гръмки думи, а с конкретни действия се изгражда увереност, че изборният процес ще протече при ясни правила и равни условия за всички. Именно така се укрепва усещането за ред и предвидимост в държавата.

    08:02 26.02.2026

  • 25 Превратаджии

    9 2 Отговор
    Педофили и ционисти

    08:05 26.02.2026

  • 26 Коста

    9 1 Отговор

    До коментар #22 от "Пълна чистка на КОРУМПИРАНИТЕ ПЕЕВСКИ":

    Какви честни избор ако областните са само от една партия и скандални назначения на о лигофрени и корумпета?

    08:17 26.02.2026

  • 27 Шегаджии

    7 1 Отговор
    "Продължаваме промяната – Демократична България“ категорично отрекоха да са посочвали свои кадри. Верно ли бе?! Съвсем случайно 27 от 28 назначени са членове на "Братството на (не)почтените", а?

    08:27 26.02.2026

