Премиерът Гюров се среща с новите областни управители

Очаква се днес премиерът Андрей Гюров да проведе среща с новите областни управители, предаде NOVA.
Причината е подготовката на предсрочните парламентарни избори.
В началото на седмицата от служебния кабинет бяха сменени всички областни управители и бяха назначени 28 нови лица. Според премиера Гюров промените са ключови за гарантиране на честността на вота.
Масовата смяна бе последвана от остри политически реакции в парламента. Част от формациите заподозряха кадрово влияние на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, докато оттам категорично отрекоха да са посочвали свои кадри.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Данко Харсъзина
07:03 26.02.2026
3 Данко Харсъзина
07:04 26.02.2026
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #11
07:06 26.02.2026
5 оня с питон.я
07:06 26.02.2026
6 зачуден
Коментиран от #9, #14
07:15 26.02.2026
7 бушприт
07:17 26.02.2026
8 Анелия Андреева
07:20 26.02.2026
9 Имаше ли юнак Гюро глава ?
До коментар #6 от "зачуден":Вярно бе, хубава приказка е приказката за тримата глупаци и е много актуална днес. Благодаря, че ни я припомни.
07:21 26.02.2026
10 Фен
07:33 26.02.2026
11 Нито глас за украинците от ППДБ!
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":Не се кахъри, тия укрофашаги ни ги монтират за поне 4 години, та ще ги запомниш, щом те влече.
Коментиран от #13
07:52 26.02.2026
12 Браво, Гюров!
07:52 26.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Финдо
До коментар #6 от "зачуден":Защо си губиш времето с простотии? Това ли рацотиш?
07:54 26.02.2026
15 ПП-ДБ посочват гнилото ДПС НН
07:56 26.02.2026
16 ПП-ДБ са единствената алтернатива!
07:57 26.02.2026
17 ПП са надеждата за по-добра България!
07:58 26.02.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гюров е класи над всички неуки от ДПС НН
07:59 26.02.2026
20 Браво, Гюров!
08:00 26.02.2026
21 Гюров е ГЕРОЙ!
08:00 26.02.2026
22 Пълна чистка на КОРУМПИРАНИТЕ ПЕЕВСКИ
Коментиран от #26
08:01 26.02.2026
23 Перо
08:01 26.02.2026
24 Давай, Гюров, изрини ко чи.на.та на Шиши
08:02 26.02.2026
25 Превратаджии
08:05 26.02.2026
26 Коста
До коментар #22 от "Пълна чистка на КОРУМПИРАНИТЕ ПЕЕВСКИ":Какви честни избор ако областните са само от една партия и скандални назначения на о лигофрени и корумпета?
08:17 26.02.2026
27 Шегаджии
08:27 26.02.2026