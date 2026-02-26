Премиерът Гюров се среща с новите областни управители

Очаква се днес премиерът Андрей Гюров да проведе среща с новите областни управители, предаде NOVA.

Причината е подготовката на предсрочните парламентарни избори.

В началото на седмицата от служебния кабинет бяха сменени всички областни управители и бяха назначени 28 нови лица. Според премиера Гюров промените са ключови за гарантиране на честността на вота.

Масовата смяна бе последвана от остри политически реакции в парламента. Част от формациите заподозряха кадрово влияние на коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, докато оттам категорично отрекоха да са посочвали свои кадри.