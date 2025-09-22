„Мяра“: ГЕРБ е първа сила

След началото на новия политически сезон електоралните нагласи сочат нарастваща интрига за второто място, но и за местата след него.
Данните са от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено в периода 4-12 септември 2025 г. по метода „лице в лице“ с таблети сред 802 пълнолетни български граждани, уточнява bTV.
Ако изборите бяха през септември, ГЕРБ-СДС щеше да получи 26,9%.
ПП-ДБ – 13,9%, „Възраждане“ – 13,7% и ДПС-Ново начало – 13,6% се движат в „пакет“, като интригата за второто място става все по-оспорвана с укрепването на ДПС-НН в последните месеци, с известната ерозия при ПП-ДБ и с утвърждаване на позициите при „Възраждане“.
БСП получава 6,7%, а МЕЧ – 6,6%. Близките им резултати също показват интрига, посочват в анализа си от агенцията.
ИТН е с 5,3%, а „Величие“ – 4,5%. Алиансът за права и свободи трайно губи позиции и остава под „чертата“ с 2,6%.
Народното събрание остава една от най-нехаресваните държавни институции в България.
След началото на новия политически сезон при президентската институция положителните оценки превишават отрицателните – 44,6% позитивни срещу 37,9% негативни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сталин
11:20 22.09.2025
2 Платени социолози
11:20 22.09.2025
3 Саша Грей
11:20 22.09.2025
4 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
11:20 22.09.2025
5 Да, ама не
11:20 22.09.2025
6 Дааааам…
11:21 22.09.2025
7 Въпреки че Шиши е впрегнал
11:21 22.09.2025
8 Лъжи
11:21 22.09.2025
9 Първа сила е
11:22 22.09.2025
10 Дориана
Коментиран от #45
11:25 22.09.2025
11 альоха
11:25 22.09.2025
12 Последния Софиянец
11:29 22.09.2025
13 гроб-дпс
11:31 22.09.2025
14 ГЕРБмафи
11:32 22.09.2025
15 Как
Коментиран от #46
11:33 22.09.2025
16 Социолог
11:33 22.09.2025
17 дедо поп
11:33 22.09.2025
18 Ивелин Михайлов
Коментиран от #47
11:34 22.09.2025
19 Даниел
Никъде по света това няма да се приеме за нормално,и най-резонния въпрос който можем да си зададем ние като избиратели е:как е възможно всичко това??
11:35 22.09.2025
20 Програмист
11:35 22.09.2025
21 Софиянец
11:35 22.09.2025
22 Юрист
Коментиран от #52
11:35 22.09.2025
23 Русофил
11:36 22.09.2025
24 МВР служител
11:36 22.09.2025
25 Учител
11:37 22.09.2025
26 Добре де
11:37 22.09.2025
27 ГЕРББ е тумор с метастази
11:38 22.09.2025
28 Студопор
11:38 22.09.2025
29 Бойко Българоубиец
11:39 22.09.2025
30 Бялата Златка
11:39 22.09.2025
31 Гнусна лъжа
Коментиран от #53
11:39 22.09.2025
32 Ивелин Михайлов
11:40 22.09.2025
33 цфдер
11:41 22.09.2025
34 Файърфлай
11:41 22.09.2025
35 БББ
11:42 22.09.2025
36 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
11:42 22.09.2025
37 оня с коня
11:43 22.09.2025
38 Бойко Българоубиец
11:43 22.09.2025
39 ха ха ха
11:44 22.09.2025
40 Сталин
Коментиран от #41
11:46 22.09.2025
41 нали
До коментар #40 от "Сталин":как става това. Явно не всички го мразят. А най-обичаните едвам влизате в парламента. Що ли? май всичктата тази "любов" е само в ИП сменячките по форумите.
11:49 22.09.2025
42 Трифонов
Коментиран от #58
11:52 22.09.2025
43 Фен
11:55 22.09.2025
44 Янчов
Коментиран от #50
11:56 22.09.2025
45 Промяна
До коментар #10 от "Дориана":Щом го казва видна анти българка безделничка от скитниците Хахахахаха ПО полека че от злоба ще се пръснеш 700хиляди плюс 300 хиляди= на управление
11:56 22.09.2025
46 Промяна
До коментар #15 от "Как":15 София се управлява от дружинките Вярно останаха малобройни но до 4 %ще го докарат
11:58 22.09.2025
47 Промяна
До коментар #18 от "Ивелин Михайлов":Този назначен мошеник от политическото КС да руши държавата Дължи милиони и се разхожда в парламента недосегаем И саботира държавата ни
Коментиран от #51
11:59 22.09.2025
48 Шишилизация
11:59 22.09.2025
49 хмммм
12:00 22.09.2025
50 Промяна
До коментар #44 от "Янчов":Е тук заработват само няколко това колко е НУЛА
12:01 22.09.2025
51 Ивелин Михайлов
До коментар #47 от "Промяна":Саботирам отверстието на гербавата ти майка
12:02 22.09.2025
52 Промяна
До коментар #22 от "Юрист":Човек спри да лъготиш Кога си виждал Швейцария
12:03 22.09.2025
53 Я кажи нещо
До коментар #31 от "Гнусна лъжа":За Коста Руската тръба.Ивелин кредитния измекяр ,И третото недоразумение куклата на конциГелосания.
12:03 22.09.2025
54 Ветеран
Коментиран от #55
12:04 22.09.2025
55 Не са продажници
До коментар #54 от "Ветеран":Те са платени изначално
12:06 22.09.2025
56 Хипотетично
12:08 22.09.2025
57 Независим
12:09 22.09.2025
58 Файърфлай
До коментар #42 от "Трифонов":Много философсване,малко истина.Аз мисля,че днес народът би харесал едни лидери като Кимон Георгиев и Дамян Велчев.И както е казал "народния трибун"Трифонов -шат на патката главата.
12:10 22.09.2025
59 Григор
Коментиран от #63
12:12 22.09.2025
60 БАЙ СТАВРИ
12:13 22.09.2025
61 Отвратен
12:14 22.09.2025
62 За пореден път
Колкото и да се пънат са МАЛЦИНСТВО!
Свиквайте да страдате, копейки!
В гадния ЕС!
Коментиран от #65, #66
12:14 22.09.2025
64 БеГемот
12:20 22.09.2025
65 Хмм
До коментар #62 от "За пореден път":никой от тях не е подарявал кученце на Путин, не се е срещал с него и не е молил да му простят, щото "по-големият брат" трябвало да прощава, не е давал 3 млрд. народна пара да им строи газопровод, дори работниците не бяха българи, а от републиките, освен това главният евроатлантик е персона нон грата за САЩ и Великобритания, колкото и да се напъват агенцийките да го придвижват към първото място
12:22 22.09.2025
66 БАЙ СТАВРИ
До коментар #62 от "За пореден път":КАК ГИ СМЕТНА ЧЕ ,,КРЕМЪЛСКИТЕ ПОДЛОГИ СА 28 ПРОЦЕНТА.ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.САМО ПЕНСИОНЕРИТЕ ВЪВ БЪЛГАРИЯ СА НАД 2 МИЛИОНА И БОЛШИНСТВОТО ОТ ТЯХ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ.ЗАЩО НЕ СМЕЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ ЗА ИЛИ ПРОТИВ НАТО И ЕС,ЗА ИЛИ ПРОТИВ РУСИЯ И ЗА ИЛИ ПРОТИВ БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ НО НЕ СМЕЕТЕ ЗАЩОТО ЗНАЕТЕ ЧА БОЛШИНСТВОТО ОТ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е ПРОТИВ НАТО И ЕС,ПРОТИВ ЕВРОТО И ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ.
12:22 22.09.2025