Новини
България »
„Мяра“: ГЕРБ е първа сила

„Мяра“: ГЕРБ е първа сила

22 Септември, 2025 11:17 2 341 66

  • мяра-
  • доверие-
  • политически сили

ПП-ДБ, „Възраждане“ и ДПС-НН се движат в „пакет“

„Мяра“: ГЕРБ е първа сила - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

След началото на новия политически сезон електоралните нагласи сочат нарастваща интрига за второто място, но и за местата след него.

Данните са от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено в периода 4-12 септември 2025 г. по метода „лице в лице“ с таблети сред 802 пълнолетни български граждани, уточнява bTV.

Ако изборите бяха през септември, ГЕРБ-СДС щеше да получи 26,9%.

ПП-ДБ – 13,9%, „Възраждане“ – 13,7% и ДПС-Ново начало – 13,6% се движат в „пакет“, като интригата за второто място става все по-оспорвана с укрепването на ДПС-НН в последните месеци, с известната ерозия при ПП-ДБ и с утвърждаване на позициите при „Възраждане“.

БСП получава 6,7%, а МЕЧ – 6,6%. Близките им резултати също показват интрига, посочват в анализа си от агенцията.

ИТН е с 5,3%, а „Величие“ – 4,5%. Алиансът за права и свободи трайно губи позиции и остава под „чертата“ с 2,6%.

Към средата на септември положителното отношение към правителството на Росен Желязков е 17,4% срещу 69,2% отрицателно.„Мяра“: ГЕРБ е първа сила

Народното събрание остава една от най-нехаресваните държавни институции в България.

„Мяра“: ГЕРБ е първа сила


След началото на новия политически сезон при президентската институция положителните оценки превишават отрицателните – 44,6% позитивни срещу 37,9% негативни.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    64 3 Отговор
    Не е важно как гласува раята, а кой брои бюлетините.

    11:20 22.09.2025

  • 2 Платени социолози

    56 5 Отговор
    Купени първи места.

    11:20 22.09.2025

  • 3 Саша Грей

    50 0 Отговор
    Изводът е, че си заслужаваме това, което ни се случва.

    11:20 22.09.2025

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    56 2 Отговор
    Проучването между държавни служители и полицаи е правено?!

    11:20 22.09.2025

  • 5 Да, ама не

    49 2 Отговор
    Защо манипулирате хората.

    11:20 22.09.2025

  • 6 Дааааам…

    40 0 Отговор
    … а аз все още се надявам, че АМ Хемус ще бъде пусната някой ден поне до Плевен, ако не за друго, то поне хората да им карат по-бързо вода ;)

    11:21 22.09.2025

  • 7 Въпреки че Шиши е впрегнал

    25 1 Отговор
    всичките си кафяво-жълти парцали да пускат всевъзможни пасквили срещу Радев, ПП-ДБ, Бареков и кой ли още не, оказва се, че българинът не се влияе особено от подобна помия. Даже ще кажа, че дава обратен ефект в повечето случаи. Но няма как да не му се доповръща на човек от такива гадни писания.

    11:21 22.09.2025

  • 8 Лъжи

    20 2 Отговор
    Страната на льохавите изцепки, честито! Народното мнение е друго, но кой го ингересува това, като сме си роби.. Хората не ги интересуват партии, защото партиите са мафия и политиката мръсотия. Ай, стига с тия! Не на лъжите!

    11:21 22.09.2025

  • 9 Първа сила е

    8 9 Отговор
    Бащата на някаква Саяна, който всеки ден обикаля всички телевизии с оскубаните вежди.

    11:22 22.09.2025

  • 10 Дориана

    31 3 Отговор
    Това не е вярно ГЕРБ/ СДС се сриват надолу , губят избиратели. Падат надолу под 20 % . Това проучване е лъжливо и тенденциозно.както винаги.

    Коментиран от #45

    11:25 22.09.2025

  • 11 альоха

    4 16 Отговор
    Нормално да са първи , защото се оказа , че от цялата пасмина ,те са най-малкото зло за България . До тука я докарахме ....................

    11:25 22.09.2025

  • 12 Последния Софиянец

    20 6 Отговор
    ,,Мяра,, са взели 12 млн от ГЕРБ.Има документи в интернет.

    11:29 22.09.2025

  • 13 гроб-дпс

    25 1 Отговор
    фалшифицира всички избори

    11:31 22.09.2025

  • 14 ГЕРБмафи

    19 1 Отговор
    Робството гарантирано!

    11:32 22.09.2025

  • 15 Как

    23 0 Отговор
    да е като политизираха службите,администрацията всички калинки,мисирки и тулупи са техни

    Коментиран от #46

    11:33 22.09.2025

  • 16 Социолог

    4 7 Отговор
    Сложете плюс за Величие, сложете минус за Възраждане! Да се преброим!🔥🔥🔥

    11:33 22.09.2025

  • 17 дедо поп

    17 0 Отговор
    Подкрепата на момчето феномен вече дава отражение, колкото повече ги подкрепя, толкова повече ще се сриват.

    11:33 22.09.2025

  • 18 Ивелин Михайлов

    6 2 Отговор
    На мен ми предложиха да платя по 150 000лв за всеки бонус процент отгоре

    Коментиран от #47

    11:34 22.09.2025

  • 19 Даниел

    19 0 Отговор
    3 правителства на ГЕРБ свалени след протести,6-7 неуспешни опита за съставяне на правителство,множество доказани (но без наказание)корупционни практики ощетили нас като държава с милиарди,над 1.5млн съграждани напуснали страната,след 12-13 години на управление бяхме последни по всички стандарти на живот в ЕС и още мн и мн примери за некадърност и ширеща се корупция и въпреки това тази партия продължава да е “водеща” политическа сила?????
    Никъде по света това няма да се приеме за нормално,и най-резонния въпрос който можем да си зададем ние като избиратели е:как е възможно всичко това??

    11:35 22.09.2025

  • 20 Програмист

    17 0 Отговор
    Славуца за поскедния месец само 14 000 посещения има на седем осми, а едно време имаше 2 500 000

    11:35 22.09.2025

  • 21 Софиянец

    5 7 Отговор
    ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЕЛИЧИЕ! ОТ ПЕПЕЛТА КЪМ СЛЪНЦЕТО ДА СИ ВЪРНЕМ ВЕЛИЧИЕТО!

    11:35 22.09.2025

  • 22 Юрист

    4 7 Отговор
    Ходих и мога да кажа, че Неофит Рилски е Швейцария на Балканите

    Коментиран от #52

    11:35 22.09.2025

  • 23 Русофил

    7 4 Отговор
    Бях за възраждане, но тоя път ще гласувам за Величие 😏

    11:36 22.09.2025

  • 24 МВР служител

    18 0 Отговор
    Важното е да вкарате ЦИК в затвора за да знаят следващите, че починалите не гласуват и няма как над сто хиляди бюлетини да са недействителни, когато ГЕРББ "печели" с 80 хиляди над 25 процента. Обесите ли един престъпник от ЦИК, ще стане по-добре, те имат страх само от бой, смъртно наказание, разпродаване на имуществото...за тях върховенството на правото е вятър

    11:36 22.09.2025

  • 25 Учител

    5 8 Отговор
    Който посети Исторически парк, вижда защо си струва да гласуваш за Величие.

    11:37 22.09.2025

  • 26 Добре де

    12 0 Отговор
    Колкото кажат, толкова. Отдавна знаеме как броят в ЦИК. А защо не ги сменят след толкова нарушения? Вече се знае - за 26%.

    11:37 22.09.2025

  • 27 ГЕРББ е тумор с метастази

    14 1 Отговор
    В Плевен, Ловеч, Северна България е опасно за здравето да си гербер, камо ли да гласуваш за тях. ГЕРББ умря, Бойко ще бъде скоро арестуван заедно с Коцето, томето, Манев, алигбегова, теменужка,Лъчо и още няколко престъпнички

    11:38 22.09.2025

  • 28 Студопор

    9 1 Отговор
    По откраднати пари, да.

    11:38 22.09.2025

  • 29 Бойко Българоубиец

    5 7 Отговор
    Аз ще ви управлям докато не умра, после ще ме наследят внуците ми, а после правнуците ми! Моята династия ще ви управлява хиляда години!!! ГЕРБ ПОБЕДА!

    11:39 22.09.2025

  • 30 Бялата Златка

    4 3 Отговор
    Копейката ми изяде хляба!

    11:39 22.09.2025

  • 31 Гнусна лъжа

    13 1 Отговор
    Какви 5% на чалгарската сбирщина бе, измамници и подлоги на марионетката Джелязков и на сакатия учиндолски чалгар?! Ккави пет лбева?! И два процента няма да имат чалгарите на следващите избоир! Цял народ ги мрази, презира и ненавижда, особено след последната и поредна простащина на каруцарина Хаджи Тошко Африкански, който ще внася лекари от Еталия аз 55 евро? И особено след потресаващата просатщина онзи ден на всесилния им началник Дебелян уродливото туловище с тегло 190 кг., Има Такива Наглеци отдавна са на бунището и вече са станали на леш!

    Коментиран от #53

    11:39 22.09.2025

  • 32 Ивелин Михайлов

    7 7 Отговор
    Ако броят новата партия на Радев, гроб са втори 😎

    11:40 22.09.2025

  • 33 цфдер

    7 3 Отговор
    Мяра, многа крадени пари от българите са ви дали от ГЕРБ зад ги сложите на 1 во място. Всеки лев дето са ви дали е окраден от българите. Така стават "1ви". Само че кого лъжете??? Себе си ли??? Слава Богу на лъжата краката са къси. Като се броят бюлетините както трябва и няма да минат 4%.

    11:41 22.09.2025

  • 34 Файърфлай

    7 2 Отговор
    Процентите на днес управляващите партии са фиктивни.Те могат да станат толкова,колкото ТЕ пожелаят.Защото парите са у тях."Свободните и Демократични избори" не решават нищо.Нашата голяма и единствена надежда е в Самоизяждането.

    11:41 22.09.2025

  • 35 БББ

    7 5 Отговор
    Да живеят суросоидните лумпени. Пак заработихте жълти стотинки.

    11:42 22.09.2025

  • 36 оня с коня

    2 7 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    11:42 22.09.2025

  • 37 оня с коня

    5 2 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да гоЗаплюеш ,което е добро начало за деня.

    11:43 22.09.2025

  • 38 Бойко Българоубиец

    8 2 Отговор
    Цяла Северна България да се евакуира,че догодина им спирам водата на всички 😏 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    11:43 22.09.2025

  • 39 ха ха ха

    5 0 Отговор
    Казват ни резултатите, виждаме ги после на избори година след година и пак викаме, че ни лъжат.

    11:44 22.09.2025

  • 40 Сталин

    8 4 Отговор
    Значи всички в България мразят Тиквата и Прасето ама Гроб са първи ,според социологическа агенция Уйдурма

    Коментиран от #41

    11:46 22.09.2025

  • 41 нали

    5 3 Отговор

    До коментар #40 от "Сталин":

    как става това. Явно не всички го мразят. А най-обичаните едвам влизате в парламента. Що ли? май всичктата тази "любов" е само в ИП сменячките по форумите.

    11:49 22.09.2025

  • 42 Трифонов

    3 3 Отговор
    Схващането, че тия, дето държат властта, падат от луната и "народът" няма нищо общо, че той гласува за читави хора, ала нечитави такива подправят изборите, са феноменални глупости. Другата глупост е оправданието, че "гласуваме за други", но те ни измамват и като дойдат на власт, се обединяват с "врага". Още преди изборите винаги е имало предостатъчно информация кой кой е от кандидатите. Стига да е имало желание у вас да анализирате тази информация. Просто българинът харесва хора, като Бойко Борисов, като Слави Трифонов, като сричащият Киро, като Радев. Асоциира се с тях и затова ги харесва по линията: "Обикновен човек, без кой знае какво образование, човек от народа, човек като мен"! Интелигентни, умни, успешни не харесваме. Тях ги мразим. Защото са "арогантни и ексцентрични и си мислят, че са нещо повече от нас"... нали така?! Какво да ви кажа, може и да са такива, но по-важното е, че само такива хора може да притежават качества да управляват държавата горе-долу във ваш интерес. Защото тия, за които гласувате - хората, като вас - не се интересуват от нищо друго освен от себе си. Точно, както повечето от вас!

    Коментиран от #58

    11:52 22.09.2025

  • 43 Фен

    1 4 Отговор
    Явно грантоядите, привърженици на ПП, вече цицат от Урсула , след като Тръмп им спря кинтите.

    11:55 22.09.2025

  • 44 Янчов

    3 1 Отговор
    това показва ясно що за територия сме. Около 40 % от работещите са в администрация , службите ,политиката и общините със все родата . Имаме и около 3 милиона безработни , пенсионери и деца. Около милион и половина са в чужбина на работа и я се прибере ,я не за малко. То кой остана да работи и да хрантути тези изборджии самонастаняващи се във властта ? Скоро ще започнат да се изтребват за пари помежду си ,защото в хората няма . Тези стъкмистики на "Без мяра " са правени най-вероятно между хрантутници от данъците на хората които са все по-малко съгласни да им ги плащат. Колкото и да ги увеличават ,сметките в бюджета все по-малко ще излизат.

    Коментиран от #50

    11:56 22.09.2025

  • 45 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дориана":

    Щом го казва видна анти българка безделничка от скитниците Хахахахаха ПО полека че от злоба ще се пръснеш 700хиляди плюс 300 хиляди= на управление

    11:56 22.09.2025

  • 46 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Как":

    15 София се управлява от дружинките Вярно останаха малобройни но до 4 %ще го докарат

    11:58 22.09.2025

  • 47 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #18 от "Ивелин Михайлов":

    Този назначен мошеник от политическото КС да руши държавата Дължи милиони и се разхожда в парламента недосегаем И саботира държавата ни

    Коментиран от #51

    11:59 22.09.2025

  • 48 Шишилизация

    2 1 Отговор
    Ти, шишилизиран ли си☝️, ако не си чети шишилогически проучвания с дъх на загнила тиква!

    11:59 22.09.2025

  • 49 хмммм

    1 1 Отговор
    АПС е с повече

    12:00 22.09.2025

  • 50 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Янчов":

    Е тук заработват само няколко това колко е НУЛА

    12:01 22.09.2025

  • 51 Ивелин Михайлов

    2 2 Отговор

    До коментар #47 от "Промяна":

    Саботирам отверстието на гербавата ти майка

    12:02 22.09.2025

  • 52 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Юрист":

    Човек спри да лъготиш Кога си виждал Швейцария

    12:03 22.09.2025

  • 53 Я кажи нещо

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Гнусна лъжа":

    За Коста Руската тръба.Ивелин кредитния измекяр ,И третото недоразумение куклата на конциГелосания.

    12:03 22.09.2025

  • 54 Ветеран

    4 3 Отговор
    Аз бях от електората на БСП, сега презпочитам МЕЧ защото не са продажници на голямотото Да!

    Коментиран от #55

    12:04 22.09.2025

  • 55 Не са продажници

    6 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ветеран":

    Те са платени изначално

    12:06 22.09.2025

  • 56 Хипотетично

    1 0 Отговор
    Седем пъти сме избирали това народно събрание, защо сме негативни тогава?! Немислимо е да пренебрегваме решенията на НС (може би някои се надяват на авторитети като конгреса, думата или меджлиса за редактори ли?).

    12:08 22.09.2025

  • 57 Независим

    1 0 Отговор
    Майтапчии... .

    12:09 22.09.2025

  • 58 Файърфлай

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Трифонов":

    Много философсване,малко истина.Аз мисля,че днес народът би харесал едни лидери като Кимон Георгиев и Дамян Велчев.И както е казал "народния трибун"Трифонов -шат на патката главата.

    12:10 22.09.2025

  • 59 Григор

    2 2 Отговор
    Българинът трябва да е бая изтрещял за да гласува за едно книжника дето едно изречение не може да композира правилно, та се налага постоянно да ходи с преводач. Да не говорим, че за над 20 години в политиката не можа да научи що годе нито един език. Въпрос на капацитет!

    Коментиран от #63

    12:12 22.09.2025

  • 60 БАЙ СТАВРИ

    2 1 Отговор
    Е ЗНАЧИ ВЪЗРАЖДАНЕ СА ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА ЗАЩОТО ГЕРБ-СДС ИМАТ 26.9 ПРОЦЕНТА КАТО СЕ РАЗДЕЛЯТ НА ГЕРБ И НА СДС ПО РАВНО СТАВАТ ПО 13.5 ПРОЦЕНТА,А ППДБ ИМАТ СПОРЕД ДАДЕНОТО 13.9 ПРОЦЕНТА КАТО СЕ РАЗДЕЛЯТ ПО РАВНО НА ПП И НА ДБ СТАВАТ ПО 7 ПРОЦЕНТА А ВЪЗРАЖДАНЕ ИМАТ СПОРЕД ДАДЕНОТО 13.7 И АВТОМАТИЧНО СТАВАТ ПЪРВА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА И ВТОРА ДПС -НОВО НАЧАЛО СЪС 13.6 ПРОЦЕНТА.

    12:13 22.09.2025

  • 61 Отвратен

    2 1 Отговор
    Фалшиви социологически проучвания и фалшифицирани избори стига сте ни пробутвали тия нищожества.

    12:14 22.09.2025

  • 62 За пореден път

    2 1 Отговор
    става ясно, че кремълските подлоги в България на куп са около 26-28%.

    Колкото и да се пънат са МАЛЦИНСТВО!

    Свиквайте да страдате, копейки!

    В гадния ЕС!

    Коментиран от #65, #66

    12:14 22.09.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 БеГемот

    1 0 Отговор
    Да живей бостана с тикви....и да се пази прасето да не го бастиса....

    12:20 22.09.2025

  • 65 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "За пореден път":

    никой от тях не е подарявал кученце на Путин, не се е срещал с него и не е молил да му простят, щото "по-големият брат" трябвало да прощава, не е давал 3 млрд. народна пара да им строи газопровод, дори работниците не бяха българи, а от републиките, освен това главният евроатлантик е персона нон грата за САЩ и Великобритания, колкото и да се напъват агенцийките да го придвижват към първото място

    12:22 22.09.2025

  • 66 БАЙ СТАВРИ

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "За пореден път":

    КАК ГИ СМЕТНА ЧЕ ,,КРЕМЪЛСКИТЕ ПОДЛОГИ СА 28 ПРОЦЕНТА.ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА.САМО ПЕНСИОНЕРИТЕ ВЪВ БЪЛГАРИЯ СА НАД 2 МИЛИОНА И БОЛШИНСТВОТО ОТ ТЯХ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ.ЗАЩО НЕ СМЕЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ РЕФЕРЕНДУМИ ЗА ИЛИ ПРОТИВ НАТО И ЕС,ЗА ИЛИ ПРОТИВ РУСИЯ И ЗА ИЛИ ПРОТИВ БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕВ НО НЕ СМЕЕТЕ ЗАЩОТО ЗНАЕТЕ ЧА БОЛШИНСТВОТО ОТ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е ПРОТИВ НАТО И ЕС,ПРОТИВ ЕВРОТО И ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ.

    12:22 22.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове