"Мяра": Над 70% подкрепа за протестите

4 Декември, 2025 15:02 756 15

Подкрепата за протестите е разпространена практически в различните опозиционни електорати, както и сред негласуващите

Графика: Мяра
Светослава Ингилизова

71,3% е подкрепата за протестите към този момент. Това е сериозен дял, съизмерим с времето на протестите през 2020 г., например. 21,4% са срещу протестите, а 7,3% не могат да формират позиция. Данните са от независимата изследователска програма на агенция „Мяра“ лице в лице – изследването започна след първия протест срещу бюджета и теренната работа продължи и по време на втория мащабен протест и в дните след него. Изследователската практика показва, че ако изследването е проведено изцяло след най-големия протест, то резултатите може да са и по-високи. 49,8% искат оставка на правителството, 32,6% не искат, а 17,6% се колебаят. Предсрочни избори са предпочитани от 48%, а отблъскват 35,8%. 16,2% не могат да формират позиция. Тези два индикатора са стандартна социологическа практика и се следят трендово, като показват поносимостта към различни управления в годините. Назад в месеците тези данни са публикувани в „Ютюб“ канала „Въпрос на мяра“. В идните седмици Центърът за анализи и кризисни комуникации и агенция „Мяра“ ще публикуват и нова информация по Индекса на обществено напрежение.

Подкрепата за протестите е разпространена практически в различните опозиционни електорати, както и сред негласуващите, а контрастно изглеждат електоратите на партиите в управляващата формация. Подкрепата за протестите е очевидно по-голяма от убедеността в различните перспективи след това – при оставка и предсрочни избори зоните на колебаещите се по-сериозни и още няма мнозинства над 50%.

Но дори и при видимото колебание, все повече натежава очакването за оставка и избори. Ако през пролетта, например, две пети са били срещу оставка, а над една трета – за оставка, в последните месеци местата плавно се разменят и вече 49,8% пълнолетни българи са за оставка, докато една трета са против. Останалите се колебаят. Сходен е трендът и при искането за избори – през пролетта 44,7% са срещу тях, а 31,5% са „за“, после идва плавно в месеците преобръщане до сегашната ситуация от 48%, които нямат проблем с нови избори, срещу 35,8% – които имат. В началото на мандата на това правителство се наблюдаваше обичайният начален кредит на доверие, а после – отново обичайният процес на ерозия на доверието, който, както и при много други правителства, довежда до преобладаващи желания за оставка. По-необичайното този път е по-скоро постепенното свикване с идеята и за предсрочни избори. Тази идея напоследък по традиция по-скоро отблъскваше – на фона на многото извънредни избори в последните години. Сега очевидно и това се променя.

Данните са от независимата изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено „лице в лице“ с таблети между 27 ноември и 3 декември 2025 г. сред 803 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.


България
Новините на Fakti.bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    2 19 Отговор
    Те така укропам подкрепяха и Майдана..

    15:04 04.12.2025

  • 2 ООрана държава

    10 5 Отговор
    Ами айде и едни избори срещу бойко и шиши да се подкрепят от 70%, така се измита мафия

    15:04 04.12.2025

  • 3 БЪЛГАРИ!!!

    6 8 Отговор
    Тиквите и свинете пак ще купят изборите , и за това гласувайте !!

    Коментиран от #6, #12

    15:05 04.12.2025

  • 4 волан

    1 0 Отговор
    Мяра според мяра!

    15:06 04.12.2025

  • 5 Чудя

    6 5 Отговор
    се колко от протестиращите знаят какво е това "финансов бюджет" и дали се яде. Поне това беше официалният повод за протеста. И колко от тези протестиращи са дошли от прованса с автобуси срещу обещания за сандвичи със сиренце.

    15:07 04.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "БЪЛГАРИ!!!":

    Те вече не купуват гласове ❗
    Отдавна купуват цели комисии и Ду.Пе.ТАТИ‼️

    15:08 04.12.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    3 4 Отговор
    Да, и кво?!
    След протестите ще видите ППДБ да се целуват с ГЕРБ, а Дебелия ще е в сенките и ще ходят да му танцуват в скута.

    15:09 04.12.2025

  • 8 бай Ставри

    7 1 Отговор
    Странно изборите показват друго !?

    15:10 04.12.2025

  • 9 истината

    4 1 Отговор
    Простотии.

    15:12 04.12.2025

  • 10 пресолена

    3 0 Отговор
    ха сега покажете и актуално изследване за подкрепа към партиите....

    15:13 04.12.2025

  • 11 Нехис

    3 3 Отговор
    Как 70% ще са срещу протестите, а изборите се печелят от тези, срещу които се протестира?
    Да не говорим и че има протестиращи дебили, които не знаят за какво протестират, а икономическата им е култура е 00.

    Коментиран от #13

    15:14 04.12.2025

  • 12 ВЕЛИНСКИ

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "БЪЛГАРИ!!!":

    НЕ СТАВА НАЧАЛНИК
    ТЕ ИЗБОРИТЕ ВСЕ СЪВПАДАТ С
    ПОЧИВКИ И ЕКСКУРЗИИ ДО ЕКЗОТИК....

    15:16 04.12.2025

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Нехис":

    Още Сталин го е казал:
    " Не е важно кой как гласува,
    а кой как брои гласовете!" ‼️

    15:18 04.12.2025

  • 14 Протест

    0 1 Отговор
    с противоположни искания!Лузъри и локали!

    15:18 04.12.2025

  • 15 протеста

    1 0 Отговор
    Още едно пявяване на НаМагнитения и протеста ще има подкрепа от 100%

    15:42 04.12.2025

