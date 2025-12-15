Новини
Доц. Буруджиева: Оставката на правителството предоставя възможности за прегрупиране на силите

15 Декември, 2025 22:13 493 11

Протестите в България през последните седмици разкриват три основни политически разказа, които се борят за доминация, а оставката на правителството предоставя възможности за прегрупиране на силите преди предстоящите избори. Това заяви доц. Татяна Буруджиева от социологическа агенция "Галъп" в предаването "Метроном" на Радио Фокус.

"Досега протестите ни разказаха три неща. ПП още от самото начало говориха, по-скоро слагаха акцент върху бюджета, икономическата политика с вота на недоверие. И сега виждаме, че този разказ се разви в съвсем ясна аналогия с протестите 1997 година. Дали това ще доведе до концентрация на гласовете само в една посока, аз се съмнявам", коментира Буруджиева.

Тя посочи втория разказ на ДБ: "Техните говорители, техните политици някак си ни отвеждат към 1990 година, те веднага започнаха да настояват върху гражданския характер на протеста, не толкова икономическия".

Третият е на президента Румен Радев: "Това е по-скоро разказ римейк на идването на царя. Виждаме, че той обяви, че много ще ни изненадва."

След оставката на Борисов Буруджиева отбеляза четвърти разказ: "Откакто Борисов подаде оставка, вече има и четвърти разказ, и това е разказът на ГЕРБ и неговият, който тепърва ще се развива предполагам. С всяко нещо, което не успява добре да се случи в България, Борисов ще ни връща към неговата теза: "Когато аз бях министър-председател или когато аз съм министър-председател, такива неща не се случват“."

По въпроса чии са протестите Буруджиева подчерта: "Протестът наистина беше организиран предимно около интересите на една част от българския едър бизнес. Но протестите са организирани, а гражданите, огромната част от тях присъстват спонтанно там. Но протестите също така не са само на поколението Z. Това не са протести на загубилото поколение, бедното поколение, това са Gen Z протестите навсякъде по света."

"Това е наистина една възможност да излязат с минимални щети от това управление. В момента, в който ГЕРБ подаде оставка, на практика ГЕРБ е извън тези сценарии", смята доц. Буруджиева.

Тя предупреди за рискове от ескалация на напрежението.

За президента Радев тя посочи, че не е известно кога ще излезе на политическия терен, но той си има своите шансове.

"Предупреждението е, че няма особена грижа за това какво ние искаме като граждани и нашите интереси. По-скоро доминират в политическите решения и политическите действия интересите на партиите относно властта", обобщи предупрежденията на събитията дотук Буруджиева.


  • 1 Плашщат ли ти

    2 0 Отговор
    за извънреден труд?

    Коментиран от #5

    22:17 15.12.2025

  • 2 Тошко семенника

    4 0 Отговор
    слави с 2% и заешката устна, ще се прегрупират пред парламента

    22:18 15.12.2025

  • 3 Граф Сен Жермен

    2 0 Отговор
    Това са мечтите на битите карти! Никой не играе покер с предварително бити карти. Аз например, щях да си тегля жокер от президентството!

    22:18 15.12.2025

  • 4 Майна

    1 3 Отговор
    Радев царя?
    Ми горе-долу същият подлец.
    Густо ми е как ще му падне маската пред народа.
    Той все мъкне народа към"западните партньори"
    А, Радев!
    А, натовецо?

    22:19 15.12.2025

  • 5 ООрана държава

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Плашщат ли ти":

    Плащат и, ама не на час, ми на килограм глупости издрънкани по телевизиите

    22:19 15.12.2025

  • 6 мунчо в затвора!

    2 2 Отговор
    До края на мандата си мунчо ще се крие в кочината си и само ще грухти злобно, а няма да прави партия, и тия лумпени и малоумници, които се готвят да гласуват за него на тия избори, ще духат супата. Без имунитет прокуратурата ще заколи мунчо за Боташ.

    22:19 15.12.2025

  • 7 Ако

    1 3 Отговор
    Се яви президента, Кокорчовците може дори и да не влязат в парламента!

    22:19 15.12.2025

  • 8 Майна

    2 0 Отговор
    Кви шансове има Радев?
    Той не разговаря нито с Путин, нито с Тръмп
    Вижте,бОрбан, Фицо ..другите!
    Радев не е посетил дори новата администрация на Тръмп, въпреки, че можеше!
    Щото му имат досието на байдъновите служители.
    За Русия, не може да си извърти езика!
    Пфу!

    22:22 15.12.2025

  • 9 Докога !

    3 0 Отговор
    Докога !

    Ще слушаме !

    Тъпи !

    Кучки !

    Да ни Дават !

    Акъл !

    22:27 15.12.2025

  • 10 Дернев

    1 1 Отговор
    Протестите не трябва да спират докато не се отложи влизането в еврозоната. Не трябва да се отказваме от лева докато ЕС не прерасне в СЕЩ. Нещо което задължително трябва да направим за да избегнем 3СВ, към която ЕС ни тласка. До изграждането на СЕЩ еврото да се пусне свободно, паралелно с лв на пазара. Нещо което много отдавна трябваше да направим, за да не раздуваме и без това огромните печалби на банките. С които предполагам те се отплащат на властващите. Никакво спиране на лева и еврото свободно на пазара. Това ще е по-добро постижение на протестите от осповката на правителството.

    22:32 15.12.2025

  • 11 Кво си мислите

    0 0 Отговор
    Бащицата пак ще е он топ. Ще повикате пък пак ще ядете от ръката му както винаги е ставало.

    22:38 15.12.2025

