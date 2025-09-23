България е на второ място в Европа по смъртност от горещини

Повече от 60 000 души са загинали заради рекордните горещини в Европа през лятото на 2024 г., показва мащабно изследване, публикувано в списание Nature Medicine, цитирано от dariknews.bg.
България сред най-засегнатите
По данни на учените, когато се отчете броят на населението, Гърция е с най-висока смъртност – 574 смъртни случая на милион души, следвана от България и Сърбия. Това поставя страната ни на едно от най-уязвимите места в Европа по отношение на последствията от екстремните жеги.
Изключително смъртоносно лято
„Европа преживя изключително смъртоносно лято през 2024 г., с над 60 000 смъртни случаи, свързани с горещини. Общият брой за последните три лета надхвърля 181 000“, посочват авторите на проучването от Барселонския институт за глобално здраве (ISGlobal).
Смъртоносната жега в Европа в края на юни е отнела живота на близо 2300 души
Изследването обхваща 32 държави и население от 539 милиона души.
Лятото на 2024 г. е довело до 62 775 смъртни случая, което е с близо 25% повече в сравнение с 2023 г., но под рекордните 67 873 смъртни случая от 2022 г.
Въпреки това, изследователите уточняват, че има несигурност в точността на данните и реалният брой може да варира между 35 000 и 85 000.
Защо горещините са толкова опасни?
Експертите подчертават, че е трудно да се изчисли реалният брой на жертвите, тъй като горещината рядко се регистрира като пряка причина за смърт. Освен топлинен удар и дехидратация, високите температури увеличават риска от:
сърдечни пристъпи,
инсулти,
респираторни заболявания.
Най-засегнатите държави
По абсолютен брой жертви:
Италия е на първо място – около 19 000 смъртни случая, следвана от Испания и Германия – с по над 6 000.
Необходимост от спешни мерки
Тъй като Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света, учените предлагат въвеждането на система за спешно предупреждение при опасни горещи вълни, насочена към уязвимите групи – особено възрастните хора.
1 И особено
Коментиран от #6
07:33 23.09.2025
2 Номер едно
07:38 23.09.2025
3 Бай Цоньо
Коментиран от #4, #10, #12
07:45 23.09.2025
6 тц тц
До коментар #1 от "И особено":Линейки има колкото щеш, по брой лекари на глава от населението пък сме на първо място в Европа и на трето в света, така че за високата смъртност е мързела им и че от доктори станаха мафиоти в бели престилки!
Пример /данни от 2024г./: В България на един лекар се падат 209 граждани, в Германия са 711, в САЩ - 1030.
07:54 23.09.2025
8 Жоро
Коментиран от #9
08:07 23.09.2025
10 Леля Тьотка
До коментар #3 от "Бай Цоньо":Ти да не се надяваш да доживееш до пенсия?!
Тиквун и Прасето, никога няма да го позволят!
08:13 23.09.2025
11 Факти
08:22 23.09.2025
12 Факти
До коментар #3 от "Бай Цоньо":От руснаците със сигурност живеем по-добре. Руските мъже живеят само четири години след пенсиониране. Няма да е от хубав живот. Това за американците и особено за французите не знам откъде го измисли. Французите специално в тоя век няма да ги настигнем. За американците имаме шанс. Руснаците пък няма нужда да ги коментирам. Те са в геометрична регресия и никога няма да се оправят.
08:26 23.09.2025
13 стена от дронове на фронтовата линия
08:29 23.09.2025
14 Колибри
09:14 23.09.2025