България е на второ място в Европа по смъртност от горещини

23 Септември, 2025 07:25 790 14

  • лято-
  • горещини-
  • смъртни случаи-
  • българия

Европа преживя изключително смъртоносно лято през 2024 година

България е на второ място в Европа по смъртност от горещини - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от 60 000 души са загинали заради рекордните горещини в Европа през лятото на 2024 г., показва мащабно изследване, публикувано в списание Nature Medicine, цитирано от dariknews.bg.

България сред най-засегнатите

По данни на учените, когато се отчете броят на населението, Гърция е с най-висока смъртност – 574 смъртни случая на милион души, следвана от България и Сърбия. Това поставя страната ни на едно от най-уязвимите места в Европа по отношение на последствията от екстремните жеги.

Изключително смъртоносно лято

„Европа преживя изключително смъртоносно лято през 2024 г., с над 60 000 смъртни случаи, свързани с горещини. Общият брой за последните три лета надхвърля 181 000“, посочват авторите на проучването от Барселонския институт за глобално здраве (ISGlobal).

Смъртоносната жега в Европа в края на юни е отнела живота на близо 2300 души

Изследването обхваща 32 държави и население от 539 милиона души.

Лятото на 2024 г. е довело до 62 775 смъртни случая, което е с близо 25% повече в сравнение с 2023 г., но под рекордните 67 873 смъртни случая от 2022 г.

Въпреки това, изследователите уточняват, че има несигурност в точността на данните и реалният брой може да варира между 35 000 и 85 000.

Защо горещините са толкова опасни?

Експертите подчертават, че е трудно да се изчисли реалният брой на жертвите, тъй като горещината рядко се регистрира като пряка причина за смърт. Освен топлинен удар и дехидратация, високите температури увеличават риска от:

сърдечни пристъпи,

инсулти,

респираторни заболявания.

Най-засегнатите държави

По абсолютен брой жертви:

Италия е на първо място – около 19 000 смъртни случая, следвана от Испания и Германия – с по над 6 000.

Необходимост от спешни мерки

Тъй като Европа се затопля два пъти по-бързо от средното за света, учените предлагат въвеждането на система за спешно предупреждение при опасни горещи вълни, насочена към уязвимите групи – особено възрастните хора.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И особено

    16 2 Отговор
    Ако линейката дойде след 2 часа както е в България. Пари за линейки и доктори няма . Има за кражби и нови автомобили на прасетата в парламента.

    Коментиран от #6

    07:33 23.09.2025

  • 2 Номер едно

    14 0 Отговор
    Но по смъртност и травматизъм при пътни инциденти е на първо.

    07:38 23.09.2025

  • 3 Бай Цоньо

    13 1 Отговор
    Пускайки телевизора от всички канали ме лъжат управляващите, че живеем по-добре и от руснаци, американци и французи, но пък излиза,че било най-мизерно и най-кратко.

    Коментиран от #4, #10, #12

    07:45 23.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 тц тц

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "И особено":

    Линейки има колкото щеш, по брой лекари на глава от населението пък сме на първо място в Европа и на трето в света, така че за високата смъртност е мързела им и че от доктори станаха мафиоти в бели престилки!
    Пример /данни от 2024г./: В България на един лекар се падат 209 граждани, в Германия са 711, в САЩ - 1030.

    07:54 23.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Жоро

    4 1 Отговор
    Едни събират капачки за Линейки държавата взема 500 мерцедеса за МВР! Приоритет е сигурноста на управляващите

    Коментиран от #9

    08:07 23.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Леля Тьотка

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Цоньо":

    Ти да не се надяваш да доживееш до пенсия?!
    Тиквун и Прасето, никога няма да го позволят!

    08:13 23.09.2025

  • 11 Факти

    1 0 Отговор
    Гербавите изсичат масово дърветата в градовете и следват топлинни удари.

    08:22 23.09.2025

  • 12 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Цоньо":

    От руснаците със сигурност живеем по-добре. Руските мъже живеят само четири години след пенсиониране. Няма да е от хубав живот. Това за американците и особено за французите не знам откъде го измисли. Французите специално в тоя век няма да ги настигнем. За американците имаме шанс. Руснаците пък няма нужда да ги коментирам. Те са в геометрична регресия и никога няма да се оправят.

    08:26 23.09.2025

  • 13 стена от дронове на фронтовата линия

    1 0 Отговор
    На евроизточния фланг смъртността е висока,престъпността също, сега криминалните градят стена от дронове,но без вода ,без мозък ,със некадърност от Бузлуджа,с барут,корупция,бездържавност, страхотна инфлация с Хаяши ,пожар след пожар , и беззаконие като на източния фронт.

    08:29 23.09.2025

  • 14 Колибри

    0 0 Отговор
    Това е истината и е толкова тъжно. А, горещи лета е имало, и климатиците не са били изобретени. Възможно е, във всички войни в историята, България да не е губила толкова много хора, колкото през последните 5 години. Ужасно е хората да умират в мирни времена и съвременна медицина.

    09:14 23.09.2025

