Мартин Владимиров: Сделката за „Лукойл” откъсва България от руското влияние

Мартин Владимиров: Сделката за „Лукойл” откъсва България от руското влияние

8 Януари, 2026 07:20

  • лукойл-
  • българия-
  • русия-
  • сащ-
  • chevron-
  • quantum energy

Влизането на американския гигант Chevron и инвестиционния фонд Quantum Energy в управлението на активите на "Лукойл" е ключова стъпка за националната сигурност

Мартин Владимиров: Сделката за „Лукойл” откъсва България от руското влияние - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Световният петролен пазар няма да усети моментални трусове след ареста на Николас Мадуро във Венецуела, но България е на прага на стратегическа промяна в собствеността на рафинерията в Бургас. Това прогнозира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров в предаването "Интервюто в Новините" по NOVA.

Според него влизането на американския гигант Chevron и инвестиционния фонд Quantum Energy в управлението на активите на "Лукойл" е ключова стъпка за националната сигурност. "Това е добра новина, защото показва ангажимент на голям западен инвеститор, който да поеме контрола над стратегически активи", категоричен бе Мартин Владимиров. Той допълни, че по този начин бизнесът на руската компания у нас ще попадне в ръцете на геополитически съюзник, вместо да служи за проводник на влияние.

Макар Венецуела да притежава огромни запаси, настоящият ѝ добив е едва 1% от световното производство, което прави влиянието ѝ върху цените по българските бензиноколонки минимално в краткосрочен план. Мартин Владимиров поясни, че венецуелският петрол е тежък и малко рафинерии, предимно в Китай и САЩ, имат капацитет да го преработват.

"Нищо няма да се промени на световните петролни пазари", заяви експертът, цитиран от NOVA. По негови думи за сериозен ръст на производството са необходими милиарди долари инвестиции и десетилетия работа, като в рамките на следващите две години увеличението може да достигне едва до 500 000 барела дневно.

Енергийната битка на настоящия век се мести към Северния полюс, като Гренландия се превръща в стратегическия ключ за контрол над новите морски пътища и огромните ресурси под леда. Мартин Владимиров направи паралел с геополитическото съперничество от XIX век, описвайки Арктика като склад за редки метали, злато и енергийни ресурси.

По отношение на местния добив, експертът охлади очакванията за бързи резултати от проучванията за газ в Черно море. Въпреки че дейностите са в активна фаза, той припомни опита на Румъния, където пътят до търговския добив е отнел повече от десетилетие. Прогнозата на Мартин Владимиров е, че за България ще са необходими поне още 5 или 6 години, преди да започне реална експлоатация на собствени находища.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ежко

    35 14 Отговор
    Поредния тъпанар се изказа.Ако не дай си боже ЕС се провали, тогава какво ще прави Маринчо,а?Изобщо,защо се дава трибуна на откровенни тъпанари?

    07:27 08.01.2026

  • 3 Майстора

    30 12 Отговор
    Руското влияние е в душите на хората, но някои никога няма да го разберат.Те четат Георги Господинов, а не Иван Вазов.

    Коментиран от #39

    07:28 08.01.2026

  • 4 Лост

    23 8 Отговор
    А Центъра за изследване на демокрацията какво ще каже за Бойко,Шиши и сие, вместо да се занимава с Лукойл?

    07:31 08.01.2026

  • 5 Иво Бонев

    28 13 Отговор
    Продажник ,кога ще се отъраем от турско, американско и джендарско влияние?

    07:34 08.01.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    4 15 Отговор
    На мен Лукойл не ми е оказвал никакво влияние. Дори не зареждам на бензиностанциите им.

    07:40 08.01.2026

  • 7 дядото

    26 10 Отговор
    идиоти.откъсвате ни от руското влияние,а ни превръщате в колония на англо -саксонците.интересувате се само от банковите си сметки

    07:41 08.01.2026

  • 8 Трол

    10 4 Отговор
    Трябваше да прикачите снимка на г-н Владимиров.

    07:42 08.01.2026

  • 9 Някой

    21 9 Отговор
    Мда, виждаме го американското влияние в цялата му прелест във и около Венецуела и Гренландия. Ма много е добре, а?
    Абе хубаво, че се откъсваме от колите руснаци! Мисъл на първокласник.

    07:43 08.01.2026

  • 10 дано скоро гръмне АЕЦ-а да ни затрие

    1 12 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмнеAEЦ-а и унищожи тоя кофтu ГЕH !

    07:43 08.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Това

    10 5 Отговор
    нпо пак почнаха да го вадят по медиите, абсолютен неможач.

    07:46 08.01.2026

  • 15 Здрасти

    16 7 Отговор
    Тоя боклук да си продължи изречението и да си добави, че ни откъсва от руското влияние и ни хвърля на кучетата. Боклук!

    07:48 08.01.2026

  • 16 хАХАХИ

    10 7 Отговор
    Не зная кой е мартинчо, но зная че няма държава по света, където американския бизнес да е стъпил и тя да просперира. Нека мартинчо да посочи една.

    Коментиран от #20, #22

    07:58 08.01.2026

  • 17 Костадин Костадинов

    7 12 Отговор
    Сега очаквам всички русофили да спратпда карат западни автомобили и да зареждат бензин от неруския Нефтохим.

    Нали? Колкото военолюбивите русофили отидоха в Донбас рамо до рамо с братушките си да щурмуват Покровск.

    Коментиран от #25, #28

    08:00 08.01.2026

  • 18 Последния Софиянец

    6 8 Отговор
    В знак на протест и за подпомагане на руската икономика, аз зареждам САМО на. Лукойл

    08:00 08.01.2026

  • 19 Абдел Кадер Бай

    4 3 Отговор
    Виц на деня.

    08:01 08.01.2026

  • 20 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "хАХАХИ":

    Китай, Япония, Германия... ама това са три, не една.

    08:01 08.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Аз знам

    8 12 Отговор

    До коментар #16 от "хАХАХИ":

    Навремето американският бизнес построи на СССР заводи за тежка и лека промишленост и ги научи да правят машини и автомобили.

    Коментиран от #26, #36

    08:02 08.01.2026

  • 23 Град Козлодуй

    5 2 Отговор
    Прав е човека!

    08:04 08.01.2026

  • 24 така е

    9 9 Отговор
    36 години ни лъжат че руснаците са си тръгнали от България, а тук се вихри руски олигархически псевдокапитализъм. Истинския Преход към Демокрация започна преди една седмица.

    08:06 08.01.2026

  • 25 Емо

    7 9 Отговор

    До коментар #17 от "Костадин Костадинов":

    Копейките квичааат.Кеф,.

    08:06 08.01.2026

  • 26 естествено

    7 5 Отговор

    До коментар #22 от "Аз знам":

    През Втората световна война САЩ са имали на вода 10 самолетоносачни армади. Как се прави самолетоносач? С кирката и ватенката?

    08:07 08.01.2026

  • 27 Търновец

    8 5 Отговор
    С такива като Владимиров жалба България. Ако зависи от мен аз не бих пуснал фирмите на Рокъфелър и Ротшилд в България, ние все повече се превръщаме в дойна крава на Израел

    08:08 08.01.2026

  • 28 Интересно

    7 6 Отговор

    До коментар #17 от "Костадин Костадинов":

    Вече 7 дни Костадинов и Цомчо мълчат. Да не са заседнали в Сочи, или Възраждане наистина утече?

    08:08 08.01.2026

  • 29 Тома

    7 1 Отговор
    Куииииииз!

    1. Защо супер демократът Иван Костов подари Нефтохим на руснаците за жълти стотинки и близо 30 години.
    / отговор: С-ДС/
    2. Защо русофобите-гении от ПП-ДС изгониха готвачи, градинари и шофьори от руското посолство, но и дума не дадоха да се продума за Лукойл.
    / отговор: ДС. Без С, но с АБПФК /

    Честито на разпозналите се гении, завършили Харвард!

    Коментиран от #33

    08:09 08.01.2026

  • 30 Факти

    8 4 Отговор
    Мартин Владимиров: Сделката за „Лукойл” откъсва България от руското влияние но я насажда на друго

    08:10 08.01.2026

  • 31 Кирил

    4 7 Отговор
    За всичките тия години, един лев данък печалба не са внесли

    08:11 08.01.2026

  • 32 Да браво

    0 3 Отговор
    Точно сега имаме два от най големите гафове свързани с петрола. Урал се продава $39 $42 на барел
    На пазара е с $10 по скъпо около $52 за барел.
    И като се залее пазара какво ще прави национализирания Лукойл който е бил добра печалба когато е трябвало ???
    Освен петрол има други заместители например царевица и вода. Когато вземеш всичко може да фалираш защото другите са минали на други енергоносители и вече не се интересуват от петрол. Кофти майна. Но тези уроци се учи някъде не с Аз съм голема работа и по $4 милиона глоби за
    Завземане-монополист На пазара петрол. Да дори за една тръба и правила 48% на ххх другите 52% се разпределя на различни фирми. Да АЗ СЪМ БЕЗ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАМ С ЗАКОНА ИМА ОЩЕ МНОГО ДА РАЗБИРА ЧЕ ЧНОГО ПРЕДИ НЕГО СА СЕ ОПИТВАЛИ МОНОПОЛА.

    08:12 08.01.2026

  • 33 подари го

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "Тома":

    заедно със почти милиард дългове.

    Общият дълг на Нефтохим към бюджета е оценяван на около 426 милиона лева (приблизително 204 милиона долара по тогавашния курс), включително 420 милиона лева за данъци и мита, плюс 30,5 милиона долара към Държавния фонд за реконструкция и развитие. Държавата допълнително отписва задължения по ЗУНК на стойност около 172 милиона долара.

    Коментиран от #40

    08:12 08.01.2026

  • 34 Леля

    4 4 Отговор
    Абе къде е Костадин? Тука едни приятели го търсят, че има едни пари да връща.

    08:18 08.01.2026

  • 35 Никой

    2 1 Отговор
    Ще ни увеличат нещо - няма как.

    08:21 08.01.2026

  • 36 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Аз знам":

    Голям виц!

    Коментиран от #38

    08:22 08.01.2026

  • 37 За нас

    5 7 Отговор
    е по-здравословно да стоим,колкото е възможно по-далече от блатушките.Първо,няма какво да спечелим от двустранните си отношения с тях,тъй като те самите изнемогват в тази проклета война и наложените им санкции и второ,те обедняха културно,нравствено и духовно,което ги прави негодни и нежелани като партньор.

    08:26 08.01.2026

  • 38 е колко да е голям

    6 6 Отговор

    До коментар #36 от "Ха ха":

    40 години СССР правеше само козметични промени на продукцията която произвеждаше. Всичко базирано на откраднати западни разработки.

    08:26 08.01.2026

  • 39 Опа

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Майстора":

    Я прочети по-късните творби на Вазов. Ако можеш да четеш,разбира се.

    08:42 08.01.2026

  • 40 Тома

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "подари го":

    204 млн $ неразплатени задължения към момента на продажбата са "почти милиард" само в главата на криптокомунист, воюващ с влиянието на Русия като й продава бизнес с оценка над 5 млрд за по-малко от 300 млн$!

    Рот фронт, другарю!

    Коментиран от #41

    08:43 08.01.2026

  • 41 нещо май

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "Тома":

    Нещо май за сламката се хващаме, а? Коментирай числата, а не спускай лозунги. За без пари ли е подарил Иван Костов нефтохима на Лукойл?

    08:47 08.01.2026

  • 42 Агент Краснов

    2 4 Отговор
    Ще размаже и Капейките

    В България.

    А само преди Година

    Капейките черпеха
    И вдигнаха Наздравици
    За Руския Актив Тръмп.

    Хахахаха хахахаха хахахаха

    Дано сега при засилената Конфронтация
    Със ТЕРОРРАША

    Да направи още някоя друга база
    Със най модерната ПВО система

    РИЖАКА и да стационират и 20-30

    Ф22 Ф35 изтребители

    За да спрат мераците на Блатния Башибозук
    Да окупира Нашето Черноморие .

    08:47 08.01.2026

  • 43 Голямото Ди

    1 0 Отговор
    Хоу-хоу-хоу!

    08:55 08.01.2026

  • 44 Перо

    1 0 Отговор
    Джендърският автор на статията не прави ли разлика между проявен интерес и сключена сделка! За него вече Шеврон са купили Лукойл! Освен това търговията е двустранно съгласие! Имам чувството, че в СУ, ф-т по журналистика, не само че няма приемни изисквания, но подбора на кандидат студентите е по олигофрения и трети пол!

    09:02 08.01.2026

