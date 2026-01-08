Мартин Владимиров: Сделката за „Лукойл” откъсва България от руското влияние

Световният петролен пазар няма да усети моментални трусове след ареста на Николас Мадуро във Венецуела, но България е на прага на стратегическа промяна в собствеността на рафинерията в Бургас. Това прогнозира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров в предаването "Интервюто в Новините" по NOVA.
Според него влизането на американския гигант Chevron и инвестиционния фонд Quantum Energy в управлението на активите на "Лукойл" е ключова стъпка за националната сигурност. "Това е добра новина, защото показва ангажимент на голям западен инвеститор, който да поеме контрола над стратегически активи", категоричен бе Мартин Владимиров. Той допълни, че по този начин бизнесът на руската компания у нас ще попадне в ръцете на геополитически съюзник, вместо да служи за проводник на влияние.
Макар Венецуела да притежава огромни запаси, настоящият ѝ добив е едва 1% от световното производство, което прави влиянието ѝ върху цените по българските бензиноколонки минимално в краткосрочен план. Мартин Владимиров поясни, че венецуелският петрол е тежък и малко рафинерии, предимно в Китай и САЩ, имат капацитет да го преработват.
"Нищо няма да се промени на световните петролни пазари", заяви експертът, цитиран от NOVA. По негови думи за сериозен ръст на производството са необходими милиарди долари инвестиции и десетилетия работа, като в рамките на следващите две години увеличението може да достигне едва до 500 000 барела дневно.
Енергийната битка на настоящия век се мести към Северния полюс, като Гренландия се превръща в стратегическия ключ за контрол над новите морски пътища и огромните ресурси под леда. Мартин Владимиров направи паралел с геополитическото съперничество от XIX век, описвайки Арктика като склад за редки метали, злато и енергийни ресурси.
По отношение на местния добив, експертът охлади очакванията за бързи резултати от проучванията за газ в Черно море. Въпреки че дейностите са в активна фаза, той припомни опита на Румъния, където пътят до търговския добив е отнел повече от десетилетие. Прогнозата на Мартин Владимиров е, че за България ще са необходими поне още 5 или 6 години, преди да започне реална експлоатация на собствени находища.
2 ежко
07:27 08.01.2026
3 Майстора
Коментиран от #39
07:28 08.01.2026
4 Лост
07:31 08.01.2026
5 Иво Бонев
07:34 08.01.2026
6 Данко Харсъзина
07:40 08.01.2026
7 дядото
07:41 08.01.2026
8 Трол
07:42 08.01.2026
9 Някой
Абе хубаво, че се откъсваме от колите руснаци! Мисъл на първокласник.
07:43 08.01.2026
10 дано скоро гръмне АЕЦ-а да ни затрие
07:43 08.01.2026
14 Това
07:46 08.01.2026
15 Здрасти
07:48 08.01.2026
16 хАХАХИ
Коментиран от #20, #22
07:58 08.01.2026
17 Костадин Костадинов
Нали? Колкото военолюбивите русофили отидоха в Донбас рамо до рамо с братушките си да щурмуват Покровск.
Коментиран от #25, #28
08:00 08.01.2026
18 Последния Софиянец
08:00 08.01.2026
19 Абдел Кадер Бай
08:01 08.01.2026
20 Ха ха
До коментар #16 от "хАХАХИ":Китай, Япония, Германия... ама това са три, не една.
08:01 08.01.2026
22 Аз знам
До коментар #16 от "хАХАХИ":Навремето американският бизнес построи на СССР заводи за тежка и лека промишленост и ги научи да правят машини и автомобили.
Коментиран от #26, #36
08:02 08.01.2026
23 Град Козлодуй
08:04 08.01.2026
24 така е
08:06 08.01.2026
25 Емо
До коментар #17 от "Костадин Костадинов":Копейките квичааат.Кеф,.
08:06 08.01.2026
26 естествено
До коментар #22 от "Аз знам":През Втората световна война САЩ са имали на вода 10 самолетоносачни армади. Как се прави самолетоносач? С кирката и ватенката?
08:07 08.01.2026
27 Търновец
08:08 08.01.2026
28 Интересно
До коментар #17 от "Костадин Костадинов":Вече 7 дни Костадинов и Цомчо мълчат. Да не са заседнали в Сочи, или Възраждане наистина утече?
08:08 08.01.2026
29 Тома
1. Защо супер демократът Иван Костов подари Нефтохим на руснаците за жълти стотинки и близо 30 години.
/ отговор: С-ДС/
2. Защо русофобите-гении от ПП-ДС изгониха готвачи, градинари и шофьори от руското посолство, но и дума не дадоха да се продума за Лукойл.
/ отговор: ДС. Без С, но с АБПФК /
Честито на разпозналите се гении, завършили Харвард!
Коментиран от #33
08:09 08.01.2026
30 Факти
08:10 08.01.2026
31 Кирил
08:11 08.01.2026
32 Да браво
На пазара е с $10 по скъпо около $52 за барел.
И като се залее пазара какво ще прави национализирания Лукойл който е бил добра печалба когато е трябвало ???
Освен петрол има други заместители например царевица и вода. Когато вземеш всичко може да фалираш защото другите са минали на други енергоносители и вече не се интересуват от петрол. Кофти майна. Но тези уроци се учи някъде не с Аз съм голема работа и по $4 милиона глоби за
Завземане-монополист На пазара петрол. Да дори за една тръба и правила 48% на ххх другите 52% се разпределя на различни фирми. Да АЗ СЪМ БЕЗ ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАМ С ЗАКОНА ИМА ОЩЕ МНОГО ДА РАЗБИРА ЧЕ ЧНОГО ПРЕДИ НЕГО СА СЕ ОПИТВАЛИ МОНОПОЛА.
08:12 08.01.2026
33 подари го
До коментар #29 от "Тома":заедно със почти милиард дългове.
Общият дълг на Нефтохим към бюджета е оценяван на около 426 милиона лева (приблизително 204 милиона долара по тогавашния курс), включително 420 милиона лева за данъци и мита, плюс 30,5 милиона долара към Държавния фонд за реконструкция и развитие. Държавата допълнително отписва задължения по ЗУНК на стойност около 172 милиона долара.
Коментиран от #40
08:12 08.01.2026
34 Леля
08:18 08.01.2026
35 Никой
08:21 08.01.2026
36 Ха ха
До коментар #22 от "Аз знам":Голям виц!
Коментиран от #38
08:22 08.01.2026
37 За нас
08:26 08.01.2026
38 е колко да е голям
До коментар #36 от "Ха ха":40 години СССР правеше само козметични промени на продукцията която произвеждаше. Всичко базирано на откраднати западни разработки.
08:26 08.01.2026
39 Опа
До коментар #3 от "Майстора":Я прочети по-късните творби на Вазов. Ако можеш да четеш,разбира се.
08:42 08.01.2026
40 Тома
До коментар #33 от "подари го":204 млн $ неразплатени задължения към момента на продажбата са "почти милиард" само в главата на криптокомунист, воюващ с влиянието на Русия като й продава бизнес с оценка над 5 млрд за по-малко от 300 млн$!
Рот фронт, другарю!
Коментиран от #41
08:43 08.01.2026
41 нещо май
До коментар #40 от "Тома":Нещо май за сламката се хващаме, а? Коментирай числата, а не спускай лозунги. За без пари ли е подарил Иван Костов нефтохима на Лукойл?
08:47 08.01.2026
42 Агент Краснов
В България.
А само преди Година
Капейките черпеха
И вдигнаха Наздравици
За Руския Актив Тръмп.
Хахахаха хахахаха хахахаха
Дано сега при засилената Конфронтация
Със ТЕРОРРАША
Да направи още някоя друга база
Със най модерната ПВО система
РИЖАКА и да стационират и 20-30
Ф22 Ф35 изтребители
За да спрат мераците на Блатния Башибозук
Да окупира Нашето Черноморие .
08:47 08.01.2026
43 Голямото Ди
08:55 08.01.2026
44 Перо
09:02 08.01.2026