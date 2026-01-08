Мартин Владимиров: Сделката за „Лукойл” откъсва България от руското влияние

Световният петролен пазар няма да усети моментални трусове след ареста на Николас Мадуро във Венецуела, но България е на прага на стратегическа промяна в собствеността на рафинерията в Бургас. Това прогнозира енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров в предаването "Интервюто в Новините" по NOVA.

Според него влизането на американския гигант Chevron и инвестиционния фонд Quantum Energy в управлението на активите на "Лукойл" е ключова стъпка за националната сигурност. "Това е добра новина, защото показва ангажимент на голям западен инвеститор, който да поеме контрола над стратегически активи", категоричен бе Мартин Владимиров. Той допълни, че по този начин бизнесът на руската компания у нас ще попадне в ръцете на геополитически съюзник, вместо да служи за проводник на влияние.

Макар Венецуела да притежава огромни запаси, настоящият ѝ добив е едва 1% от световното производство, което прави влиянието ѝ върху цените по българските бензиноколонки минимално в краткосрочен план. Мартин Владимиров поясни, че венецуелският петрол е тежък и малко рафинерии, предимно в Китай и САЩ, имат капацитет да го преработват.

"Нищо няма да се промени на световните петролни пазари", заяви експертът, цитиран от NOVA. По негови думи за сериозен ръст на производството са необходими милиарди долари инвестиции и десетилетия работа, като в рамките на следващите две години увеличението може да достигне едва до 500 000 барела дневно.

Енергийната битка на настоящия век се мести към Северния полюс, като Гренландия се превръща в стратегическия ключ за контрол над новите морски пътища и огромните ресурси под леда. Мартин Владимиров направи паралел с геополитическото съперничество от XIX век, описвайки Арктика като склад за редки метали, злато и енергийни ресурси.

По отношение на местния добив, експертът охлади очакванията за бързи резултати от проучванията за газ в Черно море. Въпреки че дейностите са в активна фаза, той припомни опита на Румъния, където пътят до търговския добив е отнел повече от десетилетие. Прогнозата на Мартин Владимиров е, че за България ще са необходими поне още 5 или 6 години, преди да започне реална експлоатация на собствени находища.