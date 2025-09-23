МВФ с финални изводи за страната ни: Ще се увеличат ли данъците и осигуровките

Ще скочат ли данъците у нас? Очаква се Международният валутен фонд да представи днес финалните си изводи от наблюденията над страната ни.
Това съобщи "Нова телевизия".
Припомняме, че в петък Фондът направи извод, че България трябва да премине към прогресивна данъчна система, премахване на максималния осигурителен доход, увеличаване на вноската за пенсионно осигуряване и овладяване на разходите за възнаграждения в публичния сектор.
България трябва да води политика по затягане на фиска, препоръчаха още от Международния валутен фонд.
1 Последния Софиянец
07:58 23.09.2025
2 Предлагам
08:00 23.09.2025
4 Наблюдател
08:01 23.09.2025
5 Анонимен
08:01 23.09.2025
6 Ужасен ужас
Айде едно Септемврийско , а може и Октомврийска въстание!
08:01 23.09.2025
7 БОЗА
08:02 23.09.2025
8 вижда се
08:03 23.09.2025
9 Анонимен
08:05 23.09.2025
10 666
Коментиран от #26
08:06 23.09.2025
11 Ротшилд от МВФ
08:07 23.09.2025
12 гръндж
08:07 23.09.2025
13 Иво
08:08 23.09.2025
14 Сандо
08:08 23.09.2025
15 Хи хи
08:09 23.09.2025
16 Сзо
08:09 23.09.2025
17 Абеееее
08:10 23.09.2025
18 Кирил
Това, разбира се няма да стане
08:11 23.09.2025
19 Ползи ли?
Първо: Първо: Данък сгради 2.5% от стойността им тоест за апартамент от 200000 - значи 5000 годишно. Спомни си защо в Харватия има таван ха цените на 70 ежедневни продукти, а инфлацията след еврото там? Еврозоната пропада. Дефицитът на Франция е 3.3 трилиона, Германия е в рецесия вече три години.
Второ: Друго е повишаване на процента на ипотеката. В Европа тя е по-висока.
Трето: Инфлацията ще полети, защото левовият суверинитет ще изчезне.
Четвърто: ще се въведе прогресивното данъчно облагане, както е в Еврозоната.
Пето: Въвежда се цифровото евро тоест финансов концлагер
Шесто: А закръглянето на цените. При 5 лв сега, в евро 2.6. Потребителят губи почти един лев при закръГЛЯНЕТО при цени сега.
08:11 23.09.2025
20 сали
08:13 23.09.2025
21 456
08:13 23.09.2025
22 Джака
последните години се накупиха 16 Ф-ки, на изключително високи цени, по големи и от тезин Ф 35-та, 2 д чисто нови кораба, три 2-ра употреба, над 100 ам. БТРа, някоклко ракетни установки с по няколко пакета ракети, сега ще теглим кредит от 3,5 милиарда за Запрянов, още нещо да купува...
08:13 23.09.2025
23 Милиционер
Коментиран от #32
08:14 23.09.2025
24 За информация
08:16 23.09.2025
25 Аха, значи сега МВФ ще носи отговорност
Евала, пропагандата пристигна и тук, за да направи Пеевски и Борисов ангелчета. Абе народе, защо не се хванем да изметем тая пасмина и не си вземем откраднатата държава обратно???
08:16 23.09.2025
26 456
До коментар #10 от "666":България от 36 години е тотално зависима държава. От 36 години каквото й се каже от вън / МВФ, Брюксел , посолство или другаде/ България изпълнява ,защото видите ли иначе няма кинти. Кинти които някъде ,някой прибира ,но не и в икономиката или в държавата. За Запада това е демокрацията. Изпълняваш без гък.
08:19 23.09.2025
27 Делян Добрев от ГЕРБ, СДС
Направена е сериозна забележка за увеличение за 5 г. със 100% на бюджетни заплати в някои сектори. Теглиха 16.5 милиарда заеми само за 2025, като останаха още 3 милиарда за теглене. Когато експерти говореха, че вдигането на инфлацията чрез увеличаване на бюджетни заплати ще я плащат българите, както и разходи по прием еврошийт хората не вярваха. Само 6 милиарда евро за въвеждане на еврошийт плати Хърватия.
На печелившите, честито!
Сега ще берем благинките от еврошийт, фалшифицирани дефицит, инфлация и дългови спирали от НСИ и др. критерии от Маастрихт.
Как? Чрез чудовищно повишаване на данъци, осигуровки, цени. Само таксите на банките за 5 г. от 2020 след прием в ERMII се вдигнаха с 200%, защо? Защото политиците взеха за 2 г. напред печалбите на банките. В пълно нарушаване на правила на Валутен Борд имаме обезценяване на лЪв и печатане на пари.
Добре дошли в Ада на еврошийта, идва цифровият еврошийт.
08:22 23.09.2025
28 Международен валутен балон
Коментиран от #31
08:24 23.09.2025
29 безпартиен
08:30 23.09.2025
30 Добрев е отказал
Дреме им, взимат по 20 000 лева заплати.
08:31 23.09.2025
31 456
До коментар #28 от "Международен валутен балон":Цялата сума в офшорки е 12 трилиона. Няма лабаво бай Дончо се е прицелил там и ще ти хапне. Никой и нищо няма да може да му каже ,тъй като кинтите са неясни там.
08:34 23.09.2025
32 Евала
До коментар #23 от "Милиционер":Дано ти стигнат за най-необходимото, като нова кола, нова вила, нова яхта...
08:59 23.09.2025
33 Защо
09:02 23.09.2025
34 Какво да става с фирмите?
Но това е само началото, първаначалната радост от пестене чрез премахване на превалутиране, ще се плати с кървави сълзи от същите. Не напразно бизнесът в ЕС плаче от прекомерни и излишни регулаци. А потребителите ще плащат повишените цени, разходи калкулирани в цените.
09:11 23.09.2025
35 Умчо
СЪБУДЕТЕ СЕ НАЙ-ПОСЛЕ!!!
Данъците са върху измислените от тях мъртви фикции-физическо и юридическо лице, персона, гражданин, господин и госпожа!!!
Измамата е много голяма!!!
Аз данъци, глоби, такси и т.н. не плащам, защото имам знания!!!
09:18 23.09.2025