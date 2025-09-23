Новини
МВФ с финални изводи за страната ни: Ще се увеличат ли данъците и осигуровките

23 Септември, 2025 07:56 1 861 35

България трябва да води политика по затягане на фиска

МВФ с финални изводи за страната ни: Ще се увеличат ли данъците и осигуровките - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ще скочат ли данъците у нас? Очаква се Международният валутен фонд да представи днес финалните си изводи от наблюденията над страната ни.

Това съобщи "Нова телевизия".

Припомняме, че в петък Фондът направи извод, че България трябва да премине към прогресивна данъчна система, премахване на максималния осигурителен доход, увеличаване на вноската за пенсионно осигуряване и овладяване на разходите за възнаграждения в публичния сектор.

България трябва да води политика по затягане на фиска, препоръчаха още от Международния валутен фонд.


  • 1 Последния Софиянец

    50 4 Отговор
    МВФ каза че България е фалирала.Трябва да се замразят заплатите, пенсиите и социалните помощи и да се дигнат данъците.И правителството се съгласи.

    07:58 23.09.2025

  • 2 Предлагам

    52 5 Отговор
    На нищоправещите сини шапкари още едно увеличение този път със 100 процента. И яко бонуси на всички държавни служби, агенции, асоциации и други знайни и незнайни службички, измислени за роднините на депутатите.

    08:00 23.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Наблюдател

    52 4 Отговор
    ЧЕСТИТА НЕЗАВИСИМОСТ!

    08:01 23.09.2025

  • 5 Анонимен

    52 0 Отговор
    А който е допуснал преразходи в нарушение на закона за бюджета няма ли да влезе в затвора?

    08:01 23.09.2025

  • 6 Ужасен ужас

    48 3 Отговор
    След статията за смъртността от жегите, сега ни заляха със студена вода, че ще вдигат данъците, че много се крало и трябва пълним хазната!
    Айде едно Септемврийско , а може и Октомврийска въстание!

    08:01 23.09.2025

  • 7 БОЗА

    54 5 Отговор
    На 01.01.2026 хората ще изтрезнеят рязко и ще осъзнаят,че бедни са били досега...сега ще бъдат и гладни...но в "клуба на богатите"... ;-Х

    08:02 23.09.2025

  • 8 вижда се

    38 0 Отговор
    От БГ. крадливи политици нищо НЕ зависи !!

    08:03 23.09.2025

  • 9 Анонимен

    37 2 Отговор
    Нещо за въвеждането на Еврото не казват ли?

    08:05 23.09.2025

  • 10 666

    38 3 Отговор
    МВФ ли учравлява България? Какво стана с "демокрацията"?

    Коментиран от #26

    08:06 23.09.2025

  • 11 Ротшилд от МВФ

    16 1 Отговор
    без антисемитизъм, гои

    08:07 23.09.2025

  • 12 гръндж

    37 4 Отговор
    Ще се увеличат ли данъците и осигуровките???!!! ОПРЕДЕЛЕНО-ДА! ЗАПАДНЯЦИТЕ ХАРЧЕЩИ МИЛИАРДИ ПАРИ ИСКАТ НЯКОЙ ДА ИМ ПЛАЩА ДЪЛГОВЕТЕ. А ТЕЗИ ПЛАЩАЧИ СА БЪЛГАРИТЕ. ЗАТОВА В БЪЛГАРИЯ ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ СА НАЙ-НИСКИТЕ НА ЦЕЛИЯ КОНТИНЕНТ.

    08:07 23.09.2025

  • 13 Иво

    32 0 Отговор
    Нужно е първо да се запушат пробойните в бюджета. Излишните разходи да се ограничат. Политиката да вземаш от работещите и да даваш на мързеливите няма да доведе до нищо добро. Трябва да се ограничи и социалната дейност.

    08:08 23.09.2025

  • 14 Сандо

    36 6 Отговор
    Няма държава в света,която МВФ да са оправили,точно обратното - с препоръките и натиска си те ги правят по-бедни,а богатствата им преминават в ръцете на фирми от богатия Запад.Това навремето много добре го разбра Орбан и Фонда беше изгонен от Унгария,което им даде възможност да водят независима икономическа политика.

    08:08 23.09.2025

  • 15 Хи хи

    35 2 Отговор
    Трябва да се събират пари за урсуля за да има още заводи за барут, оръжия и чували за трупове !!

    08:09 23.09.2025

  • 16 Сзо

    43 1 Отговор
    МВФ ги боли патката за България. След 3 месеца приемаме еврото и валутния борд си отива. България от проблем на МВФ става проблем на ЕС. Така че МВФ просто го използват за да вдигнат данъците. Защото ако герб кажат вдигаме данъците, ше ги обесят на улицата. Ако кажат че МЕФ е препоръчал, това е друго нещо. Хазната трябва да се напълни, а от крадене и раздаване на заплати на милиционери не останаха пари.

    08:09 23.09.2025

  • 17 Абеееее

    30 2 Отговор
    Как ще увеличавате данъците Те са достатъчно високи за тези заплати Не говоря за София и Пловдив В България има и други градове и села а там хората все още работят за 1000лв заплата

    08:10 23.09.2025

  • 18 Кирил

    33 0 Отговор
    Най добре е да се съкрати държавната администрация като се започне от президентурата, парламента, министерствата, раздутите кабинетни длъжности в МВР ДАНС Военно министерство и десетките нищо не правещи агенции
    Това, разбира се няма да стане

    08:11 23.09.2025

  • 19 Ползи ли?

    26 1 Отговор
    МВФ като част от управление на еврозната настоява:
    Първо: Първо: Данък сгради 2.5% от стойността им тоест за апартамент от 200000 - значи 5000 годишно. Спомни си защо в Харватия има таван ха цените на 70 ежедневни продукти, а инфлацията след еврото там? Еврозоната пропада. Дефицитът на Франция е 3.3 трилиона, Германия е в рецесия вече три години.

    Второ: Друго е повишаване на процента на ипотеката. В Европа тя е по-висока.

    Трето: Инфлацията ще полети, защото левовият суверинитет ще изчезне.

    Четвърто: ще се въведе прогресивното данъчно облагане, както е в Еврозоната.

    Пето: Въвежда се цифровото евро тоест финансов концлагер

    Шесто: А закръглянето на цените. При 5 лв сега, в евро 2.6. Потребителят губи почти един лев при закръГЛЯНЕТО при цени сега.

    08:11 23.09.2025

  • 20 сали

    8 6 Отговор
    Пеевски като дойде на власт ще ни оправи.

    08:13 23.09.2025

  • 21 456

    21 1 Отговор
    Преди време ви казах ,че от 01.01 ви готвят увеличение на данъците които трябва да достигнат 25% в следващите до 3 години. Да ви е честито. Още си спете и се утешавайте с мисълта "ти знаеш ли кой съм аз".

    08:13 23.09.2025

  • 22 Джака

    17 1 Отговор
    къде са големите разходите в публичния сектор за които никой не отваря дума.
    последните години се накупиха 16 Ф-ки, на изключително високи цени, по големи и от тезин Ф 35-та, 2 д чисто нови кораба, три 2-ра употреба, над 100 ам. БТРа, някоклко ракетни установки с по няколко пакета ракети, сега ще теглим кредит от 3,5 милиарда за Запрянов, още нещо да купува...

    08:13 23.09.2025

  • 23 Милиционер

    18 1 Отговор
    С 6800 лв. заплата как се живее, добре че взимам и 2500 пенсия

    Коментиран от #32

    08:14 23.09.2025

  • 24 За информация

    19 0 Отговор
    Прогресивно данъчно облагане изисква попълване и подаване на данъчни декларации от абсолютно всички граждани!

    08:16 23.09.2025

  • 25 Аха, значи сега МВФ ще носи отговорност

    19 0 Отговор
    ако народа бива натоварен с данъци от всякакъв вид и цените продължат да скача, а не Банята и Прасето???
    Евала, пропагандата пристигна и тук, за да направи Пеевски и Борисов ангелчета. Абе народе, защо не се хванем да изметем тая пасмина и не си вземем откраднатата държава обратно???

    08:16 23.09.2025

  • 26 456

    14 0 Отговор

    До коментар #10 от "666":

    България от 36 години е тотално зависима държава. От 36 години каквото й се каже от вън / МВФ, Брюксел , посолство или другаде/ България изпълнява ,защото видите ли иначе няма кинти. Кинти които някъде ,някой прибира ,но не и в икономиката или в държавата. За Запада това е демокрацията. Изпълняваш без гък.

    08:19 23.09.2025

  • 27 Делян Добрев от ГЕРБ, СДС

    9 1 Отговор
    Шеф на бюджетна Комисия, по-известен с предложение за ветрогенератори в Черно море, е казал, че не може да махне праг осигуряване и прогресивна данъчна с-ма. Но приема да увеличи ДАНЪК СГРАДА, или ще изрита бедните на улицата!
    Направена е сериозна забележка за увеличение за 5 г. със 100% на бюджетни заплати в някои сектори. Теглиха 16.5 милиарда заеми само за 2025, като останаха още 3 милиарда за теглене. Когато експерти говореха, че вдигането на инфлацията чрез увеличаване на бюджетни заплати ще я плащат българите, както и разходи по прием еврошийт хората не вярваха. Само 6 милиарда евро за въвеждане на еврошийт плати Хърватия.
    На печелившите, честито!
    Сега ще берем благинките от еврошийт, фалшифицирани дефицит, инфлация и дългови спирали от НСИ и др. критерии от Маастрихт.
    Как? Чрез чудовищно повишаване на данъци, осигуровки, цени. Само таксите на банките за 5 г. от 2020 след прием в ERMII се вдигнаха с 200%, защо? Защото политиците взеха за 2 г. напред печалбите на банките. В пълно нарушаване на правила на Валутен Борд имаме обезценяване на лЪв и печатане на пари.
    Добре дошли в Ада на еврошийта, идва цифровият еврошийт.

    08:22 23.09.2025

  • 28 Международен валутен балон

    8 0 Отговор
    ЕС дава 5 млрд. по ПВУ за събиране и конфискация на изнесените 50млрд. по офшорки от държавната мафия в бг. Обаче с това управление, няма да стане.

    Коментиран от #31

    08:24 23.09.2025

  • 29 безпартиен

    9 0 Отговор
    Реално плащат данъци и осигуровки САМО И ЕДИНСТВЕНО тези 1.2 млн.работещи в частния сектор! Всички останали - 2.1 млн.пенсионери,над 650 хил.малолетни и непълнолетни,над 700 хил.чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 1 милион без образование, без професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни разчитат на БЮДЖЕТА! Решението е съкращения в бюджетния сектор с поне 30/100 за първата година и още 20/100 за следващата! Основанието е намаляло с над 30/100 население! Социални и каквито и да са помощи, САМО И ЕДИНСТВЕНО след полагане на труд в общините по почистване озеленяване и облагородяване на населените места 21 дни месечно!Спазване на ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ и ограмотяване на ц.г@нското население и включването му в пазара на труда ,!Ама не можело?А в една Унгария как може?

    08:30 23.09.2025

  • 30 Добрев е отказал

    9 0 Отговор
    въвеждане на прогресивен данък и махане праг осигуряване. Но е приел да увеличава данък сграда, вероятно и смет, и други данъци. Поне да облага 2 и 3 -ти жилища, а не основни. Хората ще остават на улицата, след чудовищното повишаване на цени на ток, вода, парно, банкови такси, лекарства, осигуровки.
    Дреме им, взимат по 20 000 лева заплати.

    08:31 23.09.2025

  • 31 456

    4 0 Отговор

    До коментар #28 от "Международен валутен балон":

    Цялата сума в офшорки е 12 трилиона. Няма лабаво бай Дончо се е прицелил там и ще ти хапне. Никой и нищо няма да може да му каже ,тъй като кинтите са неясни там.

    08:34 23.09.2025

  • 32 Евала

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Милиционер":

    Дано ти стигнат за най-необходимото, като нова кола, нова вила, нова яхта...

    08:59 23.09.2025

  • 33 Защо

    3 0 Отговор
    " финансовите корифеи" премълчаваха досега за още един " позитив" от влизането ни в еврозоната. Те не са ли знаели, че след "конфискуването" на валутния резерв от тях, ЕЦБ ще наложи промяна на данъчната система. Нека сега тези корифеи да обяснят какво ще стане с фирмите и частния бизнес например след въвеждането на прогресивно подоходно облагане.

    09:02 23.09.2025

  • 34 Какво да става с фирмите?

    0 0 Отговор
    Гледайте Александър Райков за SAF-T протокола – новия стандарт, ще се наложи на бизнеса в България. Какво всъщност представлява SAF-T? Защо се въвежда? Ще помогне ли за изсветляването на икономиката или ще се превърне в инструмент за тотален контрол над фирмите?
    Но това е само началото, първаначалната радост от пестене чрез премахване на превалутиране, ще се плати с кървави сълзи от същите. Не напразно бизнесът в ЕС плаче от прекомерни и излишни регулаци. А потребителите ще плащат повишените цени, разходи калкулирани в цените.

    09:11 23.09.2025

  • 35 Умчо

    1 0 Отговор
    Не плащайте данъци на закритата и възбранена частна американска корпорация/фирма РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, която е регистрирана в Америка в DUNBRADSTREET!!!
    СЪБУДЕТЕ СЕ НАЙ-ПОСЛЕ!!!
    Данъците са върху измислените от тях мъртви фикции-физическо и юридическо лице, персона, гражданин, господин и госпожа!!!
    Измамата е много голяма!!!
    Аз данъци, глоби, такси и т.н. не плащам, защото имам знания!!!

    09:18 23.09.2025

