МВФ с финални изводи за страната ни: Ще се увеличат ли данъците и осигуровките

Ще скочат ли данъците у нас? Очаква се Международният валутен фонд да представи днес финалните си изводи от наблюденията над страната ни.

Това съобщи "Нова телевизия".



Припомняме, че в петък Фондът направи извод, че България трябва да премине към прогресивна данъчна система, премахване на максималния осигурителен доход, увеличаване на вноската за пенсионно осигуряване и овладяване на разходите за възнаграждения в публичния сектор.

България трябва да води политика по затягане на фиска, препоръчаха още от Международния валутен фонд.