Времето днес, прогноза за сряда, 24 септември: Остава слънчево и топло за сезона

24 Септември, 2025 05:17, обновена 24 Септември, 2025 05:20 507 2

Максималните температури ще между 26° и 31°, в София - около 28°

Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Топло за сезона ще остане в по-голямата част от страната днес, с максимални температури между 26° и 31°, в София - около 28°, предаде БНТ.

Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от изток-североизток.

Ще се задържи и все още предимно слънчево, преди обяд в низините, в Източна България, включително и по Черноморието – с намалена видимост.

На морския бряг предстои захлаждане. Максималните температури ще бъдат между 22° и 24°. Ще бъде и ветровито, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

И в планините ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

В четвъртък със силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух и дневните температури съществено ще се понижат.

Облачността ще се увеличи и на места в Западна България и в югоизточните райони ще има валежи. В петък и в събота ще остане ветровито, а понижението на температурите ще продължи. Ще има и превалявания, повече през първия ден.

Валежи ще има и в неделя, на повече места в западната половина от страната, в отделни райони временно интензивни и значителни по количество.


България
