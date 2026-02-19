Лена Бориславова: Балабановци и Тошковци не могат да преглътнат факта, че си отиват

Балабановци и Тошковци не могат да преглътнат факта, че си отиват. А те си отиват по най-грозния и омерзителен начин.

Това заяви във фейсбук депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова.

Тя отбелязва, че след безобразния език от парламентарната трибуна миналата седмица, днес депутатите от ИТН нападат новия кабинет и процедурата по встъпване в длъжност. Боли ги, подчертава Бориславова.

Тя посочва, че не може да изпита съчувствие след всичко, което ИТН са причинили с престоя си в политиката.