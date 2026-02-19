Лена Бориславова: Балабановци и Тошковци не могат да преглътнат факта, че си отиват

Балабановци и Тошковци не могат да преглътнат факта, че си отиват. А те си отиват по най-грозния и омерзителен начин.
Това заяви във фейсбук депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова.
Тя отбелязва, че след безобразния език от парламентарната трибуна миналата седмица, днес депутатите от ИТН нападат новия кабинет и процедурата по встъпване в длъжност. Боли ги, подчертава Бориславова.
Тя посочва, че не може да изпита съчувствие след всичко, което ИТН са причинили с престоя си в политиката.
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 81 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Атина Палада
Коментиран от #52
14:41 19.02.2026
2 гргнгфж
14:43 19.02.2026
3 Много бързо погрознява тази жена
Коментиран от #21, #112, #124
14:44 19.02.2026
4 гхдсфххф
14:44 19.02.2026
5 Новичок
14:45 19.02.2026
6 А , ако не беше
Коментиран от #24
14:45 19.02.2026
7 ХАХАХА
Вие как преглъщате факта, че винаги се домогвате до власт, без да сте я спечелили, камо ли пък заслужили?
Ноооо... морала не ви касае вас, вие не знаете що е то.
Нагли, по - нагли, най-нагли - ПП. Палави Престъпници, Пълна Пародия, Подкрепяме Педофилията, Пълен Провал... и още какво ли не. + ДБ-илите, разбира се, да не ги омаловажаваме. ;)
14:45 19.02.2026
8 Проблемът
14:45 19.02.2026
9 мм да
14:46 19.02.2026
10 Васил
14:46 19.02.2026
11 Червените Хълмове
14:47 19.02.2026
12 Сила
Коментиран от #28
14:47 19.02.2026
13 хфджбх
Коментиран от #14
14:48 19.02.2026
14 А-а-а-а не!
До коментар #13 от "хфджбх":Влагата в един момент свършва и идва сухотата. Тогава вече е проблем.
14:48 19.02.2026
15 123456
14:49 19.02.2026
16 ТАЗ МОМА НАФЪРЦУНЕНА
14:49 19.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ПеПедофил от Петрохан
14:52 19.02.2026
20 Мнение
Искам спокойни и адекватни политици, не истерици!
Коментиран от #34
14:52 19.02.2026
21 Ирония
До коментар #3 от "Много бързо погрознява тази жена":Със сигурност си по-грозен от нея, завиждаш.
14:53 19.02.2026
22 Гост
14:53 19.02.2026
23 Оптимист
14:54 19.02.2026
24 Шантавелите ИТН
До коментар #6 от "А , ако не беше":Оттекли са шантавелите и истериците ИТН, МЕЧ и Възраждане.
14:55 19.02.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Талибан
14:56 19.02.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Промяна
14:58 19.02.2026
31 Доктор
14:58 19.02.2026
32 ххдгб
До коментар #29 от "Засрамете се!":Какво като има дете бе , да не се вре в политиката , видяхме ги че не стават за нищо.
Коментиран от #57
14:58 19.02.2026
33 САНДОКАН
14:59 19.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Сталин
Уморена Кака Лена,гладна хиена,
във кабинета влизам аз,във този час.
Ще говоря с бизнесмена-Киро шоумена,
че говорител ставам аз.
Със мустаци натъкмена,бойно пременена
без пукнат грош във джоба аз,във този час.
Да говоря с бизнесмена-Киро шоумена,
че важна дама ставам аз.
Министерските палати, вече са ми познати
Нощи омайни,купони безкрайни
и с Наско пуших до зори.
Обещаха ми заплати ,а само кревати
Мандрасаха ме в чужбина,не ми се размина,
и в този час загубих аз блян и мечти.
Уморена Кака Лена със амбиции заредена
Като хищна хиена ,устремена.
Говорител натъкмена със валута въоръжена,
че важна дама стана тя.
Уморена Кака Лена във Фалкона натъкмена,
към Солун бързо литвам аз,във този час.
Ще вечерям с бизнесмена Киро шоумена
че самолета вдигам аз .
Ах ми нети ма взимети ,на тези парапети
В апартамент ще вляза аз,във този час.
Да уредят далавера с Киро премиера,
че баджанаци правя аз.
Министерските палати, вече са ми познати
Нощи омайни, купони безкрайни,
пици с кристали до зори.
Обещаха ми заплати,а само кревати,тез кревати.
Мандрасаха ме в чужбина,не ми се размина,
И в този час загубих аз блян и мечти.
Коментиран от #40, #45
15:00 19.02.2026
37 Точен
15:01 19.02.2026
38 Анонимен
До коментар #29 от "Засрамете се!":А Буци има малко внуче...и него ли да оставим на мира?
Коментиран от #48
15:01 19.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Йога
До коментар #36 от "Сталин":Простащината е неуморна, твори простотии и злоба, но всичко един ден се връща като бумеранг към злобните и клеветниците.
15:03 19.02.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ПП Де Бил
15:05 19.02.2026
45 има разлика
До коментар #36 от "Сталин":съименникът ти е ценил Булгаков а ти - Славчо.
15:06 19.02.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Готвач
Коментиран от #49
15:07 19.02.2026
48 Възмутен
До коментар #38 от "Анонимен":Буци спи с пачки евраци и кюлчета злато, прови неприлични педофилски намеци на непълнолетти тенесистки...
15:07 19.02.2026
49 Мдааа
До коментар #47 от "Готвач":А Шиши опраши Буци
15:07 19.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Морския
Коментиран от #53
15:08 19.02.2026
52 1-20
До коментар #1 от "Атина Палада":Чалгарите в екарисажа. Лошото е че пак няма да има лустрация. Балабанов и Тошко ще са много вървежни в пандиза. Всеки по свой начин.
15:08 19.02.2026
53 Мдаа
До коментар #51 от "Морския":И Боко и Шиши обичат саЛама мазния
15:09 19.02.2026
54 Довечера
15:09 19.02.2026
55 Фридрих
15:09 19.02.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Прок..т да си!
До коментар #32 от "ххдгб":Нека ти се връща злобата и омразата върху теб!
15:10 19.02.2026
58 Анонимен
15:10 19.02.2026
59 Казуар
15:11 19.02.2026
60 парапетчик
15:11 19.02.2026
61 Браво, Лена!
15:11 19.02.2026
62 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ
15:11 19.02.2026
63 Бай Бай
15:12 19.02.2026
64 !!!?
15:12 19.02.2026
65 ППарапетман
15:12 19.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Лена е достоен политик!!!
15:13 19.02.2026
68 София прайд
15:14 19.02.2026
69 Некой си
До коментар #42 от "Чудя се...":Мисленето не ти е силна страна. Очевидно е.
15:14 19.02.2026
70 ООрана държава
15:15 19.02.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Лена е номер 1!
15:16 19.02.2026
74 стоян георгиев
15:17 19.02.2026
75 Лена закопа ИТН. Хахаха
ИТН са простаци и нискочели примати!
15:18 19.02.2026
76 Колкото
15:18 19.02.2026
77 ПеПедофил от Петрохан
Коментиран от #79
15:18 19.02.2026
78 Браво, Лена!
15:18 19.02.2026
79 По-скоро
До коментар #77 от "ПеПедофил от Петрохан":Чалгаджията е педофил, ни жена, ни дете...
15:19 19.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Абе верно
15:22 19.02.2026
83 Да бе
15:22 19.02.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Земеделец
15:24 19.02.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Реалист
15:25 19.02.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Майора
15:30 19.02.2026
92 Баш Майстора
15:31 19.02.2026
93 пи.к.льото
До коментар #71 от "Засрами се, пи.к.льо!":Бесен си, че не я вълнуваш.
15:31 19.02.2026
94 Лена Парапета
15:32 19.02.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Бай Бай
15:34 19.02.2026
97 стоян георгиев
15:35 19.02.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Наглост без граници
15:41 19.02.2026
100 Сериозен ей
15:42 19.02.2026
101 97- и учиндолски санитар
15:52 19.02.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Тити на Кака
Класически номер в цирка на самообявилите се за съвършени демократи дребни мошеници от Почистваме Парапетите😂😂😂
15:56 19.02.2026
104 ИТН ИМ РАЗВАЛИХА РАХАТА.
16:01 19.02.2026
105 Защо триете?
16:01 19.02.2026
106 ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ СЛЕД ЮМРУКА.
16:06 19.02.2026
107 Георги
16:12 19.02.2026
108 И ти
16:14 19.02.2026
109 Дедо
16:14 19.02.2026
110 104 - и чалгар
16:17 19.02.2026
111 91 - и майор
16:27 19.02.2026
112 Бай Араб
До коментар #3 от "Много бързо погрознява тази жена":Когато една жена спи с двама мъже много бързо погрознява .
16:30 19.02.2026
113 !!!
16:31 19.02.2026
114 май май
16:33 19.02.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Няма Такъв народ
-;-;
Какво ще реват Славчовците на 29.04.2026 вечерта на екзитполовете?!?!?!
16:35 19.02.2026
117 Гадно
62ОТГОВОР
Лена преди да си смени пола беше по хубава
15:14
-;-
Глредай Мария Захарова!
16:36 19.02.2026
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 парапетова
16:49 19.02.2026
120 Стига вече
16:49 19.02.2026
121 Обичайните измислици
17:18 19.02.2026
122 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:44 19.02.2026
123 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:48 19.02.2026
124 Герп боклуци
До коментар #3 от "Много бързо погрознява тази жена":Ходи се кефи на снимката на сачева
17:58 19.02.2026
125 Чуторан
18:00 19.02.2026
126 Хахаха
18:02 19.02.2026
127 По скоро не могат
18:51 19.02.2026
128 дядо Петър
19:17 19.02.2026
129 Българин
19:27 19.02.2026
130 ПЕНКО
14:36 20.02.2026