Новини
България »
Лена Бориславова: Балабановци и Тошковци не могат да преглътнат факта, че си отиват

Лена Бориславова: Балабановци и Тошковци не могат да преглътнат факта, че си отиват

19 Февруари, 2026 14:41 2 871 130

  • лена бориславова-
  • итн-
  • служебен кабинет

Тя отбелязва, че след безобразния език от парламентарната трибуна миналата седмица, днес депутатите от ИТН нападат новия кабинет и процедурата по встъпване в длъжност

Лена Бориславова: Балабановци и Тошковци не могат да преглътнат факта, че си отиват - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Балабановци и Тошковци не могат да преглътнат факта, че си отиват. А те си отиват по най-грозния и омерзителен начин.

Това заяви във фейсбук депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова.

Тя отбелязва, че след безобразния език от парламентарната трибуна миналата седмица, днес депутатите от ИТН нападат новия кабинет и процедурата по встъпване в длъжност. Боли ги, подчертава Бориславова.

Тя посочва, че не може да изпита съчувствие след всичко, което ИТН са причинили с престоя си в политиката.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 81 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    91 24 Отговор
    Лека им пръст на ИТН!

    Коментиран от #52

    14:41 19.02.2026

  • 2 гргнгфж

    39 27 Отговор
    Ленъчка се завръща , след изборите шеф на кабинета.

    14:43 19.02.2026

  • 3 Много бързо погрознява тази жена

    43 39 Отговор
    Не че беше красавица, но тоя живот ...

    Коментиран от #21, #112, #124

    14:44 19.02.2026

  • 4 гхдсфххф

    63 18 Отговор
    Обаче след избора на Гюро и тоз кабинет , как всички от ПП надигнаха глава , само Киро и баща му чакаме.

    14:44 19.02.2026

  • 5 Новичок

    62 11 Отговор
    "И - има ,Т - такива , Н - наглеци" са срам за България .Не,че и Лена не е такава но е дама и дамите не се обиждат и нараняват.

    14:45 19.02.2026

  • 6 А , ако не беше

    65 22 Отговор
    Парапета и ти да си ,, Отекла "

    Коментиран от #24

    14:45 19.02.2026

  • 7 ХАХАХА

    69 26 Отговор
    Палава Престъпнице, вие къде сте?
    Вие как преглъщате факта, че винаги се домогвате до власт, без да сте я спечелили, камо ли пък заслужили?
    Ноооо... морала не ви касае вас, вие не знаете що е то.
    Нагли, по - нагли, най-нагли - ПП. Палави Престъпници, Пълна Пародия, Подкрепяме Педофилията, Пълен Провал... и още какво ли не. + ДБ-илите, разбира се, да не ги омаловажаваме. ;)

    14:45 19.02.2026

  • 8 Проблемът

    31 3 Отговор
    е техен !

    14:45 19.02.2026

  • 9 мм да

    37 12 Отговор
    те са свикнали, ще преглъщат на дългия зелените сополи

    14:46 19.02.2026

  • 10 Васил

    41 16 Отговор
    Я пара пета се п ояви

    14:46 19.02.2026

  • 11 Червените Хълмове

    1 17 Отговор
    Провокирам канибалски наклонности в всички млади българки да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен мръвка по мръвка и да съм чисто гол затворен в фурната на пълна упойка и да ме сготвят като пиле след това да ме разрежат с нож наполовина и да ме оглозгат до кокал и череп всички млади българки с устата си мръвка по мръвка да ме изплюскат

    14:47 19.02.2026

  • 12 Сила

    62 13 Отговор
    Тощко е много гнусен , просто е гнусен и нечистоплътен ....и визуално като външност си импонира с гадната си гнусна провинциална душица !!!!

    Коментиран от #28

    14:47 19.02.2026

  • 13 хфджбх

    39 36 Отговор
    Песента на Слави ще и държи влага цял живот

    Коментиран от #14

    14:48 19.02.2026

  • 14 А-а-а-а не!

    36 10 Отговор

    До коментар #13 от "хфджбх":

    Влагата в един момент свършва и идва сухотата. Тогава вече е проблем.

    14:48 19.02.2026

  • 15 123456

    14 15 Отговор
    Щеше ми се Лена да е няква министерша , ама ..... нъц

    14:49 19.02.2026

  • 16 ТАЗ МОМА НАФЪРЦУНЕНА

    42 15 Отговор
    е права за ИТН и други шмекери. Но Спонсорите на ППедофилите от Петрохан също ги чака шут в г...а

    14:49 19.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ПеПедофил от Петрохан

    19 18 Отговор
    Туй прилича на момченце,може да дойде да и покажа саЛама

    14:52 19.02.2026

  • 20 Мнение

    45 15 Отговор
    Омръзнаха ми истериите и крясаците на хора като Слави, Тошко, Балабанов, Руди Гела, Костадин Копейкин, и тем подобни не..рмалници!
    Искам спокойни и адекватни политици, не истерици!

    Коментиран от #34

    14:52 19.02.2026

  • 21 Ирония

    23 20 Отговор

    До коментар #3 от "Много бързо погрознява тази жена":

    Със сигурност си по-грозен от нея, завиждаш.

    14:53 19.02.2026

  • 22 Гост

    22 10 Отговор
    Лена,Лена бяла птицо!

    14:53 19.02.2026

  • 23 Оптимист

    42 8 Отговор
    За Балабанов не се тревожа, той е млад и здрав и ще си намери работа на зеленчуковата борса.

    14:54 19.02.2026

  • 24 Шантавелите ИТН

    25 14 Отговор

    До коментар #6 от "А , ако не беше":

    Оттекли са шантавелите и истериците ИТН, МЕЧ и Възраждане.

    14:55 19.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Талибан

    26 17 Отговор
    ИТН ,Меч и Величие поне не са педофили

    14:56 19.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Промяна

    30 22 Отговор
    ЛЕНА Е БЕЗСРАМНИЦА ИСТИНСКА ПЕТРОХАНСКА ИЗВРАТЕНЯЧКА ЧЕ И АЛЧНИЦА

    14:58 19.02.2026

  • 31 Доктор

    33 14 Отговор
    Това недоразумение цъфна отново.

    14:58 19.02.2026

  • 32 ххдгб

    32 16 Отговор

    До коментар #29 от "Засрамете се!":

    Какво като има дете бе , да не се вре в политиката , видяхме ги че не стават за нищо.

    Коментиран от #57

    14:58 19.02.2026

  • 33 САНДОКАН

    18 12 Отговор
    Ленче , най на края и ти да кажеш нещо вярно

    14:59 19.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Сталин

    26 15 Отговор
    Песен за Лена

    Уморена Кака Лена,гладна хиена,
    във кабинета влизам аз,във този час.
    Ще говоря с бизнесмена-Киро шоумена,
    че говорител ставам аз.

    Със мустаци натъкмена,бойно пременена
    без пукнат грош във джоба аз,във този час.
    Да говоря с бизнесмена-Киро шоумена,
    че важна дама ставам аз.

    Министерските палати, вече са ми познати
    Нощи омайни,купони безкрайни
    и с Наско пуших до зори.
    Обещаха ми заплати ,а само кревати

    Мандрасаха ме в чужбина,не ми се размина,
    и в този час загубих аз блян и мечти.
    Уморена Кака Лена със амбиции заредена
    Като хищна хиена ,устремена.

    Говорител натъкмена със валута въоръжена,
    че важна дама стана тя.
    Уморена Кака Лена във Фалкона натъкмена,
    към Солун бързо литвам аз,във този час.

    Ще вечерям с бизнесмена Киро шоумена
    че самолета вдигам аз .
    Ах ми нети ма взимети ,на тези парапети
    В апартамент ще вляза аз,във този час.

    Да уредят далавера с Киро премиера,
    че баджанаци правя аз.
    Министерските палати, вече са ми познати
    Нощи омайни, купони безкрайни,
    пици с кристали до зори.

    Обещаха ми заплати,а само кревати,тез кревати.
    Мандрасаха ме в чужбина,не ми се размина,
    И в този час загубих аз блян и мечти.

    Коментиран от #40, #45

    15:00 19.02.2026

  • 37 Точен

    19 7 Отговор
    Те да, ама и ти, Ленче...

    15:01 19.02.2026

  • 38 Анонимен

    8 4 Отговор

    До коментар #29 от "Засрамете се!":

    А Буци има малко внуче...и него ли да оставим на мира?

    Коментиран от #48

    15:01 19.02.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Йога

    16 12 Отговор

    До коментар #36 от "Сталин":

    Простащината е неуморна, твори простотии и злоба, но всичко един ден се връща като бумеранг към злобните и клеветниците.

    15:03 19.02.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ПП Де Бил

    20 12 Отговор
    Само Лама педофил може да хареса Лена

    15:05 19.02.2026

  • 45 има разлика

    5 6 Отговор

    До коментар #36 от "Сталин":

    съименникът ти е ценил Булгаков а ти - Славчо.

    15:06 19.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Готвач

    15 11 Отговор
    Лама Киро опраши Лена

    Коментиран от #49

    15:07 19.02.2026

  • 48 Възмутен

    15 11 Отговор

    До коментар #38 от "Анонимен":

    Буци спи с пачки евраци и кюлчета злато, прови неприлични педофилски намеци на непълнолетти тенесистки...

    15:07 19.02.2026

  • 49 Мдааа

    16 7 Отговор

    До коментар #47 от "Готвач":

    А Шиши опраши Буци

    15:07 19.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Морския

    15 8 Отговор
    Лена обича саЛама

    Коментиран от #53

    15:08 19.02.2026

  • 52 1-20

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Чалгарите в екарисажа. Лошото е че пак няма да има лустрация. Балабанов и Тошко ще са много вървежни в пандиза. Всеки по свой начин.

    15:08 19.02.2026

  • 53 Мдаа

    8 4 Отговор

    До коментар #51 от "Морския":

    И Боко и Шиши обичат саЛама мазния

    15:09 19.02.2026

  • 54 Довечера

    6 6 Отговор
    Ще има групово Зулуско харакири!

    15:09 19.02.2026

  • 55 Фридрих

    7 6 Отговор
    обожавам те Лена

    15:09 19.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Прок..т да си!

    6 9 Отговор

    До коментар #32 от "ххдгб":

    Нека ти се връща злобата и омразата върху теб!

    15:10 19.02.2026

  • 58 Анонимен

    14 8 Отговор
    Ленчето само за магистралата става

    15:10 19.02.2026

  • 59 Казуар

    15 8 Отговор
    Балабановци иТошковци показаха, че са от ниска проба.

    15:11 19.02.2026

  • 60 парапетчик

    21 9 Отговор
    А Лена си тръгна с високо вдигната пола.

    15:11 19.02.2026

  • 61 Браво, Лена!

    12 15 Отговор
    Настъпи мафиотите по мазола!! 👏

    15:11 19.02.2026

  • 62 ГЛАВАНАК БАНКЯНСКИ

    9 6 Отговор
    Да отиват да пекат и ядат сланина в кочината тези подлеци. Колко пъти излъгаха хората? Продажници.

    15:11 19.02.2026

  • 63 Бай Бай

    11 6 Отговор
    Я...изтръпнал хермафродит

    15:12 19.02.2026

  • 64 !!!?

    15 5 Отговор
    Чалгари в Парламента...е няма такава държава !!!?

    15:12 19.02.2026

  • 65 ППарапетман

    14 4 Отговор
    Ква е люта, а😅

    15:12 19.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Лена е достоен политик!!!

    8 17 Отговор
    Подкрепям напълно позицията на Лена Бориславова. Достойнството и отговорното поведение в политиката са качества, които ясно се открояват на фона на агресивния и недопустим тон, който често чуваме от представители на Има такъв народ.

    15:13 19.02.2026

  • 68 София прайд

    9 4 Отговор
    Лена преди да си смени пола беше по хубава

    15:14 19.02.2026

  • 69 Некой си

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Чудя се...":

    Мисленето не ти е силна страна. Очевидно е.

    15:14 19.02.2026

  • 70 ООрана държава

    9 3 Отговор
    Няма да си ходят, ще гледат жални и гладни пред парламента, ще обвиняват че изборите били нечестни, ще ревът и ще се тръшкат че им липсват гласове.... Абе знаем театралните постановки на изуст

    15:15 19.02.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Лена е номер 1!

    10 9 Отговор
    Вместо да поемат отговорност за собствените си действия и последствията от тях, те продължават да атакуват и да търсят оправдания. България има нужда от стабилност, разум и диалог, каквито се опитват да наложат от Продължаваме промяната – Демократична България.

    15:16 19.02.2026

  • 74 стоян георгиев

    16 5 Отговор
    Малка палава шарлатанка ,но поне не е умна

    15:17 19.02.2026

  • 75 Лена закопа ИТН. Хахаха

    14 10 Отговор
    Политиката не е сцена за лични обиди, а място за решения в интерес на обществото. Време е този стандарт да стане правило, а не изключение.
    ИТН са простаци и нискочели примати!

    15:18 19.02.2026

  • 76 Колкото

    10 7 Отговор
    И да се напъвате да давате минуси, Зулуси продажни, нали Знаете: Довиждане, Довиждане Довиждане. А на куция най-дълъг Зулус на света. Той си знае.

    15:18 19.02.2026

  • 77 ПеПедофил от Петрохан

    11 5 Отговор
    Лена ги разбира....сглобките

    Коментиран от #79

    15:18 19.02.2026

  • 78 Браво, Лена!

    13 9 Отговор
    Навря ги ИТН в кучи г.з!

    15:18 19.02.2026

  • 79 По-скоро

    8 8 Отговор

    До коментар #77 от "ПеПедофил от Петрохан":

    Чалгаджията е педофил, ни жена, ни дете...

    15:19 19.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Абе верно

    8 2 Отговор
    Къде е Джуджака Зулус???

    15:22 19.02.2026

  • 83 Да бе

    14 6 Отговор
    Ох горката ,да сложиш друсан за министър за честни избори е подигравка с обществото.Ей ,нямате оправяне и настойчиво пращате хора за да го деморализирате,разбира се обществото.Имахте един ваш " културен " министър който не знаеше къде се намира.Дали ИТН си отива или вие си отивате защото публично прекалихте в случая е важно и то при цялата ви истерия за " честни " избори да предложите поне нормално приемлив ,а не на каишка заради зависимости и кой знае още какво.

    15:22 19.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Земеделец

    5 0 Отговор
    Барабана не го мислете чакат го големи цици за бозаене.

    15:24 19.02.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Реалист

    10 9 Отговор
    Подкрепям думите на Лена Бориславова. Когато една политическа сила губи доверието на хората, най-достойното поведение е да направи честен анализ и да поеме отговорност, а не да хвърля обвинения и да саботира институциите.

    15:25 19.02.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Майора

    12 5 Отговор
    Ленче , а смятате ли че и вие оставете след скандалите около случая “Петрохан”? Той бележи началото на края ви!

    15:30 19.02.2026

  • 92 Баш Майстора

    11 6 Отговор
    Като е млада майка защо защитава педофили?

    15:31 19.02.2026

  • 93 пи.к.льото

    3 5 Отговор

    До коментар #71 от "Засрами се, пи.к.льо!":

    Бесен си, че не я вълнуваш.

    15:31 19.02.2026

  • 94 Лена Парапета

    9 5 Отговор
    им има яко зъб.

    15:32 19.02.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Бай Бай

    8 3 Отговор
    Яхай метлата и отлитай

    15:34 19.02.2026

  • 97 стоян георгиев

    8 5 Отговор
    Лена се пука от яд че няма да е в парламента

    15:35 19.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Наглост без граници

    9 5 Отговор
    На умряло куче нож вади. Ама и тя не е по далеч. Нагла и злобна

    15:41 19.02.2026

  • 100 Сериозен ей

    3 6 Отговор
    Абсолютно сте права

    15:42 19.02.2026

  • 101 97- и учиндолски санитар

    7 7 Отговор
    Не, нищожество чалгарско, дето сменяш памперсите на сакатия учиндолски мерзавец, който опростачи три поколения българи, не! Лена "не се пука от яд" понеже тя сама, доброволно напуска парламента, за да си гледа детето, но остава в политикаат, за да громи и да изпраща на бунището нищожества като теб, като Балабана Джебчията и особено като простак Хаджи Тошко Африкански с много циничния и мърсен език! Виж, тези двама чалгарски нищожества са изметени от парламента и въобще от политиката от целокупния български народ! Те вееч са на бунището, затова така ужасно смърдят на мърша! Особено 152-сантиметровият гном Хаджитошков! Имаш много здраве от Лена!

    15:52 19.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Тити на Кака

    7 5 Отговор
    Това гениално изделия на ПП коментира какво ли не около себе си, старателно избягвайки да не се спъне в някой парапет...
    Класически номер в цирка на самообявилите се за съвършени демократи дребни мошеници от Почистваме Парапетите😂😂😂

    15:56 19.02.2026

  • 104 ИТН ИМ РАЗВАЛИХА РАХАТА.

    8 4 Отговор
    КИРО СЕ ДЪРЖЕШЕ ЗА КОСМИТЕ НА ПАРАПЕТА ДОКАТО ТЯ УПРАВЛЯВАШЕ ДЪРЖАВАТА НИ?

    16:01 19.02.2026

  • 105 Защо триете?

    5 7 Отговор
    Значи, според вас, само ПП и ДБ е позволено да се наричат "шарлатани" и да се обиждат по най-просташки начин, който винаги е бил запазена марка на чалгарските простаци с мръсния им и каруцарски език! Ами да, защо пък оная, от която се е пръкнал лакея на сакатото учиндолско нищожество да не е "шарлатанка"? Заощ?! И не се ли срамувает, че не сте изтрили потресаващия цинизъм на номер 90?! Не са ви разрешили ли?! Че този цинизъм надхвърля дори мръсния език на Хаджитошковото чалгарско нищожество! Дори неговия цинизъм и неговата просатщина надхвърля!

    16:01 19.02.2026

  • 106 ЕКСПЕРИМЕНТИТЕ СЛЕД ЮМРУКА.

    4 5 Отговор
    ПАРАПЕТИ, ЛАМИ, ШАРЛАТАНИ СЪТВОРЕНИ ОТ БОТАШ.

    16:06 19.02.2026

  • 107 Георги

    4 3 Отговор
    вижте ленчето като преглъща до къде стигна

    16:12 19.02.2026

  • 108 И ти

    4 4 Отговор
    Изпусна парйпета.

    16:14 19.02.2026

  • 109 Дедо

    5 1 Отговор
    Тоя Тошо Маймуната е подстрекателя Чалгаря от Учиндол да изгони сценариста Светльо. Просто Тошо Маймуната не можеше да понася колегата си Светльо .

    16:14 19.02.2026

  • 110 104 - и чалгар

    6 3 Отговор
    Какъв "рахат", какви пет лева бълнува увреденият ти мозък бе, чалгарско нищожество? Я да понапънеш малко кухата си кратуна и да си припомниш КОЙ предложи за "български" премиер някакъв световно неизвестен измамник и лъжец, който лъжеше, че е бизнесмен, ама се оказа, че продава шнорхели на една сергия! Лъжеше и че е завършил виенски университет, ама се оказа, че е влизал в този университет само да ползва тоалетната! КОЙ предложи за вицепремиер и правосъден министър доказан плагиат, посмешището на Софияския университет?! КОЙ бе, нищожество чалгарско?! КОЙ след това беше причина за безпрецедентната политическе и парламентарна криза, каквато политическата ни история не помни? Не бяха ли това чалгарите на сакотото учиндолско нищожество бе, мерзавец долен и нечистоплътен, също като Хаджитошков, който не се къпе по два месеца и затова от него се разнася чалгарска воня на мръсотия и простощина! Пък имал и глисти! Я бягай да купиш десетина пакета памперса на сакатия ,че от з......а му тече цял водопад!

    16:17 19.02.2026

  • 111 91 - и майор

    5 8 Отговор
    Объркал си се фатмако, дето се пишеш "Майор"! Петрохан бележи края на Тиквата и на Прасето! И каят им ще бъде не само срамен и позорен, но и ужасен! Напълно възможно е да е като на Садам Хюсеин и Кадафито! И те десетилетия колеха ,бесеха, крадяха милиарди и убивапа, ама накрая ги пребиха до смърт, че и ги н.....а"! Защото, фатмако, дето си се писал "майор", неперкъснато излизат доказателства, а не разкази по картинка на ДАНС, МВР-то на Къдравата и ГДБОП, че точно те - Дансаджии, МВРейци и ГДбопцове са убийците на шестимата нещастници! Пък и много странни неща се случват във Враца бе! Една тамошна полицайка беше хваната с два и половина кг. хероин на границата, един виден и богат врачански бизнесмен беше намерин убит, а наглеците от ДАНС и ГДБОП правят на олгофрени цял народ, като ни убеждават, че човек може да се самоубие с два изстрела! Да, точно тези, които обвиняват ПП и ДБ са убийците и пресътпниците, точно те! Много скоро това ще бъде доказано и тогава, жална им майка на Тиквата и на Прасето!

    16:27 19.02.2026

  • 112 Бай Араб

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Много бързо погрознява тази жена":

    Когато една жена спи с двама мъже много бързо погрознява .

    16:30 19.02.2026

  • 113 !!!

    9 4 Отговор
    "По-жилав от спина, по-страшен от рака, сега засега се оказва Хаджи Тошко Африкански простака"! (по Радй Ралин)

    16:31 19.02.2026

  • 114 май май

    1 1 Отговор
    Боли те парапета, мацко.

    16:33 19.02.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Няма Такъв народ

    3 5 Отговор
    Тя отбелязва, че след безобразния език от парламентарната трибуна миналата седмица, днес депутатите от ИТН нападат новия кабинет и процедурата по встъпване в длъжност
    -;-;
    Какво ще реват Славчовците на 29.04.2026 вечерта на екзитполовете?!?!?!

    16:35 19.02.2026

  • 117 Гадно

    1 5 Отговор
    София прайд
    62ОТГОВОР
    Лена преди да си смени пола беше по хубава
    15:14
    -;-
    Глредай Мария Захарова!

    16:36 19.02.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 парапетова

    4 4 Отговор
    говори за морал 🤡

    16:49 19.02.2026

  • 120 Стига вече

    1 6 Отговор
    Искам лена гола на балкона и да лижа косматата и пагода

    16:49 19.02.2026

  • 121 Обичайните измислици

    3 5 Отговор
    Сега пък езика не й харесва ,е как иначе,но й харесва че техния министър е зависим от наркотици..То вече е пословично че вашата партийката или " секта" винаги защитава корумпираните си членове истерично,дали са кметове ,дали министри ,зависими,ползвайки добра режисура и сценарий ,а злословите срещу тези които ви казват истината в очите.Ама грубо било ,кое е грубо когато се изваждат факти .Фактите ,Ленче!Киро защо си подаде оставката ,ти кого командореше за кеша ,само че други изгоряха.

    17:18 19.02.2026

  • 122 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 2 Отговор
    Чакам Мариан Бачев да се върне в шоуто на Славчо , за да играе като домоуправител и като Чакърдъкова, дето стреляше с един пищов. Ще си имат артист - бивш министър. Студио Хъ си има водещ - депутат - Тошко Африкански, след като изгони една отлична журналистка.

    17:44 19.02.2026

  • 123 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 4 Отговор
    Предлагам да си сменят името на партията от ИТН на ВНТН - Вече няма такъв народ.

    17:48 19.02.2026

  • 124 Герп боклуци

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Много бързо погрознява тази жена":

    Ходи се кефи на снимката на сачева

    17:58 19.02.2026

  • 125 Чуторан

    5 6 Отговор
    Хората не Славуцанапоследък като че ли пият сярна киселина. Палачинката се обърна, а е много дле да си ниКОЙ.

    18:00 19.02.2026

  • 126 Хахаха

    5 2 Отговор
    А теб, па ,рапут...ко, боли ли те или те сърби,а?

    18:02 19.02.2026

  • 127 По скоро не могат

    4 1 Отговор
    да преглътнат факта какви сте лъжливи нещастници и колко глупав народ водите като стадо.

    18:51 19.02.2026

  • 128 дядо Петър

    5 4 Отговор
    За себе си мислете, моме, че с тия педофилски истории може и вие да отидете на кино от шест до пет! Меките китки никой не ги обича.

    19:17 19.02.2026

  • 129 Българин

    4 2 Отговор
    Ма и ти ни кажи сбогом парапетке кукурузена :).

    19:27 19.02.2026

  • 130 ПЕНКО

    0 1 Отговор
    АБЕ --АГЕНТ - "5-6-7-8"-- НА ЦРУ - КОНТРОЛЕРКЕ - НА АСЕН И КИРТАКЧО + ЛАУРЕР ОТ МОСАДЪТ -- ГЛЕДАЙ СИ---- " ДЕТЕТО " СИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    14:36 20.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове