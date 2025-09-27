Корнелия Нинова: Явно опозицията и управленската алтернатива е извън парламента

Опозиционните партии в парламента успяваха да съберат подписи за всякакви вотове на недоверие. Точно за безводието обаче не могат. Този проблем е най- наболял днес и е потенциална бомба.
За това предупреди лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Засяга не само живота и здравето на стотици хиляди хора, но и селското стопанство, прехраната ни. Водата и храната трябва да станат ключов, първи приоритет за държавниците. Защо точно по този въпрос опозицията не може да събере подписи за вот на недоверие? Провалът на управляващите вече е кристално ясен.
Не сте никаква опозиция щом не може да се обедините по този ключов въпрос. Явно опозицията и управленската алтернатива е извън парламента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майна
Коментиран от #5, #14
15:57 27.09.2025
2 фен
15:58 27.09.2025
3 Браво!
15:58 27.09.2025
4 Пич
Коментиран от #11
16:00 27.09.2025
5 Град Симитли
До коментар #1 от "Майна":Майн хер,
За пореден път те моля
да покажеш и докажеш с ДОКУМЕНТИ!,
че е продавала оръжия на Украйна!
.. Мирси!
16:01 27.09.2025
6 И ти се сдушаваше
16:02 27.09.2025
7 Дядо Митьо
16:04 27.09.2025
8 Непокорна
16:07 27.09.2025
9 12345
16:15 27.09.2025
10 Хе!
16:15 27.09.2025
11 Прав си!
До коментар #4 от "Пич":Но дали Радев го иска?! Ще може ли с желязна ръка да разгради цялата крадлива и корумпирана герберо-пеевска пасмина?! Изключително трудна задача, за която се иска перфектна подготовка.
16:17 27.09.2025
12 Ддд
16:17 27.09.2025
13 Така е
16:18 27.09.2025
14 Видьо Видев
До коментар #1 от "Майна":Знаете ли, защо Румъния прогресира, а България затъва на дъното на ЕС?
За това, защото в Румъния осъдиха и разстреляха Чаушеску!
А в България комунистът Борисов издигна паметник на Живков в Правец!
Коментиран от #16
16:20 27.09.2025
15 Непокорна
16:29 27.09.2025
16 1000+
До коментар #14 от "Видьо Видев":Българина живее добре в ЕС , заведенията са пълни, българина бута пълна количка и прави тапи.
16:32 27.09.2025