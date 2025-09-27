Новини
Корнелия Нинова: Явно опозицията и управленската алтернатива е извън парламента

Корнелия Нинова: Явно опозицията и управленската алтернатива е извън парламента

27 Септември, 2025 15:54

Опозиционните партии в парламента успяваха да съберат подписи за всякакви вотове на недоверие. Точно за безводието обаче не могат

Опозиционните партии в парламента успяваха да съберат подписи за всякакви вотове на недоверие. Точно за безводието обаче не могат. Този проблем е най- наболял днес и е потенциална бомба.

За това предупреди лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Засяга не само живота и здравето на стотици хиляди хора, но и селското стопанство, прехраната ни. Водата и храната трябва да станат ключов, първи приоритет за държавниците. Защо точно по този въпрос опозицията не може да събере подписи за вот на недоверие? Провалът на управляващите вече е кристално ясен.

Не сте никаква опозиция щом не може да се обедините по този ключов въпрос. Явно опозицията и управленската алтернатива е извън парламента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Майна

    3 4 Отговор
    Добре е като си толкова истинска опозиция да си останеш вън. Щото като беше вътре продаваше оръжия на Окраина. Мерси.

    Коментиран от #5, #14

    15:57 27.09.2025

  • 2 фен

    3 2 Отговор
    аиде бе корни от кога те чакаме отнжво да ни поведеш къде се изгуби в маглата ние бабичките и дядовците страшно сме претиснени за теб липсваш ни

    15:58 27.09.2025

  • 3 Браво!

    4 4 Отговор
    Браво како Нинче! Ти си моя човек. Умна и неподвластна наТиквоча Борисов и Дебелото му аверче.

    15:58 27.09.2025

  • 4 Пич

    4 1 Отговор
    Да , ама не си ти !!! Най реалистичния вариант някой да изхвърли всички Бацета , Шишита и Кирета , е Радев !!! И въобще не е важно дали го харесвате или не !!! Нямате друг избор - или Радев , или тези !!! Преценете кой мразите повече !!!

    Коментиран от #11

    16:00 27.09.2025

  • 5 Град Симитли

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Майн хер,
    За пореден път те моля
    да покажеш и докажеш с ДОКУМЕНТИ!,
    че е продавала оръжия на Украйна!
    .. Мирси!

    16:01 27.09.2025

  • 6 И ти се сдушаваше

    2 3 Отговор
    с ел Батман де лос Балканес докато беше на власт. Не сме забравили също банкетите за хиляди левове платени от нашия джоб. Стой си там където си!

    16:02 27.09.2025

  • 7 Дядо Митьо

    4 0 Отговор
    Да ти се доповръща от Факти и платените статии. На ден задължително по 2 статии за мижарата партийка на Корнела...

    16:04 27.09.2025

  • 8 Непокорна

    0 3 Отговор
    Основният ни конкурент е Глас народен !

    16:07 27.09.2025

  • 9 12345

    2 1 Отговор
    Корнелия,ни даде потника,зелените чорапи,той ни даде пъпъдъсъеба.Последните са още във властта а Корнелия сади домати ???

    16:15 27.09.2025

  • 10 Хе!

    1 0 Отговор
    До.....! Нинджа нямаше как да спре износа на арбалети за Украйна! И Копейчика не може да ги спре дори да стане премиер! Нейният голям грях е, че се нареди в Картела на хартиената бюлетина! Което я прави пряко отговорна за проведения, доказано най фалшив вот! Нищо няма да направите, то българи не останаха, електорат още повече, избиратели в пълния демократичен смисъл - никак! Поне оставете господин Пеевски да направи и от Герб нормална партия, да оглави правителството и развие напълно доказани от него способности! Всички десетилетия се канихте на ДПС! Костов ги наричаше ,,проклятието на Бълария", всички се вайкаха, стенеха, проклинаха, няколко легиона патриотарски партии се навряха в парламента с лозунги срещу ДПС и - Нищо! А господин Пеевски с един брилянтен ход и доза мошеничество се справи с ДПС - просто го превзе! Заслужава доверие този наистина голям Човек!

    16:15 27.09.2025

  • 11 Прав си!

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Но дали Радев го иска?! Ще може ли с желязна ръка да разгради цялата крадлива и корумпирана герберо-пеевска пасмина?! Изключително трудна задача, за която се иска перфектна подготовка.

    16:17 27.09.2025

  • 12 Ддд

    2 2 Отговор
    Корни, ти беше в парламента толкова години, и всеки вот столетницата падаше надолу. А ти беше като диктатор в БСП.

    16:17 27.09.2025

  • 13 Така е

    2 0 Отговор
    Опозицията е погребана !

    16:18 27.09.2025

  • 14 Видьо Видев

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    Знаете ли, защо Румъния прогресира, а България затъва на дъното на ЕС?
    За това, защото в Румъния осъдиха и разстреляха Чаушеску!
    А в България комунистът Борисов издигна паметник на Живков в Правец!

    Коментиран от #16

    16:20 27.09.2025

  • 15 Непокорна

    0 0 Отговор
    Целта ни за предсрочни избори е амбициозна - 1,5 % !

    16:29 27.09.2025

  • 16 1000+

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Видьо Видев":

    Българина живее добре в ЕС , заведенията са пълни, българина бута пълна количка и прави тапи.

    16:32 27.09.2025

