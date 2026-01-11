Нинова: Предателството не може да се оправдае с нищо. Опитах се да изгоня търговците от храма. Не успях докрай

Предателството не може да се оправдае с нищо. Веднъж предател, цял живот предател. Това е сегашното ръководство на БСП. Всякакви хамелеонски опити още веднъж да се излъжат левите хора, да бъдат употребени и да гласуват за тежкия бизнес елит на тази партия, са обречени.
Аз се опитах да изгоня търговците от храма. Не успях докрай. Те ме изгониха, за да не скъсам дългогодишната им връзка със задкулисието, дълбоката държава и келепира. И логично, след моето изключване, се взеха - брак по сметка с чеиз в милиони за няколко министерски поста и властови привилегии. Резултатът е ясен.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод вчерашния пленум на БСП. Ето и още от нейния коментар:
Сто пъти предупреждавах - който се прегърне с модела ГЕРБ е политически труп. Десет години отстоявах - никога с ГЕРБ. И отстоях докрай! Отказах всякакви лични облаги - публичен факт. Изтърпях стоически всички удари, компромати, натиск, очерняне. Останах единствената, която не се съюзи с Борисов и Пеевски. Никога! И няма да го направя в бъдеще.
Изправих се срещу привилегиите на депутати, министри, властимащи. И затова днес с достойнство заявявам: левите хора, средната класа, работещите, младите, интелигенцията и възрастните имат своето истинско политическо представителство в новата “НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ".
Лявото не е мъртво. И то не е клишета и лозунги, а работа и реални резултати. Когато имах възможност да провеждам истинска социална и икономическа политика, направих:
1️⃣
- безплатни детски градини и ясли
- безплатни учебници
- 300лв. помощ при тръгване на училище
- увеличено майчинство
2️⃣
- данъчни облекчения 600 лв. за едно дете и 1200 за две
3️⃣
- увеличение на минималната заплата до 50% от средната
- увеличение на ваучерите за храна от 70лв. на 200 лв.
4️⃣
- не само швейцарско правило от 8%, а 30% реално увеличение на пенсиите
Най-важното: това се случи при пълна финансова стабилност и под 3% дефицит. Никакъв риск за дългова спирала и свръхдефицит. Стана възможно заради разумна държавна икономическа политика, за която носех отговорност. Сваляне на рекета от бизнеса, пълна подкрепа за малките и средни фирми, които са гръбнакът на икономиката. Първо място по промишлено производство в Европа.
Не вярвайте на красиви обещания! Съдете за хората по действията и резултатите за вашите семейства.
Това е реалната управленска, социална и лява алтернатива. Действия, резултати и спазени обещания.
Това е "Непокорна България". Не се предаваме и не се продаваме! Продължаваме!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Корнелия
13:34 11.01.2026
3 кури
Коментиран от #39, #65
13:35 11.01.2026
4 Гълъбова
13:35 11.01.2026
6 50%
13:36 11.01.2026
8 в кратце
13:37 11.01.2026
9 българин
13:37 11.01.2026
10 Видях публикацията на Нинова
13:38 11.01.2026
11 Измяната:
2. Има хора, които защитават собствените си интереси и така изменят на интересите на държавата си - те са ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ.
3. Има хора, които изменят на интересите на своите последователи дали им доверието си - те са ПРЕДАТЕЛИТЕ!
13:38 11.01.2026
13 АГАТ а Кристи
13:39 11.01.2026
21 Циркаджийка
13:42 11.01.2026
25 Како Корни
13:43 11.01.2026
27 ма ДУРО
- Мост нямаме на реката...
- И мост ще ви направим !
- И училище ще ви направим !
- Ама деца няма....
- И деца ще ви направим !!!
-
13:48 11.01.2026
35 Ура,,Ура
13:54 11.01.2026
39 Не му е
До коментар #3 от "кури":сега времето да се занимавам с дребнотемия.
13:56 11.01.2026
41 !!!!!
13:56 11.01.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Сийка
14:02 11.01.2026
52 Христов
14:02 11.01.2026
59 Оракула от Делфи
14:07 11.01.2026
63 Хе Хе
14:11 11.01.2026
64 Майора
Коментиран от #66
14:11 11.01.2026
65 Или
До коментар #3 от "кури":Нинова може да е всякаква, но поне дълги години устоя на принципи ! Не се продаде за шефски постове, които и предлагаха Боко и Шиши..... Никога не влезе в коалиция с тези .... За което заслужава адмирации, това е нещо вече рядко срещано!
14:11 11.01.2026
66 Нинива само ан думи е голяма
До коментар #64 от "Майора":На дела я видяхма, свали БПС до 4-5 място.
14:14 11.01.2026
70 Перо
14:16 11.01.2026
71 Да Не
14:18 11.01.2026
75 Макробиолог
14:26 11.01.2026
78 Щерев
14:28 11.01.2026
83 гост
14:31 11.01.2026
86 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #107
14:33 11.01.2026
87 Р Г В
Сега си приписва заслуги ама кой ще и повярва след като от комерчески интереси скъса със съпартийците си , с М. М. , В. Г. и президента Р. Р. Корни бита карта си ,осъзнай го най после.
14:34 11.01.2026
88 Първо място по Промишлено производство
14:34 11.01.2026
91 Браво Нинова, с теб сме
14:37 11.01.2026
95 Браво Нинова
14:39 11.01.2026
98 Оцъкленият Станишев
14:41 11.01.2026
102 В туй БСП-ОЛ
14:44 11.01.2026
106 Пусна ги
14:53 11.01.2026
107 55 от Козлодуй
До коментар #86 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Кейси , за изтритите постове плащат ли ти ?
14:56 11.01.2026