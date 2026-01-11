Новини
Нинова: Предателството не може да се оправдае с нищо. Опитах се да изгоня търговците от храма. Не успях докрай

11 Януари, 2026

Те ме изгониха, за да не скъсам дългогодишната им връзка със задкулисието, дълбоката държава и келепира. И логично, след моето изключване, се взеха - брак по сметка с чеиз в милиони за няколко министерски поста и властови привилегии. Резултатът е ясен, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Предателството не може да се оправдае с нищо. Опитах се да изгоня търговците от храма. Не успях докрай - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предателството не може да се оправдае с нищо. Веднъж предател, цял живот предател. Това е сегашното ръководство на БСП. Всякакви хамелеонски опити още веднъж да се излъжат левите хора, да бъдат употребени и да гласуват за тежкия бизнес елит на тази партия, са обречени.

Аз се опитах да изгоня търговците от храма. Не успях докрай. Те ме изгониха, за да не скъсам дългогодишната им връзка със задкулисието, дълбоката държава и келепира. И логично, след моето изключване, се взеха - брак по сметка с чеиз в милиони за няколко министерски поста и властови привилегии. Резултатът е ясен.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод вчерашния пленум на БСП. Ето и още от нейния коментар:

Сто пъти предупреждавах - който се прегърне с модела ГЕРБ е политически труп. Десет години отстоявах - никога с ГЕРБ. И отстоях докрай! Отказах всякакви лични облаги - публичен факт. Изтърпях стоически всички удари, компромати, натиск, очерняне. Останах единствената, която не се съюзи с Борисов и Пеевски. Никога! И няма да го направя в бъдеще.

Изправих се срещу привилегиите на депутати, министри, властимащи. И затова днес с достойнство заявявам: левите хора, средната класа, работещите, младите, интелигенцията и възрастните имат своето истинско политическо представителство в новата “НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ".

Лявото не е мъртво. И то не е клишета и лозунги, а работа и реални резултати. Когато имах възможност да провеждам истинска социална и икономическа политика, направих:

1️⃣

- безплатни детски градини и ясли

- безплатни учебници

- 300лв. помощ при тръгване на училище

- увеличено майчинство

2️⃣

- данъчни облекчения 600 лв. за едно дете и 1200 за две

3️⃣

- увеличение на минималната заплата до 50% от средната

- увеличение на ваучерите за храна от 70лв. на 200 лв.

4️⃣

- не само швейцарско правило от 8%, а 30% реално увеличение на пенсиите

Най-важното: това се случи при пълна финансова стабилност и под 3% дефицит. Никакъв риск за дългова спирала и свръхдефицит. Стана възможно заради разумна държавна икономическа политика, за която носех отговорност. Сваляне на рекета от бизнеса, пълна подкрепа за малките и средни фирми, които са гръбнакът на икономиката. Първо място по промишлено производство в Европа.

Не вярвайте на красиви обещания! Съдете за хората по действията и резултатите за вашите семейства.

Това е реалната управленска, социална и лява алтернатива. Действия, резултати и спазени обещания.

Това е "Непокорна България". Не се предаваме и не се продаваме! Продължаваме!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Корнелия

    24 5 Отговор
    БСП Опитомена левица.

    13:34 11.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 кури

    23 13 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    Коментиран от #39, #65

    13:35 11.01.2026

  • 4 Гълъбова

    7 8 Отговор
    Но комент.....

    13:35 11.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 50%

    24 1 Отговор
    Нинова има пълно право да каже, че е предупредила, но рекламата след това е излишна. Електоратът сам ще избере, коя люспа да подкрепи.

    13:36 11.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 в кратце

    9 3 Отговор
    Андрей Новаков щял да прави партия за предстоящите избори и допълни, че повече го занимава името й да е „А после какво?“.

    13:37 11.01.2026

  • 9 българин

    15 4 Отговор
    От коминтерновците до ден днешен наследниците им политиката и властта са предатели и то НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ!

    13:37 11.01.2026

  • 10 Видях публикацията на Нинова

    32 1 Отговор
    Има стотици коментари и повечето искат закриване на БСП защото е обезмислила съществуването си и съд за върхушката й като Зафиров, Гуцанов ,Стойнев ,Вигенин...

    13:38 11.01.2026

  • 11 Измяната:

    17 2 Отговор
    1. Има хора, които изменят на собствените си интереси - те са ЖЕРТВИТЕ.
    2. Има хора, които защитават собствените си интереси и така изменят на интересите на държавата си - те са ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ.
    3. Има хора, които изменят на интересите на своите последователи дали им доверието си - те са ПРЕДАТЕЛИТЕ!

    13:38 11.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АГАТ а Кристи

    10 4 Отговор
    ТЪРГОВЕЦ гони търговци ... И това Доживяхме !

    13:39 11.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Циркаджийка

    9 6 Отговор
    Те търговците и ти си ги сложила.

    13:42 11.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Како Корни

    12 4 Отговор
    Ти хубаво ги мяташ тия проценти увеличения, ама при 0 реалана икономика откъде пари? Още и още заеми или от износа "нито патрон за Украйна"?

    13:43 11.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ма ДУРО

    10 2 Отговор
    ....
    - Мост нямаме на реката...
    - И мост ще ви направим !
    - И училище ще ви направим !
    - Ама деца няма....
    - И деца ще ви направим !!!
    -

    13:48 11.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ура,,Ура

    11 4 Отговор
    Сега ще търпиш негативите от хартиената ви коалиция със статуквото. Така че не се напъвай много. Не си за управлението, както ти така и много като теб,. Не може със стари политикани хората да очакват нещо ново.

    13:54 11.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Не му е

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "кури":

    сега времето да се занимавам с дребнотемия.

    13:56 11.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 !!!!!

    12 6 Отговор
    Уникална отpепка е тая.Нагла да край.

    13:56 11.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Сийка

    8 2 Отговор
    Питам! Кой ще им даде париии! Кажете ми! Отговоретее! Кой ще ни издържаа! Досега ни изучи, българската социалистическа партия! А сега кой ще ни даде парии! Кажете нии! Отговоретее! Или мълчите! Позорно

    14:02 11.01.2026

  • 52 Христов

    9 4 Отговор
    Долна лъжкиня! Когато беше търговец беше на друг акъл!

    14:02 11.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Оракула от Делфи

    4 1 Отговор
    Влезли в храма , пили "по една ракия" и им се осладило!!!!!!

    14:07 11.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Хе Хе

    5 3 Отговор
    Корни - обрах дините продадох бостана на Прасчо. За който не е на ясно с убавицата от Крушовиц.

    14:11 11.01.2026

  • 64 Майора

    9 4 Отговор
    Ало Нинче , от приватизацията вместо 30 млд лв в бюджета влязоха едва 3 млд лв! И такива като теб приватизирали “Техноимпекс” и много други ср облажиха от приватизацията о станаха милионери и милиардери! Така че е цинизъм да се правиш непокорна с всички останали от твоята партия! Да не кажем че ти фалира БСП и я деде до критичен минимум, с по реме на безпринципната четворна коалиция отворихте дефицит от 18 млд лв! Нямам думи!

    Коментиран от #66

    14:11 11.01.2026

  • 65 Или

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "кури":

    Нинова може да е всякаква, но поне дълги години устоя на принципи ! Не се продаде за шефски постове, които и предлагаха Боко и Шиши..... Никога не влезе в коалиция с тези .... За което заслужава адмирации, това е нещо вече рядко срещано!

    14:11 11.01.2026

  • 66 Нинива само ан думи е голяма

    7 4 Отговор

    До коментар #64 от "Майора":

    На дела я видяхма, свали БПС до 4-5 място.

    14:14 11.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Перо

    7 1 Отговор
    Права е Нинова за сегашните олигофрени, но не може да се разбере, тя на кого е предател, на СДС /Костов/ с приватизацията или БСП? Има не уточнено минало от 90-те!!!

    14:16 11.01.2026

  • 71 Да Не

    4 2 Отговор
    Страшно нагли и безочливи БОК..луци! Забрави как се кълнеше за оръжието за Укр. ,но комисионните в джобчето, народа не забравя!!!

    14:18 11.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Макробиолог

    3 2 Отговор
    Ще я търсите Нинова, с свещ,макар да имаше кусури, това което казва принципно е вярно.Има един системен проблем в това което сега разбираме под демокрация от западен тип.Партия,дори такава,която наистина исща да защитава интересите на мнозинството граждани,се прави с пари,доста пари,а те са у кой?

    14:26 11.01.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Щерев

    2 3 Отговор
    тая буля съсипа Партията и я зарови в тинята!

    14:28 11.01.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 гост

    3 3 Отговор
    Червен парцал небухулсваи

    14:31 11.01.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 3 Отговор
    КОРНИ , НЕ ЧУВСТВАШ ЛИ , ЧЕ .................. ТИ , МАЯ ЛАПАЦАЛОТО И ТАНЯ БИДОНЧЕВА СТЕ .................... КАТО МЕДИЦИНСКИ ОТПАДЪЦИ ОТ БОЛНИЦИ , И .................... УНИЩОЖАВАНЕТО ИМ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЧРЕЗ ИЗГАРЯНЕ .................... ФАКТ !

    Коментиран от #107

    14:33 11.01.2026

  • 87 Р Г В

    3 2 Отговор
    Видиш ли политик да си слага дланта на сърцето бягай където ти видят очите . И тя почна да купува жестовете на Супер Бой.... , е нали си имаха дослука и тя като беше в правителството. Логично беше да се раздели с поста тъй като бивш комунист и пребоядисала се като бесепарка не могат да пърд....в едно...гър....
    Сега си приписва заслуги ама кой ще и повярва след като от комерчески интереси скъса със съпартийците си , с М. М. , В. Г. и президента Р. Р. Корни бита карта си ,осъзнай го най после.

    14:34 11.01.2026

  • 88 Първо място по Промишлено производство

    2 1 Отговор
    В Европа??? Това обещава ли го някой??? Два Военни завода има Работещи, може да са станали 3!Това лие Промишленото производство??? Кой го Обещава??

    14:34 11.01.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Браво Нинова, с теб сме

    4 1 Отговор
    Но злото не спи ! Станишковците и Първанчовците са си продажни търговци и за тях храм няма

    14:37 11.01.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Браво Нинова

    2 0 Отговор
    Но и ти не беше WSWS ! .... И те не беше истински лява !

    14:39 11.01.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Оцъкленият Станишев

    2 1 Отговор
    Толкова бели и злини сътвори че дори за украински боклук е прекалено

    14:41 11.01.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 В туй БСП-ОЛ

    1 0 Отговор
    Основният проблем са евреите да ви кажа според мен. Една лустрация е нужна спешно

    14:44 11.01.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Пусна ги

    1 0 Отговор
    в храма ти. Самовлюбена крушо без никакъв срам си

    14:53 11.01.2026

  • 107 55 от Козлодуй

    0 0 Отговор

    До коментар #86 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Кейси , за изтритите постове плащат ли ти ?

    14:56 11.01.2026

