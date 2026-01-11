Нинова: Предателството не може да се оправдае с нищо. Опитах се да изгоня търговците от храма. Не успях докрай

Предателството не може да се оправдае с нищо. Веднъж предател, цял живот предател. Това е сегашното ръководство на БСП. Всякакви хамелеонски опити още веднъж да се излъжат левите хора, да бъдат употребени и да гласуват за тежкия бизнес елит на тази партия, са обречени.

Аз се опитах да изгоня търговците от храма. Не успях докрай. Те ме изгониха, за да не скъсам дългогодишната им връзка със задкулисието, дълбоката държава и келепира. И логично, след моето изключване, се взеха - брак по сметка с чеиз в милиони за няколко министерски поста и властови привилегии. Резултатът е ясен.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод вчерашния пленум на БСП. Ето и още от нейния коментар:

Сто пъти предупреждавах - който се прегърне с модела ГЕРБ е политически труп. Десет години отстоявах - никога с ГЕРБ. И отстоях докрай! Отказах всякакви лични облаги - публичен факт. Изтърпях стоически всички удари, компромати, натиск, очерняне. Останах единствената, която не се съюзи с Борисов и Пеевски. Никога! И няма да го направя в бъдеще.

Изправих се срещу привилегиите на депутати, министри, властимащи. И затова днес с достойнство заявявам: левите хора, средната класа, работещите, младите, интелигенцията и възрастните имат своето истинско политическо представителство в новата “НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ".

Лявото не е мъртво. И то не е клишета и лозунги, а работа и реални резултати. Когато имах възможност да провеждам истинска социална и икономическа политика, направих:

1️⃣

- безплатни детски градини и ясли

- безплатни учебници

- 300лв. помощ при тръгване на училище

- увеличено майчинство

2️⃣

- данъчни облекчения 600 лв. за едно дете и 1200 за две

3️⃣

- увеличение на минималната заплата до 50% от средната

- увеличение на ваучерите за храна от 70лв. на 200 лв.

4️⃣

- не само швейцарско правило от 8%, а 30% реално увеличение на пенсиите

Най-важното: това се случи при пълна финансова стабилност и под 3% дефицит. Никакъв риск за дългова спирала и свръхдефицит. Стана възможно заради разумна държавна икономическа политика, за която носех отговорност. Сваляне на рекета от бизнеса, пълна подкрепа за малките и средни фирми, които са гръбнакът на икономиката. Първо място по промишлено производство в Европа.

Не вярвайте на красиви обещания! Съдете за хората по действията и резултатите за вашите семейства.

Това е реалната управленска, социална и лява алтернатива. Действия, резултати и спазени обещания.

Това е "Непокорна България". Не се предаваме и не се продаваме! Продължаваме!