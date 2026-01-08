Нинова: Ще призная депутатите, ако след едномесечната ваканция си намалят и замразят заплатите

Изведнъж депутати от различни парламентарни групи заговориха срещу привилегиите. Сега ли се сетиха - предизборно? И се ограничиха
само до слизане от колите на НСО. Да замажат очите на хората. Ще ги призная, ако с идването на работа след едномесечната ваканция,
първото нещо, което решат, е да си намалят и замразят заплатите. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:
Внасяла съм официално четири пъти такова предложение. Второто - да си намалят ваканциите и да почиват колкото всички останали граждани по празниците. Така е справедливо!
И за двете неща, докато бях депутат, внасях закон. Може да се види в деловодството. И все се отхвърляше. Да ви видим сега. Истински ли
сте против привилегиите или лицемерно-предизборно. Не съдете за политиците по красиви думи, а кой какво е направил с реални
действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кое не е така
-Щот сме твърде прости!
16:07 08.01.2026
2 тъй ли
16:07 08.01.2026
3 Дидо Д
Коментиран от #6
16:07 08.01.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А след тях и потоп‼️
16:08 08.01.2026
5 ГРАД ВРАЦА
16:09 08.01.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Дидо Д":С един и същ кодекс - да очакваш различен резултат си е ДЕ БИЛ ИЗЪМ❗
Коментиран от #8
16:09 08.01.2026
7 Град Симитли
Живо пиле да умре,
После пак да се съживи.
И да почне да кълве...?! :))
16:10 08.01.2026
8 Експерт
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Отварянето на Изборния кодекс в последния момент е изключително лоша практика
16:10 08.01.2026
9 Киселова
16:13 08.01.2026
10 Eйййй страшни маймуни са това политиците
16:13 08.01.2026