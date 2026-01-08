Нинова: Ще призная депутатите, ако след едномесечната ваканция си намалят и замразят заплатите

Изведнъж депутати от различни парламентарни групи заговориха срещу привилегиите. Сега ли се сетиха - предизборно? И се ограничиха

само до слизане от колите на НСО. Да замажат очите на хората. Ще ги призная, ако с идването на работа след едномесечната ваканция,

първото нещо, което решат, е да си намалят и замразят заплатите. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

Внасяла съм официално четири пъти такова предложение. Второто - да си намалят ваканциите и да почиват колкото всички останали граждани по празниците. Така е справедливо!

И за двете неща, докато бях депутат, внасях закон. Може да се види в деловодството. И все се отхвърляше. Да ви видим сега. Истински ли

сте против привилегиите или лицемерно-предизборно. Не съдете за политиците по красиви думи, а кой какво е направил с реални

действия.