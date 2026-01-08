Новини
България »
Нинова: Ще призная депутатите, ако след едномесечната ваканция си намалят и замразят заплатите

Нинова: Ще призная депутатите, ако след едномесечната ваканция си намалят и замразят заплатите

8 Януари, 2026 16:06 180 10

  • корнелия нинова-
  • депутати-
  • привилегии

Да ви видим сега. Истински ли сте против привилегиите или лицемерно-предизборно, каза тя

Нинова: Ще призная депутатите, ако след едномесечната ваканция си намалят и замразят заплатите - 1
Снимка: НБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изведнъж депутати от различни парламентарни групи заговориха срещу привилегиите. Сега ли се сетиха - предизборно? И се ограничиха
само до слизане от колите на НСО. Да замажат очите на хората. Ще ги призная, ако с идването на работа след едномесечната ваканция,
първото нещо, което решат, е да си намалят и замразят заплатите. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

Внасяла съм официално четири пъти такова предложение. Второто - да си намалят ваканциите и да почиват колкото всички останали граждани по празниците. Така е справедливо!

И за двете неща, докато бях депутат, внасях закон. Може да се види в деловодството. И все се отхвърляше. Да ви видим сега. Истински ли
сте против привилегиите или лицемерно-предизборно. Не съдете за политиците по красиви думи, а кой какво е направил с реални
действия.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кое не е така

    5 0 Отговор
    -Защо всичко около нас е толкова сложно?
    -Щот сме твърде прости!

    16:07 08.01.2026

  • 2 тъй ли

    3 1 Отговор
    кой иска признание от една презряна?

    16:07 08.01.2026

  • 3 Дидо Д

    3 0 Отговор
    Трябва ли правителство в оставка свалено с протести да пипа изборния кодекс? Според мен не!

    Коментиран от #6

    16:07 08.01.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Колко му е, те нали ще си заминат❗
    А след тях и потоп‼️

    16:08 08.01.2026

  • 5 ГРАД ВРАЦА

    3 0 Отговор
    Депутатите са толкова нагли че може да се оплачат и че им са ниски даже заплатите хаха

    16:09 08.01.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дидо Д":

    С един и същ кодекс - да очакваш различен резултат си е ДЕ БИЛ ИЗЪМ❗

    Коментиран от #8

    16:09 08.01.2026

  • 7 Град Симитли

    0 0 Отговор
    А представи си, како Кури
    Живо пиле да умре,
    После пак да се съживи.
    И да почне да кълве...?! :))

    16:10 08.01.2026

  • 8 Експерт

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Отварянето на Изборния кодекс в последния момент е изключително лоша практика

    16:10 08.01.2026

  • 9 Киселова

    0 0 Отговор
    Ще намалим депутатските заплати от 10 000 лв на 8 000 евро.

    16:13 08.01.2026

  • 10 Eйййй страшни маймуни са това политиците

    0 0 Отговор
    Казват истината, само когато ги изритат от хранилката.

    16:13 08.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове