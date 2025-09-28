Новини
България »
"Възраждане" организира протестно автошествие с искане за оставка на кабинета

"Възраждане" организира протестно автошествие с искане за оставка на кабинета

28 Септември, 2025 13:49 1 144 43

  • възраждане-
  • протест-
  • автомобили-
  • правителство

Протестът е част от по-широката кампания на "Възраждане" срещу настоящото правителство

"Възраждане" организира протестно автошествие с искане за оставка на кабинета - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Партия "Възраждане" организира днес протестно автошествие с искане за оставката на правителството, което ще започне в 13:00 часа от пътен възел Абланица на пътя София – Варна. В проявата ще се включат структури от областите Ловеч, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Враца, Монтана и Велико Търново.

Автошествието ще премине през Български извор, Ябланица, Луковит, Долни Дъбник, Плевен и ще завърши в Ловеч. Организаторите подчертават, че не се предвиждат блокади на движението по маршрута.

"С това автошествие искаме да кажем ясно, че искаме оставката на това продажно правителство на ГЕРБ, БСП, ДПС и ИТН", заяви зам.-председателят на общинската структура на "Възраждане" в ЛовечМоника Петрова.

Председателят на структурата в ЛовечМилен Белев допълни критиките към кабинета: "Криза след криза, проблеми след проблеми, които не се разрешават, нищо не се върши. Кой да разрешава проблемите на хората? Нали затова трябва да има това правителство, за да решава проблемите на хората, а те се разхождат на екскурзии в САЩ".

По маршрута на автошествието ще има засилено полицейско присъствие. Очакват се задръствания и образуване на колони от автомобили по направленията Варна – София на територията на област Ловеч и София – Русе в Ловешка и Плевенска област, както и на пътя Плевен – Ловеч.

Протестът е част от по-широката кампания на "Възраждане" срещу настоящото правителство, като партията вече е организирала множество подобни прояви в различни градове на страната през последните месеци.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 10 Отговор
    Сетихте се да го обявите в 14 часа.

    13:50 28.09.2025

  • 2 марш ве

    22 8 Отговор
    Б О К Л У К!!

    13:57 28.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Паисий е жив

    20 13 Отговор
    Копейките искат да се повозят малко. Утре ще излезе Желязков и ще каже, че няма как това правителство да продължи да функционира, защото няколко коли излезнаха на разходка. Хахахаха.

    14:00 28.09.2025

  • 5 копейкин

    24 9 Отговор
    спри да лъжеш бабите!

    14:00 28.09.2025

  • 6 Крайно време е !

    22 13 Отговор
    Всички руски бг еничари да се арестуват!

    14:02 28.09.2025

  • 7 12340

    11 7 Отговор
    За восъчната фигура на Хаджи Дончо до Росен,
    Николчо Гербавия казва, че не е восъчна, а силиконова, такъв бил протокола! :))

    14:02 28.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Коце от Максуда,Варна

    21 9 Отговор
    Селяндурите са нашият електорат!

    14:04 28.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 не се крий копейкин

    24 8 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!!!

    14:05 28.09.2025

  • 13 ООрана държава

    10 5 Отговор
    Покажете снимките де, изкарайте си заплатата

    14:06 28.09.2025

  • 14 Възраждане

    13 6 Отговор
    От вас коли, и гориво... от нас маршрути.

    14:06 28.09.2025

  • 15 КОПЕЙКИН

    13 5 Отговор
    ТИ КАТО БЕШЕ В МАСОВКАТА НА 50 МЕТРА ОТ ПУТИН НЕ МИСЛИ ЧЕ И ДРУГИТЕ ГИ ПОДРИТВАТ КАТО ТЕБ..

    14:09 28.09.2025

  • 16 ООрана държава

    8 8 Отговор
    Не правете автошествия, милиционерите записват ноюерата на колите и след това започва ченгеджииски тормоз

    14:09 28.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Петнадесет

    7 9 Отговор
    Непрекъснат натиск. Да не се отпускат!

    14:10 28.09.2025

  • 19 Боко

    18 6 Отговор
    Връщай парите бе!

    14:11 28.09.2025

  • 20 Има ни пак

    25 6 Отговор
    Добре де. И като бутнете правителството какво ще правите? Избори???!!!! И какво от това. Няма как сами да управлявате. Европа няма да позволи руско управление. И с кой ще управлявате? Само залъгвате наивниците. Само си вижте сиромашките протести и мирясайте. Вашата няма да стане.
    ?

    Коментиран от #23

    14:17 28.09.2025

  • 21 Ццц за йгф

    18 6 Отговор
    Срещнеш ли копейка трепИ.

    14:18 28.09.2025

  • 22 Бутача

    14 4 Отговор
    Отпушвам Газа на задръстени русофили-БЕЗПЛАТНО

    Коментиран от #24

    14:19 28.09.2025

  • 23 Пепи Волгата

    18 7 Отговор

    До коментар #20 от "Има ни пак":

    Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото!

    14:19 28.09.2025

  • 24 ВЗРИВЯВАЙ

    13 5 Отговор

    До коментар #22 от "Бутача":

    АЛЬОША

    14:21 28.09.2025

  • 25 Участник

    10 4 Отговор
    Желаещите са много !Сандвичите не стигат !

    14:29 28.09.2025

  • 26 Цончо

    11 4 Отговор
    Пак пропускам!Москвича не запали !

    14:31 28.09.2025

  • 27 Никой

    9 3 Отговор
    Когато душата ти иска социализъм , а тялото приключения . Така и Коце баламосва привържениците си . " В Русия съм , но почивам на яхта в Гърция, ама само за интервюто с " тьотка ".

    14:32 28.09.2025

  • 28 Мерояо

    4 7 Отговор
    Боци и Шиши са наредили на Възраждане да протестират до дупка. Знаейки че кога Възраждане протестира друг никой не иска да протестира.

    14:32 28.09.2025

  • 29 Пародии

    7 2 Отговор
    някакви са копейките!

    14:35 28.09.2025

  • 30 Как

    9 4 Отговор
    Шествие с руски знамена!Възраждане са сбирщина хулигани. Само гледат да се сбият с някого.

    14:35 28.09.2025

  • 31 Абсурдни

    9 2 Отговор
    Тия умрелите освен да правят протести пета година положителен ефект нямат…

    14:37 28.09.2025

  • 32 Р Г В

    1 7 Отговор
    Спомняме си че преди около година проф. Мермерски заяви с гордост от САЩ че супер Бой.... ще присъства на срещата Д. Т. и В. П. но уви нищо подобно не се случи. Сега се теражира новината че Д.Т. се е срещнал и снимал с прем.... Р. Ж. и по всяка вероятност пак се оказа кьор фишек.

    14:41 28.09.2025

  • 33 Наблюдател

    7 0 Отговор
    Трима се сбиха за последния сандвич !

    14:42 28.09.2025

  • 34 Тежка е участта

    8 1 Отговор
    Какво да се прави. Рублите трябва да се заслужат. Иначе Копейкин отива при Болен. А без трудави навици какво ще прави?

    Коментиран от #35

    14:43 28.09.2025

  • 35 Ветеренаря

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Тежка е участта":

    Ще опложда крави !

    14:44 28.09.2025

  • 36 Дядо Йоцо гледа

    3 0 Отговор
    Без мене

    14:47 28.09.2025

  • 37 Лукойл

    3 0 Отговор
    Даряваме безвъзмездно 100 литра гориво !

    14:48 28.09.2025

  • 38 Виж сега,

    6 1 Отговор
    С вашите ялови протести отивайте на.....Абе вие си знаете къде.И не се връщайте,,жалкари

    14:49 28.09.2025

  • 39 оня с коня

    4 0 Отговор
    Прави впечатление ча Възраждане нямат и Грам Партиен и Административен опит- КАК ТАКА ще организират УРГОЛЕЖКАТА протестно Автошествие,преди да са ОТЧЕЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ от Вчерашния Протест?А е стара и резултатна Паргийна практика- ОТЧИТАТ СЕ Резултатите подробно и безпристрастно,ако е наличен Успех- Отличниците се награждават,ако пък има Провал - виновните се наказват и т.н.И така:КАКЪВ Е РЕЗУЛТАТА от вчерашния ви протест бе Възрожденци- КАКВО ПОСТИГНАХТЕ?Май е по-добре да не питам...

    14:49 28.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Колко неадекватен трябва да си верно

    1 3 Отговор
    В настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    15:04 28.09.2025

  • 42 Никой

    2 2 Отговор
    Що не вземат да питат КОпейката за двете арестувани българки в Русия . Росица Георгиева на 3 години затвор , " за оправдание на тероризма " затова ,че написала коментар под текст в накакъв руски сайт. Другата Даниела Кехайова за тероризъм . Има и още една българка - студентка на 24 г. за измама. То и министерството на МВнР мълчи нацапало гащите от страх като чуе само думата - Русия. Назависимост искали !

    15:04 28.09.2025

  • 43 емигрант

    4 0 Отговор
    ех руски подлоги путин плаща добре в копеики как няма да протестирате иначе копеиката ще връща парите

    15:05 28.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове