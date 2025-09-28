"Възраждане" организира протестно автошествие с искане за оставка на кабинета

Партия "Възраждане" организира днес протестно автошествие с искане за оставката на правителството, което ще започне в 13:00 часа от пътен възел Абланица на пътя София – Варна. В проявата ще се включат структури от областите Ловеч, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Враца, Монтана и Велико Търново.
Автошествието ще премине през Български извор, Ябланица, Луковит, Долни Дъбник, Плевен и ще завърши в Ловеч. Организаторите подчертават, че не се предвиждат блокади на движението по маршрута.
"С това автошествие искаме да кажем ясно, че искаме оставката на това продажно правителство на ГЕРБ, БСП, ДПС и ИТН", заяви зам.-председателят на общинската структура на "Възраждане" в ЛовечМоника Петрова.
Председателят на структурата в ЛовечМилен Белев допълни критиките към кабинета: "Криза след криза, проблеми след проблеми, които не се разрешават, нищо не се върши. Кой да разрешава проблемите на хората? Нали затова трябва да има това правителство, за да решава проблемите на хората, а те се разхождат на екскурзии в САЩ".
По маршрута на автошествието ще има засилено полицейско присъствие. Очакват се задръствания и образуване на колони от автомобили по направленията Варна – София на територията на област Ловеч и София – Русе в Ловешка и Плевенска област, както и на пътя Плевен – Ловеч.
Протестът е част от по-широката кампания на "Възраждане" срещу настоящото правителство, като партията вече е организирала множество подобни прояви в различни градове на страната през последните месеци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:50 28.09.2025
2 марш ве
13:57 28.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Паисий е жив
14:00 28.09.2025
5 копейкин
14:00 28.09.2025
6 Крайно време е !
14:02 28.09.2025
7 12340
Николчо Гербавия казва, че не е восъчна, а силиконова, такъв бил протокола! :))
14:02 28.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Коце от Максуда,Варна
14:04 28.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 не се крий копейкин
14:05 28.09.2025
13 ООрана държава
14:06 28.09.2025
14 Възраждане
14:06 28.09.2025
15 КОПЕЙКИН
14:09 28.09.2025
16 ООрана държава
14:09 28.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Петнадесет
14:10 28.09.2025
19 Боко
14:11 28.09.2025
20 Има ни пак
?
Коментиран от #23
14:17 28.09.2025
21 Ццц за йгф
14:18 28.09.2025
22 Бутача
Коментиран от #24
14:19 28.09.2025
23 Пепи Волгата
До коментар #20 от "Има ни пак":Не знам и не ме интересува!Аз избрах еврото!
14:19 28.09.2025
24 ВЗРИВЯВАЙ
До коментар #22 от "Бутача":АЛЬОША
14:21 28.09.2025
25 Участник
14:29 28.09.2025
26 Цончо
14:31 28.09.2025
27 Никой
14:32 28.09.2025
28 Мерояо
14:32 28.09.2025
29 Пародии
14:35 28.09.2025
30 Как
14:35 28.09.2025
31 Абсурдни
14:37 28.09.2025
32 Р Г В
14:41 28.09.2025
33 Наблюдател
14:42 28.09.2025
34 Тежка е участта
Коментиран от #35
14:43 28.09.2025
35 Ветеренаря
До коментар #34 от "Тежка е участта":Ще опложда крави !
14:44 28.09.2025
36 Дядо Йоцо гледа
14:47 28.09.2025
37 Лукойл
14:48 28.09.2025
38 Виж сега,
14:49 28.09.2025
39 оня с коня
14:49 28.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Колко неадекватен трябва да си верно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
15:04 28.09.2025
42 Никой
15:04 28.09.2025
43 емигрант
15:05 28.09.2025