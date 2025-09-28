"Възраждане" организира протестно автошествие с искане за оставка на кабинета

Партия "Възраждане" организира днес протестно автошествие с искане за оставката на правителството, което ще започне в 13:00 часа от пътен възел Абланица на пътя София – Варна. В проявата ще се включат структури от областите Ловеч, Плевен, Пловдив, Стара Загора, Враца, Монтана и Велико Търново.

Автошествието ще премине през Български извор, Ябланица, Луковит, Долни Дъбник, Плевен и ще завърши в Ловеч. Организаторите подчертават, че не се предвиждат блокади на движението по маршрута.

"С това автошествие искаме да кажем ясно, че искаме оставката на това продажно правителство на ГЕРБ, БСП, ДПС и ИТН", заяви зам.-председателят на общинската структура на "Възраждане" в ЛовечМоника Петрова.

Председателят на структурата в ЛовечМилен Белев допълни критиките към кабинета: "Криза след криза, проблеми след проблеми, които не се разрешават, нищо не се върши. Кой да разрешава проблемите на хората? Нали затова трябва да има това правителство, за да решава проблемите на хората, а те се разхождат на екскурзии в САЩ".

По маршрута на автошествието ще има засилено полицейско присъствие. Очакват се задръствания и образуване на колони от автомобили по направленията Варна – София на територията на област Ловеч и София – Русе в Ловешка и Плевенска област, както и на пътя Плевен – Ловеч.

Протестът е част от по-широката кампания на "Възраждане" срещу настоящото правителство, като партията вече е организирала множество подобни прояви в различни градове на страната през последните месеци.