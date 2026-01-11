Тежка катастрофа с жертва затвори пътя Разград - Попово в района на бившия Военен лагер, съобщиха от полицията, цитирани от Dariknews.bg. Около 16 часа днес автомобил, управляван от 34-годишен водач, който пътува от Разград към село Благоево, навлиза в насрещното платно и се удря в идващия откъм Благоево джип, шофиран от 41-годишен разградчанин.
На място са изпратени екипи на Полицията и Спешна помощ. На път за болницата умира 59-годишен пътник на задната седалка на единия автомобил. Към момента се изяснява състоянието на водача на колата и 13-годишния му син, пътувал на предната седалка. С контузни рани, но без опасност за живота са водачът на другата кола и съпругата му.
Извършва се оглед на местопроизшествието за изясняване на обстоятелствата, довели до катастрофата. Пътят е затворен за движение. Обходният маршрут за всички превозни средства е през село Балкански.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питане
Коментиран от #4
18:26 11.01.2026
2 ДрайвингПлежър
Иначе няма му зачитаме смъртта!
Не знам колко още му трябва на българина да разбере каква гнусна пропаганда му сервират, че като го глобят и ще му спасят живота!
ПРОСТО Е! СИСТЕМАТА Е НАПРАВЕНА ТАКА, ЧЕ ДА ИЗКАРВА ПАРИ!!!
Вие искате да спрете 350 милиона, колкото са глобите за 2025, които се вливат в полицейските джобове ли?!!! (и това е непълна година с новите повишени глоби - целта за 2026 е ПОНЕ ПОЛОВИН МИЛИАРД да се открадне от вас!)
Нищо де - продължавайте да ръкопляскайте на собственото ви убийство! То си е форма на естествен подбор!
18:27 11.01.2026
3 сноу
19:16 11.01.2026
4 Ицо
До коментар #1 от "Питане":Под снимката пише, че е илюстрована, т.е. не е от местопроизшествието.
19:49 11.01.2026