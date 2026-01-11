Тежка катастрофа с жертва затвори пътя Разград - Попово в района на бившия Военен лагер, съобщиха от полицията, цитирани от Dariknews.bg. Около 16 часа днес автомобил, управляван от 34-годишен водач, който пътува от Разград към село Благоево, навлиза в насрещното платно и се удря в идващия откъм Благоево джип, шофиран от 41-годишен разградчанин.

На място са изпратени екипи на Полицията и Спешна помощ. На път за болницата умира 59-годишен пътник на задната седалка на единия автомобил. Към момента се изяснява състоянието на водача на колата и 13-годишния му син, пътувал на предната седалка. С контузни рани, но без опасност за живота са водачът на другата кола и съпругата му.

Извършва се оглед на местопроизшествието за изясняване на обстоятелствата, довели до катастрофата. Пътят е затворен за движение. Обходният маршрут за всички превозни средства е през село Балкански.