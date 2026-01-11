Новини
България »
Разград »
Катастрофа с жертва затвори пътя Разград - Попово

Катастрофа с жертва затвори пътя Разград - Попово

11 Януари, 2026 18:20 1 055 4

  • катастрофа-
  • жертва-
  • разград- попово

Около 16 часа днес автомобил, управляван от 34-годишен водач, който пътува от Разград към село Благоево, навлиза в насрещното платно и се удря в идващия откъм Благоево джип, шофиран от 41-годишен разградчанин

Катастрофа с жертва затвори пътя Разград - Попово - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа с жертва затвори пътя Разград - Попово в района на бившия Военен лагер, съобщиха от полицията, цитирани от Dariknews.bg. Около 16 часа днес автомобил, управляван от 34-годишен водач, който пътува от Разград към село Благоево, навлиза в насрещното платно и се удря в идващия откъм Благоево джип, шофиран от 41-годишен разградчанин.

На място са изпратени екипи на Полицията и Спешна помощ. На път за болницата умира 59-годишен пътник на задната седалка на единия автомобил. Към момента се изяснява състоянието на водача на колата и 13-годишния му син, пътувал на предната седалка. С контузни рани, но без опасност за живота са водачът на другата кола и съпругата му.

Извършва се оглед на местопроизшествието за изясняване на обстоятелствата, довели до катастрофата. Пътят е затворен за движение. Обходният маршрут за всички превозни средства е през село Балкански.


Разград / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    6 1 Отговор
    КЪДЕ Е СНЕГА на снимката ???

    Коментиран от #4

    18:26 11.01.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    13 1 Отговор
    Най-важното е да си е платил човека глобите към КАТ и да е спазвал средна скорост!
    Иначе няма му зачитаме смъртта!

    Не знам колко още му трябва на българина да разбере каква гнусна пропаганда му сервират, че като го глобят и ще му спасят живота!

    ПРОСТО Е! СИСТЕМАТА Е НАПРАВЕНА ТАКА, ЧЕ ДА ИЗКАРВА ПАРИ!!!
    Вие искате да спрете 350 милиона, колкото са глобите за 2025, които се вливат в полицейските джобове ли?!!! (и това е непълна година с новите повишени глоби - целта за 2026 е ПОНЕ ПОЛОВИН МИЛИАРД да се открадне от вас!)

    Нищо де - продължавайте да ръкопляскайте на собственото ви убийство! То си е форма на естествен подбор!

    18:27 11.01.2026

  • 3 сноу

    2 0 Отговор
    Получил е съобщение от шиши да мине по напряко но...тоя с джипа явно е от другото дупесе...

    19:16 11.01.2026

  • 4 Ицо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Питане":

    Под снимката пише, че е илюстрована, т.е. не е от местопроизшествието.

    19:49 11.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове