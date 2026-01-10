Костадинов: Целта на "Възраждане" е да спечели тези избори и да управлява България

"Целта на "Възраждане" е да спечели тези избори, да стане първа политическа сила и да управлява България". Това заяви пред представители на медиите в Плевен лидерът на партията Костадин Костадинов, цитиран от БТА.
Той е в града по повод организационен съвет на "Възраждане", който е посветен на предизборната кампания. На него ще се коментира кампанията на партията и поставените основни цели.
Според Костадинов този парламент е изчерпан, амортизиран и вреден и колкото по-бързо отиде в историята, толкова по-добре. Той изрази мнение, че и другите парламенти преди него са били такива, защото времето на т. нар. евроатлантическа България е изтекло окончателно. Включително с вкарването насила на България в еврозоната и приемането на една чужда валута, с което България вече няма своя, допълни председателят на "Възраждане".
Според него всичко това е довело до една категорична присъда, която българските граждани ще произнесат на предстоящите избори срещу евроатлантическия елит на България.
"Крайно време е България да бъде преоснована като държава и е крайно време да си възстановим свободата и независимостта. Основната цел на „Възраждане“ след спечелването на парламентарните избори ще бъде възстановяването на българската национална валута, възстановяването на българската независимост и изкарването на България от еврозоната", каза той.
На въпрос какво ще направят, ако президентът им връчи мандат за съставяне на правителство, Костадинов отговори, че не се знае на кого ще бъде връчен третият мандат. От партията смятат, че този мандат трябва да бъде максимално бързо прекратен, т.е. когато и който го получи, веднага да го върне на президента, за да може да се насрочат изборите. България няма повече време за губене, каза Костадинов.
"Дали по море, дали по суша, дали във въздуха, войната се води навсякъде в момента. Няма как нещо подобно да бъде прието от нас и ние от "Възраждане" заявихме ясно и категорично, че не признаваме този ангажимент, както и не признаваме всички останали действия на това правителство, които са абсолютно незаконни. И правителството, и парламентът изчерпаха вече своето време. Колкото по-бързо отидем на избори, толкова по-добре", добави лидерът на партията.
По повод исканията за оставка на Борислав Сарафов Костадинов заяви, че Сарафов "трябва да бъде подведен под наказателна отговорност заради това, че в момента незаконно стои в кабинета на главния прокурор".
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Първо спри
14:15 10.01.2026
3 ИМПЕРИАЛИСТ
14:17 10.01.2026
4 Олеле, майко!
Щял да управлява?!
Радевата шайка се размърда- Възраждане, ППДБ, отломките на БСП, Величия, Мечове и т.н. Откак разбраха , че Резидента няма да се явява на избори, пак взеха да сънуват властта. Инак ако Радев се беше явил, щеше да им обере електората на всичките.
14:18 10.01.2026
5 Оракула от Делфи
но Путин с неговта война му изяде главата!!!
Много неща при тази партия , зависят повече от "Бай Дончо"
и изцепките му !
Колкото от Диктатора с "памперсите" , Путин!!!
Може и да не влезе в БГ- Парламента след тези избори!!!
14:19 10.01.2026
6 мдам
14:20 10.01.2026
7 ДПС ще бъде втора политическа сила.
Боко обаче пак ще играе с Радев и Шайката му.
14:21 10.01.2026
8 Коко
14:22 10.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Жоро
14:25 10.01.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #23
14:27 10.01.2026
12 Избирач
14:27 10.01.2026
13 Как върви строежа
Лятото наближава и е време
За слагаш
Пембяните Гащи
Гагаузко .
14:28 10.01.2026
14 си дзън
14:29 10.01.2026
15 Миризлив пор
14:29 10.01.2026
16 Копейкин
14:31 10.01.2026
17 Дедовладика
14:32 10.01.2026
18 Петров
14:32 10.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Да обаче
14:33 10.01.2026
21 Копейкин
14:33 10.01.2026
22 Филип Киркоров
14:35 10.01.2026
23 Възраждане -Бургас
До коментар #11 от "Последния Софиянец":ХОРА БДЕТЕ! Народния представител от Възраждане Ангел Георгиев е публикувал същото от 2 млн.и 400 хиляди битови абонати на всеки ще бъдат надписани сметките с по 40-50 лева а това са над 100 млн.месечно. Апелира след изборите след по малко от 3 месеца да бъдат затворени всички граници и сухопътни и морски за да не могат да избягат с крадените милиони крадците от ИТН.
14:37 10.01.2026
24 Р Г В
14:38 10.01.2026
25 БеГемот
14:40 10.01.2026
26 Рехави
14:40 10.01.2026
27 Фикри
14:43 10.01.2026
28 Феникс
14:43 10.01.2026
29 Хомосъветикyc си отива, идва светлина
Българския Лев никъде не е Ходил и сам ще се върне ..... Той си е и си е!
Тоя Костя ходи да се моли на Рублата за да се биела с Еврото?!
но и какво стана Бостана - земите, курортите ни ги обра Рублата,
и започна да се прикрива, чрез еврото да не може народа Български
- Гладиаторите на Спартак да си имат Лъвове!
14:45 10.01.2026
30 Линда
14:46 10.01.2026
31 Този циганин ще ни върне при Путин!
14:46 10.01.2026