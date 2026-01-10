Новини
България »
Плевен »
Костадинов: Целта на "Възраждане" е да спечели тези избори и да управлява България

10 Януари, 2026 14:12 611 31

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • избори-
  • спечелване-
  • първа политическа сила

Според Костадинов този парламент е изчерпан, амортизиран и вреден и колкото по-бързо отиде в историята, толкова по-добре

Костадинов: Целта на "Възраждане" е да спечели тези избори и да управлява България - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Целта на "Възраждане" е да спечели тези избори, да стане първа политическа сила и да управлява България". Това заяви пред представители на медиите в Плевен лидерът на партията Костадин Костадинов, цитиран от БТА.

Той е в града по повод организационен съвет на "Възраждане", който е посветен на предизборната кампания. На него ще се коментира кампанията на партията и поставените основни цели.

Според Костадинов този парламент е изчерпан, амортизиран и вреден и колкото по-бързо отиде в историята, толкова по-добре. Той изрази мнение, че и другите парламенти преди него са били такива, защото времето на т. нар. евроатлантическа България е изтекло окончателно. Включително с вкарването насила на България в еврозоната и приемането на една чужда валута, с което България вече няма своя, допълни председателят на "Възраждане".

Според него всичко това е довело до една категорична присъда, която българските граждани ще произнесат на предстоящите избори срещу евроатлантическия елит на България.

"Крайно време е България да бъде преоснована като държава и е крайно време да си възстановим свободата и независимостта. Основната цел на „Възраждане“ след спечелването на парламентарните избори ще бъде възстановяването на българската национална валута, възстановяването на българската независимост и изкарването на България от еврозоната", каза той.

На въпрос какво ще направят, ако президентът им връчи мандат за съставяне на правителство, Костадинов отговори, че не се знае на кого ще бъде връчен третият мандат. От партията смятат, че този мандат трябва да бъде максимално бързо прекратен, т.е. когато и който го получи, веднага да го върне на президента, за да може да се насрочат изборите. България няма повече време за губене, каза Костадинов.

"Дали по море, дали по суша, дали във въздуха, войната се води навсякъде в момента. Няма как нещо подобно да бъде прието от нас и ние от "Възраждане" заявихме ясно и категорично, че не признаваме този ангажимент, както и не признаваме всички останали действия на това правителство, които са абсолютно незаконни. И правителството, и парламентът изчерпаха вече своето време. Колкото по-бързо отидем на избори, толкова по-добре", добави лидерът на партията.

По повод исканията за оставка на Борислав Сарафов Костадинов заяви, че Сарафов "трябва да бъде подведен под наказателна отговорност заради това, че в момента незаконно стои в кабинета на главния прокурор".


Плевен / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Първо спри

    27 6 Отговор
    Да набеждаваш опонентите си за щяло и нещяло. Величие били американски проект, ваксините били отрова (въпреки че всички бяхте ваксинирани), щяхме да пращаме войници в Украйна насилствено и тн и тн. Това НЕ Е поведение на политик достоен за уважение.

    14:15 10.01.2026

  • 3 ИМПЕРИАЛИСТ

    26 5 Отговор
    Този е "МРЪДНАЛ" окончателно.

    14:17 10.01.2026

  • 4 Олеле, майко!

    14 7 Отговор
    и тоя хептен не е в час!

    Щял да управлява?!
    Радевата шайка се размърда- Възраждане, ППДБ, отломките на БСП, Величия, Мечове и т.н. Откак разбраха , че Резидента няма да се явява на избори, пак взеха да сънуват властта. Инак ако Радев се беше явил, щеше да им обере електората на всичките.

    14:18 10.01.2026

  • 5 Оракула от Делфи

    13 4 Отговор
    Костадинов имаше претенций за начетено момче ,
    но Путин с неговта война му изяде главата!!!
    Много неща при тази партия , зависят повече от "Бай Дончо"
    и изцепките му !
    Колкото от Диктатора с "памперсите" , Путин!!!
    Може и да не влезе в БГ- Парламента след тези избори!!!

    14:19 10.01.2026

  • 6 мдам

    17 8 Отговор
    Целта на възраждане е да предаде България на Путин и той да я управлява. Костя ще бъде везир, или паша на варненския вилает.

    14:20 10.01.2026

  • 7 ДПС ще бъде втора политическа сила.

    3 15 Отговор
    На хората им писнаха врътките на Борисов и на Радев. Ще гласуват за доказана европейска партия, каквато е ДПС.

    Боко обаче пак ще играе с Радев и Шайката му.

    14:21 10.01.2026

  • 8 Коко

    17 5 Отговор
    Копейкин е отвъртел тотално

    14:22 10.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Жоро

    7 3 Отговор
    След последните ти коментари за Тръмп и защитата ти на комунистически диктатори!Забрави!Загуби много гласове от тъпотия!

    14:25 10.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Случва се нещо страшно и кошмарно. Като за последен парламент председателката на енергийната комисия в народното събрание павелка митова ИТН ( Има Такива Нещастници) е пратила заповед до трите енерго-разпределителни дружества да надпишат сметките на всички битови абонати за Ел.енергия с по 10% за месеците декември и януари. Понеже това е последен парламент за тях да компенсират оставащите 3 години до края на мандата който трябваше да се състои за това правителство и бе свалено от народа. Разчетите са около 100 милиона месечно от тези надписани сметки които ще отидат в джобовете на олигарсите и мафията ментор на ИТН. Моля всеки да следи сметките си спрямо миналата година и ако се случи да извършим граждански арест за грабителите от ИТН които за последно са решили да "ощавят" населението.

    Коментиран от #23

    14:27 10.01.2026

  • 12 Избирач

    4 1 Отговор
    Aкo иcкaм дa глacyвaм зa 0ПГ ГP0Б, щe глacyвaм зa 0ПГ ГP0Б, a нe зa пaтepицитe им.

    14:27 10.01.2026

  • 13 Как върви строежа

    6 0 Отговор
    Басейна напълнен ли е ?

    Лятото наближава и е време
    За слагаш

    Пембяните Гащи

    Гагаузко .

    14:28 10.01.2026

  • 14 си дзън

    5 1 Отговор
    Възраждане ще изпълнят целта си, когато аз заема мястото на Путин.

    14:29 10.01.2026

  • 15 Миризлив пор

    9 0 Отговор
    Този е като Волен Сидеров от алиекспрес! Поне Волен имаше някаква харизма и не говореше толкова глупости.

    14:29 10.01.2026

  • 16 Копейкин

    2 2 Отговор
    Излизане от ЕС НАТО и еврозоната! Влизане в брикс!

    14:31 10.01.2026

  • 17 Дедовладика

    8 0 Отговор
    Мокрият сън на един копанар...

    14:32 10.01.2026

  • 18 Петров

    6 0 Отговор
    Любопитно е че Костадинов говори как щял да върне България на българите.Как щял да направи това или онова....НО никога не казва как ще го постигне !! От къде например ще намери пари и инвеститори за да ни направи велика сила , защото както знаете всико става с пари. Също така държават подържа ромите което също е разход.

    14:32 10.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да обаче

    3 0 Отговор
    ти вече се осрааа. Защо гласува с гепи за частните болници закона за лекарствата без търг? Деса ти вдигна химикалката, и ти вдигна твоето химикалче. Само това е достатъчно да не гласувам повече за вашата формация. Нали сте за народа, а гласувате стещу него. После пак си купувай имоти, било то в село "Константиново," или в Шабла. Продажник, много ме разочарова, мръсник.

    14:33 10.01.2026

  • 21 Копейкин

    3 1 Отговор
    Връщане на лева, този път вързан за истински пари, като рублата или юана, може и кубинско песо или венецуелско!

    14:33 10.01.2026

  • 22 Филип Киркоров

    2 0 Отговор
    Да целта на тоя със сините ве н ци по челюстите си е да управлява България/!?!?

    14:35 10.01.2026

  • 23 Възраждане -Бургас

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    ХОРА БДЕТЕ! Народния представител от Възраждане Ангел Георгиев е публикувал същото от 2 млн.и 400 хиляди битови абонати на всеки ще бъдат надписани сметките с по 40-50 лева а това са над 100 млн.месечно. Апелира след изборите след по малко от 3 месеца да бъдат затворени всички граници и сухопътни и морски за да не могат да избягат с крадените милиони крадците от ИТН.

    14:37 10.01.2026

  • 24 Р Г В

    1 0 Отговор
    Този мечтател трябва да бъде незабавно хоспитализиран и поставен на апаратно дишане. Не се чува какви ги бръщолеви , явно е прихванал няколко грипни вируса а може и западно Нилска треска. Горкия историк дори не умее да тълкува колелото на политическите събития и борбите за власт от средновековието до наши дни . Такива еднодневки са обречени.

    14:38 10.01.2026

  • 25 БеГемот

    1 0 Отговор
    Фъргай са от моста !

    14:40 10.01.2026

  • 26 Рехави

    1 1 Отговор
    протести ама сладки сънища

    14:40 10.01.2026

  • 27 Фикри

    0 1 Отговор
    Работата е сигурна, само Дунав да тръгне на обратно и сте вие.

    14:43 10.01.2026

  • 28 Феникс

    0 0 Отговор
    Абе като гледам коментарите си мисля че има голям шанс Възраждане да стане първа политическа сила, ако няма ала бала със машините естествено! Голям дразнител е за фараоните, жълтопаветието и административните плъхове на ГЕРБ! :)

    14:43 10.01.2026

  • 29 Хомосъветикyc си отива, идва светлина

    0 0 Отговор
    Тоя не българин, щял да ни връща Българския Лев?!?!?

    Българския Лев никъде не е Ходил и сам ще се върне ..... Той си е и си е!

    Тоя Костя ходи да се моли на Рублата за да се биела с Еврото?!

    но и какво стана Бостана - земите, курортите ни ги обра Рублата,
    и започна да се прикрива, чрез еврото да не може народа Български
    - Гладиаторите на Спартак да си имат Лъвове!

    14:45 10.01.2026

  • 30 Линда

    0 0 Отговор
    Слава богу , че се махнах от бг . То това остава Костадинов премиер

    14:46 10.01.2026

  • 31 Този циганин ще ни върне при Путин!

    1 1 Отговор
    Убава работа, ама циганска!

    14:46 10.01.2026

