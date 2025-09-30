Новини
Откриха две тела в хамбар на борда на кораб в Бургас

30 Септември, 2025 12:41 697 4

  • тела-
  • хамбар-
  • бургас

Двете открити лица не са служители или работници в пристанищния терминал

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама души са открити мъртви в хамбар на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови кораб за генерални товари DEVBULK BEGUM (IMO: 9625607), предаде Maritime.bg.

Телата им са открити тази нощ, когато започва обработка на кораба в терминал на Пристанище Бургас.

Мъжете са били в товарен хамбар, където е установена тяхната смърт. Те не са част от екипажа на построения през 2012 година плавателен съд.

Двете открити лица не са служители или работници в пристанищния терминал.

Корабът е собственост и се менажира от базирани в Истанбул компании, според справка в Equasis.

Съдът е превозвал товар меден концентрат от Перу.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 странно

    9 0 Отговор
    ние изнасяме мед и злато за без пари а сме внасяли мед....?......??

    Коментиран от #3

    12:50 30.09.2025

  • 2 От Перу

    7 0 Отговор
    Меден концентрат!!!! Да не е бил бял концентрат

    12:53 30.09.2025

  • 3 Дтлк

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "странно":

    Внасяме полуфабрикати и правим краен продукт.

    13:02 30.09.2025

  • 4 Ха-ха

    0 0 Отговор
    На Цоло Вутов схемите.

    13:08 30.09.2025

