Първи подробности за двата трупа, открити в хамбар на кораб в Бургас

30 Септември, 2025 14:41 699 4

Единият от тях е българин, от Варна, самоличността му е установена, той е с инициали Д.Д., бил е на 57 години

Първи подробности за двата трупа, открити в хамбар на кораб в Бургас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъжете, открити мъртви в хамбар на кораб в Бургас, са били с маски, но не тип противогази, а най-обикновени, съобщава "Флагман".

Телата на двамата са открити при започване на разтоварни дейности в кораб, акостирал на 30-о корабно място в бургаското пристанище снощи. Около 02:30 часа е подаден сигнал на тел.112, че при отваряне на трюма на плавателния съд, идващ от Южна Америка с 5 000 тона меден концентрат, пристанищните работници и част от екипажа са се натъкнали на телата.

Загадка е как са попаднали сред отровния товар, от който очевидно са дишали. Единият от тях е българин, от Варна, самоличността му е установена, той е с инициали Д.Д., бил е на 57 години. Другият е чужденец, с неустановена самоличност, на този етап. Това съобщи източник, който към момента се намира на борда на плавателния съд.

Корабът е потеглил от Южна Америка, но се е отбил и на пристанище в Турция, където е разтоварил част от концентрата. Много е вероятно мъжете да са се качили на борда именно в Турция. Те не са членове на екипажа. Към момента на пристанището се сформира екип от прокурор, разследващи полицаи и гранична полиция, които поемат случая.

От пристанището са категорични, че нямат връзка със станалото на борда, тъй като не са нарушавани правилата за безопасност на труда на наша територия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 1488

    4 2 Отговор
    хамбар на кораб
    вместо трюм
    🐔🦃🐦🐤

    14:45 30.09.2025

  • 2 морски

    3 0 Отговор
    При липса на кислород в трюма ,няма човек който да оживее !!Интересно е какво са правили там ,и защо никой от екипажа не ги е видял

    Коментиран от #3

    14:47 30.09.2025

  • 3 честен ционист

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "морски":

    Може би са умряли от някаква екзотична болест и са ги метнали у товарното, да не заразят останалата част от екипажа, а може просто да са решили да им поделят плячката за контрабандата. Все пак Бургас е извяестен като българския Веракруз, а кметът е пират от класа.

    14:50 30.09.2025

  • 4 Българин

    4 0 Отговор
    и чужденец с неуставена самоличност ? И как са разбрали тогава , или е цветнокож ?

    14:51 30.09.2025

