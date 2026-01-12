Калоян Методиев пред ФАКТИ: Борисов връща панически мандата заради протестите и Пеевски

Депутатите се връщат на работа, президентът връчва първия мандат на ГЕРБ… Накъде поема България, но вече с официална валута евро… Пред ФАКТИ говори политологът Калоян Методиев.



- Г-н Методиев, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ще върнат мандата за съставяне на правителство, след като президентът Румен Радев им го връчи. Защо водещата партия не иска да опита втори кабинет в този парламент…

- Борисов е царят на отричането, себеотричането, скриването на мислите, мимикрията, неяснотите. В едно и също изречение може да изрече две противоположни неща, които подкрепя. И в следващото да ги отрече. Как не иска да прави кабинет като каза, че правителството е успешно? Защо връща мандата като е мандатоносител? Коалицията им де факто беше петорна – ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ, ИТН и няколко независими депутати, които се присъединиха към мнозинството. Имат солидно математическо мнозинство. Освен ГЕРБ другите не искат избори. Отговорът е страх. От две неща. Първото са протестите, които принудиха правителството да подаде оставка. Второто е да се спасява от Пеевски. Борисов връща панически мандата заради протестите и Пеевски. Не е от добро сърце. Сега пред лидера на ГЕРБ стои въпросът в каква нова конфигурация да се скрие, кого да „удуши“, как да се препере. Нищо ново.

- Кой какви щети понесе от участниците в тази коалиция?

- БСП и ИТН са в кома. Те влязоха в това управление след безогледна предизборна лъжа, че никога с ГЕРБ, даже Слави Трифонов щеше да ги чегърта. БСП лъгаха цяла кампания, подписваха и санитарен кордон срещу Пеевски. Тези партии са лъжци в очите на избирателите си. Кой нормален и себеуважващ се човек ще гласува за партия, която го е излъгала нагло и грозно? И после е управлявавала безогледно. А накрая са изхвърлени с протести. Това са най-потърпевшите. Да ги наречем труповете БСП и ИТН. Борисов, както се видя на частичните избори в Пазарджик, се класира чак 6-ти, така че смятам, че сериозно ще му падне резултатът. ДПС е схема и там няма как да знаем какво ще стане, защото говорим за клиентела, а не за електорат. Но те са функция на конкретния гостоприемник. В случая ГЕРБ, БСП, ИТН... Сами по себе си не са големи. Митът само им е голям.

- ГЕРБ, БСП и ИТН били много различни, но стратегическите цели са изпълнени – Шенген и Еврозона… Това чухме още от Борисов. Така ли е?

- Много са си еднакви. Стратегическите цели се точат години наред. Борисов забави Шенген с десетилетие. Още 2011-а каза, че остава да се боядиса една сграда и влизаме. Дюнер ни пазеше. Само че затъна в корупция (според докладите на ЕС), трагична охрана на границата и строеж на една паянтова ограда, която не става и за градина с домати. Трябва да се строи нова! Други правителства довършиха процеса по Шенген. За Еврозоната също.



Борисов е проблемът да сме на последно място по всички показатели в Европейския съюз.



Последните години за Еврозоната ходеше да агитира публично само Румен Радев, а неговите служебни правителства придвижиха документите. Борисов си прави помен с чужди пити.

- Всеки в управлението казва, че се е справил добре, а забравя, че съдът определи изборите като „не много честни“…

- Конституционният съд провери само 2000 от общо подадени от нас 7000 секции с нередности. Само от тези секции излязоха толкова нарушения, че изхвърчаха 16 депутата. Доказа се, че ГЕРБ, ДПС и БСП губят депутати. Тези партии както влязоха в парламента, така и си направиха мнозинство, така и управляваха. Генезисът им е престъпен. За мен всичките им назначения са нелегитимни. И ще трябва да се ревизират. До последния човек.



Ако бяха успешни управленци, нямаше да изкарат на улицата хора в цялата страна на невиждани мирни протести. Подчертавам в цялата страна.



Оценката им я дадохме стотиците хиляди по площадите. Свалихме ги! Още не сме ги махнали, но ги свалихме. Говори се, че ще отварят Изборния кодекс. Там трябва да се добавят само две неща: да се забрани да участват в избори партии, които доказано от съда са фалшифицирали на вота и видеонаблюдението в секциите да е доказателство в съда.

- БСП обяви конгрес в началото на февруари, за да се „сплотява партията“. Остана ли ляво в България?

- Тези са някаква топка от скандали, бизнес интереси, групировки, безпринципност. Те нямат базови политически характеристки – лъжат преди избори, купуват гласове, само привилегии цяла година, изклаха се, управляваха безобразно ресорите си - пътища, води (безводие и наводнения), социална политика, спорт... Сега за някакъв конгрес се разправят. Нямат една лява или социална черта, заедно с останалите 30 маргинални партии, с които са в коалиция. Един фалшив етикет им е останал. Нагли депутати се правят на опозиция със задна дата, лепят се на протестите. Мая Манолова и Румен Петков, които са част от управляващата коалиция, пък се правят на опозиция на себе си по медии и социални мрежи. В София са част от „икономическото мнозинство“. Смешно, та чак жалко. Анархия е там. Не са важни.



Акционерите от ГЕРБ и ДПС да се оправят с тази кочина.

Виждам, че има голямо движение по посока на „Непокорна България“ като нова партия с ясен държавнически профил, стабилност, управленски капацитет, млади и нови хора, категоричност, нула компромиси към Борисов и Пеевски. В ляво-център няма нищо друго.

- По-богати ли са българите, след като държат в ръцете си евро. Как гледате на процеса по смяна на валутата?

- За две седмици няма как да станат по-богати. Процесът не върви гладко. Някои алчни спекуланти използват ситуацията да вдигат цени – паркинг от 2 лева на 2 евро, подстрижки, цени на храни. Управляващите също спекулират – вода с 12% нагоре без обяснения, лични карти с 40% нагоре. Поскъпнаха таксита, ученическото хранене. Използва се преходният период. Някои банки незаконно взимат такси, за да приемат левовете на хората.



Банките нямат право да вземат и една стотинка като такса до 30 юни. Който прочете, да каже на близките си.



Хората не са толкова прости, на колкото ги правят някои. Дори най-възрастните се ориентират с банкноти и монети. Не сме по-долу от останалите европейци. Пенсионерите ни не са глупави, както ги изкарват пропагандно в тази ситуация, а в мнозинството си са дигитални, с профили в социални мрежи, четат, гледат и се адаптират бързо. На преден план излиза въпросът за доходите. И справянето с алчните спекуланти.

- Избори през март или април. Какво ще е новото при тях?

- Изборите идват след безпрецедентни протести. Това е важно да се каже. През това управление паднаха много маски. БСП и ИТН нямат лице да ходят на избори. СДС, някогашната партия на свободата, се обяви срещу протестите!



Борисов се правеше на опозиция на собственото си правителство, иска да играе с всички и да ги оплита. Но му се изтъркаха номерата.



Пеевски промени етнически състав и географията на ДПС, под тежки международни санкции е, стотици хиляди скандират срещу него, не може да ходи по улицата…



Това са партии, чиито лидери живеят отделно от народа като шефове на наркокартели!



Откъснати от живия живот. Това е антиевропейски модел. Властта им е компрометирана. Министрите са сламени. Тепърва ще излизат разкрития за безобразията им по време на управлението. Преди дни смениха ръководството на „Сребърния фонд“, което е много притеснително за бъдещите и настоящи пенсионери. Те са в оставка! Няма как картината да е статична. Ще има размествания. Влакът е тръгнал. Разделението е кои са „за“ и кои сме „срещу“ модела.

И една скоба. Тези дни чета Цицерон „За държавата“. Там се казва, че лъжците са по-лоши от тези, които подкупват с пари, защото честния човек не можеш да купиш с пари, но може да го излъжеш. На изборите гледайте кой ви е лъгал! Вероятността да ви излъже пак е много голяма. Гласувайте на сигурно! За честните и доблестни хора го казвам.

- Всички гледат към президента Радев, но явно все още не е дошло времето „когато най-малко очакваме“, за да обяви дали влиза в политиката. Избори без негова партия какво ново ще ни предложат?

- Радев прекали с тази игра на партии, загадъчност, искам - не искам, правя – не правя…



Не излезе да каже - „… ще си изкарам мандата, за което съм избран, ще спазя Конституцията и закона. Точка!“

Това е отговорното и държавническо поведение. Няма време да прави поредната партия, но ако реши да реши, ще използва някакви патерици.



Така че каквото и да прави, ще е някаква подмяна.



Няма да е негова партия, не може да я оглави лично. А и като дойде моментът да седне в студиото, да ходи на дебат, да каже с кого ще се коалира, да си представи кандидатите може да стане така, че много бързо ще спихне. Помпат го няколко човека около него, които искат да се трудоустрояват. Това да си го подчертае. Освен това му залепиха етикета, че има много пари. Трета година слушаме мистър Кеш, стаи с кеш, чували, пътища на Копринката. Това привлече интереса на най-голямата социална утайка към него, престъпните лица в политиката. Всички те гледат на него като на касичка. Искат му парите. Знае, че винаги съм му казвал истината в очите. Не работи за него ситуацията вече. Изпусна момента. Може да размести нещо, но вълна няма да направи. А и вече започна с раздаването на мандатите. Как ще се явяваш в състезание, на което си арбитър?

- Имаме „домова книга“ за избор на служебен премиер, но никой не иска. Какво следва от това…

- Заявиха, че не искат половината. Другите мълчат. Виждам, че гравитиращи около ПП-ДБ натискат за Андрей Гюров, докато ГЕРБ и ДПС анализатори агитират пак за Главчев. Ще има служебен премиер. Двете институции, където тече ажиотажът, са Сметната палата и БНБ. Не изключвам и още две имена оттам. Текат договорки с президентството.