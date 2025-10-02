Новини
Задържаха близо 200 000 недекларирани лева на МП Капитан Андреево

2 Октомври, 2025

Установени са 101 800 евро с левова равностойност 199 103,49 лева

Снимка: АМ
Недекларирани 101 800 евро откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 28.09.2025 г. на пункта пристига товарна композиция с влекач и полуремарке с турска регистрация. Водачът с турско гражданство декларира, че превозва стока от Германия през България за Турция. След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка включително с рентген, при която са отбелязани необичайни плътности в полуремаркето. В хода на контролните действия инспекторите откриват в предната вътрешна част на полуремаркето черна полиетиленова торба, пълна с еврови банкноти. Установени са 101 800 евро с левова равностойност 199 103,49 лева.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

От началото на годината митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали валута с левова равностойност над 10 500 000 лева (5 368 564,75 EUR).


  • 1 Време е такива по затворите!

    3 0 Отговор
    Бяха 1 200 000 но само 200 000 другите за чекмеджето на тиквата и гусито!

    11:33 02.10.2025

  • 2 всичко е фалш

    1 0 Отговор
    Смятай колко са минали значи за да е толкова подкупа.

    11:39 02.10.2025

  • 3 много измамници, бе

    1 0 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Същата се занимава и с телефонни измами.

    11:40 02.10.2025

  • 4 айдеде

    1 0 Отговор
    - Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да имат представа от учебния материал. А горките работещи тамока дали ги интересуват цените въобще а... но у бамбука комай ще ги разберат.

    12:09 02.10.2025

