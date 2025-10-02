Задържаха близо 200 000 недекларирани лева на МП Капитан Андреево

Недекларирани 101 800 евро откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната.

На 28.09.2025 г. на пункта пристига товарна композиция с влекач и полуремарке с турска регистрация. Водачът с турско гражданство декларира, че превозва стока от Германия през България за Турция. След извършен анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка включително с рентген, при която са отбелязани необичайни плътности в полуремаркето. В хода на контролните действия инспекторите откриват в предната вътрешна част на полуремаркето черна полиетиленова торба, пълна с еврови банкноти. Установени са 101 800 евро с левова равностойност 199 103,49 лева.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

От началото на годината митническите служители на МП Капитан Андреево са задържали валута с левова равностойност над 10 500 000 лева (5 368 564,75 EUR).