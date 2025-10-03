Новини
България »
Постоянно трябва да се напомня на потребителите да сравняват продуктите не само по цена, но и по качество и количество

Постоянно трябва да се напомня на потребителите да сравняват продуктите не само по цена, но и по качество и количество

3 Октомври, 2025 08:20 755 25

  • ние потребителите-
  • габриела руменова-
  • ниска цена

Руменова предупреди, че има риск потребителите да се фокусират само върху най-ниската цена, без да знаят какво реално купуват

Постоянно трябва да се напомня на потребителите да сравняват продуктите не само по цена, но и по качество и количество - 1
Снимка: Ние, потребителите
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Порталът за сравняване на цените „Колко струва“ има потенциал да бъде полезен инструмент само ако всички задължени от закона търговци се включат в подаването на данни, тъй като към момента с участието само на две вериги не можем да говорим за представителност и информиран избор. Напротив, създава се риск от подвеждане, защото у потребителите може да възникне усещането, че виждат пълната картина, а всъщност сравняват само част от пазара. Това коментира по bTV радио основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

„Ако всички търговски вериги започнат да подават данни, това със сигурност ще повиши представителността и може да направи платформата по-полезна. Но е важно да отбележим нещо съществено – цената сама по себе си не е достатъчна, за да направим добър потребителски избор. При някои от включените продукти липсват основни характеристики като количество, състав, производител, които са критични, особено при храни и стоки от първа необходимост, както е в случая“, посочи тя.

Руменова предупреди, че има риск потребителите да се фокусират само върху най-ниската цена, без да знаят какво реално купуват. Това може да доведе до компромис с качеството, а такава покупка не е изгодна. „Платформата може да бъде надградена с допълнителни данни – като количество в опаковката, съдържание или дори връзка към етикета на съответния продукт. Това би направило сравнението реално полезно и би насърчило разумно пазаруване, а не просто търсене на най-ниска цена.“, даде идея тя.

„И още един аспект е добре да бъде обсъден. За да извлече потребителят реална полза от тази информация, трябва да инвестира време в проверка, сравнение, планиране. А ако обектите са разпръснати, пътуването между тях носи и допълнителни разходи – време, гориво, транспорт. Затова е важно да се запази гъвкавостта и да не се създава илюзия, че едно сравнение по цена автоматично води до по-изгодна покупка. Още повече, че не навсякъде в страната тези големи вериги имат свои обекти, а именно в по-малките населени места живеят икономически най-уязвимите потребители.“, посочи Руменова.

Според нея дали сайтът за сравняване на цените ще бъде реално полезен на потребителите зависи и от това как се представя информацията – дали е лесна за намиране, разбираема и практична. Потребителят трябва да може бързо да се ориентира, а в момента възможностите за сравнение са ограничени – например може да се сравнят едновременно само до 3 продукта, а би било полезно да са повече. Важно е да не се губи време в търсене, защото тогава ползата намалява драстично.

Руменова открои положителната функционалност на сайта, която позволява проследяване на движението на цените на включените продукти от стартирането на портала до момента на прегледа – нещо, което липсва в брошурите и сайтовете на търговските вериги.

„Подаването на информация за цените може да изглежда просто, но в практиката това е допълнително административно натоварване за търговците – особено ако се прави ежедневно, за над 100 вида продукти, което означава хиляди артикули Ако тези задължения не са съобразени с реалните възможности на бизнеса, има риск да се получи обратен ефект – част от разходите да се прехвърлят върху крайните цени за клиентите на дребно. И така, мярката, която цели защита на потребителите, може всъщност да доведе до повишаване на разходите за тях“, предупреди експертът.

Габриела Руменова счита, че сайтът може да изиграе положителна роля за насочване вниманието на хората към темата за цените, но не по начина, по който се случва досега. „Необходима е постоянна информационна кампания, която да напомня на потребителите, че сравнението на продуктите не трябва да бъде само по цена. Важно е потребителят да не спира да мисли, че когато взима своето решение за покупка, трябва да има предвид не само цената, а и всички други съществени елементи от сделката.“, обобщи тя.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор
    И как се сравняват по качество ПАКЕТИРАНИ стоки🤔❓

    08:25 03.10.2025

  • 2 Така е

    9 0 Отговор
    От 01.01.2026 г. ще купуваме боклуците с €вро !
    А някога в Кореком с валута се купуваше качество !

    08:26 03.10.2025

  • 3 Фен

    14 1 Отговор
    А не беше ли по-лесно нашите "политици" да постъпят като чехите, поляците и унгарците, и да кажат на урсулите да си гледат работата с тъпото им евро? Хем всички тия малоумия с цени, закони, контрол, допълнителни разходи и измами нямаше да ги има, хем нямаше да плащаме солидарно дълговете на фалиращата Франция.

    Коментиран от #12

    08:26 03.10.2025

  • 4 1488

    8 0 Отговор
    сравнявам и пак са високи
    ???

    08:27 03.10.2025

  • 5 Лекар

    6 0 Отговор
    И да се научат що е това натриев нитрит

    08:31 03.10.2025

  • 6 Ай Ти

    10 0 Отговор
    Много полезно. Друго си е да следиш , както се казва в реално време , как цените растат 👍

    08:33 03.10.2025

  • 7 Юрото е виновно! ОСТАВКА

    8 0 Отговор
    Оставка на ИТН, ДПС, ГЕРБ, СДС, БКП, мълчаливата подкрепа в скута та ДПС на ПП и ДБ.
    След 46% изборни нарушения в проверени 2000 секции.
    Това нелегитимно правителство и служебните му кабинети ни:
    Вкарваг България във Война.
    Изгавриха се с Конституцията.
    Вкарват ни в Коалиция на желаещите без решение на НС.
    Заробват ни с милиарди заеми 20 милиарда за 2025,
    предизвиквайки чудовищни инфлация, дефицит, повишаване на цени.
    Абезцениха лев от 2020 срещу правила на Валутен Борд
    Унищожиха Валутен борд и фалшифицираха грубо донните за инфлация, дефицит, ценова нестабилност.
    Лишиха ни от евтини ток, газ и петрол..
    Увеличиха банкови такси със 200% за 5 години.
    Увеличиха административни такси със 150%.
    Увеличиха заплати в СОС с 300%.
    Увеличиха бюджетни заплати със СТО процента за 5 години.
    Унищожиха Референдумите.
    Кражбите им предизвикаха Пожари и Безводие.
    Чрез Закон за киберпрестъпност, върнаха стара формула за СИ,
    изгавриха се с решение на ВАС ГЕРБ, ДПС, ИТН, СДС.
    О С Т А В К А!

    Коментиран от #9

    08:36 03.10.2025

  • 8 Пак Потребителите Виновни?

    5 0 Отговор
    Правителство и Търговци целите в Бяло.😁🤣🤣

    08:37 03.10.2025

  • 9 Време е

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Юрото е виновно! ОСТАВКА":

    за Алтернатива за България !

    Коментиран от #15

    08:40 03.10.2025

  • 10 Коста

    11 0 Отговор
    В България са най-добрите и най-качествени боклуци на най-високите цени.

    08:42 03.10.2025

  • 11 Изгавриха се с Конституцията

    1 0 Отговор
    За да може правото на ЕС да е над националното.
    Правото на ЕС не важи, единствено ако противоречи на Конституцията.
    Единственото, което ги спираше беше Конституцията.
    Ето защо Анстрия и Унгария вписаха Кеш в Конституциите си.
    Причината е форсираното влизане в Еврозоната и умишлено обезценяване на Лев,
    срещу плавила на Валутен Борд от 2020 юли.
    Ето защо Румъния, Чехия, Полша, Дания, Унгария, Швеция са категорично срещу
    Унищожаване на националните им парични единици.
    Управителят на Полска Централна Банка открито заяви,
    не мажем да прием еврото, което ще предизвика инфлация и повишаване на цени.
    Управител на Българска Централна Банка:
    има евро за всички.
    След като унищожих националната ви парична единица.

    08:44 03.10.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    Ами НЯМАТ ГРЪБНАК нашите ПОИТ/УТКИ‼️

    08:44 03.10.2025

  • 13 Потребител

    1 0 Отговор
    Габи, ела у нас и ще получиш и качество и накрая обилно количество

    08:45 03.10.2025

  • 14 ИЗМАМНИЦИ НАСЯКЪДЕ

    4 0 Отговор
    В СРЯДА ПРАЩАМ 12.5 КГ ЯБЪЛКИ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ ПО ЕКОНТ И ПРОВЕРИХ КОЛКО ЩЕ СТРУВА НА ПОЛУЧАТЕЛА ...14.2 ЛЕВА НА ДРУГИЯ ДЕН АЗ ПОЛУЧАВАМ ПРАТКА С КАШКАВАЛ ОТ ТЪРНОВО 5.4 КГ И СА МЕ ТАКСУВАЛИ 14.4 ЛЕВА?!?!?! СЪЩИЯ КАШКАВАЛ РЕШИХ ДА КАЖА ЧЕ УЖ ЩЕ ГО ПРАЩАМ ДО СОФИЯ ЗА ДА ВИДЯ КОЛКО ЩЕ МЕ ТАКСУВАТ.......КАЗАХА МИ 12.2 ЛЕВА?!?!! ПОГЛЕДНАХ СИ ИСТОРИЯТА НА 30.08 ПРАТКА С ТЕЖИНА 6.5 КГ. И ПО ГОЛЯМ НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ СА МЕ ТАКСУВАЛИ 9.4 ЛЕВА..?!?!! ТИЯ ГОЛЕМИ ФИРМИ НА ОБИРАТ КАААКТО СИ ИЗКАТ

    08:45 03.10.2025

  • 15 Възраждане

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Време е":

    Не, Време е за Възраждане. Да си върнем лева и България

    08:45 03.10.2025

  • 16 НАЙ-ВАЖНОТО Е

    2 0 Отговор
    На хората да се напомня НИКОГА да не гледат бТВ и НИКОГА да не слушат бТВ радио.

    Коментиран от #18

    08:52 03.10.2025

  • 17 7688767676

    1 0 Отговор
    тоест да върша вашата работа,потребителя трябва да е подсигурен да отиде да си купи каквото му харесва, не да сравнява, проучава и прави емперически анализи за произхода и прочие.

    08:55 03.10.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "НАЙ-ВАЖНОТО Е":

    Що само btv🤔 NOVA да не е по-различна🤔
    А синьо-жълтото студио на КАН 1, дали
    случаЕно е в тези разцветки 🤔

    08:58 03.10.2025

  • 19 Факти

    3 0 Отговор
    постоянно трябва да се напомня на съответните длъжностни лица , да правят проверки в търговските обекти и при нарушения , да налагат санкции !

    Коментиран от #22

    08:59 03.10.2025

  • 20 Гунчо Каракеркенезов

    3 0 Отговор
    Не на еврото ! Остафка !!! Само Вазраждане !!!

    Коментиран от #21

    09:04 03.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Факти":

    Дай пример за нарушения? Пазарна икономика сме и ако искат търговците ще продават демократични банани за 1000 лв килото. Варианта е таван на цените.

    Коментиран от #24

    09:16 03.10.2025

  • 23 Супер

    3 0 Отговор
    Сутринта веригите подават цените, към обед ако сме късметлии вече са обявени в портала, 3-4 часа преглеждаме няколко хиляди артикула, след което тръгваме да обикаляме от верига на верига и да се молим когато стигнем стоката да не е свършила:)
    В тоя портал трябва да присъстват и цените за транспорт - таксита, автобуси, метро...все пак без транспорт един пенсионер ако тръгне да обикаля пеша ще се прибере след три дни:)
    Въпроса който си задавам е кой гушна няколко милиона за този напълно безсмислен портал?

    09:23 03.10.2025

  • 24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Любопитен":

    Търговска ДЖУНГЛА сме❗
    Няма определение що е то СПЕКУЛА❗
    Няма определен таван на надценката и печалбата ❗
    Криворазбраната
    пазарна търговия БЕЗ ПРАВИЛА‼️

    09:30 03.10.2025

  • 25 В Ница Франция

    0 0 Отговор
    цените са по-ниски от тези в България. Там надценките в различни магазини не могат да варират повече от 2%.
    В България едни и същи домати в един магазин 4.80 лв, в друг 9.90 лв.
    Едно и също масло в един магазин 5.80 в друг 9.90.
    Един дезедорант фалшив 13 лв., втори истински същата марка 8-9 лв. и малко по-голям грамаж
    Причината са НС и истерията с въвеждане на Юро.
    Всички предупреждаваха Юрото води до драстично повишение на цени.
    Чудовищна инфлация. Милиарди дългови спирали.
    Безобразни дефицити. Спекула.

    09:49 03.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове