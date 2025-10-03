Постоянно трябва да се напомня на потребителите да сравняват продуктите не само по цена, но и по качество и количество

Порталът за сравняване на цените „Колко струва“ има потенциал да бъде полезен инструмент само ако всички задължени от закона търговци се включат в подаването на данни, тъй като към момента с участието само на две вериги не можем да говорим за представителност и информиран избор. Напротив, създава се риск от подвеждане, защото у потребителите може да възникне усещането, че виждат пълната картина, а всъщност сравняват само част от пазара. Това коментира по bTV радио основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.
„Ако всички търговски вериги започнат да подават данни, това със сигурност ще повиши представителността и може да направи платформата по-полезна. Но е важно да отбележим нещо съществено – цената сама по себе си не е достатъчна, за да направим добър потребителски избор. При някои от включените продукти липсват основни характеристики като количество, състав, производител, които са критични, особено при храни и стоки от първа необходимост, както е в случая“, посочи тя.
Руменова предупреди, че има риск потребителите да се фокусират само върху най-ниската цена, без да знаят какво реално купуват. Това може да доведе до компромис с качеството, а такава покупка не е изгодна. „Платформата може да бъде надградена с допълнителни данни – като количество в опаковката, съдържание или дори връзка към етикета на съответния продукт. Това би направило сравнението реално полезно и би насърчило разумно пазаруване, а не просто търсене на най-ниска цена.“, даде идея тя.
„И още един аспект е добре да бъде обсъден. За да извлече потребителят реална полза от тази информация, трябва да инвестира време в проверка, сравнение, планиране. А ако обектите са разпръснати, пътуването между тях носи и допълнителни разходи – време, гориво, транспорт. Затова е важно да се запази гъвкавостта и да не се създава илюзия, че едно сравнение по цена автоматично води до по-изгодна покупка. Още повече, че не навсякъде в страната тези големи вериги имат свои обекти, а именно в по-малките населени места живеят икономически най-уязвимите потребители.“, посочи Руменова.
Според нея дали сайтът за сравняване на цените ще бъде реално полезен на потребителите зависи и от това как се представя информацията – дали е лесна за намиране, разбираема и практична. Потребителят трябва да може бързо да се ориентира, а в момента възможностите за сравнение са ограничени – например може да се сравнят едновременно само до 3 продукта, а би било полезно да са повече. Важно е да не се губи време в търсене, защото тогава ползата намалява драстично.
Руменова открои положителната функционалност на сайта, която позволява проследяване на движението на цените на включените продукти от стартирането на портала до момента на прегледа – нещо, което липсва в брошурите и сайтовете на търговските вериги.
„Подаването на информация за цените може да изглежда просто, но в практиката това е допълнително административно натоварване за търговците – особено ако се прави ежедневно, за над 100 вида продукти, което означава хиляди артикули Ако тези задължения не са съобразени с реалните възможности на бизнеса, има риск да се получи обратен ефект – част от разходите да се прехвърлят върху крайните цени за клиентите на дребно. И така, мярката, която цели защита на потребителите, може всъщност да доведе до повишаване на разходите за тях“, предупреди експертът.
Габриела Руменова счита, че сайтът може да изиграе положителна роля за насочване вниманието на хората към темата за цените, но не по начина, по който се случва досега. „Необходима е постоянна информационна кампания, която да напомня на потребителите, че сравнението на продуктите не трябва да бъде само по цена. Важно е потребителят да не спира да мисли, че когато взима своето решение за покупка, трябва да има предвид не само цената, а и всички други съществени елементи от сделката.“, обобщи тя.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
08:25 03.10.2025
2 Така е
А някога в Кореком с валута се купуваше качество !
08:26 03.10.2025
3 Фен
Коментиран от #12
08:26 03.10.2025
4 1488
???
08:27 03.10.2025
5 Лекар
08:31 03.10.2025
6 Ай Ти
08:33 03.10.2025
7 Юрото е виновно! ОСТАВКА
След 46% изборни нарушения в проверени 2000 секции.
Това нелегитимно правителство и служебните му кабинети ни:
Вкарваг България във Война.
Изгавриха се с Конституцията.
Вкарват ни в Коалиция на желаещите без решение на НС.
Заробват ни с милиарди заеми 20 милиарда за 2025,
предизвиквайки чудовищни инфлация, дефицит, повишаване на цени.
Абезцениха лев от 2020 срещу правила на Валутен Борд
Унищожиха Валутен борд и фалшифицираха грубо донните за инфлация, дефицит, ценова нестабилност.
Лишиха ни от евтини ток, газ и петрол..
Увеличиха банкови такси със 200% за 5 години.
Увеличиха административни такси със 150%.
Увеличиха заплати в СОС с 300%.
Увеличиха бюджетни заплати със СТО процента за 5 години.
Унищожиха Референдумите.
Кражбите им предизвикаха Пожари и Безводие.
Чрез Закон за киберпрестъпност, върнаха стара формула за СИ,
изгавриха се с решение на ВАС ГЕРБ, ДПС, ИТН, СДС.
О С Т А В К А!
Коментиран от #9
08:36 03.10.2025
8 Пак Потребителите Виновни?
08:37 03.10.2025
9 Време е
До коментар #7 от "Юрото е виновно! ОСТАВКА":за Алтернатива за България !
Коментиран от #15
08:40 03.10.2025
10 Коста
08:42 03.10.2025
11 Изгавриха се с Конституцията
Правото на ЕС не важи, единствено ако противоречи на Конституцията.
Единственото, което ги спираше беше Конституцията.
Ето защо Анстрия и Унгария вписаха Кеш в Конституциите си.
Причината е форсираното влизане в Еврозоната и умишлено обезценяване на Лев,
срещу плавила на Валутен Борд от 2020 юли.
Ето защо Румъния, Чехия, Полша, Дания, Унгария, Швеция са категорично срещу
Унищожаване на националните им парични единици.
Управителят на Полска Централна Банка открито заяви,
не мажем да прием еврото, което ще предизвика инфлация и повишаване на цени.
Управител на Българска Централна Банка:
има евро за всички.
След като унищожих националната ви парична единица.
08:44 03.10.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "Фен":Ами НЯМАТ ГРЪБНАК нашите ПОИТ/УТКИ‼️
08:44 03.10.2025
13 Потребител
08:45 03.10.2025
14 ИЗМАМНИЦИ НАСЯКЪДЕ
08:45 03.10.2025
15 Възраждане
До коментар #9 от "Време е":Не, Време е за Възраждане. Да си върнем лева и България
08:45 03.10.2025
16 НАЙ-ВАЖНОТО Е
Коментиран от #18
08:52 03.10.2025
17 7688767676
08:55 03.10.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #16 от "НАЙ-ВАЖНОТО Е":Що само btv🤔 NOVA да не е по-различна🤔
А синьо-жълтото студио на КАН 1, дали
случаЕно е в тези разцветки 🤔
08:58 03.10.2025
19 Факти
Коментиран от #22
08:59 03.10.2025
20 Гунчо Каракеркенезов
Коментиран от #21
09:04 03.10.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Любопитен
До коментар #19 от "Факти":Дай пример за нарушения? Пазарна икономика сме и ако искат търговците ще продават демократични банани за 1000 лв килото. Варианта е таван на цените.
Коментиран от #24
09:16 03.10.2025
23 Супер
В тоя портал трябва да присъстват и цените за транспорт - таксита, автобуси, метро...все пак без транспорт един пенсионер ако тръгне да обикаля пеша ще се прибере след три дни:)
Въпроса който си задавам е кой гушна няколко милиона за този напълно безсмислен портал?
09:23 03.10.2025
24 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #22 от "Любопитен":Търговска ДЖУНГЛА сме❗
Няма определение що е то СПЕКУЛА❗
Няма определен таван на надценката и печалбата ❗
Криворазбраната
пазарна търговия БЕЗ ПРАВИЛА‼️
09:30 03.10.2025
25 В Ница Франция
В България едни и същи домати в един магазин 4.80 лв, в друг 9.90 лв.
Едно и също масло в един магазин 5.80 в друг 9.90.
Един дезедорант фалшив 13 лв., втори истински същата марка 8-9 лв. и малко по-голям грамаж
Причината са НС и истерията с въвеждане на Юро.
Всички предупреждаваха Юрото води до драстично повишение на цени.
Чудовищна инфлация. Милиарди дългови спирали.
Безобразни дефицити. Спекула.
09:49 03.10.2025