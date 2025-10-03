Постоянно трябва да се напомня на потребителите да сравняват продуктите не само по цена, но и по качество и количество

Порталът за сравняване на цените „Колко струва“ има потенциал да бъде полезен инструмент само ако всички задължени от закона търговци се включат в подаването на данни, тъй като към момента с участието само на две вериги не можем да говорим за представителност и информиран избор. Напротив, създава се риск от подвеждане, защото у потребителите може да възникне усещането, че виждат пълната картина, а всъщност сравняват само част от пазара. Това коментира по bTV радио основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

„Ако всички търговски вериги започнат да подават данни, това със сигурност ще повиши представителността и може да направи платформата по-полезна. Но е важно да отбележим нещо съществено – цената сама по себе си не е достатъчна, за да направим добър потребителски избор. При някои от включените продукти липсват основни характеристики като количество, състав, производител, които са критични, особено при храни и стоки от първа необходимост, както е в случая“, посочи тя.

Руменова предупреди, че има риск потребителите да се фокусират само върху най-ниската цена, без да знаят какво реално купуват. Това може да доведе до компромис с качеството, а такава покупка не е изгодна. „Платформата може да бъде надградена с допълнителни данни – като количество в опаковката, съдържание или дори връзка към етикета на съответния продукт. Това би направило сравнението реално полезно и би насърчило разумно пазаруване, а не просто търсене на най-ниска цена.“, даде идея тя.

„И още един аспект е добре да бъде обсъден. За да извлече потребителят реална полза от тази информация, трябва да инвестира време в проверка, сравнение, планиране. А ако обектите са разпръснати, пътуването между тях носи и допълнителни разходи – време, гориво, транспорт. Затова е важно да се запази гъвкавостта и да не се създава илюзия, че едно сравнение по цена автоматично води до по-изгодна покупка. Още повече, че не навсякъде в страната тези големи вериги имат свои обекти, а именно в по-малките населени места живеят икономически най-уязвимите потребители.“, посочи Руменова.

Според нея дали сайтът за сравняване на цените ще бъде реално полезен на потребителите зависи и от това как се представя информацията – дали е лесна за намиране, разбираема и практична. Потребителят трябва да може бързо да се ориентира, а в момента възможностите за сравнение са ограничени – например може да се сравнят едновременно само до 3 продукта, а би било полезно да са повече. Важно е да не се губи време в търсене, защото тогава ползата намалява драстично.

Руменова открои положителната функционалност на сайта, която позволява проследяване на движението на цените на включените продукти от стартирането на портала до момента на прегледа – нещо, което липсва в брошурите и сайтовете на търговските вериги.

„Подаването на информация за цените може да изглежда просто, но в практиката това е допълнително административно натоварване за търговците – особено ако се прави ежедневно, за над 100 вида продукти, което означава хиляди артикули Ако тези задължения не са съобразени с реалните възможности на бизнеса, има риск да се получи обратен ефект – част от разходите да се прехвърлят върху крайните цени за клиентите на дребно. И така, мярката, която цели защита на потребителите, може всъщност да доведе до повишаване на разходите за тях“, предупреди експертът.

Габриела Руменова счита, че сайтът може да изиграе положителна роля за насочване вниманието на хората към темата за цените, но не по начина, по който се случва досега. „Необходима е постоянна информационна кампания, която да напомня на потребителите, че сравнението на продуктите не трябва да бъде само по цена. Важно е потребителят да не спира да мисли, че когато взима своето решение за покупка, трябва да има предвид не само цената, а и всички други съществени елементи от сделката.“, обобщи тя.